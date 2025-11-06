Реакция на ядерные угрозы РФ, отставка кабмина Чехии, Грузия обвинила Киев: новости дня

Євросоюз закликають поквапитися з погодженням "репараційного кредиту" для України.

Грузія звинуватила Україну в перешкодах її вступу в ЄС, а новий спікер парламенту Чехії наказав зняти з будівлі український прапор.

А у Британії помилково звільнений злочинець сам повернувся до в’язниці.

Все важливе і цікаве за четвер, 6 листопада – в дайджесті "Європейської правди".

Заклики щодо "репараційного кредиту"

Єврокомісія і Володимир Зеленський закликали поквапитися з погодженням "репараційного кредиту" для України.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс наголосив на необхідності надати Україні "надійні" зобов'язання щодо фінансування, щоб розблокувати нові кошти Міжнародного валютного фонду.

Нова підтримка з боку ЄС у вигляді "репараційного кредиту" із залученням заморожених російських активів дозволить розблокувати пакет МВФ на суму близько 8 млрд доларів протягом наступних трьох років, який очікується в січні.

При цьому Домбровскіс додав, що використання заморожених росактивів залишається найкращим варіантом для Брюсселя.

Водночас Єврокомісія веде переговори з Бельгією, в якій зберігається основна частина заморожених росактивів, про те, як вирішити її занепокоєння. Вона також вивчає альтернативні варіанти забезпечення фінансування для України.

Один із розглянутих варіантів – залучення коштів на ринках для надання поворотних позик. Однак Домбровскіс попередив, що надання таких позик Україні не буде хорошим вибором, враховуючи стан її державних фінансів.

До речі, Латвія внесла додаткові кошти в ініціативу із закупівлі зброї США для України.

Грузія звинуватила Україну

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе критикує ЄС за негативну оцінку у звіті про розширення, а грузинська міністерка закордонних справ Мака Бочорішвілі заявила, що Україна створює перешкоди на шляху Грузії до ЄС.

У відповідь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що причини проблем із вступом до ЄС – у Тбілісі, а не Києві.

Тим часом прокуратура Грузії порушила кримінальну справу проти колишнього президента Міхеїла Саакашвілі і ще семи лідерів опозиції, серед яких Георгій Вашадзе, Ніка Гварамія, Ніка Мелія, Зураб Джапарідзе, Елене Хоштарія, Мамука Хазарадзе та Бадрі Джапарідзе.

Головний прокурор Грузії Георгій Гваракідзе розповів, що згідно з розслідуванням, справа стосується злочинів, скоєних проти держави.

Слід також додати, що посол Німеччини Петер Фішер повернувся до Грузії після консультацій у Берліні.

Невідомі дрони і оборона Європи

Вчора ввечері у бельгійському Остенде зафіксували невідомий дрон. В НАТО пропонують країні допомогу.

У Бельгії вирішили посилити повноваження Національного центру повітряної безпеки (NASC).

Рішення ухвалили за підсумками засідання Ради з питань національної безпеки, яке зібрали у відповідь на серію інцидентів з дронами.

Міністр оборони Тео Франкен зазначив, що "усі служби безпеки разом повинні мати загальну картину повітряного простору", тому NASC повинен це забезпечити.

Він також повідомив, що на засіданні обговорювалося питання заходів протидії дронам. Наразі міністр доопрацьовує це питання, щоб завтра подати його на розгляд уряду.

Тим часом уряд Бельгії опинився під загрозою через бюджетні суперечки.

У Німеччині аеропорт Ганновера зупиняв роботу через дрон, на півдні Швеції через дрони призупинили роботу аеропорту, а Норвегія закрила розслідування щодо дронів біля аеропорту Осло.

У Польщі стартує програма військового вишколу – в 2026 році хочуть підготувати 400 тисяч осіб.

Протидія російському

Європейський Союз закликав Росію утриматись від кроків, які можуть знизити поріг ядерної конфронтації, на тлі доручення Владіміра Путіна дослідити можливість відновлення ядерних випробувань.

Україна синхронізувала з Євросоюзом свої санкції проти Росії, а Естонія приєднується до керівного комітету Спецтрибуналу щодо агресії РФ.

У ЄС визнали плани обмежити видачу віз росіянам, а у Латвії відкриті понад 600 кримінальних справ за порушення санкцій проти Росії.

В Італії скасували виступ російського баса, а депутатам "Альтернативи для Німеччини" заборонили зустрічатись із Медведєвим у Сочі.

Єврокомісію турбує, що Угорщина досі видає "національні карти" росіянам.

А у Польщі дізналися, що російське подружжя, затримане в Польщі за шпигунство у 2024 році, отримувало фінансову підтримку від польського Міністерства закордонних справ.

Відставка уряду Чехії

У Чехії проукраїнський уряд Петра Фіали йде у відставку. Президент країни прийняв відставку.

А новий голова нижньої палати чеського парламенту, Палати депутатів Чехії, Томіо Окамура у четвер наказав зняти з парламентської будівлі прапор України, який висів там на знак солідарності з 2022 року.

"Це певний символ. Український прапор зняли з будівлі чеської Палати депутатів за моєю вказівкою, і це зайняло кілька секунд", – сказав спікер у коментарі порталу iDNES.

Наслідки шатдауну у США

У США скоротять кількість рейсів на 10% у головних аеропортах через шатдаун.

Військові США у Німеччині можуть не отримати зарплату за листопад через шатдаун.

Радник Трампа виступив перед ультраправими у Німеччині.

Про нову реальність за другого президентства Дональда Трампа – в статті кандидатки політичних наук, виконавчої директорки YES Світлани Ковальчук Рік Трампа: як новий президент змінив Сполучені Штати та весь світ.

Решта новин

Білорусь відмовилася пропускати литовські вантажівки та чекає, що Литва відкриє кордон.

У німецькому Ганау виявили десятки свастик, намальованих кров'ю. Згодом поліція затримала 31-річного громадянина Румунії.

До речі, у Німеччині зростає "звикання" до праворадикальних ідей, свідчить нове опитування Mitte Study, проведене Білефельдським університетом спільно з Фондом Фрідріха Еберта.

У Британії помилково звільнений злочинець сам повернувся до в’язниці.

У Латвії запровадили тест на реакцію перед користуванням прокатним транспортом.

Король Британії офіційно позбавив свого брата титулу принца.