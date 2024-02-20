Поляки блокируют “железку” из Украины, Швецию пустят в НАТО, боевые катера для ВСУ: новости дня

Головна тема дня – велика блокада кордону польськими фермерами, до яких приєдналися місцеві мисливці та фермери з інших країн ЄС.

Один із протестувальників банером закликав Путіна навести лад. В Чехії також проросійські сили скористалися протестом фермерів.

Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) попереджає, що Росія готується до кампаній із дестабілізації європейських країн.

Всі важливі і цікаві новини вівторка, 20 лютого, – в дайджесті "Європейської правди".

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Жорстка блокада кордону

Сьогодні почався великий протест польських фермерів, до яких приєдналися місцеві мисливці, а також фермери з інших країн Євросоюзу.

Вдень стало відомо, що українські прикордонники отримали від представників Прикордонної варти Польщі інформацію про плани страйкарів щодо більш жорсткого обмеження руху вантажних транспортних засобів. На деяких пунктах пропуску повністю блокували рух вантажного транспорта до вечора.

"Як бачимо, польські фермери вирішили масштабувати свої дії, що нині призводить до блокування руху не лише вантажних транспортних засобів, а на окремих напрямках і руху інших категорій транспорту, зокрема, легкових автомобілів та автобусів. Таким діям не може бути пояснень, адже фактично вони роблять заручниками ситуації та своїх інтересів звичайних громадян, які перетинають кордон в обох напрямках", – повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

На одному з плакатів, які польські фермери розвісили на своїх прапорах, був скандальний напис про президента РФ Владіміра Путіна: "Путін, наведи порядок і в Україні, і в Брюсселі, і з нашими урядовцями". Поруч з ним був прикріплений прапор СРСР.

За неофіційними даними, на особу, яка прикріпила цей плакат, буде складено протокол за пропаганду тоталітарного державного устрою.

Ситуацію прокоментував глава МВС Польщі Марчін Кервінський, який підтвердив, що проти автора плаката будуть вжиті заходи.

"Поліція та прокуратура проводять дії проти його автора. Згоди на такі злочинні дії не буде", – написав міністр у Twitter (X).

Крім того, вранці польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика-Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії. Зерно прямувало до Німеччини.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков назвав це "політичною провокацією, спрямованою на роз’єднання наших народів".

Польські поліцейські повідомили, що вже працювали на місці інциденту.

Але і цього їм мало. Співлідер польських фермерів вже допускає блокування пасажирських перевезень.

Одна з ключових вимог протестувальників – запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

У відповідь на польські протести українські перевізники розпочали акцію на кордоні з Польщею біля пунктів пропуску "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика".

Вони розмістили на вантажівках плакати з написами українською та англійською мовами: "Зніміть блокаду — поверніть українських водіїв додому", "Стоп блокаді на кордонах", "Втратить Україна — втрачатиме Польща", "Блокада України — зрада європейських цінностей" та іншими.

В уряді України закликали Польщу негайно відреагувати на блокування кордону фермерами.

Польський аграрний міністр запрошував фермерів до перемовин перед великим протестом, але про такі перемовини інформації не надходило.

Як відомо, Польща не єдина країна, де протестують фермери.

20 лютого молдовські фермери знову вийшли на акції протесту по всій території країни, але утрималися від блокувань. Це вже не перший протест за місяць.

В уряді Молдови запропонували позики фермерам, які скаржаться на свої проблеми.

До речі, Словаччина висловилася проти продовження торговельних пільг для України без урахування вимог фермерів.

Операції РФ з дестабілізації Заходу

Протестували фермери і в Чехії, чим скористалися і проросійські сили.

Захід масово відвідали представники чеської проросійської та дезінформаційної сцени – такі як Їндржих Райхл, лідер чеської політичної партії PRO, та їхні прихильники. Ці люди брали слово і виступали з критикою ЄС і чеського уряду, яку багато хто з присутніх фермерів відкидав.

Отже, схожа ситуація і з польським протестом фермерів, де гукали Путіна з банеру. Більш того, Лукашенко заявив, що "західні спецслужби" готують провокацію в Польщі.

Росія готується до кампаній із дестабілізації європейських країн, попереджає Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI).

Як вважають аналітики RUSI, через затягування повномасштабної війни в Україні Росія зацікавлена у створенні кризових ситуацій в інших країнах, наприклад у Балканському регіоні.

Про високий ризик атак з боку РФ попереджають і спецслужби Литви.

В країнах Балтії продовжують пильнувати за людьми, які можуть становити небезпеку для їхніх країн.

