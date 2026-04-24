Трамп чекає Путіна на G20, Макрон піде з політики, відмова НАТО від літака США: новини дня

Трамп хоче бачити Путіна на зустріч G20 у США, а Туск зрадів через "відсутність росіян" на зустрічі Європейської ради, натякаючи на Орбана.

За даними Reuters, Сполучені Штати розглядають "призупинення" членства Іспанії у НАТО, хоча у Вашингтона, як пояснили в Альянсі, немає інструментів для реалізації такого задуму.

Агентство DPA повідомило, що НАТО планує відмовитися від використання літаків США для розвідки.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 24 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Щодо фінансування України

У четвер, 23 квітня, Рада ЄС нарешті ухвалила зміни до довгострокового бюджету Євросоюзу, які дають можливість фіналізувати надання Україні кредиту ЄС на суму 90 млрд євро у 2026-27 роках.

Для цих 90 млрд євро узгоджений цільовий розподіл виплат: 30 млрд євро на бюджетну підтримку і 60 млрд євро на військову підтримку.

Бюджетну підтримку Київ отримуватиме лише в обмін на реформи, а от гроші на озброєння з цієї "умовності" вивели, щоб не ставити під ризик український опір російській агресії.

Перший транш з "військової" частини кредиту ЄС на 90 млрд євро становитиме 6 млрд і надійде Україні щонайпізніше в червні.

Як стало відомо "ЄвроПравді", точна дата надання перших коштів наразі невідома, оскільки цьому передує ще низка процедур. Насамперед Україна повинна відкрити спеціальний банківський рахунок у ЄС, а саме в німецькому Deutsche Bundesbank.

Загалом ця процедура мала б зайняти кілька місяців, проте Україна та Німеччина домовилися прискорити цей процес. Окрім того, Київ має надати ЄС права моніторингу витрат з зазначеного рахунку.

Європейський Союз цього року виплатить Україні 16,7 млрд євро бюджетної підтримки.

З них 8,35 млрд євро надійде через інструмент макрофінансової допомоги (МФД), а ще 8,35 млрд євро буде надаватися Києву через інструмент Ukraine Facility (ця програма вимагає виконання реформ для отримання коштів).

За даними джерел "ЄвроПравди", в основу цих вимог увійдуть елементи плану, що відомий за неофіційною назвою "10 пунктів Качки-Кос". Йдеться про реформи щодо верховенства права і протидії корупції, у втіленні яких Україна наразі не демонструє достатнього прогресу.

Зазначимо, що кредит на 90 млрд євро не передбачає повернення від України отриманої допомоги. Рішення ЄС передбачає, що Київ буде зобов’язаний погасити кредит лише у разі, якщо отримає репарації від Росії. У іншому разі – його виплачують 24 держави-члени блоку.

Посол Європейського Союзу Катаріна Матернова вважає вибори в Угорщині позитивними для України.

Вона звернула увагу на те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який залишає посаду, зняв вето на 90 млрд євро кредиту для України, що врешті призвело до розблокування цієї допомоги.

"Насправді я вважаю, що результати виборів в Угорщині дійсно дали новий імпульс, і це позитивно для України", – наголосила посол ЄС.

За її словами, лідер угорської опозиційної "Тиси" Петер Мадяр, який виграв вибори в країні, зробив позитивні заяви щодо євроінтеграції України.

Ідея Макрона про 43 винищувачі Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив про нові домовленості президента Володимира Зеленського про внески до програми PURL.

Нагадаємо, 23-24 квітня на Кіпрі, який наразі головує в ЄС, проходило неформальне засідання Європейської ради.

Президент Франції Емманюель Макрон під час бесіди зі школярами у франко-кіпрській школі на Кіпрі заявив, що не буде займатись політикою після того, як термін його повноважень завершиться у 2027 році.

Потім він прибув до Греції.

За даними видання Le Figaro, Франція запропонувала Греції угоду про передачу всіх її винищувачів Mirage 2000 Україні в обмін на вигідні умови придбання винищувачів Rafale у компанії Dassault Aviation.

Йдеться про 24 літаки Mirage 2000-5 та 19 старіших Mirage 2000 EGM/BGM. Ймовірно, не всі вони є боєздатними, оскільки старіші версії вже виведені з експлуатації.

Розвідка Естонії щодо загрози з РФ

Польща перехопила російські винищувачі над Балтійським морем.

Розвідка Естонії не бачить загрози відкриття Росією нового фронту у країнах Балтії.

Хоча ознак нападу немає, начальник розвідувального центру Збройних сил Естонії Антс Ківісельг зазначив, що керівництво Росії непередбачуване і часто приймає ірраціональні рішення.

"З раціонального погляду, Російській Федерації, безумовно, не було б сенсу відкривати новий фронт десь ще в регіоні. Але ми бачили, що Російська Федерація не завжди раціональна у своїх рішеннях і може припускатися стратегічних прорахунків", – додав він.

Литва придбала новітні РЛС шведського виробника, що допоможуть виявляти дрони.

Трамп чекає Путіна на G20

Президент США Дональд Трамп відкинув коментарі принца Гаррі про те, що американському лідеру варто докладати більше зусиль до припинення війни в Україні.

Водночас видання The Washington Post пише, що Трамп хоче бачити правителя Росії Владіміра Путіна на зустріч G20 у США.

"Якщо він приїде, це, ймовірно, буде дуже корисно", – сказав президент, додавши згодом, що він "дотримується думки, що треба розмовляти з усіма". Трамп зазначив, однак, що сумнівається, чи Путін приїде, якщо його запросять.

