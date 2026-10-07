"Зелене світло" від Угорщини, диверсії Росії у Данії, Трампа турбує чума: новини дня

Україна отримала від ЄС ще 1,2 млрд євро на зброю, а Угорщина поінформувала ЄС про намір надавати захист військовозобов'язаним з України.

Україна обговорює з сусідніми країнами-партнерами можливості перебудови роботи на кордоні через удари РФ, а Данія заявляє про російські диверсії на їхній території.

У Саксонії-Ангальт парламент під керівництвом ультраправого від "АдН" розгляне заклик зупинити допомогу Україні та санкції проти РФ.

Все важливе і цікаве за середу, 7 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Гроші на зброю Україні

Україна отримала від ЄС ще 1,2 млрд євро на нагальні потреби у сфері оборони.

Фінансування охоплює дрони, засоби перехоплення дронів, боєприпаси для дронів та ракети, виготовлені українськими підприємствами.

Також стало відомо, що Азербайджан передає Україні партію енергетичного обладнання.

"Зелене світло" від Угорщини

Угорщина дала "зелене світло" на відкриття кластерів 2 і 3 для України.

Про це "Європейській правді" повідомило джерело в ЄС, обізнане з перебігом переговорів.

Очікується, що держави ЄС зможуть погодити переговорну позицію щодо відкриття кластерів вже у понеділок, 12 жовтня – після того, як Верховна Рада ухвалить законодавчі зміни щодо освіти мовами національних меншин.

Після затвердження переговорної позиції ЄС, наступного дня, 13 жовтня, буде можливо провести міжурядову конференцію Україна–ЄС, на якій кластери 2 і 3 можуть бути формально відкриті.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував своїй угорській колезі Аніті Орбан за "спільну роботу, яка відповідає інтересам як наших дружніх народів, так і сильної Європи".

"Процес вступу України до ЄС просувається крок за кроком. Україна та Угорщина роблять кроки назустріч одна одній і назустріч європейській єдності", – заявив Сибіга у відповідь на це.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий попередив, що переговори щодо сільськогосподарської продукції та аграрної галузі не будуть простими, оскільки країни Європейського Союзу мають власні інтереси.

"Ми переконані, що можна знайти вихід", – акцентував Тихий.

За словами віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволода Ченцова, Україна вважає відправною точкою повну інтеграцію свого аграрного сектора до єдиного ринку Європейського Союзу, а перехідні механізми мають бути обґрунтованими, пропорційними й обмеженими в часі.

Також Угорщина поінформувала ЄС про намір надавати захист військовозобов'язаним з України.

Атаки у Чорному морі

У серед Болгарія остаточно припинила пошуково-рятувальну операцію зниклого екіпажу судна, яке затонуло після атаки безпілотником у вівторок у виключній економічній зоні країни у Чорному морі.

Друге судно, яке зазнало атаки дронів у тому ж районі, було пошкоджене, але екіпаж за сприяння болгарських військових встиг евакуюватися.

ЄС закликав Росію припинити атаки на комерційні судна в Чорному морі.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним, у якій, зокрема, вони говорили про Чорне море.

Також, як зазначається, Ердоган заявив, що Туреччина "завжди готова долучитися до зусиль, спрямованих на налагодження прямих контактів між Росією та Україною".

Щодо посилення кордону

Україна обговорює з сусідніми країнами-партнерами можливості перебудови роботи на кордоні через удари РФ.

"Певні деякі логістичні пропозиції є, як полегшити перетин кордону і підвищити безпеку. Але вони зараз в процесі опрацювання", – пояснив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Молдова створює захисні зони від дронів на КПП на кордоні з Україною.

Військовий комітет НАТО у Києві

32 члени Військового комітету НАТО у вівторок, 6 жовтня, відвідали Київ та зустрілися з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим.

Вони обговорили з головнокомандувачем ЗСУ військові пріоритети України та її досвід, який дозволить посилити готовність НАТО до поточних і майбутніх загроз.

Голова Військового комітету Альянсу адмірал Джузеппе Каво Драгоне зазначив, що візит був демонстрацією непохитної підтримки України.

Глава місії України при НАТО Альона Гетьманчук уточнила, що візит Військового комітету НАТО 6 жовтня до України став першим за 8 років.

