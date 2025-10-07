Решение Трампа по Tomahawk, боевые роботы из Эстонии, поляков возмутила статья ЕП: новости дня

Президент США каже, що ухвалив "певне рішення" щодо ракет "Томагавк" для України.

Естонія, за фінансування Нідерландів, передасть Україні бойових роботів, а Латвія візьме на себе реконструкцію українського військового шпиталю.

Євросоюз досяг згоди, щоб обмежити поїздки російських дипломатів, а також готує спрощення процедури позбавлення країн безвізу. Грузії приготуватися?

Європарламент не зняв імунітет з лідерів угорської опозиції, Орбан обурений.

Все важливе і цікаве за вівторок, 7 жовтня – в дайджесті "Європейської правди".

Рішення Трампа щодо Tomahawk

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання про можливість постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk, сказав, що "певною мірою" ухвалив рішення.

"Так, я вже певною мірою ухвалив рішення…Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними робитимуть. Так. Ви знаєте, куди їх посилатимуть? Гадаю, я маю поставити це питання", – сказав він.

Трамп також додав, що хоче "поставити певні питання" і наголосив, що не шукає ескалації.

До речі, Італія пропонує перемир’я у всіх війнах на час Олімпійських ігор в лютому.

У Кремлі заявили, що потрібно дочекатися конкретніших рішень з боку Вашингтона у питанні постачання крилатих ракет Tomahawk Україні.

"Що стосується постачань озброєння, спочатку вони відбуваються, а потім вже лунають заяви – принаймні так завжди було за адміністрації Байдена, нам це добре відомо. Цього разу подивимося", – сказав речник Кремля Дмитрій Пєсков.

Бойові роботи з Естонії

Тим часом естонська компанія Milrem Robotics передасть Україні понад 150 бойових безпілотних платформ THeMIS.

Надання обладнання фінансується та координується Нідерландами.

THeMIS – це платформа безпілотних транспортних засобів, призначена для підтримки піхотних військ, логістики, розвідки та бойових місій.

Також додамо, що Латвія бере на себе реконструкцію одного українського військового шпиталю.

Щодо поглиблення співпраці

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Європрокуратура домовились про співпрацю для боротьби зі зловживанням коштами ЄС.

Україна та Литва посилять співпрацю для захисту критичної інфраструктури.

Щодо протидії Росії

Financial Times пише, що Євросоюз досяг згоди, щоб обмежити поїздки російських дипломатів.

Згідно із запропонованими правилами, російські дипломати, які працюють у столицях країн ЄС, будуть зобов’язані повідомляти інші уряди про свої плани подорожей перед тим, як перетнути кордон країни, де вони акредитовані.

Для ухвалення пакета потрібна одностайна підтримка держав-членів. За словами двох осіб, поінформованих про переговори, Угорщина – остання країна, яка виступала проти цього заходу – зняла своє вето.

За даними розвідок ЄС, російські шпигуни, які видають себе за дипломатів, часто керують агентурою або операціями за межами країни, де вони акредитовані, щоб уникнути нагляду контррозвідки.

В Естонії засудили військовослужбовця, який шпигував на користь Росії, а Польща вдарила санкціями по компаніях, пов’язаних із постачанням сталі до РФ.

У Латвії на рік заборонили нерегулярні автобусні перевезення до РФ і Білорусі (торкнеться, зокрема, організованих туристичних поїздок), а також продовжили часткове закриття повітряного простору на кордонах з РФ та Білоруссю.

Ну а лідер молдовських соціалістів, колишній президент Молдови Ігор Додон досі не може розгледіти в Росії загрозу і вирішив публічно привітати главу Кремля Владіміра Путіна з днем народження.

За словами Додона, більшість громадян Молдови бачать у Росії "стратегічного партнера, надійного союзника і друга".

Безвіз і Грузія

Невідомо, чи вітали Путіна з днем народження грузинські політики, проте представники керівної партії Грузії мають схожі з Додоном погляди.

Як повідомляла "Європейська правда", Євросоюз розглядає варіант призупинення безвізового режиму для Грузії для тиску на грузинську владу, що обрала антидемократичний курс.

До речі, у Грузії поліція затримала 13 учасників масштабних протестів 4 жовтня.

Сьогодні Європарламент спростив процес позбавлення безвізу країн, що порушують права людини.

Для набуття чинності документ ще має бути затверджений Радою ЄС. Очікується, що це відбудеться 17 листопада.

Тим часом прем’єр Грузії вірить, що президент США Дональд Трамп все ж відповість на заклик перезавантажити відносини.

Щодо імунітетів

Європарламент підтвердив імунітет італійської депутатки, яку хочуть судити в Угорщині, а також підтвердив відмову знімати імунітет з лідерів угорської опозиції.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обурений, що не зняли імунітет з його опонента.

Водночас Європарламент зняв імунітет з двох польських депутатів від опозиції – партії "Право і справедливість" ("ПіС"). Через розслідування у Польщі.

Політична криза у Франції

Прем’єр Франції Себастьєн Лекорню, що йде у відставку, почав нові консультації з партіями за дорученням президента Емманюеля Макрона.

Французькі ліві партії вимагають від президента призначити прем'єра з їхніх лав, а колишній прем’єр Макрона закликав його піти у відставку через політичну кризу.

Поляків збурила стаття ЄП

Лідер ультраправих Польщі відреагував на статтю на "Європейській правді".

Різне щодо України

Єврокомісія хоче знизити квоти і збільшити вдвічі тарифи на експорт сталі у ЄС. У Брюсселі запевняють, що нові тарифи ЄС на імпорт сталі не зашкодять Україні.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск каже, що екстрадиція українця у справі про "Північні потоки" – не в інтересах Польщі.

Решта новин

Ексглава МЗС Литви звинуватив ексканцлерку Німеччини Меркель у спробі виправдати власні помилки щодо Росії. А естонський депутат вважає, що Меркель, або дурепа, або прикидається.

У Фінляндії митники закликали зупинити "цунамі" онлайн-покупок з Китаю.

У Німеччині новообраний мер міста поранена внаслідок нападу з ножем. За інформацією Spiegel, Іріс Штальцер отримала загрозливі для життя поранення і має "щонайменш 10 колотих ран". Зараз вона перебуває у реанімації. За даними видання, ймовірно, йдеться про сімейну причину інциденту.

Пропалестинські активісти в Амстердамі сплюндрували королівський палац.