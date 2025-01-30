Рекордна допомога з Швеції, Джорджеску хоче шмат України, розкол у Норвегії: новини дня

У Парламентській асамблеї Ради Європи визначились із позицією про мирні переговори щодо України.

Швеція передає ЗСУ свій найбільший з початку великої війни пакет військової допомоги, а Литва – переносні зенітно-ракетні комплекси.

Ультраправий проросійський румунський політик Келін Джорджеску заявив про поділ України, а у Німеччині обурюються через скандальне ухвалення рішення з ультраправими.

В ЄС нібито обговорюють ідею повернення до закупівель газу у Росії, а Словаччина висилає українця у звʼязку з нібито підготовкою "держперевороту".

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У Швеції вбили "палія Корану", а у США сталася авіатроща, якої, за словами Трампа, "слід було запобігти".

Більше важливого і цікавого за четвер, 30 січня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Позиція ПАРЄ щодо мирних переговорів

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) у четвер ухвалила резолюцію про мирні переговори щодо України.

Резолюція називається "Зобов’язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні".

У документі кілька разів підкреслюється прихильність до принципу "мир за допомогою сили".

"Надійні мирні переговори можуть вестися лише з позиції стійкості та сильної обороноздатності, а справедливий і тривалий мир можливий лише за умови надання Україні адекватних гарантій безпеки. Будь-які мирні переговори мають відбуватися за участю України та з повагою до її права визначати своє майбутнє", – підкреслюють у резолюції.

Крім того, ця резолюція включає правку із згадкою про Путіна, але з неї викреслили слово "терорист".

Початковий текст поправки пропонував визнати, що "Владімір Путін є терористом, під керівництвом якого були вчинені численні акти терору проти цивільного населення".

На голосування у зал винесли та затвердили таке формулювання: "ПАРЄ визнає, що Владімір Путін має бути притягнутий до відповідальності за численні акти терору, скоєні проти цивільного населення під час його правління".

А ще Парламентська асамблея Ради Європи затвердила резолюцію "Нагальна потреба у проведенні вільних і чесних виборів у Білорусі".

У резолюції ПАРЄ констатується, що Лукашенко не може вважатися легітимним президентом Білорусі, адже так звані "вибори", проведені у січні, не відповідають мінімальним міжнародним вимогам.

Головним питанням на сесії було підтвердження повноважень грузинської делегації. Пояснення того, що відбулося, дивіться у відео зі Страсбурга "Покарання Грузії у ПАРЄ: які санкції наклали та чи будуть нові вибори" або читайте у статті "Пояснюємо плюси та мінуси рішення ПАРЄ".

До речі, "президент" Грузії роздав ордени посадовцям, що потрапили під санкції.

Рекордна допомога зі Швеції

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив про новий пакет допомоги України на суму близько $1,25 млрд.

За його словами, це – найбільший пакет допомоги з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

У пакет, зокрема, увійдуть 16 бойових катерів, 1500 протитанкових ракет, 146 вантажівок та 200 протитанкових гранатометів.

Частина коштів піде на "данську модель", яка залучає кошти для оборонно-промислового комплексу України.

Зазначається, що приблизно $90 млн з близько $1,23 млрд буде спрямовано на виробництво українських ракет великої дальності та безпілотників.

Крім того, надходили повідомлення про допомогу й від інших країн.

Литва передала Україні переносні ЗРК малої дальності, а Німеччина передала п’ять мікроавтобусів Запорізькій області для комунальних підприємств.

Джорджеску хоче шмат України

Ультраправий проросійський румунський політик Келін Джорджеску назвав Україну вигаданою державою і заявив, що її поділ між сусідніми державами – невідворотний.

Раніше Джорджеску відзначився заявами, що у разі перемоги заборонить продовження експорту українського зерна через Румунію і подальшу військову допомогу Україні.

Джорджеску залишається найпопулярнішим кандидатом напередодні повторних президентських виборів у Румунії , що пройдуть у травні.

У Міністерстві закордонних справ України засудили "ревізіоністські заяви чи дії, які зазіхають на суверенітет та територіальну цілісність України, суперечать міжнародним нормам, Статуту ООН, а також базовим демократичним цінностям".

