Орбан захоплює заручників, Трамп хоче капітуляції Ірану, Грузії обмежили безвіз: новини дня

Що ближче до парламентських виборів в Угорщині, то вищий градус напруги в угорсько-українських відносинах. В Угорщині вчора захопили українських інкасаторів та мільйони, які вони перевозили. Людей звільнили тільки сьогодні.

У Києві звертають увагу на "російський почерк угорських провокацій", а журналісти виявили російських політтехнологів в Угорщині.

Орбан і Фіцо продовжують вимагати транзиту нафти через "Дружбу", яку наприкінці січня пошкодила Росія.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 6 березня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Орбан захоплює заручників

Влада Угорщини вчора захопила українських інкасаторів і велику суму валюти, повідомив Нацбанк України.

В Ощадбанку повідомили, що обсяг цінностей, які знаходились у викрадених автівках, становив 40 мільйонів доларів США, 35 мільйонів євро та 9 кг золота.

Вчора вранці прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Антитерористичний центр Угорщини.

Публічно візит був представлений як пов'язаний із загостренням на Близькому сході і нібито пов'язаною із цим загрозою тероризму.

А вдень 5 березня силовики Антитерористичного центру захопили українські інкасаторські автомобілі, що законно прямували зі значною сумою валюти з Австрії до України транзитом через Угорщину.

Уряд Угорщини оприлюднив відео затримання, а також похизувався фото викраденої готівки і золота "Ощадбанку".

Угорські силовики здійснили захоплення двох інкасаторських автомобілів з України в момент, коли автівки зупинилися на заправці поблизу Будапешта.

Силовики витягли з машини людей, одягнених у чорне, і поклали на землю. За рейдом спостерігало кілька очевидців.

Після завершення операції колона автомобілів Антитерористичного центру вирушила до Будапешта.

Як повідомило джерело "Європейської правди", Угорщина заховала викрадені інкасаторські машини Ощадбанку, захоплені 5 березня, на закритій території свого Антитерористичного центру.

В угорському уряді заявили про плани вислати сімох затриманих українських інкасаторів.

Ввечері захоплені Угорщиною інкасатори повернулись в Україну.

Сійярто вимагає пояснень

Національна податкова та митна служба Угорщини відзвітувала про захоплення інкасаторських автомобілів та працівників банку з України, заявивши, що затримання здійснювалося "за підозрою у відмиванні коштів".

Міністр закордонних справ Угорщини повідомив, що з січня через Угорщину було перевезено загалом 900 мільйонів доларів і 420 мільйонів євро готівкою, а також 146 кілограмів золотих злитків.

Петер Сійярто наголосив, що вони вимагають пояснення і відповіді на питання, чи ці гроші тільки перевозять через Угорщину, чи іноді їх тут залишають, і чи, можливо, хтось в Угорщині використовує ці гроші, чи використовують їх тут в інтересах когось. Нагадаємо, вже наступного місяця – 12 квітня – в Угорщині відбудуться небезпечні для чинної угорської влади парламентські вибори.

"Цілком закономірно постає питання, чи не йдеться тут про гроші української військової мафії", – висловив свою думку Сійярто.

"Російський почерк"

Нацполіція України відкрила провадження. НБУ терміново відправив команду до Угорщини.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко пов’язала затримання українських інкасаторів в Угорщині з нещодавньою поїздкою глави угорського МЗС Петера Сійярто до Росії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про "російський почерк угорських провокацій" у контексті викрадення у Будапешті українських інкасаторів з готівкою і золотом.

"Фактично йдеться про те, що Угорщина взяла заручників та викрала гроші. Якщо це та "сила", про яку сьогодні казав пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм та рекет", – заявив він.

Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Угорщини на тлі захоплення владою країни українських інкасаторів. Сибіга попередив про ризик нових провокацій від Угорщини.

Український міністр допустив запровадження санкцій та інших обмежень проти Угорщини.

Міністр закордонних справ Естонії закликав Україну й Угорщину вирішити конфлікт шляхом діалогу.

Російські політтехнологи в Орбана

12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори.

Розслідування проєкту VSquare свідчить, що в Угорщині діють політтехнологи РФ.

За даними джерел правитель РФ Владімір Путін доручив "займатися" Угорщиною Сєргєю Кирієнко, першому заступнику глави адміністрації, який є розробником всієї інфраструктури політичного впливу Росії – як внутрішньої, так і зовнішньої.

Зазначається, що секретні служби багатьох країн ЄС і НАТО, ймовірно, вже знають про наміри Кремля і стежать за ситуацією.

Нафтопровід "Дружба"

Під стінами посольства України у Будапешті сьогодні зібралися на мітинг десятки людей, серед них – очільник МЗС Петер Сійярто та голова фракції "Фідес" Мате Кочиш.

Організатором мітингу виступив "Національний рух спротиву", початково його збирали через ситуацію з нафтопроводом "Дружба".

