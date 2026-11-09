Задержание брата Орбана, Мерц требует выделить средства для Украины, ЕС готовит 45 млрд евро: новости дня

Попереду – низка зустрічей і переговорів. Завтра-післязавтра переговори з Росією в Абу-Дабі, потім два дні – саміт лідерів ЄС, а наступного тижня – саміт у Китаї, на якому можуть зустрітися Трампа, Сі і Путін.

Напередодні переговорів в Абу-Дабі в Європі пролунала низка заяв: щодо підтримки України, долі російських активів і архітектури безпеки Європи.

Екскомандир "Русича" хоче оскаржити пом'якшений вирок суду у Фінляндії, а Канада розширила санкції проти Росії.

Все важливе і цікаве за понеділок, 9 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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Напередодні переговорів в Абу-Дабі

Українська делегація вирушила в Абу-Дабі на переговори зі США та РФ, які відбудуться 10-11 листопада.

За словами керівника української переговорної групи, голови служби зовнішньої розвідки України Рустема Умєрова, у ці ж дні в Абу-Дабі перебуватимуть представники європейських країн – Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також представники НАТО і Європейської комісії.

"З європейськими партнерами проведемо окремі координаційні зустріч", – акцентував він.

Спецпредставники американського президента – Джаред Кушнер та Стів Віткофф – проведуть зустріч з європейськими представниками перед початком тристоронніх перемовин Україна-США-Росія.

Кушнер зазначив, що робота зосереджена на чотирьох взаємопов’язаних пріоритетах: припинення бойових дій; розробка надійних післявоєнних гарантій безпеки та домовленостей, що зменшать ризик поновлення війни; підготовка всеосяжного плану економічного розвитку та процвітання для України; просування гуманітарних заходів для "полегшення страждань та подолання людських наслідків цієї війни".

ЄС готує 45 млрд євро

Напередодні переговорів в Абу-Дабі в Європі пролунала низка заяв: щодо підтримки України, долі російських активів і архітектури безпеки Європи.

Зокрема, європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що активи РФ у ЄС будуть заморожені, поки Росія не виплатить репарації.

Також він зазначив, що Європейська комісія працює над виділенням Україні додаткових 45 млрд євро у 2027 році, щоб покрити близько двох третин дефіциту фінансування обсягом 70 млрд євро. Це на додаток до кредиту на загальну суму 90 млрд євро.

А міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль наголосив, що Європі не потрібна нова архітектура безпеки, як хоче нас переконати Росія, а просто відновлення наявної архітектури безпеки.

А ще у Польщі стартують перші військові навчання "коаліції охочих", які будуть тривати до 22 листопада.

"Коаліція охочих" була заснована на початку 2025 року для підтримки України.

Крім того, Євросоюз продовжив навчальну місію для військових ЗСУ і вирішив створити її представництво в Україні.

Щодо очікувань від переговорів

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія не вважає, що цього разу під час тристоронніх переговорів Україна-США-РФ буде "прорив".

"Не думаю. І поясню чому. У переговорах була велика перерва. Тому саме відновлення тристоронніх переговорів ми вже вважаємо досягненням. Домогтися цього було непросто, і Стів [Віткофф] справді добре попрацював, щоб просунути цей процес", – сказав він.

За його словами, від другого раунду він вже очікує більшого.

Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре також не має великих очікувань від зустрічі в Абу-Дабі. Він вважає, що правитель Росії Владімір Путін насправді не прагне миру.

Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна вважає, що найкращим можливим результатом переговорів між Росією та Україною в Абу-Дабі стало б припинення вогню, хоча сам він не вірить, що його вдасться досягти.

Мерц вимагає гроші для України

Напередодні зустрічі в Абу-Дабі з українським президентом Володимиром Зеленським також мала розмову президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент Володимир Зеленський за підсумками розмови із главою Єврокомісії заявив, що ЄС застосує спеціальний механізм із допомоги Україні у надзвичайних ситуаціях із постачанням електрики, води та тепла.

Урсула фон дер Ляєн каже, що "з нетерпінням чекає на зустріч із президентом Зеленським у Дубліні наприкінці цього тижня та обговорення з іншими лідерами подальших кроків на шляху до миру".

