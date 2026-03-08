Орбан не отдает деньги, Фицо шантажирует Украину, теракт в Норвегии: новости выходных

В Угорщині російська пропаганда розпочала розганяти фейкові зображення про українських інкасаторів, а головний суперник Орбана на виборах закликав до негайного припинення іноземного втручання у вибори в Угорщині.

Один з російських послів заявив, що Москва підтримує Іран у війні з США. Тим часом Сполучені Штати розглядають можливість зняття додаткових санкцій з російської нафти через різке зростання світових цін на нафту.

Україна та Нідерланди домовились розширити спільне виробництво зброї.

Все важливе і цікаве за вихідні, 7 та 8 березня – в дайджесті "Європейської правди".

Орбан не віддає вкрадені гроші

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Угорщину повернути валюту й золоті злитки, вилучені з інкасаторських автомобілів "Ощадбанку".

Він нагадав, що 8 березня почалась третя доба відтоді, як Угорщина зупинила автомобілі інкасаторів "Ощадбанку", які везли валюту й цінності з Австрії в Україну, та "вкрала гроші й дорогоцінні метали серед білого дня".

"Ці кошти не належать Угорщині чи угорській владі, це – власність українського державного банку, "Ощадбанку", тобто – українських платників податків. Вимагаємо їхнього негайного повернення, а також закликаємо до загальноєвропейського осуду цього безпрецедентного випадку державного бандитизму й рекетирства. Закликаю усіх наших європейських партнерів висловитись", – заявив Андрій Сибіга.

У неділю міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто знову збрехав про "українську військову мафію" щодо захоплених угорцями грошей.

Речник українського МЗС Георгій Тихий у відповідь угорському міністру наголосив, що Київ вимагатиме справедливості та відповідальності.

"В Україні ми кажемо: "На злодієві шапка горить". Це означає, що "нечисте сумління саме викриває себе". Саме так і є. Ми чекаємо на повернення вкрадених коштів і готуємо конкретні юридичні заходи", – заявив речник Міністерства закордонних справ України.

Нацбанк України пропонує Єврокомісії стати незалежним арбітром у справі викрадених Угорщиною інкасаторів.

Нагадаємо, 6 березня стався новий виток загострення у відносинах України та Угорщини через затримання Угорщиною інкасаторів Ощадбанку, які перевозили валюту й цінності з Австрії в Україну у рамках міжбанківської співпраці.

Сибіга назвав такі дії "тероризмом та захопленням заручників", а відомство порекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини.

Ввечері 6 березня семеро українських інкасаторів повернулись в Україну.

Російський вплив в Угорщині

Угорські фактчекери повідомляють, що російська пропаганда розпочала кампанію дезінформації із використанням фейкових зображень про українських інкасаторів, які створив штучний інтелект.

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив про втручання розвідки РФ у вибори.

"Ми вимагаємо негайного припинення іноземного втручання у вибори в Угорщині! За інформацією з декількох джерел, кілька тижнів тому до Будапешта прибули представники російської військової розвідки з метою і завданням вплинути на результати угорських виборів. Те саме вони робили раніше в Молдові", – заявив лідер угорської опозиційної партії "Тиса".

Він акцентував, що це "абсолютно безпрецедентний випадок, коли уряд, що перебуває на межі краху, намагається вплинути на угорські вибори шляхом зовнішнього втручання на свою користь".

Фіцо шантажує Україну

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо дав зрозуміти, що готовий за прикладом Угорщини заблокувати кредит ЄС для України у розмірі 90 млрд євро у випадку, якщо партія Віктора Орбана "Фідес" програє вибори.

Він нагадав, що наразі позика Євросоюзу для України у розмірі 90 мільярдів євро є фактично заблокованою. Орбан обіцяє блокувати кредит до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

"Однак я не наївний. Український президент останнім часом говорить про відновлення поставок через місяць-півтора. Тобто після виборів в Угорщині, де він розраховує на перемогу опозиції. Тоді вже не буде жодних шансів на нафту зі сходу. Хіба що естафету Угорщини перейме хтось інший", – сказав Фіцо, натякнувши, що це може зробити Словаччина. Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.

Словацький прем’єр також заявив, що президент України Володимир Зеленський поводиться по-ковбойськи і здатний знищити "Дружбу".

