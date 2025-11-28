Трамп хоче визнати окупацію, 11 млрд на ЗСУ від Німеччини, реакція на Єрмака: новини дня

Вчора ввечері Зеленський анонсував важливі перемовини, а сьогодні ввечері Єрмак подав у відставку. За даними Axios, голова Офісу президента завтра мав вирушати до США на перемовини. Ця подія нібито "поставила переговори під питання", але не призведе до змін у позиції України щодо закінчення війни.

Польський прем’єр бачить "фаталізм" ситуації, звертая увагу не тільки на кадрові рішення у Києві, але й на інші моменти, у тому числі на візит Орбана до Путіна.

Тим часом Бельгія продовжує висловлювати побоювання щодо використання заморожених російських активів для фінансування України. У Єврокомісії наголошують, що, попри це, робота в цьому напрямку триває.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 28 листопада – в дайджесті "Європейської правди".

Трамп хоче визнати окупацію

Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що США направили Росії параметри свого "мирного плану" щодо російсько-української війни.

Мова йде про "мирний план", пункти якого були скориговані за підсумками американо-українських консультацій у Женеві.

The Telegraph пише, що президент США Трамп доручив своєму спецпредставнику Стіву Віткоффу і зятю Джареду Кушнеру прямо запропонувати правителю Росії визнання з боку США контролю РФ над Кримом та іншими окупованими територіями України у межах "мирної угоди".

"Стає все більш зрозуміло, що американцям байдуже на європейську позицію. Вони кажуть, що європейці можуть робити, що вважають за потрібне", – прокоментував один із співрозмовників The Telegraph.

Тим часом російський правитель Владімір Путін заявляє, що укласти угоду з Україною "практично неможливо".

Зокрема, 27 листопада Путін, на пресконференції за результатами триденної поїздки до Киргізії, заявив, що не планує підписувати підписувати "мирну угоду" з Україною через те, що "президент України втратив свій легітимний статус".

Головна речниця Європейської комісії Паула Піньо наголосила, що президент України Володимир Зеленський є демократично обраним українським народом президентом України.

Вона додала, що ЄС працює разом з Зеленським і підтримує його "численні зусилля, спрямовані на те, щоб остаточно покласти край цій жахливій війні та досягти миру".

Реакція на Єрмака

Вчора ввечері президент України Володимир Зеленський анонсував важливі перемовини наприкінці поточного тижня, а також наступного, які мають просувати до миру та гарантій безпеки.

За словами джерел Axios, завтра голова Офісу президента Андрій Єрмак мав вирушити на переговори у США щодо "мирної угоди", але сьогодні ввечері він подав у відставку.

Уже колишній глава ОП разом із кількома радниками Зеленського мав провести переговори з посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером.

"Українські посадовці заявили, що метою було остаточно узгодити позиції США та України перед поїздкою Віткоффа і Кушнера до Москви на зустріч з Владіміром Путіним", – ідеться в матеріалі.

Одне з джерел Axios сказало, що відставка Єрмака "поставила переговори під питання", але не призведе до змін у позиції України щодо закінчення війни.

У пʼятницю Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента. Цьому передували обшуки антикорупційних органів у Єрмака.

У Європейській комісії вважають, що актуальні антикорупційні розслідування в Україні свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні працюють: "Ми дуже поважаємо ці розслідування, які свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу".

Член Палати представників США, республіканець і критик Дональда Трампа Дон Бейкон оптимістично оцінив слідчі дії антикорупційних органів.

"В Україні функціонують незалежні правоохоронні органи та судова система. У Росії цього немає. Там вас викидають з вікон висотних будівель", – написав конгресмен (про випадки, коли у Росії підозрювані в корупції посадовці випадали з вікон, писали ЗМІ).

А чеські активісти переглянуть плани щодо донату на "Фламінго" для України на тлі "Міндічгейту".

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що розслідування корупції в Україні – погана новина для них.

"Це не є доброю новиною для Польщі чи Західної Європи, для яких кордон безпеки зараз пролягає на лінії російсько-українського фронту", – сказав він.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск бачить "фатальність" моменту

"Орбан їде до Путіна, Навроцький до Орбана. У перемовинах щодо "плану Віткоффа" хаос, а у Києві політична криза. Фатальна комбінація", – написав він.

Орбан домовляється з Путіним

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сьогодні прибув до Москви.

Серед основних тем – питання енергоносіїв.

Крім того, на зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним у Москві Орбан вкотре висловив сподівання, що Будапешт стане майданчиком для мирних переговорів щодо розв'язаної РФ війни проти України.

Своєю чергою Путін сказав, що "буде радий" використати Будапешт як місце для своїх переговорів з президентом США Дональдом Трампом.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто сказав, що Росія розглядає саме Будапешт як місце потенційного "мирного саміту".

"(Путін. – Ред.) запевнив нас, що якщо буде "мирний саміт", то він безсумнівно відбудеться в Будапешті", – сказав Сійярто.

