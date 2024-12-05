Санкции Киева против Грузии, французы за отставку Макрона, ЕС берется за ТикТок: новости дня

Українська делегація у США провела переговори з оточенням Трампа. Глава МЗС Угорщини каже, що завершення війни в Україні "ще ніколи не здавалося таким близьким".

Росію допустили розповсюджувати брехню про війну на засіданні ОБСЄ. Низка делегацій вчинили демарш і залишити залу під час виступу Лаврова.

Україна наклала санкції проти частини представників влади Грузії. Нідерланди хочуть, щоб ЄС зупинив безвізовий режим з Грузією.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс песимістично оцінює ситуацію на фронті в Україні і попереджає, що Україна буде мати слабку позицію на переговорах, якщо їх організують.

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Контакти з США і загрози з РФ

Вчора українська делегація на чолі із очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрілася у США із представниками новообраного американського президента Дональда Трампа.

Як проінформував співрозмовник агентства Reuters, група зустрілася у Вашингтоні з обраним Трампом радником Білого дому з питань національної безпеки Майком Волтцом і майбутнім представником президета США щодо України у Росії Кітом Келлоггом.

Співрозмовники УП розповіли, що протягом останніх півтори доби Єрмак побував у Флориді і Вашингтоні. Йому вдалося поспілкуватися, серед інших, і з новообраним віцепрезидентом Джей-Ді Венсом.

Також керівник ОП зустрівся із майбутньою очільницею апарату Білого дому Трампа Сьюзан Вайлз.

Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США завершення російсько-української війни "ще ніколи не здавалося таким близьким".

Як зазначило видання Híradо, про це Сійярто заявив після зустрічі з обраним радником президента США з питань національної безпеки Майком Волтцом.

Крім того, стало відомо, що топгенерал США минулої середи говорив з начальником Генштабу РФ про запуск "Орєшніка".

Тим часом, глава Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса повідомив, що РФ збільшує свою присутність у Балтійському морі і що Росія лишиться найбільшою загрозою і в майбутньому.

Крім того, Борис Пісторіус не виключає потенційне залучення в Україні німецьких миротворців.

Очільник Генштабу Британії вважає, що світ перебуває на порозі "третьої ядерної ери".

Польща отримає від США $4 млрд позики для трансформації армії.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс песимістично оцінює ситуацію на фронті в Україні, вважаючи, що Росія зберігає перевагу, а вибори у США роблять ситуацію ще більш невизначеною.

"Ризик полягає в тому, що Україні доведеться піти на великі поступки, тому що вона буде вести переговори з позиції слабкості. Це означатиме, що агресія в Європі переможе. Тоді ми дійсно будемо жити разом на іншому континенті, ніж той, на якому ми всі виросли", – вважає Брекельманс.

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Брехня РФ в ОБСЄ щодо війни

Під час виступу глави МЗС РФ Сергєя Лаврова на засіданні ОБСЄ представники низки делегацій вчинили демарш і залишити залу.

Зокрема, з зали вийшов глава МЗС України Андрій Сибіга, міністри закордонних справ Польщі та Чехії Радослав Сікорський та Ян Ліпавський.

А речник Міністерства закордонних справ Чехії під час виступу Лаврова в ОБСЄ демонстративно читав книгу про суд над Путіним.

Речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі "Європейській правді" повідомив, що перед виступом Лаврова залу залишили також представники делегацій Грузії, Румунії, Латвії, Литви та Естонії.

"Я не буду слухати брехню. Я не буду сидіти за одним столом з Лавровим", – пояснив свою позицію перед засіданням Сікорський.

Він акцентував, що "Лавров приїжджає сюди, щоб брехати про російське вторгнення і про те, що Росія робить в Україні".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів ОБСЄ про брехню Росії про "мир" і сказав, що з цим робити.

"Коли росіяни кажуть, що хочуть миру, вони брешуть. Вони говорять про переговори лише для того, щоб відвернути увагу від того, що вони насправді роблять. Подивіться на їхні дії, а не на їхні слова. Насправді Росія продовжує розширювати війну", – наголосив Сибіга.

Він навів як приклади постійні повітряні атаки, системні удари по енергетичній інфраструктурі, які тепер загрожують і ядерній енергетиці, все більше залучення військової допомоги Ірану і КНДР, залучення військових КНДР, демонстративне застосування балістичної ракети середньої дальності.

"Ці дії вимагають рішучої відповіді. Мир завдяки силі. Не через умиротворення", – наголосив міністр закордонних справ.

Польща виступила проти використання Москвою ОБСЄ для поширення роспропаганди.

