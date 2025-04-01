Украинцы не доверяют Трампу, реакция на приговор Ле Пен, 3.5 млрд от ЕС: новости дня

Більшість українців не вірять у справедливий мир при Трампі.

Кандидат на посаду голови Обʼєднаного комітету начальників штабів США висловився за подальшу військову підтримку України.

Україна отримає від Латвії ще 1500 дронів, а у Фінляндії заявили про плани вийти з договору про заборону протипіхотних мін.

Данія замовляє 130 фінських БТР Patria, а Швеція закупить чотири військово-транспортні літаки C-390.

В Австрії сталося смертельне ДТП з українцями, а в чоловіка "з Донеччини", який скоїв напад на людей в Амстердамі, підозрюють терористичний мотив.

Все важливе і цікаве за вівторок, 1 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

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Українці не довіряють Трампу

73% українців вважають поганим для України, що Дональд Трамп став президентом США.

Про це свідчить опитування КМІС, проведене 12-22 березня.

Це ж опитування показало, що більшість українців не вірять у справедливий мир при Трампі. Крім того, 67% українців вважають, що США втомилися від України і тиснуть для поступок.

До речі, американський президент Дональд Трамп здійснить візит до Саудівської Аравії у травні.

Номінант на посаду топгенерала США

Номінант Дональда Трампа на посаду топгенерала США підтримує військову допомогу Україні.

Зокрема, кандидат на посаду голови Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн на слуханнях у Сенаті підтримав подальшу військову допомогу Україні, але наголосив на необхідності Європи збільшити свою частку підтримки.

"Конфлікт у 2025 році, найімовірніше, продовжуватиме залишатися війною на виснаження, причому обидві сторони зазнають великих втрат особового складу і матеріальних засобів", – зазначив генерал.

За його словами, Сполучені Штати є лише частиною мережі держав, які підтримують оборону України, і "ми повинні зосередитися на тих унікальних можливостях, які можуть надати лише США, поки Європа збільшує свою частку підтримки".

"Підтримуємо більше, ніж будь-коли раніше"

Сьогодні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, яка йде у відставку, прибула з 11-м візитом до України – ймовірно, останнім на посаді.

Після прибуття Бербок оголосила, що Німеччина надасть Україні ще 130 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та стабілізаційні заходи, інформує німецьке МЗС.

"У зв'язку з глухим кутом у відносинах між США і Росією, абсолютно необхідно, щоб ми показали, що ми… стоїмо на боці України і підтримуємо її зараз більше, ніж будь-коли раніше", – прокоментувала візит очільниця німецької дипломатії.

У Києві німецька міністерка заявила, що потенційна угода з США про використання рідкісноземельних металів України має відповідати європейському праву.

А ще міністерка закордонних справ Німеччини виключила можливість перезапуску "Північного потоку-2" на тлі спекуляцій через зближення позицій США і Росії.

Анналена Бербок отримала спеціальну нагороду від Міністерства закордонних справ України як подяку за її допомогу Україні протягом останніх років.

Крім того, до Києва прибув і міністр закордонних справ Литви Кястусіс Будріс.

Разом з українським колегою Андрієм Сибігою він обговорив посилення тиску на Росію, а також шлях України до ЄС та НАТО.

Будріс підкреслив, що загроза РФ реальна і довгострокова, тож необхідно забезпечити стримування, оскільки Росія залишиться сусідом у майбутньому.

"У нас з РФ є три варіанти: або війна з Росією, або загроза Росії, або окупація. Для того, щоб уникнути останнього, необхідно бути в такій позиції, де ви можете стримувати. Інакше ви будете у позиції війни", – констатував міністр.

Озброєння Європи

Швеція витратить $10 млн на модернізацію укриттів, а також закупить чотири військово-транспортні літаки C-390.

Данія замовляє 130 фінських БТР Patria. Крім того, Франція передасть Данії ракети до ЗРК Mistral.

А у Фінляндії заявили про плани вийти з договору про заборону протипіхотних мін.

3,5 млрд від ЄС і дрони з Латвії

Україна отримала ще 3,5 млрд євро від ЄС у рамках великої програми допомоги.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, ці кошти допоможуть покрити важливі та пріоритетні бюджетні видатки.

Україна отримає від Латвії ще 1500 дронів.

Реакція на усунення Ле Пен від виборів

На Заході продовжують реагувати на вирок неформальній лідерці ультраправої французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен і її соратникам.

Нагадаємо, вчора політикиню і її оточення визнали винними в розтраті коштів Європарламенту. Її позбавили права балотуватися на виборах протягом п'яти років. Це рішення означає, що вона, найімовірніше, не зможе балотуватися на пост президента Франції 2027 року.

Крім того, її оштрафували на 100 тисяч євро.

Президент США Дональд Трамп назвав рішення суду заборонити лідерці французьких ультраправих Марін Ле Пен претендувати на державні посади "дуже великою справою".

"Це дуже велика справа. Я знаю про це, і багато людей думали, що її ні за що не засудять", – сказав Трамп.

Він зазначив, що їй заборонили балотуватися на п'ять років, "а вона була провідним кандидатом". Американський президент зауважив, що це "схоже на цю країну, це дуже схоже на цю країну".

