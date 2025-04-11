Обещания на 21 млрд для ВСУ, РФ раздражает Трампа, арест "теневого" танкера: новости дня

Трамп закликав Росію "ворушитися" на тлі зустрічі його посланця з Путіним у Санкт-Петербурзі. Тим часом українська делегація прибула до США говорити про угоду про надра.

Сьогодні у Брюсселі під головуванням Великої Британії та Німеччини відбулося чергове засідання у форматі "Рамштайн", за результатами якого оголосили про нові зобов'язання щодо військової допомоги Україні на понад 21 мільярд євро.

У Польщі антиукраїнський кандидат у президенти різко втрачає підтримку, а в Угорщині прем'єр Віктор Орбан – лише третій за популярністю.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 11 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

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Росія дратує Трампа

Сьогодні дипломатичний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вже втретє за останній час прибув до Росії. Літак з ним сів у Санкт-Петербурзі.

Там він зустрівся з спецпредставником правителя РФ з інвестиційно-економічної співпраці Кирилом Дмитрієвим.

Ввечері Віткофф у Санкт-Петербурзі зустрівся з Владіміром Путіним.

Напередодні публікації повідомлень про їхню зустріч Трамп у своїй соцмережі Truth Social закликав Росію "ворушитися", щоб завершити війну в Україні.

Американський президент, який обіцяв швидко припинити вогонь в Україні, в останні дні все частіше висловлює невдоволення діями Москви.

Тим часом українська делегація, за даними The New York Times, прибула до США говорити про угоду про надра.

Агентство "Інтерфакс-Україна" звернуло увагу, що Міністерство юстиції України найняло американську юридичну компанію Hogan Lovells US для участі в переговорах зі США щодо угоди про корисні копалини.

Обіцянки на 21 млрд для ЗСУ

Сьогодні у Брюсселі під головуванням Великої Британії та Німеччини відбулося чергове засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

Президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет взяли участь у засіданні за допомогою відеозв’язку.

Зеленський звернувся до учасників "Рамштайну" з Кривого Рогу, де рівно тиждень тому Росія вбила ракетою 19 людей, і закликав надати десять Patriot.

А глава Пентагону Піт Гегсет, за словами міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, під час виступу звернувся до присутніх з деякими "цікавими і правильними оцінками" дій європейців.

"У майбутньому, в найближчі тижні, ми побачимо, що буде відбуватися і з участю США (у Контактній групі з оборони України. – Ред.), і з підтримкою з боку США. Я не можу зазирнути в кришталеву кулю. Почекаємо і побачимо", – наголосив Борис Пісторіус.

Міністр оборони України Рустем Умєров вважає, що онлайн-участь глави Пентагону Піта Гегсета у зустрічі формату "Рамштайн" в Брюсселі означає те, що США продовжують безпекову допомогу Україні.

"Наш колега зі США також брав участь у роботі Контактної групи, що означає, що США продовжують надавати допомогу у сфері безпеки та стоять поруч з нами", – заявив Умєров.

А ще український міністр оборони запропонував провести наступний "Рамштайн" в Україні.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на пресконференції за результатами засідання повідомив, що на "Рамштайні" держави-учасниці пообіцяли Україні збільшити військову допомогу на загальну суму 21 млрд євро.

"Ми з міністром Пісторіусом спільно провели сьогоднішнє засідання. 51 країна і партнер були залучені до Контактної групи, з Європи, Індо-Тихоокеанського регіону і Південної Америки. Нові зобов'язання щодо військової допомоги, оголошені сьогодні в рамках Контактної групи, становлять понад 21 мільярд євро", – наголосив Гілі.

Він назвав 2025-й "критичним роком" для війни в Україні.

У Німеччині повідомили про створення в рамках формату "Рамштайн" "коаліції радіоелектронної боротьби" (РЕБ). Зазначається, що у неї, окрім Німеччини, увійшли іще десять країн.

Великий пакет допомоги з Німеччини

У кулуарах засідання в форматі "Рамштайн" міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про черговий пакет військової допомоги для України.

Згодом у Мініоборони країни деталізували, що у нього увійдуть чотири зенітно-ракетних комплекси IRIS-T, 300 керованих ракет, 15 бойових танків Leopard 1, розвідувальні безпілотники і додаткові 100 тисяч артилерійських боєприпасів. Але і це ще не все.

Напередодні зустрічі щодо підтримки України Spiegel написав, що війна в Україні показала лише часткову придатність німецької зброї до бойових дій. Пісторіус здивувався повідомленнями про низьку придатність німецької зброї до бойових дій.

До речі, німецький міністр оборони хоче запустити оновлену військову службу у Німеччині цього року.

А ще він наголосив, що Німеччина не відмовиться від планів закупівлі винищувачів F-35.

"У нас немає інших літаків для спільного використання ядерної зброї в НАТО", – зазначає він.

Україна отримає $580 млн військової підтримки від Британії і Норвегії, а Литва на "Рамштайні" пообіцяла 30 млн євро на допомогу Україні.

Контакти ЄС з Китаєм

Китай підвищує тарифи на товари зі США до 125%.

Цей крок був зроблений у відповідь на рішення американського президента Дональда Трампа про чергове підвищення американських мит на китайські товари.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес на зустрічі з Сі Цзіньпіном закликав до збалансованих відносин між Євросоюзом і Китаєм.

У той же час французький прем’єр Франсуа Байру наголошує, що Китай не замінить США як торговий партнер.

У понеділок, 14 квітня, єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович поїде до США говорити про тарифи.

Щодо внутрішньої політики США

За даними видання Financial Times, посол США в Україні Бріджит Брінк вирішила залишити посаду на тлі посилення розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа. Видання також пише про напруженість у робочих відносинах Брінк з президентом України Володимиром Зеленським, яка стала тлом для відставки, хоча й не була прямою причиною.

The New York Times пише, що колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка у 2024 році змагалась з Дональдом Трампом за посаду президента, хоче висунути свою кандидатуру на посаду губернатора Каліфорнії.

Успішна кампанія на пост губернатора Каліфорнії 2026 року, за словами союзників Гарріс, дасть їй змогу посісти чільне місце, з якого вона зможе протистояти президенту Трампу і захищати пріоритети демократів.

Про проблеми Демократичної партії та те, хто має потенціал очолити опозицію Трампу, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Хто зупинить Трампа? Чому Демпартія США не може вийти з кризи після поразки на виборах.

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