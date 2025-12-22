Переговори у США, зброя проти Starlink, посланець Трампа у Гренландії: новини дня

В Сполучених Штатах завершився черговий раунд переговорів. Хто і що саме обговорював?

Президент Румунії вважає, що в короткостроковій перспективі миру не буде. Міністр оборони Німеччини також не бачить бажання в Путіна завершувати війну.

Посольство РФ відмовляється залишити будівлю консульства у Гданську попри наказ МЗС Польщі, а у Франції фіксували масові проблеми з доступом до сайтів банків та поштового оператора.

До речі, з Польщі за тиждень примусово депортували 24 українців.

Все важливе і цікаве за понеділок, 22 грудня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Переговори у США

Спецпосланець США Стів Віткофф назвав переговори, що тривали протягом останніх трьох днів у Флориді, "конструктивними та продуктивними".

Як пише Reuters, в суботу Віткофф і радник Трампа Джаред Кушнер зустрілися з посланцем Путіна Кирилом Дмитрієвим, а в неділю – з представниками України та Європи, а потім окремо з українською делегацією.

"Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні", – заявив Віткофф.

Водночас заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл повідомив, що ЄС не брав участі у перемовинах, але продовжить мирні зусилля.

Секретар РНБО Рустем Умєров також заявив, що зустрічі були продуктивними і конструктивними.

За його словами, під час окремої зустрічі з США основну увагу зосередили на: продовженні опрацювання 20-пунктного плану; узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки та окремої угоди про гарантії безпеки від США; а також опрацюванні плану відновлення.

Окрему увагу приділили обговоренню часових рамок і послідовності подальших кроків.

Президент України Володимир Зеленський очікує від США інформації про переговори з РФ у Маямі.

А ще NBC News розповіло про те, що між державним секретарем США Марко Рубіо і спецпредставником американського президента Стівом Віткоффом склалась непублічна конкуренція в контексті просування "мирних переговорів" щодо України.

"Вони будуть воювати далі"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що на мирних переговорах щодо України було досягнено прогресу, проте впевненості у досягненні мирного врегулювання немає.

Президент Фінляндії Александр Стубб каже, що в мирних переговорах лишились найскладніші 5% розбіжностей.

Президент Румунії Нікушор Дан вважає малореальним досягнення миру в Україні у короткостроковій перспективі, оскільки Росія, за його словами, зацікавлена у подальшому захопленні територій.

"Вони (росіяни) вважають, що мир через два-три місяці буде для них кращим, ніж мир зараз. Тому вони будуть воювати далі – адже вони досягли невеликого прогресу на полі бою", – поділився оцінкою румунський лідер.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що російський правитель Владімір Путін не виявляє зацікавленості у завершенні війни проти України.

"Незважаючи на зусилля американців, європейців та українців щодо досягнення перемир'я, з Москви не надходить жодних сигналів про те, що Путін зацікавлений у припиненні війни", – додав він.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс засудив викрадення Росією кількох десятків українських цивільних громадян із села Грабовське Сумської області.

"Таке переслідування переважно літніх мешканців вкотре викриває цілковитий цинізм Росії і показує, що вона не знає меж. Це воєнний злочин, і Росія не уникне відповідальності за цей та всі інші злочини, які вона скоїла проти України", – додав він.

За результатами опитування IRSOP, 69% румунів вважають, що Росія переможе у війні проти України.

Ризики для Європи

У Росії пропонують "юридично зафіксувати", що не нападуть на ЄС.

"Саме під приводом того, що Москва нібито виношує агресивні плани і має намір в найближчі роки вторгнутися в натовські держави, в європейських столицях запущені масштабні програми ремілітаризації", – заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков.

За його словами, Росія "готова зафіксувати це юридично в контексті потенційного врегулювання нинішньої кризи на основі принципу рівної і неподільної безпеки".

За даними AP, у НАТО вважають, що Росія розробляє зброю проти Starlink.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скептично оцінює сценарій повномасштабної війни Росії та НАТО, але наголошує, що це не позбавляє Бундесвер від необхідності переозброюватись.

"На мою думку, Путін не має наміру вести повномасштабну світову війну проти НАТО", – сказав міністр.

У Німеччині цьогоріч зафіксували понад 1000 підозрілих польотів дронів. В країні готують посилення протидії гібридним загрозам з-за кордону.

До речі, посольство РФ відмовляється залишити будівлю консульства у Гданську попри наказ МЗС Польщі, а у Франції фіксували масові проблеми з доступом до сайтів банків та поштового оператора.

У Фінляндії підвищують граничний вік резервістів до 65 років.

Санкції ЄС і понад 2 млрд євро

Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії на пів року, а також перерахував Україні 2,3 млрд євро в рамках механізму Ukraine Facility.

А ще ЄС ввів санкції проти російських судді та прокурорки.

Різне щодо України

Литва передала Україні повний комплект обладнання для ТЕЦ, а у Чехії вирішать подальшу долю "снарядної ініціативи" для України в січні.

З Польщі за тиждень примусово депортували 24 українців.

Зеленський заперечив чутки про зміну міністра закордонних справ.

Посланець Трампа у Гренландії

Президент США Дональд Трамп у неділю оголосив, що призначає губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним посланцем у Гренландії.

"Президент Дональд Дж. Трамп абсолютно правий! Ми повинні забезпечити, щоб Гренландія приєдналася до Сполучених Штатів. Це буде чудово для них і чудово для нас! Давайте це зробимо!" – написав Лендрі в дописі від 9 січня на платформі X.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен закликав США поважати їхню територіальну цілісність після рішення президента Дональда Трампа про призначення спецпосланця у Гренландії.

"Це призначення підтверджує незмінний інтерес Америки до Гренландії. Однак ми наполягаємо, що всі, включаючи США, повинні виявляти повагу до територіальної цілісності Королівства Данія", – заявив Расмуссен.

Як повідомив данський телеканал TV2, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен очікує поваги від Сполучених Штатів, а до данського МЗС викличуть посла США.

Президенти Європейської ради та Європейської комісії Антоніу Кошта та Урсула фон дер Ляєн у спільній заяві вказали, що безпека в Арктиці залишається ключовим пріоритетом для Європейського Союзу, "і ми прагнемо співпрацювати з союзниками та партнерами в цьому питанні".

"Територіальна цілісність і суверенітет є основоположними принципами міжнародного права. Ці принципи мають важливе значення не тільки для Європейського Союзу, але й для країн усього світу", – додали вони.

Щодо ультраправих у Європі

В Іспанії на регіональних виборах ультраправі подвоїли свій результат, а в Австрії ультраправі майже вдвічі випереджають в опитуваннях партію влади.

Лідера ультраправих Португалії зобовʼязали прибрати плакати з антиромськими гаслами.

Решта новин

У Вільнюсі сплюндрували меморіал на честь загиблих представників білоруської опозиції.

Грецькі фермери продовжують протести вже четвертий тиждень.

В Італії оштрафували Apple на понад 98 млн євро.

Китай анонсував тарифи до 42,7% на європейську "молочку", в ЄС обурені.

У Франції четверо постраждалих унаслідок вибуху на заводі.