"Польща рішуче виступає проти використання Москвою форуму ОБСЄ для поширення російської пропаганди та неправдивої інформації про війну проти України.

Якщо ОБСЄ не здатна захистити себе від однієї особи з санкційного списку, то як вона має гарантувати стабільність і мир у Європі?", – йдеться в заяві МЗС Польщі.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав "гідним жалю" рішення Мальти пустити главу МЗС Росії на зустріч ОБСЄ.

В ЄС пояснили, як Лавров потрапив на Мальту попри санкції: він не перебуває під забороною на поїздки.

Глава зовнішньополітичного відомства Росії, користуючись нагодою, зустрівся з проросійськими колегами з Угорщини і Словаччини на полях міністерської зустрічі ОБСЄ.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого виступу в ОБСЄ висловила підтримку грузинам, які виходять на протести за європейське майбутнє для своєї країни, та закликала владу повернутися на цей шлях.

Санкції Києва проти Грузії

У Тбілісі акція проєвропейських протестувальників у ніч проти 5 грудня вперше за тиждень пройшла без сутичок із поліцією і розгону.

Також журналісти видання NewsGeorgia зазначили, що під час протесту практично не використовували піротехніку.

Мер Тбілісі Каха Каладзе, який є одним з найвпливовіших політиків партії влади "Грузинська мрія", Каха Каладзе "послав" протестувальників до посольства ЄС: "З нашого боку ніяких проблем немає, ми очікуємо відповідних кроків з боку структур ЄС".

Чотири опозиційні політичні об'єднання Грузії, які потрапили до парламенту за підсумками останніх виборів 26 грудня, у спільному зверненні висунули до засновника й почесного голови "Грузинської мрії" Бідзіни Іванішвілі дві вимоги: негайне звільнення всіх затриманих під час акцій та припинення справ проти них, а також призначення нових парламентських виборів, які проведе новий, незалежний виборчий орган.

У Європарламенті засудили посилення урядом Грузії репресій проти опозиції та протестувальників.

Нідерланди хочуть, щоб ЄС зупинив безвізовий режим з Грузією.

Україна ввела санкції проти Іванішвілі та його 19 спільників. Згодом пресслужба президента України опублікувала указ Володимира Зеленського з повним списком грузинських посадовців, проти яких були запроваджені санкції. Серед них прем’єр Іраклій Кобахідзе, а також ексгравець київського "Динамо", а нині генеральний секретар партії влади "Грузинська мрія" Каха Каладзе.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі поділилась у себе в X (Twitter) відеозверненням Зеленського, в якому він оголошує про санкції і написала: "Краще і не скажеш".

У Грузії пообіцяли не ображатися на санкції України.

Різне щодо українців

У Раді Європи засудили викрадення мерів Росією на тлі загибелі глави Дніпрорудного Євгена Матвеєва.

Українським біженцям в Австрії, які мають авто, хочуть урізати допомогу.

Ексглава МЗС Дмитро Кулеба працевлаштувався в США.

Французи за відставку Макрона

Президент Франції Емманюель Макрон прийняв відставку премʼєра Мішеля Барньє, який пропрацював на посаді три місяці.

Понад половина французів хочуть відставки президента.

Проте, фактична лідерка ультраправої французької партії "Національне обʼєднання" Марін Ле Пен не підтримує негайну відставку Макрона після повалення уряду.

Тим часом у Німеччині партія Шольца несподівано покращила позиції.

Щодо Росії

Росія у відповідь на закриття її консульства у Познані вирішила закрити генконсульство Польщі у Санкт-Петербурзі.

"Керуючись принципом взаємності, "persona non grata" оголошено трьох дипломатичних працівників Генерального консульства Республіки Польща в Санкт-Петербурзі, які мають покинути територію Росії до зазначеної дати", – йдеться у заяві російського МЗС.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща з "гідною байдужістю" сприйняла цю новину.

"Росія насправді не має права на зустрічний крок, тому що закриття консульства в Познані було викликане диверсійними діями в Польщі та країнах-союзниках.

Ці диверсії є злочинами, які лише завдяки щасливому збігу обставин ще не призвели до жертв. Але Росію такою, якою вона є, знають усі", – додав глава МЗС Польщі.

До речі, Словаччина, міністр закордонних справ якої сьогодні зустрічався із Лавровим, закриє єдине консульство в Росії.

В Угорщині оштрафували бізнесмена за порушення санкцій проти Росії, а у Латвії прокремлівську активістку засудили до ще одного тюремного терміну.

Путін розширив спосіб оплати газу з РФ після санкцій США проти Газпромбанку.

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