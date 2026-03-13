США послабили санкції, Трамп не хоче дрони з України, лист Фіцо до Зеленського: новини дня

Сьогодні, у п’ятницю 13-го, тема Орбана вперше за останні дні втратила позиції. Але це, вочевидь, ненадовго, бо передвиборча кампанія в Угорщині триває.

Натомість топтема дня – послаблення Сполученими Штатами санкцій проти Росії. Теж не дуже добра для України новина. Як на це реагують в Європі?

Росія викликала послів Британії і Франції через обстріл Брянська, а Швеція зупинила другий за тиждень підозрілий танкер у своїх водах.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 13 березня – в дайджесті "Європейської правди".

США послабили санкції для РФ

США зняли санкції з російської нафти, яка вже у морі на танкерах.

Міністр фінансів США Скотт Бессент підкреслив, що йдеться про тимчасовий крок, який дозволить зацікавленим країнам придбати російську нафту, яка вже у морі.

Нагадаємо, 11 березня перемовники Росії та США провели нову зустріч у Флориді.

В українських дипломатичних колах вважають, що рішення Сполучених Штатів щодо зняття санкцій з російської нафти, яка станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі, допоможе Росії воювати довше.

"Це рішення, яке точно не допоможе стабілізувати ринок, але допоможе Росії воювати довше – це при тому, що саме Росія допомагає іранському режиму дестабілізувати Близький Схід", – сказав співрозмовник.

За словами президента України Володимира Зеленського, послаблення Сполученими Штатами санкцій може дати РФ близько $10 млрд на війну.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз має "наслідувати приклад" США, які ухвалили рішення тимчасово зняти санкції з російської нафти, що станом на цей час вже перебуває на танкерах у морі.

Раніше Угорщина закликала Євросоюз відновити закупівлю російської нафти.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс розкритикував пропозицію Будапешта і закликав не піддаватися на спокусу знизити ціни для європейських споживачів у такий спосіб.

"Згадайте ціни на електроенергію у Литві кілька років тому. І ми це пережили. Зараз Європа так само переживе це… Давайте не зводити питання до нинішніх цін – це стратегічна недалекоглядність", – зазначив Будріс.

Реакція Європи

В Європейській комісії висловили застереження щодо рішення США зняти деякі санкції з російської нафти, зауваживши, що це може зіграти на руку Москві.

"Зараз не час послаблювати санкції проти Росії. Щоб просто поставити це в перспективу, за нашою інформацією, з початку конфлікту на Близькому Сході Росія заробляє 150 мільйонів доларів США на день додаткових доходів від продажу нафти, що робить Росію, ймовірно, найбільшим бенефіціаром цього конфлікту", – зауважила речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Глава Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що одностороннє рішення Вашингтона послабити санкції проти Росії безпосередньо впливає на європейську безпеку.

Він нагадав, що економічний тиск на Москву є вирішальним для того, щоб змусити її погодитися на серйозні переговори щодо завершення війни.

"Послаблення санкцій збільшує ресурси Росії для ведення війни агресії проти України", – додав Кошта.

Німеччина вважає рішення США щодо санкцій проти РФ "неправильним".

"Ми вважаємо, що зараз неправильно пом'якшувати санкції, незалежно від причин", – наголосив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Міністерка економіки Катаріна Райхе висловила занепокоєння, що тимчасовий дозвіл США на продаж російської нафти допоможе очільнику Кремля Владіміру Путіну фінансувати російсько-українську війну.

У Британії пообіцяли не послаблювати санкції проти РФ слідом за США.

Трамп про нові удари по Ірану

Видання Axios повідомляє, що президент США Дональд Трамп під час віртуальної зустрічі лідерів "Групи семи" заявив їм, що Іран готується оголосити капітуляцію.

Трамп похвалився результатами операції "Епічна лють" під час телефонної розмови G7, заявивши, що він "позбувся раку, який загрожував усім". Американський президент стверджував, що Іран готується капітулювати, однак не робить цього, бо в Тегерані не залишилося жодного живого посадовця, який би мав право приймати таке рішення.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї "поранений".

Крім того, Гегсет повідомив, що кількість ракет Ірану скоротилася на 90%, а ударних дронів – на 95%.

У соцмережі Truth Social Трамп оголосив, що Сполучені Штати "повністю знищують" терористичний режим Ірану, а також анонсував нові удари.

За даними The Wall Street Journal, Пентагон вирішив відправити експедиційний підрозділ морської піхоти на Близький Схід у зв'язку з посиленням атак Ірану на Ормузьку протоку.

Атаки Ірану на протоку паралізували рух через цей стратегічний водний шлях.

Трамп: не потрібна допомога України

Під час розмови у програмі "The Brian Kilmeade Show" президент США Дональд Трамп визнав, що Росія може допомагати Ірану у війні, проте зазначив, що і США допомагають Україні у російсько-українській війні, отримуючи гроші за свою підтримку.

Водночас він заявив, що Сполученим Штатам не потрібна допомога України для того, щоб збивати іранські дрони на Близькому Сході.

"Нам не потрібна допомога у захисті від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. Насправді у нас найкращі дрони у світі", – заявив президент США.

