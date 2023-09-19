Новая война в Карабахе, Украина готовит ответ Польше, полсотни танков для ВСУ: новости дня

Чим порадувала зустріч формату "Рамштайн"? Яку відповідь готує Україна Польщі і Ко? Чому Азербайджан почав нову війну у Карабаху?

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Чим порадував "Рамштайн"?

Приблизно об 11:00 за Києвом глава Пентагону Ллойд Остін відкрив зустріч контактної групи з питань оборони України (також відома як "Рамштайн").

На 15-му засіданні формату "Рамштайн" вперше брав участь новий очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров.

На відкритті засідання міністр оборони Ллойд Остін США, серед іншого, повідомив, що Україна незабаром отримає танки M1 Abrams.

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен після прибуття на базу "Рамштайн" у Німеччині повідомив, що Данія спільно з іншими країнами закуповує додаткові 45 танків для України.

Партія складатиметься з 30 танків Leopard 1, а також з 15 танків T-72. Їх купують у співпраці з іншими країнами.

Раніше Данія придбала та вирішила передати Україні 100 танків Leopard 1 у співпраці з Німеччиною та Нідерландами. На початку вересня перші 10 із 100 подарованих танків Leopard 1 прибули в Україну після місяців затримки.

Слід зазначити, що не всі танки, які передають ЗСУ європейці, у ліувідному стані. Наприклад, німецький Spiegel дізнався, що Україна не прийняла в Німеччини 10 Leopard 1 через зношеність.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам повідомив, що уряд країни оголосив про плани передати Україні близько 50 гусеничних вантажівок, які призначені для доставки вантажів у райони, де немає доріг.

В кулуарах зустрічі у форматі "Рамштайн" Чехія домовилася з Данією та Нідерландами про постачання чеської військової допомоги в Україну за їхньої фінансової підтримки.

У Міністерстві оборони Чехії вважають, ця угода стане чудовою можливістю для чеських компаній. Першим проєктом стане передача Україні 15 модернізованих танків Т-72ЕА.

"Зокрема, йдеться про постачання додаткових танків, гаубиць, стрілецької зброї, бойових машин піхоти, засобів протиповітряної оборони, засобів радіоелектронної боротьби або боєприпасів від компаній нашої оборонної промисловості", – сказав заступник міністра оборони Чехії Даніель Блажковець.

Данія спільно з Естонією та Люксембургом оголосили про наміри надавати підтримку Збройним силам України та українському Міністерству оборони у сфері інформаційно-комунікаційних технологій та кіберзахисту. Про приєднання до так званої "ІТ-коаліції" оголосила і Латвія. А ще Латвія надасть Україні додаткову військову підтримку, що охоплює найбільш критичні потреби– додаткові міномети, системи протиповітряної оборони та боєприпаси великого калібру.

Після "Рамштайну" Британія пообіцяла Україні десятки тисяч артилерійських снарядів, а голова Пентагону закликав дати Україні максимум систем протиповітряної оборони до настання зими.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі на пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України повідомив, що Україна повільно й поступово рухається до своєї мети з деокупації території, але витіснити російські сили їй буде важко.

"Для українських сил витіснити 200-300 тисяч росіян – це важка битва. Вони звільнили понад 54% території, але попереду ще багато роботи. Це важка, складна битва, й Україна повільно, поступово рухається до своєї цілі, визначеної президентом і підтриманої рештою міжнародних партнерів", – підсумував Міллі.

Слід нагадати, що напередодні засідання формату "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги для України в розмірі 400 мільйонів євро.

Наголос у пакеті допомоги робиться на боєприпасах. Німеччина передасть Україні 30 тисяч снарядів калібру 155 мм, близько 3800 димових снарядів для 155-мм артилерії, 105 тисяч пострілів 120-мм танкових снарядів, а також 480 снарядів АТ-2 для реактивних систем залпового вогню.

Крім того, до пакета увійшли 200 бойових броньованих машин MRAP, які дозволять саперам безпечно підходити до російських мінних загороджень, зимовий одяг, запчастини для вже наданого озброєння й транспортні засоби.

Докладніше про пакет допомоги за посиланням.

Щодо допомоги Україні додамо, що Латвія відправляє у Чернігів модульні будинки.

Україна готує відповідь

У вівторок Світова організація торгівлі підтвердила, що Україна подала запити на проведення консультацій з країнами, які в односторонньому порядку заборонили імпорт української агропродукції.

Нагадаємо, у п'ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Кабінет міністрів України у вівторок схвалив нову процедуру експорту певних видів агропродукції до окремих держав-членів ЄС.

Цією процедурою передбачено, що кукурудза, ріпак, соняшник, пшениця, які йдуть в режимі експорту до п’яти держав ЄС (Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини), мають отримати ліцензію Мінекономіки за погодженням з Мінагрополітики.

