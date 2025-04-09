Трамп остановил торговую войну, ЕС против льгот для Украины, коалиция в Германии: новости дня

Американський президент призупинив торгову війну, але не з Китаєм. Він каже, що світові лідери "цілують йому зад" заради низьких тарифів.

Євросоюз сьогодні погодив контрзаходи проти США, а також думає у цьому році припиняти торговельні преференцій для України.

У Німеччині ультраправа та дружня до Росії партія стала найрейтинговішою політсилою країни. Проте у новій коаліції сподіваються, що зможуть покращити свій рейтинг після старту роботи оновленого уряду.

Європа нібито закликає Сполучені Штати координувати плани, якщо вирішать скорочувати їхній військовий контингент на континенті. Тим часом Росія і Білорусь у вересні цього року планує провести військові навчання "Запад" для відпрацювання спільних оборонних і наступальних дій.

Все важливе і цікаве за середу, 9 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

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Контакти США з РФ і Україною

У Держдепартаменті США анонсували новий раунд переговорів з Росією щодо нормалізації роботи посольств, який відбудеться у четвер, 10 квітня, у турецькому Стамбулі.

При цьому речниця Держдепу Теммі Брюс підкреслила, що на порядку денному переговорів у Стамбулі немає жодних політичних чи безпекових питань, зокрема України.

Тим часом українська делегація готується до обговорення у Сполучених Штатах деталей угоди про доступ до українських мінералів.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що вона має бути складовою гарантій безпеки для України. Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до проєкту угоди вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Вчора очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що українська сторона вже визначила своє бачення тексту майбутньої угоди, та повторив, що відсутність суперечностей між угодою і курсом України на вступ у ЄС – принципова позиція Києва.

Сьогодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що Україна має свої "червоні лінії" стосовно деталей угоди зі Сполученими Штатами про доступ до українських мінералів, та назвав три таких пункти.

"По-перше, це наша Конституція. По-друге – це наше прагнення до членства у ЄС і наші європейські зобов’язання. Також це міжнародне право. Також ми розуміємо, що це має бути партнерська угода – з рівними умовами для обох сторін", – зазначив прем’єр.

За його словами, наприкінці цього тижня Україна відправить до США делегацію разом з юристом.

Щодо військ США у Європі

У Пентагоні на запит польського телеканалу TVP Info повідомили, що остаточно не вирішили скоротити контингент в Європі.

"Жодного рішення ще не ухвалили. Прихильність США до НАТО є сильною, але США очікують, що європейські союзники очолять конвенційну оборону Європи", – заявили в пресслужбі Пентагону.

У Румунії не отримували інформацію щодо планів США вивести війська. У Литві також не фіксують сигналів про зміни у присутності військ США у регіоні.

Агентству Bloomberg повідомило, що європейські союзники звернулись до США із закликом координувати будь-які плани зі скорочення своєї військової присутності на континенті, щоб не дестабілізувати оборону НАТО.

Джерела агентства зазначили, що в Європі вже змирились з тим, що адміністрація президента Дональда Трампа майже напевно вирішить вивести частину свого контингенту з деяких країн Східної Європи.

Інформація про скорочення американських військ у Європі викликає тривогу на тлі запланованих на вересень спільних військових навчань Росії та Білорусі.

РФ і Білорусь у вересні 2025 року планують провести масштабні спільні військові навчання "Запад". Офіційними цілями останніх є відпрацювання спільних оборонних і наступальних дій, вдосконалення взаємодії збройних сил, а також перевірка готовності військовослужбовців до різних сценаріїв безпеки.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс попереджає, що Вільнюс жорстко реагуватиме на будь-які порушення чи інциденти.

"Ми діятимемо негайно, і ми до цього готові", – додав він.

Скорочення військової присутності американців в Європі відповідає планам нової адміністрації зі скорочення витрат.

Дональд Трамп анонсував скорочення видатків, що можуть сягнути $1 трлн.

Разом з тим, як пише Reuters, адміністрація президента США має намір відновити щонайменше шість нещодавно скасованих програм надання екстреної продовольчої допомоги.

Трамп: світові лідери "цілують зад"

Президент США Дональд Трамп каже, що світові лідери "цілують йому зад" заради низьких тарифів.

Під час свого виступу на Національному республіканському комітеті Конгресу він заявив, що "всі їдуть" у США на переговори щодо тарифів.

"Вони вмирають від бажання укласти угоду. Будь ласка, будь ласка, сер, укладімо угоду. Я зроблю все, сер", – перекривив він нібито прохання інших лідерів.

Північна Македонія, яка є кандидатом в члени ЄС, готова скасувати мита на американські товари, щоб вдовольнити Трампа.

Білий дім офіційно підтвердив візит до Сполучених Штатів прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні 17 квітня.

У Франції стурбовані майбутнім візитом Мелоні до Трампа.

Міністр промисловості Франції Марк Ферраччі попередив, що майбутній візит може підірвати єдність Європи в протидії американським тарифам.

Сьогодні держави-члени Європейського Союзу (крім Угорщини) проголосували за пропозицію Європейської комісії запровадити торговельні контрзаходи через рішення США про тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС.

Хоча в Єврокомісії поки не уточнили деталей тарифних заходів проти США, за даними ЗМІ, вони охоплять товари вартістю 21-22 мільярди євро.

Це зокрема соєві боби, мотоцикли та апельсиновий сік – товари, повʼязані насамперед з республіканськими штатами США.

Міністр з міжнародної співпраці у сфері розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Беньямін Доуса зазначив, що це "пропорційна і збалансована відповідь, що захищає наші інтереси і не створює ескалації".

