Старт навчань Захід-2025, санкції без поступок, вирок лідеру "АдН": новини дня

Вторгнення російських дронів до Польщі лишалося головною темою дня і п’ятниці. Президент США припустив, що вторгнення дронів РФ в Польщу було помилкою, а потім вкотре заявив, що його терпіння щодо Путіна "вичерпується".

У Варшаві заперечили Трампу про "помилковий" заліт дронів і намагаються посилити оборонне співробітництво з Україною.

До Києва прибула також британська делегація. І не з пустими руками – оголосили про "зимову" допомогу Україні про посилення санкцій проти Росії.

ЄС продовжив персональні санкції проти РФ, а Сполучені Штати тиснуть на Словаччину і Угорщину, щоб ті відмовилися від російських енергоносіїв.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що Міноборони Німеччини не вистачає ще 10 млрд євро для того, аби поставити Україні все обіцяне озброєння.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 12 вересня – в дайджесті "Європейської правди".

Трамп і "помилкове" вторгнення

У Польщі знайшли залишки вже 17 російських дронів.

Нагадаємо, у ніч з вівторка на середу під час нападу Росії на Україну російські безпілотники 19 разів порушили повітряний простір Польщі.

ЄС викликав посланників Росії та Білорусі через наліт дронів на Польщу.

Німеччина висловила обурення послу РФ через провокацію проти Польщі. Фінляндія і Франція також викликали російських послів.

Президент США Дональд Трамп припустив, що вторгнення дронів РФ в Польщу було помилкою і потім вкотре заявив, що його терпіння щодо Путіна "вичерпується".

"Дивно, що коли Путін хотів це зробити, Зеленський не хотів. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не хотів. Тепер Зеленський хоче, а Путін – це знак питання. Але нам доведеться виступити дуже, дуже рішуче", – додав американський президент.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск іронічно відреагував на слова Трампа про "помилковий" заліт дронів РФ: "Ми також хотіли б, щоб атака дронів на Польщу була помилкою".

"Але це не так. І ми це знаємо", – додав він.

Крім того, Туск наголосив, що Польща відкидає всі маніпуляції та дезінформацію, які вказують на те, що Україна стоїть за атакою: "Відповідальність лежить на Російській Федерації".

Серед головних маніпуляторів – прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який сьогодні заявив, що російські дрони залетіли в Польщу, бо "поляки по вуха у війні".

НАТО розпочне нову місію для посилення оборони східного флангу.

Німеччина подвоїть кількість своїх винищувачів, що здійснюють повітряне патрулювання у Польщі, та продовжить термін їхнього перебування на три місяці.

До речі, у Болгарії на пляжі знайшли дрон.

Оборонна співпраця з Польщею

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також заперечив президенту США про "помилковий" заліт дронів Росії: "Ні, це не була помилка".

Сьогодні Сікорський приїхав в Україну.

Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів, що ключовою темою розмови з польською делегацією у Києві на чолі з міністром закордонних справ Польщі було посилення оборонної співпраці.

"Україна готова ділитися досвідом боротьби з дронами, обмінюватися технологіями та запускати спільні підприємства в межах проєктів Build in Ukraine та Build with Ukraine. Водночас Польща зацікавлена у спільному виробництві дронів та далекобійних систем, включно з балістичними ракетами", – зазначив міністр оборони.

Вчора агентство Reuters повідомило, що польські військові поїдуть в Україну, щоб навчитися збивати дрони.

А сьогодні у Міноборони Польщі заявили, що співпраця з українською стороною з приводу протидії безпілотникам відбуватиметься все-таки на польській території.

Разом з тим міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в Україну в четвер прибуде делегація військових з Польщі.

"Ми очікуємо прибуття в четвер делегації військових з Польщі, для того, щоб вони попрацювали з нашими військовими. На сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам", – сказав він, не уточнюючи, про який саме четвер йде мова.

Володимир Зеленський під час зустрічі з Сікорським наголосив, що Україна готова "поділитися своїм досвідом, допомогти з навчанням польських військових, побудовою разом системи захисту".

За словами Сибіги, Україна та Польща досягли прогресу у вирішенні чутливих історичних питань. Крім того, Сікорський у Києві закликав Угорщину зняти вето щодо переговорів України про вступ в ЄС.

Британія вдарила по "тіньовому флоту"

Міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер під час першого візиту до України на посаді оголосила про те, що її країна виділить 142 млн фунтів на допомогу Україні у зимовий період.

До речі, ЄС також виділяє 40 мільйонів євро на захист українців від зимових холодів.

Крім того, до Києва прибув і принц Гаррі.

Член британської королівської родини здійснив несподіваний візит до Києва на запрошення українського уряду, заявивши, що хоче зробити "все можливе", щоб допомогти одужанню тисяч військовослужбовців, які отримали серйозні поранення під час війни.