Американська армія відправила на Близький Схід 10 тисяч дронів-перехоплювачів Merops, які продемонстрували ефективне бойове застосування в Україні.

Дрони Merops були розроблені компанією Project Eagle, оборонним підприємством, яке підтримує колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт, та відправлені до України у 2024 році, де вони продемонстрували свою ефективність.

Крім того, армія США використовує Bumblebees – квадрокоптери, озброєні вибухівкою, призначені для вистежування та зіткнення з ворожими дронами. Ця система, виготовлена компанією Perennial Autonomy, також випробовувалася в Україні.

Вартість війни проти Ірану

США вичерпали "роки" запасів критично важливих боєприпасів під час війни в Ірані, повідомляє Financial Times.

Це підживлює занепокоєння в Конгресі щодо зростання вартості конфлікту та здатності Сполучених Штатів поповнювати свої запаси.

За словами джерел, швидке виснаження озброєння стосувалося сучасних ракет далекого радіуса дії "Томагавк".

Центр міжнародних та стратегічних досліджень підрахував, що США використали 168 "Томагавків" за перші 100 годин війни проти Ірану, яка розпочалася 28 лютого.

Очікується, що Пентагон найближчими днями подасть офіційний запит до Білого дому та Конгресу щодо додаткових витрат на військові потреби у розмірі до 50 мільярдів доларів. Будь-який додатковий законопроєкт про фінансування війни в Ірані може зіткнутися з суперечкою в Палаті представників та Сенаті.

Серед іншого, США втратили над Іраком літак-заправник. На борту втраченого США літака-заправника загинули всі 6 членів екіпажу.

Вплив війни на Європу

Як пише Financial Times, деякі країни ЄС розмовляють з Іраном щодо безпеки суден в Ормузькій протоці.

Протиповітряна оборона НАТО перехопила ще одну іранську ракету, яка летіла на Туреччину, а в іракському місті Ербіль загинув французький солдат.

У Нідерландах влаштували підпал на вході до синагоги. Згодом заарештували 4 підозрюваних у підпалі.

У Молдові держустанови зобов'язали скоротити витрати на тлі зростання цін на паливо.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав якнайшвидше припинити війну в Ірані.

Переозброєння Польщі

Прем’єр-міністр Польщі анонсував обхід вето президента щодо програми ЄС з переозброєння.

Дональд Туск заявив, що уряд ухвалить резолюцію, яка дозволить обійти вето президента Кароля Навроцького щодо участі країни в програмі ЄС з переозброєння SAFE.

Документ має відкрити шлях до участі Польщі у програмі SAFE, згідно з якою країна претендує на близько 44 млрд євро кредитів ЄС на переозброєння.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розкритикував рішення президента Кароля Навроцького ветувати закон про участь у програмі ЄС з переозброєння SAFE, назвавши це "наведенням гармат на союзників".

В Європейській комісії наголосили на важливості участі Польщі у програмі ЄС з переозброєння SAFE на тлі рішення польського президента Кароля Навроцького накласти вето на відповідний закон.

Речник Єврокомісії Томас Реньє заявив, що Брюссель не втручатиметься в політичні дебати в Польщі, однак вважає, що участь країни у програмі є визначальною.

"Час має вирішальне значення, і ми прагнемо реалізувати план без затримок. Саме тому Єврокомісія наразі доопрацьовує кредитну угоду, щоб мати змогу підписати її з польською владою та виплатити перші кошти вже у квітні", – додав речник.

Ввечері стало відомо, що польський уряд схвалив рішення в обхід вето Навроцького щодо програми з переозброєння.

Щодо Росії

Росія викликала послів Британії і Франції через обстріл Брянська.

Швеція зупинила другий за тиждень підозрілий танкер у своїх водах. Згодом стало відомо, що шведські правоохоронці розпочали розслідування проти російського капітана.

Вісім країн-членів закликали керівництво ЄС заборонити в'їзд до Шенгену колишнім воякам РФ.

Лист Фіцо до Зеленського

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в листі, адресованому президенту України Володимиру Зеленському, закликає відновити постачання нафти нафтопроводом "Дружба".

Президент Франції Емманюель Макрон висловився за швидке і прозоре відновлення роботи нафтопроводу "Дружба", а також за дотримання зобов’язань щодо надання Україні позики в 90 млрд євро.

За даними Politico, у ЄС придумали, як надати Україні принаймні 30 млрд євро в умовах вето Угорщини й Словаччини.

Тим час в Угорщині триває передвиборча кампанія, 12 квітня – парламентські вибори.

До речі, на парламентських виборах в Угорщині візьме участь незалежний кандидат Петер Мадяр – повний тезка лідера опозиційної партії "Тиса", який, за даними ЗМІ, пов’язаний з прем’єр-міністром Віктором Орбаном та його політсилою "Фідес".

Журналісти зауважили, що це схоже на спеціальний хід, який має заплутати виборців, які хотіли проголосувати за Петера Мадяра, лідера опозиційної "Тиси".

Решта новин

Один із КПП на кордоні з Угорщиною тимчасово призупинив пропускні операції.

Британія та Ірландія підписали оновлений оборонний пакт.

Молдова попросила у ЄС допомоги через забруднення Дністра внаслідок обстрілу РФ.