Саміт лідерів країн G20 заплановано на грудень 2026 року на гольф-курорті президента Дональда Трампа у Маямі. Запрошення ще не надіслано.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розкритикувала намір адміністрації США запросити правителя РФ Владіміра Путіна на саміт G20 в Маямі.

"Американці, особливо протягом останніх місяців, зробили, скажімо так, кілька кроків назустріч Росії, а з іншого боку ми не побачили стільки ж кроків у відповідь. Я вважаю, що саме зараз настав час вимагати їх", – заявила прем’єрка.

А от прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск сьогодні зрадів, що неформальний саміт ЄС на Кіпрі "вперше проходить без росіян" – явно натякаючи на угорського прем’єра Віктора Орбана, який після поразки на виборах вирішив не їхати туди.

"Зустріч Європейської ради. Вперше за роки у кімнаті немає росіян. Це велике полегшення", – написав він у своєму X.

Понад 1000 ракет Tomahawk проти Ірану

За даними CNN, американський президент Дональд Трамп відправляє своїх спеціальних посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Пакистану для участі в переговорах з Іраном.

Видання Axios пише, що американській військові виявили, що військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану цього тижня встановили в Ормузькій протоці нові міни.

США перекинули на Близький Схід третій авіаносець – USS George H.W. Bush.

CNN повідомляє, що така масштабна присутність американських авіаносців у регіоні є найбільшою за останні понад 20 років.

А газета The Wall Street Journal дізналася, що з початку війни з Іраном США витратили понад 1000 ракет Tomahawk.

За словами американських посадовців, деякі представники адміністрації все частіше висловлюють думку про неспроможність Штатів повною мірою реалізувати плани дій для захисту Тайваню від китайського вторгнення, якщо воно відбудеться найближчим часом.

Наслідного принца Ірану облили червоною рідиною у Берліні.

Інцидент стався біля будівлі федерального пресцентру Німеччини, коли у четвер Реза Пахлаві завершив пресконференцію, під час якої він розкритикував перемир’я між США та Іраном. Рідина покрила спину його піджака та шию.

Трамп готує "помсту" деяким союзникам?

За даними Reuters, Сполучені Штати розглядають "призупинення" членства Іспанії у НАТО, а також перегляд позиції США щодо Фолклендських островів (що стосується Британії) для "помсти" союзникам за їхню позицію стосовно війни проти Ірану.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес сказав, що не турбується про нібито лист Пентагону з варіантами "покарання Іспанії" за позицію щодо війни проти Ірану, доки це на рівні чуток.

"Позиція іспанського уряду абсолютно чітка: ми безперечно за співпрацю із союзниками, але завжди у рамках міжнародного права", – сказав Санчес.

Згодом у НАТО пояснили, що США не мають інструментів для виключення Іспанії з Альянсу.

А в офісі прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера наголосили, що суверенітет над Фолклендськими островами належить Британії, а її позиція щодо цих територій залишається незмінною.

Архіпелаг, що розташований в Атлантичному океані, належить до Британських заморських територій. Водночас на Фолклендські острови претендує Аргентина, чий президент Хав’єр Мілей є союзником президента США Дональда Трампа.

За даними ЗМІ, Вашингтон може переглянути свою позицію щодо приналежності островів – на знак "покарання" Британії за відсутність допомоги в операціях проти Ірану.

Санчес про "подвійні стандарти" ЄС

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що в Європейському Союзі існують "подвійні стандарти" у політиці щодо воєн в Україні та на Близькому Сході через відмову країн-членів "карати" Ізраїль за його дії в регіоні.

Він натякнув, що Ізраїль порушує міжнародне право, як і Росія у своїй агресії проти України.

До речі, президент США Дональд Трамп оголосив про продовження перемир'я між Ізраїлем і Ліваном ще на три тижні.

У Пентагоні порадили Європі проводити менше "розкішних конференцій" щодо Ормузької протоки.

"Ми не розраховуємо на Європу, але Ормузька протока потрібна їм значно більше, ніж нам. Тож їм варто було б менше базікати, проводити менше розкішних конференцій у себе в Європі та нарешті взятися до справи", – заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

В уряді Кіпру закликають ЄС активізуватися на Близькому Сході.

У Румунії вважають, що нейтралітет ЄС щодо Ірану може дати результат, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Ірану поступове пом’якшення санкцій за умови, що режим готовий укласти "комплексну угоду".

У Німеччині підтримали нові заходи для пом’якшення шоку від цін на пальне, а парламент Молдови скасував дію надзвичайного стану в енергетиці.

НАТО відмовиться від літака США

Агентство DPA повідомило, що Альянс планує відмовитися від використання літаків США для розвідки.

Майбутній парк літаків системи повітряного попередження та управління (AWACS) НАТО складатиметься з літаків канадської компанії Bombardier, оснащених системою розвідки GlobalEye та системою раннього попередження, розробленою шведською компанією Saab.

Решта новин

США та ЄС підписали меморандум про партнерство щодо критичних мінералів.

У новому уряді Угорщини вперше в історії буде незрячий міністр, а на будівлі парламенту країни вивісять прапор ЄС вперше за понад 10 років.

Італія випередить Грецію як країна з найбільшим боргом у єврозоні.

Турецький парламент обмежив доступ до соцмереж дітям до 15 років.

У Литві офіційно висунули корупційні звинувачення експрем’єру Сквернялісу.

У Косові засудили учасників смертельного збройного нападу, що стався у 2023 році.