Кабмин Чехии карает Украину, "ультиматум" США по Донбассу, Сибига наехал на Орбана: новости дня

Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді" повідомив, що в ОАЕ відбулися і двосторонні зустрічі України з РФ, а в російській делегації – "якісні зміни".

А ще він повідомив про готовність Зеленського зустрітися з Путіним для обговорення територій та ЗАЕС.

Тим часом український президент бачить "хороші сигнали" про готовність європейських держав далі тиснути на Росію для завершення війни.

Все важливе і цікаве за вівторок, 27 січня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

"Якісні зміни" у делегації РФ

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт назвала зустріч США, України та Росії в Абу-Дабі 23-24 січня "історичною".

За її словами, переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах свідчить про те, що президент США Дональд Трамп не відмовляється від мирного процесу для завершення російсько-української війни.

"Президент залишається глибоко залученим і, звичайно, його радники, а саме Джаред Кушнер і спеціальний посланець Віткофф, інформують його про ці переговори", – повідомила Левітт, відповідаючи на запитання журналістів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у інтерв’ю "Європейській правді" повідомив, що на переговорах в Абу-Дабі були двосторонні зустрічі Україна-РФ.

Сибіга звернув увагу на "якісну зміну" у складі російської делегації на мирних переговорах, що відбулись наприкінці минулого тижня в ОАЕ.

Український міністр підкреслив, що РФ представляють уже "інші люди", які не читають "псевдоісторичних лекцій".

"Перемовини дуже складні. Але ми можемо констатувати якісну зміну складу російської делегації. Це інші люди, і там вже не було цих псевдоісторичних лекцій. Розмови були дуже фокусовані", – зазначив Сибіга.

Також він повідомив, що президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним для вирішення двох ключових питань – щодо територій та ЗАЕС.

"Ультиматум" США по Донбасу

За даними Financial Times, гарантії безпеки від США для України залежатимуть від попередньої згоди Києва на виведення своїх військ з неокупованої частини Донбасу.

Сполучені Штати також повідомили Україні, що можуть запропонувати більше озброєння для зміцнення її армії у мирний час, якщо вона погодиться на угоду.

Заступниця прессекретарки Білого дому Анна Келлі назвала неправдивими повідомлення ЗМІ про те, що США готові надати Україні гарантії безпеки лише в обмін на її згоду вивести війська з Донбасу.

"Це повна неправда – єдина роль США в миротворчому процесі полягає в тому, щоб об’єднати обидві сторони для досягнення угоди. Шкода, що Financial Times дозволяє зловмисникам анонімно брехати, щоб зіпсувати мирний процес, який зараз у чудовому стані після історичної тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі цими вихідними", – сказала Келлі.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у інтерв’ю "Європейській правді" повідомив, що 20-пунктну мирну угоду про врегулювання російсько-української війни Україна підпише зі США, й окремо США підпишуть документ з Росією.

Днями віцепрем’єр Італії, лідер ультраправої партії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив, що президент України "після всіх грошей, зусиль і допомоги, яку він отримав, все ще має нахабство скаржитися".

"Друже, ти програєш війну, ти втрачаєш людей, авторитет і гідність: підпиши угоду про мир якомога швидше. Ти повинен вибрати між поразкою і розгромом", – сказав Сальвіні.

Речник МЗС України у відповідь зазначив, що доля миру в Європі вирішується на полі бою в Україні, і нагадав про спільну історію двох країн.

Він згадав про битву під Монте-Кассіно у Другій світовій, де тисячі українців боролися за свободу Італії.

"Вони не обирали "між поразкою і розгромом", навіть якщо перемога іноді здавалася дуже далекою. Вони боролися пліч-о-пліч з іншими союзниками, бо на кону стояла свобода Італії та всієї Європи", – сказав Георгій Тихий.

Тиск на агресора

На тлі переговорів Росія продовжує безжально обстрілювати і тероризувати українців.

