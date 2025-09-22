Ядерна ідея Путіна, план дестабілізації Молдови, "план Б" в обхід Угорщини: новини дня

Сьогодні на засіданні Радбезу ООН, який скликали на запит Естонії, оприлюднили докази порушення російськими літаками естонського повітряного простору, а члени НАТО попередили про рішучість у випадку повторення зазначених провокацій.

Польща та Швеція розпочали спільні навчання SNEX Gotland Sentry у Балтійському морі. Великі навчання Військово-повітряних сил стартували і в Фінляндії.

Серед основних тем понеділка – і Молдова, де до парламентських виборів лишилося менше тижня. Москва намагається "розхитати" країну.

Трамп заявив, що "зупинив війну Камбоджі з Вірменією", переплутавши країни.

Все важливе і цікаве за понеділок, 22 вересня – в дайджесті "Європейської правди".

Радбез ООН на запит Естонії

Рада безпеки ООН сьогодні зібралася на надзвичайне засідання у зв'язку з порушенням Росією повітряного простору Естонії в п'ятницю.

Нагадаємо, у пʼятницю, 19 вересня, три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна під час засідання Ради безпеки ООН показав докази порушення російськими літаками повітряного простору його країни.

Він попередив, що провокації Росії являють собою "ескалацію, що дестабілізує", яка наближає Європу "до конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки".

Заяви США і союзників

Новий постпред США в ООН Майк Волц заявив, що Вашингтон відданий ідеї захисту країн-членів НАТО на тлі низки російських провокацій.

"Сполучені Штати і наші союзники захищатимуть кожен сантиметр території НАТО. Росія повинна негайно припинити таку небезпечну поведінку", – підкреслив Волц.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер сказала, що НАТО готовий відповісти на порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками.

"Наш Альянс є оборонним, але не тіште себе ілюзіями: ми готові вжити всіх необхідних заходів для захисту повітряного простору і території НАТО. Ми пильні. Ми рішучі. Якщо нам доведеться дати відсіч літакам, які без дозволу літають у повітряному просторі НАТО, ми це зробимо", – додала глава британського МЗС.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ході виступу на засіданні Радбезу ООН також застеріг Росію від подальших провокацій проти країн НАТО.

"Якщо чергова ракета чи інший об'єкт влетить у наш простір, навмисно чи випадково, і буде збитий, а уламки впадуть на територію НАТО, не приходьте сюди скаржитися. Вас попередили", – підкреслив Сікорський.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сьогодні також заявив, що його країна буде рішуче захищати свій повітряний простір, якщо літаючі об'єкти порушать його.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на засіданні закликав НАТО до більш рішучих дій у відповідь на порушення свого повітряного простору Росії, аж до "нейтралізації" ворожих цілей.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що в Угорщині "стурбовані всіма подіями, які можуть призвести до подальшої ескалації цієї війни".

"Звичайно, разом із нашими союзниками ми засуджуємо дії, що порушують територіальну цілісність держав – це неприпустимо", – сказав він.

Угорський міністр водночас додав, що з Росією потрібно говорити, а "блокування каналів комунікації та відмова від дипломатичних рішень – це не шлях уперед".

Сьогодні стало відомо, що Литва викликала представника РФ "на килим" після винищувачів у просторі Естонії і висловила "рішучий протест" через "грубе порушення міжнародного права".

Цього тижня посли держав-членів НАТО зустрінуться для обговорення питання щодо порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії.

"Не повинні розслаблятися"

А вчора у міжнародному повітряному просторі південної частини Балтійського моря пролетів російський Іл-20 з вимкненим сигналом, який не надавав план польоту.

Два шведських винищувачі Gripen та пара німецьких Eurofighter злітали для ідентифікації і моніторингу російського "розвідника".

В Латвії попереджають, що Росія може готувати провокації й проти них.

"Ми не повинні розслаблятися ні на хвилину, тому що в нашому регіоні можливі провокації гібридної війни і не тільки", – наголосив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що реваншизм Росії лишається "незмінним" і йому необхідно дати відсіч.

НАТО розгорне в Польщі і Румунії турецьку систему спостереження MEROPS.

Крім того, відбулася відеоконференція щодо створення "стіни дронів" на східному кордоні Європейського Союзу, на яку не запросили Угорщину та Словаччину.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав Україну світовим лідером з виробництва дронів, тому Варшава очікує на тісну співпрацю як у сфері їх виробництва, так і протидії БПЛА.

За даними Bloomberg, Німеччина витратить 1,2 млрд євро на модернізацію Eurofighter.

Трамп зустрінеться з Зеленським

Завтра президент США Дональд Трамп "виступить з важливою промовою" на 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Президент також проведе двосторонні зустрічі з генеральним секретарем ООН та лідерами України, Аргентини та Європейського Союзу", – повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Ядерна пропозиція Путіна

Господар Кремля Владімір Путін сказав, що Росія готова дотримуватись кількісних обмежень на ядерну зброю за Договором про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3), участь у якому вона "призупинила" у 2023 році.

Під час виступу на оперативній нараді з постійними членами Ради безпеки РФ у понеділок Путін оголосив про готовність Москви дотримуватись ключових положень СНО-3 після 5 лютого 2026 року, коли спливає термін його дії.

