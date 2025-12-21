Мирні пропозиції Макрона, Кіпр допоможе Україні в ЄС, поїзд Одеса-Кишинів: все за вихідні

У Сполучених Штатах тривають переговори щодо припинення повномасштабної російської війни проти України. Київ передав американській стороні своє бачення щодо питань, з яких досі не вдалось досягти компромісу.

У Кремлі підтримали ідею Макрона щодо долучення до переговорів. У Парижі кажуть, що найближчими днями повідомлять про найкращий спосіб дій.

Прем’єр Португалії відвідав Україну і домовився про співпрацю щодо морських дронів.

Все важливе і цікаве за вихідні, 20 та 21 грудня – в дайджесті "Європейської правди".

Пропозиції України щодо компромісу

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив пізно ввечері 19 грудня про завершення зустрічі української перемовної делегації з американськими та європейськими партнерами.

"Домовилися з нашими американськими партнерами про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом", – написав у соцмережах Умєров.

Українська сторона, за словами президента Володимира Зеленського, передала США своє бачення щодо питань, з яких досі не вдалось досягти компромісу в межах переговорів про укладання "мирної угоди" з Росією.

"Це території України. Далі – це Запорізька атомна станція, наша ЗАЕС. Третє питання – гроші на відновлення. І є кілька ще технічних питань щодо грантів безпеки, формату моніторингу тощо", – сказав глава держави.

У суботу він повідомив, що американці будуть спілкуватись з Росією "і ми чекаємо на відповідь".

Як повідомив Зеленський у розмові з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, в перемовинах з США є конструктив, "і багато залежить саме від того, щоб у Росії відчули необхідність закінчити війну реально".

Реакція Росії

Після п'ятничних переговорів з українськими та європейськими посадовцями, американські переговірники продовжили переговори з російськими посадовцями у Флориді.

Посланець правителя РФ Кирил Дмитрієв очолює російську делегацію.

У неділю помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що запропоновані Європою та Україною зміни до американського проєкту "мирного плану" перешкоджають досягненню довгострокового миру.

За його словами, ті пропозиції, які "внесли або намагаються вносити європейці з українцями, точно не покращують документ і не покращують можливість досягти довгострокового миру".

Мирні пропозиції Макрона

Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати запропонували провести "мирні переговори" спільно з представниками України та Росії і, можливо, європейських держав.

"Сполучені Штати Америки сказали, що в них буде окрема зустріч із представниками Росії, і вони запропонували такий формат, наскільки я розумію: Україна, Америка, "руські" – і, оскільки там є представники Європи, тому, напевно, і Європи. Чому я кажу напевно? Тому що було б логічно, якщо робити таку спільну зустріч", – додав він.

У п'ятницю після саміту, на якому ЄС домовився про виділення кредиту в розмірі 90 мільярдів євро для підтримки України, президент Франції Емманюель Макрон висловив думку, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером. У Кремлі підтримали цю ідею.

Єлисейський палац у неділю заявив, що вітає заяву Кремля про готовність правителя Росії Владіміра Путіна до переговорів з президентом Франції.

"Ми вітаємо те, що Кремль дав публічну згоду на такий підхід. Найближчими днями ми повідомимо про найкращий спосіб дій", – зазначили в Єлисейському палаці.

Щодо позиції Путіна

Президент України Володимир Зеленський не бачить в Росії готовності до завершення війни. За його словами, тривають штурми на фронті, удари по українській інфраструктурі, а також російські воєнні злочини.

Генсек НАТО Марк Рютте вважає Путіна головною перешкодою для миру.

Як пише Reuters, звіти американських спецслужб продовжують попереджати, що правитель Росії Владімір Путін має намір захопити всю Україну і повернути частини Європи, які належали колишній радянській імперії.

Зазначається, що ці звіти подають картину, яка різко відрізняється від тієї, яку малюють президент США Дональд Трамп і його переговорники з питань миру в Україні, які заявляють, що Путін хоче покласти край конфлікту. За словами одного з джерел, найсвіжіший із цих звітів датується кінцем вересня.

Глава Національної розвідки США Тулсі Габбард відкинула дані ЗМІ, які стосуються оцінки американською розвідкою цілей Владіміра Путіна у війні проти України.

"Правда полягає в тому, що "розвідка США" вважає, що Росія навіть не має можливості завоювати та окупувати Україну, не кажучи вже про "вторгнення та окупацію" Європи", – написала Габбард.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що його країна не зацікавлена в падінні України, оскільки це стало би серйозною проблемою для Угорщини.