До речі, в Україну прибули 76 аварійних генераторів від ЄС. Азербайджан також направив укранцям нову партію енергетичної допомоги.

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що з Європи надходять "хороші сигнали" про готовність європейських держав далі тиснути на Росію для завершення війни.

"І тиск на Росію має бути. Ми зараз отримуємо хороші сигнали з Європи щодо готовності європейців більш активно тиснути на агресора", – заявив глава держави.

За його словами, важливо, аби був тиск, зокрема, на танкерний флот Росії та на всю інфраструктуру російського експорту нафти.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що питання притягнення Росії до відповідальності за агресію проти України і скоєні злочини не може бути предметом для компромісів у переговорах про завершення війни.

"Тут я маю для вас дуже чітку відповідь: притягнення агресора до відповідальності є неодмінним елементом сталого, гідного миру для України. Це – тверда позиція і для України, і для наших європейських партнерів", – наголосив Сибіга.

Відповідальність Лукашенка

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про плани офіційного Києва притягнути до відповідальності Александра Лукашенка за сприяння Росії у її загарбницькій війні, а також ініціювати санкції проти Білорусі.

Речниця самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка заявила, що офіційний Мінськ "не хвилюють" плани України притягти білоруського авторитарного лідера до відповідальності.

"Нас це мало хвилює. Нічого про такі нібито обговорення і наміри не знаємо", – відреагувала Наталія Ейсмонт.

Український міністр в інтерв’ю "Європейській правді" наголосив, що "білоруський трек" потребує окремої системної політики.

"Зараз я отримав доручення від президента призначити спецпредставника і найближчим часом внесу кандидатуру на розгляд. Назву цієї посади ми ще визначаємо, але це буде посадовець, уповноважений для контактів з демократичними білоруськими силами", – розповів він.

Читайте також статтю на цю тему: Кінець "миру" з Лукашенком: як відставка Єрмака вплинула на курс щодо Білорусі.

Оборона Європи

Керівник Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе готує країну до оборони. На його думку, Росія атакує країни НАТО протягом двох-трьох років, а Німеччина буде в епіцентрі подій.

В ЄС повідомили про запуск програми спільного супутникового зв'язку.

Генсек НАТО Марк Рютте розкритикував створення окремої європейської армії. За його словами, це може послабити безпеку Європи та зіграти на руку Росії.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у відповідь написав у мережі X, що зараз Сполучені Штати є безпековою опорою континенту. Натомість європейці повинні взяти на себе цю відповідальність, про що неодноразово заявляв і Дональд Трамп.

"Європейці можуть і повинні взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Навіть Сполучені Штати погоджуються. Вони є європейською опорою НАТО", – зазначив Барро.

Парламент Норвегії схвалив план закупівлі далекобійної артилерії на $2 млрд.

Щодо перспектив вступу в ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга припускає, що головування Литви у Раді ЄС в першій половині 2027 року може стати "історичним" для євроінтеграції України.

"Ми дуже хочемо, щоб литовське головування в ЄС стало історичним – а воно, нагадаю, розпочинається в першій половині 2027 року", – сказав він.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що наявні суперечності у відносинах з Польщею з економічних та історичних питань не стануть нездоланною перешкодою для вступу України у ЄС.

"Я вважаю, що членство України в ЄС – в інтереси поляків, і розуміння цього у Польщі є", – зазначив Андрій Сибіга.

Він також наголосив, що жодних перешкод для ексгумацій жертв Волинської трагедії з боку України не буде.

Сибіга наїхав на Орбана

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана загрозою для угорського народу.

"Треба називати речі своїми іменами. Угорщина є єдиною перешкодою для членства України в ЄС. Понад те, я вважаю, що прем'єр-міністр Угорщини є загрозою для свого народу", – заявив Сибіга.

На думку міністра, це стосується не лише угорців Угорщини, але й тих, що проживають в Україні. "Бо він (Орбан. – Ред.) блокує долучення частини угорського народу до спільного європейського простору", – пояснив свою позицію український міністр.