Відразу після переговорів в Абу-Дабі, які відбудуться 10-11 листопада, в Ірландії пройде саміт лідерів Євросоюзу. Він триватиме два дні – 12 та 13 листопада.

Перед зустріччю лідерів ЄС у Дубліні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, за даними Financial Times, надіслав листа президенту Європейської ради Антоніу Кошті щодо підтримки України.

Канцлер попередив, що заблокує наступний семирічний бюджет ЄС, якщо всі держави-члени не зобов'яжуться фінансово підтримувати Україну у 2027 році та надалі.

Видання зазначає, що Україна зіткнулася з дефіцитом фінансування у 70 млрд євро наступного року.

Використовуючи фінансовий вплив Німеччини під час бюджетних переговорів, Мерц прагне забезпечити фінансування Києва як наступного року, так і в подальшій перспективі.

Обговорення фінансування України в ЄС відбувається паралельно зі складними переговорами щодо бюджету блоку на період із 2028 року.

Щодо переговорів у Китаї

Наступного тижня, після переговорів з Росією в Абу-Дабі і саміту лідерів ЄС у Дубліні, 18-19 листопада у китайському Шеньчжені відбудеться саміт лідерів Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, він зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та правителем Росії Владіміром Путіним на саміті у Китаї та обговорить питання припинення війни в Ірані, денуклеаризації та інші питання.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Путін запропонував використати тристоронню зустріч для обговорення припинення війни Росії в Україні.

За даними Delfi, Литва попросила представництво Тайваню у Вільнюсі змінити назву.

Згодом прем’єр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив, що зарано говорити про зміну назви представництва Тайваню.

Ризики для Європи

Головнокомандувач ВМС Фінляндії, контрадмірал Туомас Тіілікайнен вважає, що слід розряджати ситуацію в Балтійському морі.

За його словами, Росія, ймовірно, досягла межі своїх "мирних" можливостей щодо проєктування сили в Балтійському морі, при цьому ситуація на морі є "напруженою, але стабільною".

"На цей момент я мушу наголосити: хоча ситуація на морі є напруженою, вона все ж залишається стабільною, і нам немає потреби ще більше загострювати ситуацію – навпаки, потрібно її розряджати", – додав він.

У Литві розпочалися навчання НАТО з енергетичної стійкості, а британський флот створив першу ескадру безекіпажних катерів.

ЄС виділить 50 млн євро на новий Центр морської безпеки в Чорному морі.

Молдова запустила ЛЕП з Румунією та припиняє купувати газ у Росії.

Reuters пише, що Росія намагалась використати протести у Франції для дискредитації уряду. Згідно з внутрішньою оцінкою ЄС, таємна російська мережа намагалася скористатися заворушеннями у Франції минулого місяця, використовуючи соціальні мережі для того, щоб, зокрема, представити уряд країни як такий, що втратив контроль.

Канада розширила санкції проти Росії.

Затримання брата Орбана

Молодшого брата експрем’єра Угорщини Віктора Орбана, Арона, затримали за незаконне переправлення людей через кордон.

Віктор Орбан заявив, що це "відволікаючий маневр" і "розрахунок". На його думку, таким чином новий уряд намагається "усунути політичних опонентів і встановити однопартійну систему".

Вибух на заводі у Туреччині

У Туреччині стався вибух на металургійному заводі.

Вибух стався у понеділок, 9 листопада, на металургійному заводі HABAŞ, після нього спалахнула пожежа.

За оновленою інформацією кількість загиблих зросла до 16.

Щодо теракту у Кракові

Виконавець стрілянини у Кракові помер у лікарні. Прокуратура Польщі розповіла про зброю і півтисячі боєприпасів, вилучених у стрільця.

У понеділок у Кракові після стрілянини, яка сталася 7 листопада, проходить Марш тиші за участю прем’єра Дональда Туска і президента Кароля Навроцького, які є політичними опонентами.

Різне щодо України і українців

На кордоні з Румунією 10 листопада тимчасово обмежать рух на пункті пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй".

У Вірменії двоє російських військових побили українця. Їх взяли під варту.

Наступна президентка Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц офіційно повідомив, що правління його партії ХДС підтримало ідею висунути Ільзе Айгнер кандидаткою на виборах федерального президента; вона стане першою в сучасній історії Німеччини жінкою на цій посаді.

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