Раніше в Угорщині висловлювали готовність організувати зустріч президентів Росії і США в Будапешті.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його візит до очільника Кремля Владіміра Путіна.

Прем’єр Словенії Роберт Голоб під час пресконференції із Мерцом заявив, що Орбан вже деякий час "не грає за європейську команду".

"Ми не очікуємо від цього візиту жодних вигод чи переваг", – додав Голоб.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто захистив поїздку угорської делегації до Москви, назвавши це "суверенною зовнішньою політикою".

"Угорщина є суверенною країною. Угорщина має суверенну зовнішню політику. Це зовнішня політика, яка виходить з національних інтересів, зовнішня політика, в якій рішення ухвалюються відповідно до національних інтересів", – сказав він.

Росактиви: Бельгія опирається

У Європейській комісії закликали західних союзників прискорити виплати за кредитом у розмірі 50 млрд доларів Україні на тлі того, що Бельгія продовжує блокувати запропоновану ЄС схему фінансування з використанням заморожених росактивів.

Зокрема, єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс зазначив, що країни повинні прискорити виплати Україні з кредиту G7, узгодженого в червні минулого року, щоб на початку наступного року закрити фінансову діру.

У Бельгії вважають схему "репараційних позик" для України "фундаментально неправильною".

Про це йдеться у листі від прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, датованому 27 листопада.

Бельгійський прем’єр нагадав, що ніколи в історії знерухомлені суверенні активи не були "перепрофільовані" під час триваючої війни – більш того, зазвичай були предметом післявоєнного врегулювання у контексті військових репарацій з боку сторони, що програла.

"Цією пропозицією ("репараційних позик" для України. – "ЄП") ми не лише порушимо фундаментальний принцип міжнародного права, але й додатково викличемо невизначеність і страх на міжнародних фінансових ринках, де довіра є ключовим елементом", – наголосив Барт де Вевер.

І висловив переконання, що "негативно постраждає не лише європейський фінансовий ринок, але й позиція та вартість самого євро як валюти".

В Єврокомісії повідомили, що отримали листа від прем'єр-міністра Бельгії і скоро представлять своє юридичне обґрунтування можливості їх використання на користь України.

"На основі цього документа з варіантами відбуваються інтенсивні обговорення з державами-членами, включно з Бельгією, і ми просуваємося в цій роботі", – розповіла головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

За даними Politico, в ЄС підозрюють, що Бельгія має прихований мотив, блокуючи використання росактивів.

П’ять дипломатів з різних європейських країн вважають, що Бельгія, блокуючи схему з "репараційною позикою" Україні, може переслідувати другорядну мету, утримуючи кошти у своїй юрисдикції, оскільки податки від них надходять до національного бюджету країни.

11,5 млрд на ЗСУ від Німеччини

Бундестаг схвалив бюджет Німеччини на 2026 рік з 11,5 млрд євро для України.

Україна отримає із затвердженого бюджету 11,5 млрд євро на артилерію, дрони, броньовані транспортні засоби та інше обладнання. За даними Міністерства оборони Німеччини, це найвища сума з часу повномасштабного російського вторгнення.

У парламенті Норвегії очікують, що підтримка України в наступні роки не зменшиться.

Латвія профінансувала оновлене педіатричне відділення в лікарні Чернігова.

Загрози для Європи

У жовтні Німеччина зафіксувала найбільшу кількість дронів над військовими базами.

Швеція провела унікальні військові навчання і розповіла про це російською мовою.

На тлі гібридних атак на Європу з боку Росії міністр оборони Румунії Йонуц Муштяну подав у відставку, але через неправдиву інформацію в резюме. Обовʼязки міністра оборони будуть покладені на міністра економіки Раду Міруцу. За даними ЗМІ, на вакантне місце розглядають шістьох кандидатів.

Польща протидіє диверсантам

У Польщі двом українцям оголосили звинувачення у шпигунстві через Telegram, а також видали ордери на арешт підозрюваних у диверсіях на залізниці, які перебувають у Білорусі.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає новини про затримання нових ймовірних агентів РФ доказом того, що Польща зробила правильне рішення, закривши консульство Росії у Гданську.

На заході Польщі виявили фейкову вибухівку на залізничній колії.

Решта новин

У Німеччині взяли під варту українця Сергія Кузнєцова, якому інкримінують участь у підриві газогонів "Північні потоки" у 2022 році.

Дональд Трамп повідомив про смерть 20-річної військової Нацгвардії, пораненої у стрілянині біля Білого дому. Президент США хоче "назавжди" зупинити міграцію з "усіх країн третього світу".

Американський президент назвав журналістку "тупою" за запитання про перевірки афганців за часів Байдена.

У Польщі дітей до 16 років зобов’язали вдягати шоломи під час їзди на велосипедах.

В Латвії поменшало громадян Росії з постійною посвідкою на проживання.

У Грузії – 365-й день проєвропейських протестів після антизахідного розвороту влади.