"Щоб не провокувати подальшу гонку стратегічних озброєнь, забезпечити прийнятний рівень передбачуваності та стриманості, вважаємо виправданим спробувати зберегти на нинішньому досить турбулентному етапі статус-кво, що склався завдяки СНО", – сказав він.

До речі, колишня помічниця Байдена отримала від Путіна громадянство РФ.

РФ хоче послаблення санкцій

Росія лобіює зняття санкцій з авіагалузі через проблеми з безпекою польотів, пише Reuters

Свої аргументи Москва хоче представити на асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО), яка відкривається у вівторок і триватиме до 3 жовтня. Вона зокрема називає санкції "незаконними примусовими заходами", які "порушують право людини на свободу пересування".

У документах, які Росія підготувала для асамблеї ІСАО, також критикується закриття повітряного простору 37 держав для польотів російських авіакомпаній і заборона на технічне обслуговування та страхування літаків.

Водночас видання Politico зазначає, що США намагаються запобігти потраплянню авіазапчастин до РФ після зняття санкцій з "Белавіа".

"План Б" в обхід Угорщини

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що Євросоюзу ближчим часом слід пустити в дію свій "план Б" для розблокування початку переговорів з Україною, які заблоковані через спротив Угорщини.

"Ми не можемо бути заручниками (вето Угорщини. – "ЄП"), і є шляхи, як нам піти вперед. Ще під час головування Данії у нас є можливість і час, щоб перейти до неформальних етапів, які будуть формально фіналізовані трохи згодом. Нинішня методологія розширення дозволяє такий підхід", – зазначив Кястутіс Будріс в інтерв’ю "Європейській правді".

Він зазначив, що оптимістично налаштований з приводу того, що країни-члени підтримають цей шлях.

"Тут не йдеться не про те, щоби про Україну з'явилися якісь нові слова та заяви, і безумовно не йдеться про створення ілюзії, що ми "щось робимо, попри все". Ні! Йдеться про збереження імпульсу у русі України до ЄС. Йдеться про те, щоб продовжувати робити те, що дійсно має значення – тобто реформи в Україні та підготовку ЄС до розширення… Неформальний процес переговорів може стати таким механізмом", – зазначив він.

Крім того, в інтерв’ю "Європейській правді" литовський міністр запевнив, що Києву немає причин турбуватися щодо подальшої підтримки Вільнюса через переговори щодо нового уряду та присутність у коаліції скандальної "Зорі Німану".

План дестабілізації Молдови

Bloomberg пише, що Росія розробила план втручання у вибори у Молдові, які проходитимуть 28 вересня.

Згідно з планом, зусилля Москви будуть спрямовані на зрив збереження курсу країни на вступ до Європейського Союзу.

Документи свідчать, що до кремлівської тактики входить:

– вербування молдован за кордоном, в тому числі в Росії, для голосування на виборчих дільницях в ЄС та інших країнах;

– залучення людей для організації деструктивних протестів;

– широкомасштабна кампанія дезінформації в соціальних мережах.

Директор молдовської Служби інформації та безпеки (СІБ) Олександр Мустяца заявив, що Росія організувала табори у Сербії, де готує людей для дестабілізації Молдови.

Сьогодні також стало відомо, що у Молдові пройшли сотні обшуків у справі про підготовку масових заворушень та дестабілізації; проросійський лідер "соціалістів" Ігор Додон заявив, що в частині випадків йдеться про його соратників.

"В операції фігурують понад 100 осіб з різних населених пунктів країни. Обшуки пов’язані з кримінальною справою про підготовку масових заворушень і дестабілізації, які координували з РФ через кримінальні елементи", – заявили у поліції.

Внаслідок проведених 22 вересня обшуків затримали 74 людини, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах 28 вересня.

Крім того, у Кишиневі оголосили про тимчасове обмеження доступу до термінала аеропорту столиці, що збігається з датами довкола дня парламентських виборів 28 вересня.

Сьогодні прикордонна поліція оголосила, що за рекомендацією групи з управління ризиками з початку доби 25 вересня до кінця доби 30 вересня доступ у термінал аеропорту Кишинева буде обмежено.

Російська служба BBC опублікувала розслідування про те, як проросійські сили у Молдові за кошти з Москви сірими методами готують грунт для своєї перемоги на парламентських виборах 28 вересня.

Молдовська президентка Мая Санду в понеділок виступила з екстреним зверненням до громадян за лічені дні до парламентських виборів, заявивши про загрозу незалежності та європейському курсу Молдови.

Також слід додати, Молдова та Європейський Союз завершили процедуру двостороннього скринінгу, тобто аналізу законодавства на відповідність вимогам вступу до ЄС.

Різне щодо України і українців

Латвійська поліція відправила до України колону транспортних засобів, а Литва прийме на реабілітацію українських дітей, яких повернули з РФ.

ЄС схвалив зміни до плану реформ Ukraine Facility, необхідного для отримання нових траншів.

В Боснії затримали найманця, який воював в армії РФ проти України, а з Польщі протягом вихідних депортували пʼятьох українців.

Решта новин

У Німеччині поліція розслідує нову диверсію, яка порушила рух поїздів. Підозрюють політичний мотив.

Агентство ЄС підтвердило, що причиною збоїв у роботі аеропортів стала кібератака.

Трамп заявив, що "зупинив війну Камбоджі з Вірменією", переплутавши країни.

У Румунії розслідують погрози низці шкіл та лікарень.