Вчора вдень, близько 15:00, після візиту до Антитерористичного центру Угорщини, прем'єр-міністр Віктор Орбан опублікував відео, в якому пригрозив силою відновити нафтопостачання "Дружбою".

Нагадаємо, після атаки, яку здійснила Росія наприкінці січня 2026 року, транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" українською територією був припинений. Угорський прем’єр вважає, що це через політичне рішення Києва, а не через реальну несправність пошкодженої інфраструктури.

Міністр енергетики Угорщини Габор Чепек заявив у четвер, що Будапешт дав Україні три дні на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" або допуск туди групи інспекторів, інакше країна вживе юридичних кроків.

Орбан публічно пообіцяв зберігати блокаду кредиту ЄС для України на 90 млрд євро, доки Київ не відновить постачання російської нафти до Угорщини.

Вчора президент України Володимир Зеленський, натякаючи на Орбана, заявив, що якщо кредит ЄС і надалі блокуватиметься, "адресу однієї особи в ЄС" нададуть Збройним силам України.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо публічно підтримав угорського прем'єра після цих слів Зеленського.

"Якщо президент України продовжить так поводитися, може статися так, що інші держави-члени ЄС також заблокують кредит для України у розмірі 90 млрд", – заявив він.

У Євросоюзі також засудили слова президента України про Орбана: "Не має бути погроз на адресу членів ЄС".

У Будапешті заявили, що через 10 днів отримали відповідь Єврокомісії на спільного зі Словаччиною листа стосовно ситуації із зупинкою транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба", і ЄК у ньому "не стала на їхній бік".

У Будапешті заявили, що через 10 днів отримали відповідь Єврокомісії на спільного зі Словаччиною листа стосовно ситуації із зупинкою транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба", і Єврокомісія у листі "не стала на їхній бік".

Щодо тристоронніх перемовин

На тлі посиленого і додаткового тиску угорського уряду на Україну, який відбувається напередодні парламентських виборів в Угорщині, спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив про очікування прогресу у мирних переговорах у найближчі тижні.

"Переговори тривають, і в найближчі тижні очікується додатковий прогрес", – заявив Віткофф.

Тим часом естонська розвідка повідомляє про помітний прогрес України на фронті: у лютому українські війська вперше з літа 2023 року відвоювали більше території, ніж втратили.

Трамп хоче капітуляції Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що жодна угода з Іраном неможлива, потрібна тільки його безумовна капітуляція.

"Після цього, а також після вибору ВЕЛИКОГО та ПРИЙНЯТНОГО лідера (лідерів), ми та багато наших чудових і дуже хоробрих союзників і партнерів будемо невтомно працювати, щоб повернути Іран з межі руйнування, зробивши його економічно більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він дав зрозуміти, що не вважає демократичність і світськість принциповими критеріями для нової влади Ірану, а ключове для нього – лояльність цієї влади до США та Ізраїлю.

У Пентагоні кажуть, що США "тільки почали боротися" з Іраном.

Внаслідок ескалації на Близькому Сході у Перській затоці заблоковані понад пів сотні французьких суден. Крім того, на тлі енергетичної ситуації, спричиненої ескалацією на Близькому Сході, Сполучені Штати дозволили Індії купувати російську нафту протягом місяця.

The Washington Post пише, що Росія надає Ірану розвіддані для ударів по американських військах.

Британія заявила, що має право атакувати цілі в Ірані, а німецький канцлер попереджає про ризики через "нескінченну" війну проти Ірану.

Рейтинг президента Франції Емманюеля Макрона зріс на тлі війни на Близькому Сході.

Зброя для України

У Польщі очікують затримок у постачанні зброї США в Європу через ескалацію на Близькому Сході.

Посол України при НАТО Альона Гетьманчук розповіла, що наразі не фіксують вплив подій на Близькому Сході на постачання Україні американської зброї, яка була оплачена союзниками в рамках механізму PURL.

Єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс у п’ятницю, 6 березня, прибув у Польщу з "ракетним туром", щоб забезпечити постачання в Україну ракет для ППО, яких Києву треба понад 2000 на рік.

А ще Україна отримала від Фінляндії обладнання для ліквідації розливів нафти.

Ядерна зброя в Європі

Литва каже, що Росія розширює військові підрозділи на кордонах НАТО.

У Кремлі розкритикували ідею Фінляндії дозволити розміщення ядерної зброї, а президент Румунії повідомив, що їхня країна не буде розміщувати ядерну зброю на своїй території.

Решта новин

ЄС оголосив про нові інвестиції на 1,5 млрд євро для сприяння відновленню України.

Єврокомісія призупинила безвіз для власників дипломатичних і службових паспортів Грузії.

Мін’юст США оприлюднив документи у "справі Епштейна" зі звинуваченнями проти Трампа.

Президентка Косова оголосила дострокові вибори.

ЗМІ: Угорщина і Словаччина вимагають вилучити із санкційного списку ЄС сім росіян.