Переговори з Віткоффом, у Польщі відмовили Орбану, США готові до війни: новини вихідних

Після візиту Орбана до Путіна Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Польський президент вирішив скасувати зустріч з угорським прем’єром через візит останнього до Москви.

У Європі на тлі атаки по Україні підкреслюють, що РФ не хоче миру.

Тим часом в Сполучених Штатах тривають переговори української та американської делегацій щодо врегулювання російсько-української війни.

Все важливе і цікаве за вихідні, 29 та 30 листопада – в дайджесті "Європейської правди".

Переговори у США

У неділю близько 17:00 за Києвом у Сполучених Штатах почались переговори між українською та американською делегаціями щодо врегулювання російсько-української війни.

Перед початком зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США прагнуть такого закінчення війни, аби у майбутньому "такої війни не було, і щоб Україна могла забезпечити процвітання для всього народу".

Крім Рубіо до американської делегації входять спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Глава української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров подякував президенту США Дональду Трампу за мирні ініціативи.

"Перебуваю на постійному звʼязку з президентом України. Маємо чіткі директиви та пріоритети – захист українських інтересів, предметний діалог і рух уперед на основі напрацювань, досягнутих у Женеві", – написав секретар РНБО в Telegram.

За даними Axios, США на переговорах у неділю хочуть погодити питання територій і гарантій безпеки.

Напередодні переговорів президент України Володимир Зеленський з оптимізмом висловився щодо переговорів щодо "мирного плану" в американській Флориді.

"Буде продовжений діалог на основі пунктів із Женеви. Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив, і цілком реально найближчими днями доопрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну", – сказав Володимир Зеленський.

Як відомо, минулими вихідними делегації США та України провели перемовини у Женеві стосовно початкового проєкту "мирного плану" та почали вносити у нього корективи.

У суботу стало відомо, що Зеленський оновив склад делегації для перемовин стосовно "мирного плану": замість Андрія Єрмака її тепер очолює секретар РНБО Рустем Умєров.

Портал Axios раніше повідомив, що Андрій Єрмак мав вирушити на переговори у США щодо "мирної угоди", однак за день до того подав у відставку з посади керівника Офісу президента України. Цьому передували обшуки антикорупційних органів у Єрмака.

На тему кадрових рішень слід додати, що президент Володимир Зеленський призначив колишнього посла України у США Оксану Маркарову своєю радницею з питань відбудови та інвестицій.

Очікування у Європі щодо миру

Президент України обговорив з президенткою Єврокомісії "ситуацію в дипломатії" та енергостійкість. Крім того, Зеленський повідомив і про розмову з генсеком НАТО Марком Рютте та анонсував майбутні переговори з ним найближчими днями.

"Говорив із Марком Рютте, і будемо говорити ще цими днями. Важливі дні, і багато може змінитися. Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції", – написав Зеленський.

Завтра, вже після переговорів у Сполучених Штатах, у Парижі президент України зустрінеться зі своїм французьким колегою.

За словами Володимира Зеленського, наступного тижня буде багато роботи і з партнерами у Європі.

Глава МЗС Туреччини вважає, що угода між Україною і РФ могла б забезпечити мир на 50-70 років.

Міністр закордонних справ Франції Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро вважає перспективу досягнення миру в Україні досяжною за умови, що глава Кремля Владімір Путін відмовиться від ідеї відновити Радянську імперію.

"Мир – на відстані простягнутої руки, але за умови, що Владімір Путін відмовиться від безумної надії відтворити Радянську імперію, почавши з підкорення України. Україна належить українцям – і лише їм", – наголосив Барро.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен висловила скептицизм щодо прогресу мирного плану для України, зазначивши, що вимоги Росії стали ще більш жорсткими.

"Це виглядає складно. Ми не бачимо жодних поступок з боку Росії. Вони не готові погодитися на припинення вогню. З березня Україна готова до повного або часткового припинення вогню, а Росія – ні", – сказала вона.

Нові деталі щодо перемовин

Видання The Wall Street Journal дізналося більше деталей щодо перемовин про завершення війни в Україні.

Зокрема, виявилося, що спецспосланець президента США Стів Віткофф у перемовинахі з Україною нібито переконував, що Києву набагато вигідніше отримати від США нульові мита, аніж ракети Tomahawk.

Крім того, під час перемовин спецспосланця президента США Стіва Віткоффа і зятя Трампа Джареда Кушнера з перемовником від РФ Кірілом Дмітрієвим щодо завершення війни в Україні останній активно розповідав їм про вигоди від потенційної двосторонньої співпраці, чим зацікавив їх.

Дмітрієв на зустрічі нібито просував ідею, щоби 300 млрд доларів заморожених у Європі російських активів американські компанії використали для "американсько-російських інвестиційних проєктів і очолюваної США відбудови України".

А ще він буцімто пропонував, щоби американський і російський бізнес разом досліджували поклади цінних мінералів в Арктиці і розповідав, що завдяки співпраці США і Росія отримають "необмежені перспективи". Лунали ідеї навіть про спільну місію на Марс завдяки компанії SpaceX.

За словами неназваних джерел з-поміж безпекових посадовців Заходу, для Кремля ці перемовини у Маямі вочевидь стали "кульмінацією" застосування стратегії, підготовленої перед другим терміном Трампа. Її метою було "обійти" традиційний апарат США з нацбезпеки і переконати Трампа розглядати Росію не як суперника і військову загрозу, а "країну щедрих можливостей".

Реакція на масовану атаку по Україні

У ніч на 29 листопада Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Україну, внаслідок якого загинуло щонайменше троє осіб і десятки постраждали.

За словами президента України Володимира Зеленського, росіяни тієї ночі випустили близько 36 ракет та майже 600 дронів.