Під час поїздки до української столиці він і команда його Фонду Invictus Games мають намір детально розповісти про нові ініціативи з підтримки реабілітації поранених, з кінцевою метою надання допомоги в усіх регіонах країни.

Сьогодні британський уряд оголосив про нові санкції проти Росії.

Велика Британія запровадила 100 нових санкцій, щоб "скоротити джерела доходів і військових постачань Путіна".

"Заходи ухвалені на тлі безрозсудних російських авіаударів, які порушили повітряний простір НАТО у Польщі та пошкодили будівлю Кабінету міністрів у Києві", – йдеться в заяві уряду Великої Британії.

Санкції спрямовані проти "тіньового флоту", що перевозить російську нафту, та ключових постачальників військових компонентів.

Продовження санкцій без поступок

Євросоюз продовжив персональні санкції проти дотичних до війни РФ проти України.

Угорщина і Словаччина не протисли виключення шести росіян зі списку санкцій ЄС.

Редактор Radio Free Europe з питань Європи Рікард Джозвяк повідомляє, що Угорщина і Словаччина поступилися зі своїми вимогами щодо виключення із санкційного списку ЄС шести росіян через три події.

Перша – безпрецедентне вторгнення російських безпілотників до Польщі, друга – відхилення Судом ЄС апеляцій Януковичів та росолігарха Абрамовича, третя – "неформальний тиск" на Будапешт і Братиславу з боку США.

Водночас співрозмовники повідомили про "суто технічні виключення" деяких осіб.

Дипломат однієї з впливових держав ЄС розповів, що йдеться, зокрема, про виключення Павла Єзубова – на підставі рішення Загального суду ЄС від 25 червня 2025 року на його користь.

Павел Єзубов – російський підприємець, син депутата Держдуми V-VIII скликань Алексєя Єзубова – який теж під західними санкціями, та родич олігарха Олега Дерипаски.

Тиск з США

США наполягають, щоб Угорщина і Словаччина відмовились від російських енергоносіїв.

"Ми хочемо витіснити весь російський газ. Президент Трамп, Америка та всі країни ЄС хочуть закінчити російсько-українську війну. Чим більше ми зможемо задушити здатність Росії фінансувати цю криваву війну, тим краще для всіх нас. Тож відповідь на ваше запитання – абсолютно", – сказав міністр енергетики США Кріс Райт.

Відповідаючи виданню на запитання, чи повинні такі країни, як Угорщина та Словаччина, які виступали проти зусиль Єврокомісії поступово відмовитися від російського газу, нарешті припинити співпрацю з Кремлем, Райт сказав: "Абсолютно".

Також він закликав європейські країни знайти альтернативу російській атомній енергетиці, зазначивши: "Ми хочемо, щоб ядерні технології надходили зі Сполучених Штатів або зсередини самого ЄС".

За даними Financial Times, США тиснутимуть на G7 задля мит щодо Китаю та Індії, які купують нафту в РФ.

Старт навчань "Захід-2025"

Сьогодні у Білорусі стартують спільні стратегічні навчання збройних сил Республіки Білорусь і Російської Федерації "Запад-2025".

Вони триватимуть до 16 вересня.

"Запад-2025" – це плановий захід, якому передувала серія підготовчих маневрів на території обох країн.

Польща повністю закрила кордон з Білоруссю.

Президент України Володимир Зеленський вчора заявив, що російсько-білоруські навчання "Запад" мають "точно не оборонний характер".

Литва не закрила всі прикордонні пункти з Білоруссю, посилаючись на занепокоєння щодо громадян ЄС, які перебувають у країні. Але запевняють, що можуть закрити у будь-який момент.

В Естонії вважають, що попри провокації дронів РФ, навчання "Запад" небезпеки не несуть.

Різне щодо України

Данія представила "найбільш амбітну" програму допомоги Україні, а Захарова обурилась через виробництво палива для українських ракет у Данії.

За даними Bild, уряд Німеччини затвердив для України на 10 млрд євро менше, ніж просило Міноборони.

З Ужгорода євроколією вирушили перші поїзди до ЄС.

У Грузії заявили про причетність СБУ до ввезення вибухівки в країну.

Решта новин

У Німеччині підтвердили вирок ультраправому депутату за використання нацистського гасла. Федеральний суд юстиції, зокрема, залишив у силі вирок 2024 року щодо Бйорна Гьоке, лідера "Альтернативи для Німеччини" у східній землі Тюрингія.

Данія обрала франко-італійську систему ППО замість американської Patriot, а Греція подумує купити додаткові літаки F-35.

Норвегія конфіскувала російське риболовецьке судно, яке не захотіло піти з її порту.

США призупинили формат стратегічної співпраці з Косовом.