"Падіння України буде серйозною проблемою для Угорщини. Тож падіння України не тільки не є в інтересах Угорщини, а ми повинні досягти чудової угоди для того, щоб цього не трапилося", – сказав угорський прем’єр.

Морські дрони для Португалії

У суботу вранці прем’єр Португалії Луїш Монтенегру прибув до Києва.

В українській столиці він підписав договір з Володимиром Зеленським про партнерство у виробництві морських дронів.

"Це один із найбільш перспективних напрямів в оборонній роботі зараз. Важливо, щоб були результати. І в усіх частинах нашої Європи має бути достатньо сили, щоб протидіяти будь-яким загрозам, і сучасні дрони – це реальний інструмент захисту", – заявив президент України Володимир Зеленський.

Луїш Монтенегру заявив, що підписана ним і Зеленським заява означає "започаткування партнерства щодо морських безпілотних систем" між Україною і Португалією.

"Ця заява дозволить ділитися досвідом у цій сфері в наших технологічних компетентностях для того, щоб захистити море, морський простір і робити спільний внесок України та Португалії для захисту всього європейського простору", – додав він.

Португальський премʼєр не виключив розгортання їхніх військ в Україні після досягнення миру.

Міністр оборони України Денис Шмигаль після зустрічі з португальським колегою Нуну Мело подякував за готовність країни внести 50 млн євро до механізму PURL, який забезпечує закупівлю зброї у США для України.

А, за словами премʼєрки України Юлії Свириденко, Португалія скерує 600 тисяч євро на підтримку енергетики України.

Щодо допомоги Україні

В уряді Швеції у суботу повідомили, що затвердили нову угоду з ЄС про надання додаткової бюджетної підтримки Україні у розмірі 200 мільйонів доларів у 2026 році через механізм Ukraine Facility. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив вдячність уряду Швеції.

Кіпр з січня планує "рішуче сприяти" розширенню Євросоюзу і обіцяє, що підтримка України буде пріоритетом його головування у Раді ЄС.

Нагадаємо, наступні шість місяців Кіпр буде головувати в Раді ЄС.

Греція стала 35-ю країною, що підписала конвенцію про комісію щодо репарацій для України.

МЗС про цькування українки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Польщу до справедливого і показового покарання тих, хто висловлює ксенофобське ставлення до українців, на тлі повідомлень про цькування 15-річної Дар’ї Гладир, доньки ексгравця збірної України з волейболу.

Як повідомляв "Чемпіон", 15-річна Дар’я Гладир стала жертвою систематичних нападів і образ з боку однокласників у престижному варшавському ліцеї TE Vizja.

Нагадаємо, 19 грудня президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що "дуже радий, що українці, які прибули до Польщі, знайшли тут свій дім".

Про це, зокрема, він заявив на спільній пресконференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві.

Президент України назвав хорошою першу двосторонню зустріч із польським президентом Каролем Навроцьким, сказавши, що розмова була "предметна, і відверта, відкрита".

"Це, на мій погляд, найважливіше. Все ґрунтується, зрештою, на довірі. Я вважаю, що розпочатий цей шлях", – додав Зеленський.

Тим часом у Брюсселі облили червоною фарбою консульство Польщі і розкидали псяче лайно біля входу.

Віцепремʼєр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що на польське консульство у Брюсселі напали через жорстку політику Варшави проти нелегальної міграції.

Загрози з РФ

Невідомий дрон упав на заході Туреччини, а також в румунському лісі.

Шведські служби обшукали судно РФ, чий власник підозрюється у перевезенні зброї.

Решта новин

"Укрзалізниця" запускає потяг з Одеси до Кишинева, що йтиме 18,5 годин. Слід зазначити, що про окремий поїзд не йдеться, а про причепні вагони до поїзда Київ-Кишинів.

Донька глави МЗС Словаччини втрапила у ДТП і залишила місце події.

В Естонії стався вибух у найбільшому ТРЦ, спецслужби кажуть: це не тероризм. Винуватця вибуху затримали. Ймовірно, він прагнув помсти

Багамські острови визнали незалежність Косова.

Мін’юст США оприлюднив частину матеріалів справи Епштейна.

США завдали масштабних ударів по ІДІЛ в Сирії. У США анонсували подальші удари по позиціях ІДІЛ у Сирії.

А, за даними NBC News, Ізраїль хоче ознайомити Сполучені Штати з планами нових ударів по Ірану.

Пошта Данії доставить останній лист 30 грудня і припинить надавати послугу.