Міністр додав, що Євросоюз відкритий до переговорів.

У Литві повідомили, що активно шукають інші ринки після запровадження тарифів США, а в Іспанії закликають ЄС переглянути відносини з Китаєм на тлі тарифів Трампа.

До речі, у Сполучених Штатів з Китаєм почалася "торгова ескалація".

Сьогодні Китай дзеркально відповів на рішення президента США додатково підвищити тарифи на китайські товари на 50% (вони досягли 104%), внаслідок чого китайські тарифи на товари зі Штатів зростають до 84%.

Підвищенні китайські тарифи на імпорт з США вже вступив в силу.

Пізніше Дональд Трамп оголосив, що піднімає тарифи проти Китаю до 125%, а для десятків країн на 90 днів призупиняє тарифи.

До речі, 9 квітня у Канаді набувають чинності 25% мита на всі ввезені з США автомобілі, які не відповідають умовам угоди про вільну торгівлю. 25% мита також охоплять автодеталі, які відповідають умовам угоди про вільну торгівлю, але не є з Мексики чи Канади.

Кінець торгових пільг для України

Європейський Союз не запровадить нових торговельних преференцій для України відразу після завершення дії чинного механізму лібералізації після 5 червня 2025 року.

Про це кореспондентові "Європейської правди" на умовах анонімності повідомив один з європейських посадовців.

Європосадовець наголосив, що після 5 червня 2025 року – коли завершуються чинні заходи "торговельного безвізу" (автономні торговельні заходи, Autonomous Trade Measures, ATM), надані ЄС Україні, – умови торгівлі повернуться до довоєнних.

Водночас, потім ЄС разом з українською стороною запропонує деякі сприятливі для України зміни.

У Єврокомісії повідомили "Європейській правді", що вони завершують роботу над пропозицією щодо взаємної лібералізації тарифів, відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, і найближчим часом представить її Україні.

Речник ЄС уточнив, що вказаний процес, передбачений статтею 29 Угоди про асоціацію, "має на меті забезпечити економічну стабільність та передбачуваність для фермерів та бізнесу як в Україні, так і в ЄС, сприяючи плавному переходу після закінчення терміну дії автономних торговельних заходів".

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що Україна просить ЄС продовжити "торговельний безвіз" до кінця 2025 року.

"На всіх рівнях проговорили важливість продовження автономних торговельних заходів до кінця цього року – хоча б для того, щоб встигнути внести відповідні зміни в 29-ту статтю Угоди про асоціацію і закріпити ці автономні торгові заходи, які дозволяють нам фактично безмитну торгівлю", – каже Денис Шмигаль.

Також він сподівається, що Євросоюз розблокує переговори з Україною попри опір Угорщини.

Як відомо, в лютому Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера з Україною.

Допомога Україні

У ЄС розраховують до кінця року забезпечити Україні 2 млн артилерійських снарядів.

"ЄС і країни-члени можуть досягти цього результату вже цього року. Відколи ми почали діалог з країнами-членами, Україна вже отримала понад мільйон снарядів – у вигляді замовлень або обіцянок. Я продовжу роботу над тим, щоб ми цього року вийшли на показник у 2 мільйони", – зазначила головна дипломатка ЄС Кая Каллас.

А 14 квітня Рада ЄС із закордонних справ обговорить оновлену ініціативу Каллас щодо збільшення військової підтримки України. Очікується, що на ній і обговорять можливість виділення 5 мільярдів євро на боєприпаси для України.

А ще Україна отримала від Євросоюзу 1 млрд євро за рахунок заморожених росактивів. Очікується, що ЄС отримає ще 2,1 млрд євро доходів від знерухомлених росактивів, які виплатять Україні.

Україна і ЄС в рамках Ради асоціації підписали низку угод.

Канцелярія Сейму Литви передасть Україні чотири автомобілі.

У Німеччині домовились про коаліцію

Німеччина – найбільший військовий донор України після Сполучених Штатів. Ультраправа та дружня до Росії партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") стала найрейтинговішою політсилою країни з показником 25% підтримки.

Про це свідчать результати опитування, яке компанія Ipsos провела онлайн 4-5 квітня. Опитали 1 000 громадян, які мають право голосу.

Консервативний блок ХДС/ХСС, який переміг на дострокових парламентських виборах у Німеччині 23 лютого, втратив рейтинг до 24%.

В партії сподіваються покращити результат після того, як її лідер Фрідріх Мерц офіційно стане канцлером.

Очікується, що його оберуть очільником уряду на початку травня.

О 16:00 за Києвом відбулася пресконференція за участю Фрідріха Мерца, лідера СДПН Ларса Клінгбайля та голови ХСС Маркуса Зьодера, на якій представили коаліційну угоду.

Християнсько-демократичний союз, Християнсько-соціальний союз і Соціал-демократична партія Німеччини в коаліційній угоді підтвердили, що продовжуватимуть підтримку України. У тому числі зброєю та у вступі до НАТО.

Лідер консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц, який має стати наступним канцлером країни, пообіцяв подальше збільшення оборонних витрат.

Відповідаючи на запитання про своє послання президенту США Дональду Трампу, Мерц сказав англійською: "Німеччина знову у грі" (Germany is back on track).

Майбутня коаліція в Німеччині також хоче змінити умови для українських біженців.

Протести і страйки у Європі

В Угорщині тривають протести проти закону про заборону ЛГБТ-прайдів, а турецькі студенти влаштували нові протести проти арешту мера Стамбула.

У Греції проходить масштабний страйк: скасовані авіарейси, частково не їздить транспорт.

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