Через повітряний простірі Молдови пролетіли два російських безпілотники з тих, якими атакували Україну в ніч проти 29 листопада.

Як запобіжний захід, повітряний простір Республіки Молдова був тимчасово закритий, а потім знову відкритий, за винятком північного регіону. Це вплинуло на три рейси з Кишинева.

Зеленський закликав Європу ухвалити рішення щодо використання заморожених росактивів.

"Прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не хоче відмовлятися від ударів дронів і ракет. І точно потрібно говорити з усіма партнерами про кроки, щоб цю війну закінчити. Дякую всім, хто допомагає", – наголосив президент.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що російські ракети і дрони у ніч на суботу були націлені на енергетичну інфраструктуру, але також були пошкоджені житлові будинки, багатоповерхівки, приватні будівлі та підприємства.

"Поки Москва говорить мовою ракет, дронів і крові, будь-яка пропозиція про мир звучить як фарс. Я обурена і шокована діями Росії. Це так вони хочуть досягти угоди? Чи вони просто прикидаються? Чи вбивства і атаки більш притаманні їм?", – підкреслила Матернова.

Вона наголосила, що Росія атакує в момент, коли весь демократичний світ з тривогою стежить за обговореннями про можливу мирну угоду, коли настає холодна зима і коли Україна вражена внутрішніми політичними заворушеннями.

"Всі хочуть миру – але тільки справедливого і стійкого миру, що поважає суверенітет і гідність України", – резюмувала посол.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард, коментуючи черговий масований російський удар по Україні, заявила, що він є свідченням того, що Кремль не зацікавлений у мирі.

"Ті країни світу, які все ще вірять у світовий порядок, заснований на правилах, повинні негайно посилити підтримку України та посилити тиск на Росію", – підкреслила вона.

До речі, у Литві всю ніч на суботу не працював аеропорт Вільнюса через метеокулі.

Посіпака Путіна

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга звернув увагу, що цього разу масова російська атака на українську столицю послідувала відразу після візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і порожніх слів про "мир".

"Путін просто використовує таких політиків як акторів у своїй кривавій виставі", – підкреслив Сибіга.

Він закликав до "додаткової підтримки оборони та стійкості України, додаткових жорстких санкцій щодо Росії та швидкого прийняття рішення, яке дозволить повною мірою використовувати заморожені російські активи".

Тим часом глава угорського уряду Віктор Орбан, який у п’ятницю зустрівся у Кремлі з Владіміром Путіним, в інтерв’ю Welt am Sonntag заявив, що після закінчення загарбницької війни Росії Україна повинна продовжувати існувати як буферна держава між РФ і НАТО.

Він також вважає неминучим, що Росія отримає контроль над загарбаними українськими територіями. Крім того, на його думку, НАТО і Росія також домовляться "про чисельність і оснащення обмежених українських збройних сил, які зможуть діяти в буферній зоні".

Орбан зазначив у інтерв’ю, що настав час відмовитися від ілюзій і подивитися в очі реальності, як це представлено в 28-пунктному плані миру США: "По-перше: час грає на руку Росії, а не України – це означає, що чим довше відкладається мир, тим більше людей і територій втратить Україна".

По-друге, за американськими вимогами Росія знову інтегрується у світову економіку, сказав він: "Санкції будуть поступово скасовані, заморожені активи будуть використані для створення американо-російських інвестиційних фондів, і бізнес буде відновлено".

Президент Польщі Кароль Навроцький вирішив скасувати свою зустріч з угорським прем’єром Віктором Орбаном у зв’язку візитом останнього до очільника Кремля Владіміра Путіна.

"Посилаючись у своїй політиці на спадщину президента Леха Качинського, який наголошував, що безпека Європи залежить від солідарних дій, також у сфері енергетики, у зв'язку з візитом прем'єр-міністра Віктора Орбана до Москви та його контекстом, президент Навроцький вирішив обмежити програму свого візиту до Угорщини виключно самітом президентів Вишеградської групи в Естергомі", – написав голова Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач.

Він додав, що на зустрічі разом з президентами Чехії, Словаччини та Угорщини Навроцький буде обговорювати питання безпеки та співпраці в регіоні Центральної Європи.

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав рішення президента Польщі "дійсно хорошим".

"Воно демонструє принципову позицію Польщі та її сильне почуття солідарності, підтверджуючи її відданість європейській єдності та безпеці у вирішальний момент. Дякую, Польще!" – підкреслив глава МЗС.

Різне щодо України

У Шотландії попереджають про ризики бездомності українців через скасування виплат.

Україна і Норвегія спільно вироблятимуть українські дрони.

Україна синхронізувала санкції зі США та ввела обмеження проти "Роснєфті" і "Лукойлу".

Туреччина "занепокоєна" після операції СБУ проти танкерів "тіньового флоту" РФ. Речник турецького Міністерства закордонних справ Онджу Кечелі повідомив, що інциденти сталися у виключній економічній зоні Туреччини в Чорному морі.

Решта новин

У Польщі з’явився на орбіті Землі перший військовий супутник від компанії ICEYE.

Швейцарці не захотіли вводити новий податок для багатих і цивільну службу для всіх.

У лідера французьких ультраправих поцілили яйцем.

Трамп оголосив про "закриття неба" над Венесуелою, що може передувати збройному нападу.

Влада США вирішила призупинити видачу віз усім громадянам, які подорожують з паспортами Афганістану.

У Мадриді зібрався великий мітинг з вимогою дострокових виборів, а у Греції на протестах фермерів щодо субсидій спалахнули сутички з поліцією.

З ферми на півночі Франції вкрали равликів на 90 тисяч євро.