"Ми віримо, що така схема роботи задовольнить усі сторони. І навіть ті три країни, які зараз виступають проти українського аграрного експорту, також доєднаються до цього плану. Оскільки у всіх нас одна мета – перемога у цій страшній війні. А для цього має бути взаєморозуміння і взаємопідтримка між нами", – сказав міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд України готовий запровадити заборону на імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини, якщо ці країни не погодяться зняти односторонню заборону на імпорт української агропродукції.

"Якщо Польща, Угорщина, Словаччина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи, то Україна буде вводити дзеркальні або взаємні торгові обмеження. Найважливіше пам’ятати — ми всі на одному боці. На боці європейських цінностей і демократії", — підкреслив Шмигаль.

Торговельний представник України Тарас Качка попередив, що Україна найближчими днями запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі.

Додамо, що і Хорватія не імпортуватиме українське зерно, але залишиться транзитною країною.

Генасамблея ООН

Сьогодні стартувала і сесія Генеральної асамблеї ООН.

На ній президент США Джо Байден назвав неприйнятними поступки Росії всупереч міжнародному праву задля швидшого завершення війни в Україні, наголосивши, що це підірвало би міжнародний правопорядок.

Джо Байден наголосив, що такі фундаментальні принципи як суверенітет, територіальна цілісність і права людини мають залишатися непорушними.

До речі, Україна підтвердила, що вимагатиме репарацій від РФ у Гаазі, сума визначається.

А от президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган каже, що Путін "на боці якнайшвидшого припинення війни". Більш того, за даними Reuters, в Туреччині продають вугілля з окупованої Росією території України.

На сесії Генасамблеї ООН виступав і турецький президент. Він висловив підтримку діям Азербайджану, який оголосив про "локальні антитерористичні заходи" в невизнаному Нагірному Карабаху.

Ескалація у Карабаху

Одним з наслідків путінського вторгнення в Україну стала нова війна у Нагірному Карабаху.

Сьогодні Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

Про заходи нібито було поінформовано командування "миротворчого контингенту" Російської Федерації та керівництво Спільного турецько-російського моніторингового центру, йдеться у заяві.

Хоча, Москва заявляє, що Азербайджан не попереджав "миротворців" РФ про свої плани у Карабаху.

В Азербайджані заявили, що для припинення "антитерористичної операції" у Нагірному Карабаху вірменські сили у регіоні мають здатися, а місцевий режим – саморозпуститися.

"Для припинення антитерористичних заходів незаконні вірменські збройні формування мають підняти білий прапор, здати всю зброю, а незаконний режим має саморозпуститися", – сказали в адміністрації азербайджанського президента.

Вірменія звинуватила Азербайджан у агресії проти "народу Карабаху", а прем’єр країни скликав Раду нацбезпеки.

Нікол Пашинян поговорив із президентом Франції Емманюелем Макроном, а також держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Франція вимагає скликати Радбез ООН через загострення у Карабаху.

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав офіційний Баку негайно припинити бойові дії, а Єврокомісія нагадала про "діалог".

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель від імені Євросоюзу засудив ескалацію та висловив жаль у зв’язку з загибеллю людей внаслідок цього.

Ввечері у Єревані почалися сутички між поліцією та протестувальниками, які прийшли під посольство Росії у вірменській столиці у зв’язку з відновленням бойових дій у Нагірному Карабаху.

Біля посольства Росії у Єревані зібралася акція протесту з великим прапором Нагірного Карабаху (Арцаху). Учасники заблокували усі входи до будівлі і вимагають від Москви втрутитися у ситуацію та зупинити Азербайджан, який почав збройну операцію проти невизнаного Нагірного Карабаху.

Протест зібрався і під будівлею уряду Вірменії. У Слідчому комітеті заявили, що відкрили кримінальні провадження у зв’язку із закликами до масових заворушень.

Згодом і там почалися сутички.

Внутрішнє посилення Європи

В Австрії затримали ісламіста, який планував теракт, Латвія закрила пункт пропуску на кордоні з Білоруссю через наплив нелегалів.

Литва за тиждень не пропустила 58 автівок з російською реєстрацією.

У Німеччині за допомогою США заборонили неонацистське угрупування.

США викрили мережу компаній, через які Іран імпортував деталі для дронів і літаків, а також арештували росіянина, який передавав електроніку подвійного призначення до РФ.

Молдова приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС.

Решта новин

У вівторок Німеччина, як повідомляє Reuters, викликала польського посла на тлі скандалу, пов’язаного з наданням польських віз у посольствах країн Сходу за гроші. Докладніше про скандал і його наслідки для польської влади – у нашій новій статті.

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