Диверсії Росії у Данії

У Данії заявили про диверсії Росії проти компаній, що постачають товари Україні.

Аналітикиня Данської служби національної безпеки та розвідки (PET) зазначила, що зараз Росія "намагається вражати цілі, які мають прямий вплив на лінію фронту".

"Це означає виробництво зброї", – заявила вона.

Цього тижня агресивні озброєні супровідники в масках намагалися переправити з Білорусі до Латвії групу нелегальних мігрантів.

Через кілька годин після конфлікту з військовослужбовцями люди в масках проникли на територію Латвії, пошкодили розподільний електрощит і вкрали камери, повідомив міністр внутрішніх справ Яніс Домбрава. Вони повернулися на територію Білорусі до того, як встиг прибути підрозділ прикордонників.

Литовська армія отримала першу партію бойових дронів Switchblade 600, а у Латвії прокремлівську активістку засудили за донат у 43 євро для армії РФ.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк каже, що їхня країна не сприймає Росію загрозою для Словаччини.

За даними польського порталу Defence24, Алжир постачає в Росію військове обладнання над територією країн ЄС.

А у Кремлі обурилися через запуск Францією балістичної ракети з атомного човна.

Витік даних

Видання Der Spiegel повідомило, що ексглава німецької розвідки Август Ганнінг передавав конфіденційну інформацію до Азербайджану.

Азербайджан це заперечив.

Адвокат підозрюваного назвав безпідставним кримінальне переслідування.

За даними The Telegraph, британська MI6 побоюється, що затриманий ексочільник розвідки Німеччини розсекретив її дані.

Загроза "АдН" у Німеччині

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключив операції під "чужим прапором" з боку депутатів інших партій під час голосування за ультраправого спікера парламенту землі Саксонія-Ангальт.

Під час таємного голосування ультраправий Тобіас Рауш, ймовірно, отримав чотири голоси з інших фракцій – тих, які публічно відмовилися від його підтримки.

Канцлер Німеччини наголосив, що той, хто обирає депутата від ультраправої партії на посаду голови земельного парламенту, повинен узгодити це зі своєю совістю.

Партія "Альтернатива для Німеччини" та Альянс за соціальну справедливість, раніше відомий як Альянс Сари Вагенкнехт (BSW), мають намір невдовзі ухвалити у ландтазі землі Саксонія-Ангальт резолюцію щодо припинення допомоги Україні та зупинки санкцій проти Росії.

Ввечері 6 жовтня члени парламентської групи Соціал-демократичної партії Німеччини пройшли протестним маршем у Берліні після того, як головою земельного парламенту Саксонії-Ангальт обрали Тобіаса Рауша.

У Німеччині побоюються, що представники ультраправої "Альтернативи для Німеччини" ("АдН") можуть дістатися секретної інформації. З огляду на проросійські позиції партії, її контакти з Москвою та підозри німецьких спецслужб щодо російського впливу, поява "АдН" при владі може створити для Кремля новий канал доступу до чутливих даних.

58% німців вважають, що Мерц має піти у відставку. Канцлер заявив про пошук компромісу для стабілізації коаліції.

А ще стало відомо, що в Нижній Саксонії виступають проти розширення заводу з ядерного палива через зв’язки з РФ.

Настрої серед українців

Майже 65% українців бачать в ЄС надійного партнера у сфері безпеки і оборони.

Про це свідчать результати опитування Info Sapiens, повідомили "Європейській правді" в Центрі "Нова Європа", який замовив дослідження.

Також дослідження показало, що майже половина українців – за інтеграцію української оборонної промисловості у програми ЄС.

Крім того, українці очікують від ЄС передусім збільшення військової допомоги.

Інциденти в Європі

У польському місті Остроленка юнак здійснив напад з ножем у школі, щонайменше 7 поранених.

А у рюкзаку нападника на школу в Польщі знайшли саморобний вибуховий пристрій.

Біля Королівського палацу в Стокгольмі підстрелили озброєного чоловіка.

Решта новин

У Косові обрали президента і змогли уникнути дострокових виборів.

Президент США Дональд Трамп анонсував розмову з правителем Росії Владіміром Путіним про чуму.

У Фінляндії зупинили будівництво дата-центрів Google через екологічні занепокоєння.