Він ствердив, що український президент "постійно завдає нам шкоди і думає, що змусить нас змінити нашу мирну позицію на воєнну".

"У цьому він абсолютно помиляється. Він мене не знає… Поставки нафти через територію України є для нас життєво важливими. Однак очевидно, що президент України не має наміру продовжувати їх, що означатиме для нас величезні втрати", – продовжив Роберт Фіцо.

Він також розкритикував Європейську комісію за те, що вона нібито надає перевагу інтересам України як держави, що не є членом Європейського Союзу, "над життєво важливими національними інтересами Словаччини та Угорщини як країн-членів ЄС".

Швеція затримала судно з росіянами

Швеція затримала вантажне судно із санкційного списку України.

Шведська поліція заявила, що судно Caffa, затримане в водах Балтійського моря, плавало під фальшивим прапором і підозрювалося в порушенні морського права та національного закону про безпеку суден через свою непридатність до плавання.

Шведська поліція повідомила про підозру члену екіпажу затриманого судна.

За словами заступника голови Національного оперативного управління поліції Йохана Андерссона, більшість з 11 членів екіпажу судна Caffa були росіянами.

Трамп не виключає наземну операцію

Американський президент Дональд Трамп каже, що США знищили весь флот Ірану, а також анонсував "дуже сильний" удар по Ірану.

Крім того, він допустив сухопутну операцію США в Ірані "за дуже вагомої причини".

"Чи можлива вона? Ймовірно, за дуже вагомої причини – це має бути дуже вагома причина. Я б сказав, що якщо б ми колись таке зробили, вони настільки розбиті, що не можуть воювати "на землі", – сказав Трамп.

Bloomberg пише, що Іран знищив важливий радар США на Близькому Сході.

Росія підтримує Іран

Посол Росії у Великій Британії Андрєй Келлін заявив, що РФ підтримує Іран у війні з США.

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що його не хвилює той факт, що Іран отримує від Росії розвідувальні дані для ударів по позиціях американських військ.

Трамп відмовився коментувати інформацію ЗМІ про те, що Іран отримує від Росії розвідувальні дані для ударів по позиціях американських військ.

"Яке дурне питання ви поставили зараз. Ми говоримо про щось інше", – сказав він.

Тим часом Сполучені Штати розглядають можливість зняття додаткових санкцій з російської нафти через різке зростання світових цін на нафту.

Реакція в ЄС

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна може отримати певні вигоди від конфлікту на Близькому Сході, який може перешкодити Росії у військовій співпраці з Іраном.

Прем'єр Нідерландів поставив під сумнів мету військової кампанії США та Ізраїлю проти Ірану.

"Головне питання залишається: коли атаки будуть вважатися успішними?", – заявив Роб Єттен.

Він зазначив, що удари США та Ізраїлю по Ірану не відповідають міжнародному праву, водночас визнав, що Тегеран становить загрозу для регіональної безпеки.

Віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль відкинув участь Берліна в ескалації військового конфлікту в Ірані, назвавши американо-ізраїльську кампанію "не нашою війною".

"Я кажу дуже чітко: це не наша війна. Ми не будемо брати участь у цій війні", – акцентував він.

Німеччина тимчасово евакуювала своїх дипломатів з Ірану, а міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка відкликав посла країни з Ірану для консультацій у Празі.

Візит прем’єра Нідерландів

У неділю новий прем’єр Нідерландів Роб Єттен прибув з першим візитом до Києва.

На спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським Єттен наголосив, що війна на Близькому Сході не має відволікати від підтримки України. А ще він анонсував дискусії в ЄС щодо термінів вступу України.

Зеленський повідомив, що Україна та Нідерланди домовились розширити спільне виробництво зброї.

Теракт у Норвегії

Перед посольством США у столиці Норвегії стався вибух, але країна не змінює рівень терористичної загрози після вибуху під входом у посольство США.

Решта новин

Україна закликала Венеційську бієнале переглянути рішення щодо участі Росії.

У німецьких школах зростає кількість інцидентів праворадикального екстремізму.

Лідер найбільшої опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський оголосив, що кандидатом в прем’єри від їхньої партії є віцепрезидент партії Пшемислав Чарнек.