Разом з тим глава МЗС зазначив, що Україна готується до різних варіантів після 12 квітня, коли в Угорщині мають відбутися вибори – і до того, що Віктор Орбан збереже владу, і до того, що втратить її.

Міністр запевнив, що він не "спалює мости" з Орбаном, просто "період дипломатичного "непомічання" завершився".

Угорщина викликала посла України

МЗС Угорщини викликало на розмову посла України в Будапешті через нібито спроби Києва вплинути на результати парламентських виборів в країні на користь опозиційної партії "Тиса".

Тим часом угорська опозиція зберігає відрив від партії прем’єра Орбана в опитуваннях серед виборців.

А ще у ЄС відповіли на погрози Орбана подати в суд проти відмови від російського газу.

Шантаж президента Чехії

Президент Чехії заявив про спроби шантажу і залякування з боку чеського міністра закордонних справ.

Петр Павел повідомив, що голова партії "Автомобілісти" і міністр закордонних справ Петр Мацінка намагається шантажувати його з приводу призначення скандального Філіпа Турека міністром охорони навколишнього середовища.

За словами чеського президента, вночі Мацінка надіслав раднику президента Петру Коларжу два текстові повідомлення, які опублікував Петр Павел.

У SMS-повідомленні Мацінка пише про необхідність залучити Турека до Міністерства охорони навколишнього середовища: "Він (президент – ред.) зможе спати спокійно, коли у Міністерстві охорони навколишнього середовища буде Турек".

Глава МЗС Чехії відкинув звинувачення в шантажі президента.

Петр Мацінка заявив, що його повідомлення президентському раднику Петру Коларжу не були спробою шантажу.

"Я не серджуся на пана Коларжа, друга президента, за опублікування розмов зі мною. Але ці речі не підходять для публікації", – сказав чеський міністр закордонних справ.

За його словами, "це переговори, спроба вплинути на чиюсь позицію є сутністю будь-яких політичних переговорів".

На тій же пресконференції міністр закордонних справ Чехії заявив, що планує говорити з генсеком НАТО Марком Рютте, про те, що президент Петр Павел нібито відмовляється виконувати завдання, покладені на нього конституцією, і не має очолювати делегацію країни на саміті НАТО.

Прем'єр Чехії Андрей Бабіш заявив, що слова глави МЗС Петра Мацінки про президента Петра Павела були невдалими, але не були шантажем.

Чеська опозиція вимагає відставки глави партії "Автомобілісти" Петра Мацінки з посади глави Міністерства закордонних справ після заяви президента Петра Павела про спробу шантажу.

Уряд Чехії карає Україну

Згідно з повідомленнями міністра закордонних справ Петра Мацінки раднику президента Петру Коларжу, уряд Чехії відмовив у передачі Україні легких штурмовиків L-159 через непоступливість президента Петра Павела у питанні призначення Філіпа Турека міністром охорони навколишнього середовища.

"Щодо L-159 для українців – єдина причина, чому вони їх не отримають, це те, що Петр Павел необдумано розповів про це ЗМІ. Я міг би переконати Томіо (Окамуру, спікера чеського парламенту. – Ред.) (так само, як я говорив з ним про ініціативу щодо боєприпасів). Але зараз це неможливо. Навіть цю правду можуть дізнатися багато хто (у середу)", – йдеться у повідомленні Мацінки президентському раднику.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зауважив, що надання Чехією Україні літаків L-159 було би також в інтересах самої Чехії – оскільки це можливість випробувати їхні можливості у реальних бойових умовах.

Решта новин

ЄС та Індія уклали "історичну" угоду про вільну торгівлю.

Рівень "дуже глибокої бідності" у Великій Британії досяг найвищого показника за 30 років.

Інвестиції Німеччини в Китай різко зросли на тлі політики США. У Берліні бачать потребу в пошуках нових партнерів на тлі світових змін.

Україна домовилась з Польщею про збільшення потужностей для імпорту газу.