Так, в Естонії затримали 10 ймовірних агентів РФ, що мали займатися дестабілізацією ситуації в країні. Викликають представника РФ через затримання.

Спецслужби Латвії також затримали іноземця, якого підозрюють у вандалізмі на замовлення РФ.

На Фінляндію продовжують тиснути мігрантами. Міністерка внутрішніх справ країни Марі Рантанен заявила, що тисячі мігрантів очікують на перетин кордону з території Росії.

Фінляндія готує проєкт для системної протидії "шантажу мігрантами".

Росіяни організовують і хакерські атаки на західні установи та компанії.

Одне з російських хакерських угруповань – LockBit – вперше було помічене у 2019 році і найбільш відоме своїм однойменним варіантом вірусу-здирника. Учасники групи дають іншим кіберзлочинцям доступ до програми в обмін на відсоток від сплачених викупів.

Серед іншого, саме LockBit був причетний до атаки на американського брокера-дилера Промислово-торгового банку Китаю (ICBC) у листопаді 2023 року, яка зачепила торгівлю цінними паперами на понад 9 мільярдів доларів.

Міністерство фінансів США 20 лютого оголосило про санкції проти двох росіян, причетних до розробки програми-вимагача LockBit.

Але санкції, на жаль, працюють не на повну. Приміром, у ракеті КНДР, якою РФ била по Україні, є сотні деталей з Європи та США.

Прогнози щодо допомоги з США

Польські фермери мабуть не розуміють того, наскільки важливою для них є стійкість України у протистоянні російській навалі.

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан визнає, що саме завдяки Україні Росія сьогодні не може атакувати їхню країну військовим шляхом.

Водночас Речан додав, що Молдова також стикається з іншими проблемами, пов'язаними з гібридною війною з боку Росії.

Не розуміє важливості допомоги Україні і частина республіканців в Конгресі США.

Через це, але й також через "політичні ігри" напередодні президентських виборів, Україна не може отримати таку необхідну додаткову військову допомогу від Сполучених Штатів.

У Білому домі звинуватили Конгрес США у бездіяльності, внаслідок якої українські війська були змушені залишити Авдіївку в Донецькій області.

Там вкотре закликали республіканців у Палаті представників прискорити надання допомоги Україні.

"Ми повинні зупинити Путіна, який продовжує вбивати невинних жінок і дітей, загрожуючи нашій власній національній безпеці. Спікер Джонсон і республіканці в Палаті представників повинні діяти – час спливає", – заявив директор з комунікацій Білого дому Бен Лаболт.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив на дефіциті озброєння в українському війську через відсутність рішення Конгресу США про додаткову допомогу Україні, через що довелось відступити оборонцям Авдіївки на Донеччині.

Як відомо, Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити додаткову допомогу Україні через відсутність компромісу з боку республіканців у Палаті представників щодо врегулювання міграції на кордоні з Мексикою.

Посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк висловила впевненість, що американський Конгрес зрештою схвалить додаткове фінансування для України, яке загальмувало через суперечки щодо боротьби з нелегальною міграцією.

Говорячи про шанси на схвалення додаткового бюджетного запиту в Палаті представників США, Брінк сказала, що "повністю, на 100%, на 1000% впевнена, що ми продовжимо вас підтримувати".

Катери зі Швеції і сотні дронів з Канади

Уряд Швеції представив найбільший на сьогодні пакет військової допомоги Україні вартістю 630 млн євро.

Він включає бойові катери і багато іншої зброї.

Канада передасть Україні 800 сучасних дронів SkyRanger R70, а ЄС виділить 75 млн євро на гуманітарні проєкти в Україні.

Глава МЗС Польщі різко розкритикував зволікання з допомогою Україні.

"Ситуація в Україні починає ставати драматичною. Я закликав нарешті ухвалити рішення… Як ми бачимо, Авдіївка вже впала, росіяни наступають на кількох напрямках, можливо, вже надто пізно", – заявив Радослав Сікорський.

У Болгарії виникла затримка з поставкою 100 бронетранспортерів Україні, а у коаліції Шольца немає єдності щодо пропозиції про Taurus для України.

Вшанування пам’яті героїв Небесної сотні

Сьогодні також – День пам’яті Героїв Небесної сотні. Їхню пам’ять вшанували президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та низка західних дипломатів.

Швеція за крок до НАТО

Угорський парламент голосуватиме за вступ Швеції у НАТО в понеділок.

Прем’єр Швеції все ж приїде в Угорщину перед анонсованим голосуванням.

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