Раніше речниця Держдепу США, відповідаючи на запитання про рішення суду, сказала, що "викликає занепокоєння", коли людей усувають від політики.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні теж обурилась через вирок Ле Пен.

"Я не знаю ні суті аргументів, висунутих проти Марін Ле Пен, ні причин такого рішучого рішення, але я думаю, що ніхто, хто піклується про демократію, не може радіти вироку, який зачіпає лідера великої партії і позбавляє представництва мільйонів громадян", – сказала Мелоні.

Бруно Голльніш, колишній депутат Європарламенту від французького ультраправого "Національного об'єднання", засуджений разом із лідеркою партії Марін Ле Пен за розкрадання коштів ЄС, порівняв вирок французького суду із розп'яттям Ісуса Христа.

Даючи радіоінтерв'ю після винесення вироку, Голльніш сказав: "Ісус Христос також був визнаний винним, а він був невинним".

"Я не порівнюю Марін Ле Пен з Ісусом Христом, але вона невинна, як і я", – сказав колишній євродепутат.

Сама французька ультраправа політикиня порівняла вирок з "ядерною бомбою", скинутою на неї "системою".

Вона підкреслила, що "якщо вони використовують проти нас таку потужну зброю, то це тому, що ми перебуваємо на межі перемоги на виборах".

"Ми не дозволимо цьому статися", – додала Ле Пен.

Очільник ультраправої французької партії "Національне обʼєднання" Жордан Барделла оголосив про плани влаштувати на вихідних демонстрації.

"Я хочу сказати просто: я повністю відданий їй і буду боротися до кінця. Ті, хто думає, що вони вбивають "Національне об'єднання", тому що намагаються вивести кандидата нашого руху з перегонів, помиляються", – підкреслив Барделла.

Адвокат політикині заявив, що вона оскаржить вирок. Але поки той буде чинним, заборона балотуватись на державні посади залишається в силі.

В уряді Франції хочуть розгляду апеляції політикині "в максимально розумні строки".

За даними Le Figaro, судді, що головувала на засіданнях у справі Ле Пен і соратників, надали охорону.

Про те, чому вирок проти Ле Пен є небезпечним для Франції, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Приємно, проте небезпечно: які наслідки матиме вирок для "подруги Путіна" Марін Ле Пен.

Маск йде з уряду США?

Президент США Дональд Трамп натякнув, що робота американського мільярдера Ілона Маска в Білому домі добігає кінця.

Зокрема, президент США Дональд Трамп сказав у понеділок, що у якийсь момент Департамент урядової ефективності (DOGE) припинить своє існування, оскільки Ілон Маск доступний йому як спеціальний державний службовець лише протягом 130 днів.

"Йому потрібно керувати великою компанією, і в якийсь момент він повернеться назад", – сказав Трамп про генерального директора Tesla і SpaceX.

Також стало відомо, що в понеділок мільярдер Ілон Маск відвідав штаб-квартиру ЦРУ для переговорів про ефективність роботи агентства, яке він очолює.

Під час зустрічі генеральний директор SpaceX і Tesla Ілон Маск поінформував директора ЦРУ Джона Реткліффа та інших посадових осіб ЦРУ про ключові висновки, зроблені в результаті роботи DOGE, а також про те, "як ці уроки можуть бути продумано застосовані в ЦРУ".

До речі, найстаріший університет Чехії покидає Х Маска.

Різне про українців

В Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП. За даними поліції, загинули четверо громадян України (1960, 1963, 1970, 1971 р.н.), ще чотири особи отримали тяжкі травми.

У чоловіка "з Донеччини", який скоїв напад в Амстердамі, підозрюють терористичний мотив.

В Талліні частину українських біженців позбавлять безкоштовного проїзду в транспорті.

Щодо Польщі

У Польщі висунули звинувачення 43 росіянам у справі Смоленської трагедії, а також затримали українця за підозрою в роботі на спецслужби РФ.

Європарламент зняв імунітет з польських депутатів Камінського і Вонсіка.

Проросійські сили

Президент Республіки Сербської, яка входить до Боснії і Герцеговини, Мілорад Додік показався в Москві.

Нагадаємо, суд у Боснії і Герцеговині видав міжнародний ордер на його арешт. Додіка звинувачують у посяганні на конституційний лад.

В опублікованому відео Додік розхвалював господаря Кремля Владіміра Путіна, заявляючи, що "те, що він зробив для відродження Росії, вдалося лише рідкісним людям в історії".

Про те, навіщо цей сепаратист поїхав до Росії і які перспективи його затримання, читайте в статті експерта із Західних Балкан Володимира Цибульника і редактора "ЄвроПравди" Юрія Панченка Додік, якого не шкода: чи дадуть головному сепаратисту Балкан притулок у Росії.

Європарламент зняв імунітет зі скандального проросійського депутата з Німеччини, а заарештована у Молдові проросійська очільниця автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул написала віцепрезиденту США Венсу листа з "тюрми для вбивць і ґвалтівників".

У Британії під загрозою тюрми вимагають реєстрації всіх, хто працює на уряд РФ.

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