"На тлі таких заяв абсурдно виглядають спроби Келіна Джорджеску позиціонувати себе як "незалежного" політика: озвучені ним тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що вказує на повну залежність від господарів у Москві", – акцентували у МЗС.

В румунському Міністерстві закордонних справ підтвердили непохитну підтримку українського суверенітету після заяв ультраправого проросійського румунського політика Келіна Джорджеску.

Скандальне голосування в Бундестазі

Вчора у німецькому Бундестазі незначною більшістю голосів, за підтримки ультраправої "Альтернативи для Німеччини", ухвалили ініціативу лідера опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца щодо протидії міграції.

Пізно ввечері у середу сотні людей зібрались біля офісу партії у Берліні на протест проти того, що ініціативу політсили з протидії міграції вдалось ухвалити за підтримки ультраправих.

Голосування було суперечливим, оскільки лідер ХДС Фрідріх Мерц заявив, що готовий прийняти підтримку від "Альтернативи для Німеччини", щоб його пропозиції пройшли.

Ухвалена Бундестагом ініціатива з пʼяти пунктів передбачає, серед іншого, "постійний прикордонний контроль" і "повну відмову від усіх спроб нелегального в'їзду", зокрема з боку шукачів притулку.

Згодом лідер ХДС Фрідріх Мерц, який ініціював голосування, заявив, що шкодує, що його ініціативу проти міграції ухвалили за підтримки ультраправих, але зазначив, що така ситуація не виникла б, якби свої голоси віддали "Зелені" та соціал-демократи.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, яка представляє керівну Соціал-демократичну партію, різко розкритикувала ініціативу з протидії міграції, ухвалену Бундестагом голосами опозиційних консерваторів та ультраправих.

Колишня канцлерка і екслідерка ХДС Ангела Меркель розкритикувала свого наступника за голосування з ультраправими у Бундестазі.

Загалом сотні знаменитостей у Німеччині засудили консерваторів за співпрацю з ультраправими.

А от прем’єр Угорщини Віктор Орбан зрадів після скандального голосування в німецькому Бундестазі.

"Доброго ранку, Німеччино! Ласкаво просимо до клубу!" – відреагував угорський прем’єр, який є жорстким поборником нелегальної міграції та регулярно конфліктує через свою радикальну позицію щодо міграції з Брюсселем.

А ще напередодні виборів до німецького парламенту, які пройдуть 23 лютого, ультраправих з партії "Альтернатива для Німеччини" підтримує американський мільярдер Ілон Маск.

Він став активним учасником передвиборчої кампанії, й дискусії про його вплив заполонили німецькі ЗМІ.

Одним з останніх проявів агітації найбагатшої людини планети за "АдН" став онлайн-виступ Маска на передвиборчому заході у місті Галле цими вихідними, який спровокував широку дискусію про важливість берегти пам’ять про нацистські злочини.

Про те, чи здатен мільярдер реально вплинути на результат голосування та які далекосяжні наслідки можуть мати його дії, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Альтернатива для Ілона Маска: навіщо соратник Трампа втручається у німецькі вибори.

Зброя для Німеччини і України

Додаткова підтримка України мала стати темою вчорашнього обговорення в Бундестазі, але пленарне засідання вчора ввечері завершилося передчасно через міжпартійні суперечки. Після півночі парламент не зміг підтримати пропозицію Вільної демократичної партії (ВДП), в якій вільні демократи закликали до незапланованих витрат у розмірі до 3 млрд євро.

Бюджетний комітет німецького парламенту закликає міністра фінансів Йорга Кукіса схвалити виділення додаткових 3 млрд євро Україні, пише Reuters.

Члени бюджетного комітету від ХДС і Вільних демократів (ВДП) заявили, що в бюджеті достатньо коштів для задоволення запиту.

Суперечка щодо допомоги Україні стосується питання про те, як фінансувати додаткові три мільярди євро.

Крім того, бюджетний комітет Бундестагу схвалив замовлення на зброю та обладнання для збройних сил Німеччини на суму близько 2,5 млрд євро, повідомляє Bloomberg.

Тим часом у Бундесвері занепокоєні зростанням загроз з боку Росії.

Зокрема, командувач нового Оперативного командування Бундесверу Александер Зольфранк вбачає у російських підривних заходах зростаючу загрозу безпеці.

"Ми більше не перебуваємо в стані миру. Ми спостерігаємо ворожу діяльність проти Бундесверу в Німеччині, проти інфраструктури, а також шпигунство", – сказав генерал-лейтенант.

79% німців вважають Росію найбільшою загрозою для миру у світі.

В ЄС хочуть газ з РФ?

За даними видання Financial Times, в ЄС обговорюють ідею повернення до закупівель газу у Росії.

За словами трьох офіційних осіб, ця ідея була схвалена деякими офіційними особами Німеччини та Угорщини за підтримки інших столиць, які розглядають її як спосіб зниження вартості енергоносіїв у Європі.

Але водночас навіть попереднє обговорення ідеї відновлення поставок російського газу в Європу вже викликало різку реакцію найближчих союзників України в Євросоюзі.

Раніше Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що постачання газу з Росії до Західної Європи не повинно бути відновлене, навіть якщо Росія і Україна досягнуть мирної угоди.

Дуда заявив, що газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2", які не використовуються з 2022 року, "повинні бути демонтовані".

Тим часом, угорська компанія готується поставити газ в охоплене енергокризою Придністров'я.

У Єврокомісії деталізували, на що дають 30 млн євро Молдові для подолання енергокризи.

Фіцо ескалює

Словаччина висилає українця у звʼязку з підготовкою "держперевороту".

Зокрема, глава поліції Словаччини Яна Машкарова заявила, що з країни вишлють громадянина України у зв'язку з таємною доповіддю Словацької інформаційної служби (SIS) про підготовку "державного перевороту".

Секретна доповідь словацької спецслужби, представлена минулого тижня, говорить про нібито довгострокову організовану операцію впливу з метою дестабілізації Словаччини.

На цьому тлі, а також на тлі тривалих багатотисячних протестів проти свого уряду премʼєр Словаччини Роберт Фіцо почав говорити про підготовку "Майдану" у країні, звинувативши Україну в причетності до цього.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що затриманому у Словаччині українцю надають консульську підтримку.

Двосторонні відносини Києва та Братислави загострились після того, як Україна припинила транзит російського газу своєю територією, зокрема і до Словаччини.

Роберт Фіцо назвав Володимира Зеленського "ворогом" Словаччини; до того ж премʼєра Словаччини розлютила підтримка Зеленським масових антиурядових протестів у країні.

Українське МЗС викликало посла Словаччини Павела Віздала, якому висловило "рішуче несприйняття" заяв Братислави про нібито втручання України у її внутрішні справи.

Заступник глави МЗС Олександр Міщенко зазначив, що дії Братислави є неприйнятними, завдають серйозної шкоди двостороннім відносинам і "підривають єдність Європейського Союзу та євроатлантичної спільноти у протидії державі-агресору".

Цікавого, що сьогодні урядовий літак із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо на борту не зміг приземлитись у Брюсселі через тимчасове закриття повітряного простору Бельгії.

Розкол влади Норвегії

Норвезька центристська партія вирішила вийти з коаліції з лейбористами чинного прем’єра Йонаса Гара Стьоре.

"Ми не повинні давати більше влади системі ЄС", – заявив лідер центристів, міністр фінансів Трюгве Слагсволд Ведум.

Вихід центристів з уряду означає, що з посад підуть вісім міністрів – у тому числі міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Прем’єр-міністр Норвегії висловив жаль у зв’язку з цим рішенням.

"На жаль, того, що ми запропонували, виявилось недостатньо, щоб Центристська партія вирішила залишитись в уряді", – зазначив прем’єр, додавши, що вони розходяться "як друзі".

Про ризик розпаду коаліції стало відомо ще минулого тижня.

Авіатроща у США

У Вашингтоні літак зіткнувся з військовим вертольотом і впав у воду. ФБР не виявило ознак тероризму. Трамп каже, що авіакатастрофі під Вашингтоном слід було запобігти і що ніхто не вижив.

Вбивство "палія Корану" у Швеції

У Швеції знайшли застреленим "палія Корану" Салвана Моміку. Поліція арештувала п'ятьох осіб. Премʼєр країни допускає іноземний слід у вбивстві.

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