Два “саміти миру”, $66 млрд допомоги від США, шанс на ракети Taurus: новини дня

Понеділок розродився деталями щодо роботи у напрямку формування "формули миру". Ними поделився з журналістами глава Офісу президента Андрій Єрмак.

А ще: загрозлива Білорусь, 15 річниця вторгнення РФ в Грузію, ракети Taurus і мільярди США, Чорноморська ініціатива, негода у Європі і операція з порятунку білоруського олігарха.

В Італії чоловік загинув під завалами 15 тисяч головок сиру, а у Греції поширюється "рух рушників", який бореться за вільний доступ до пляжів.

Все важливе і цікаве за понеділок 7 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Шлях до "формули миру"

Понеділок розродився деталями щодо роботи у напрямку формування "формули миру".

"ЄвроПравда" раніше публікувала текст "формули миру" Зеленського з 10 пунктів.

Офіс президента України у комюніке повідомив про зміст двосторонніх переговорів з країнами-учасницями зустрічі в Саудівській Аравії щодо майбутнього саміту "формули миру", з чого можна припустити, які питання їм пропонують як "сферу відповідальності".

На двосторонніх зустрічах йшлося переважно про подальші кроки за участі країн щодо організації саміту "формули миру" та поточні оборонні потреби України.

Про те, які питання візьмуть на себе різні держави в українській "формулі миру" читайте у новині.

Крім того, деталями щодо зустрічі в Саудівській Аравії сьогодні поділився і глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він визнав, що наразі попри загальну підтримку "плану Зеленського" є згода держав-учасниць не за усіма його пунктами.

"Якби усі країни вже зараз сказали: "Так, ми з усім згідні", то ми би до кінця місяця вже приймали "саміт миру". Є пункти, за якими взагалі нема заперечень, і є ті, за якими діалог триває", – сказав глава ОП.

Єрмак наголосив, що беззаперечним є пункт про територіальну цілісність України. За його словами, "жодних компромісів щодо територіальної цілісності, незалежності і суверенітету не може бути, і багато країн це підкреслювали".

Також глава Офісу президента вважає, що партнери Росії по БРІКС принципово змінюють думку про війну.

"Важливо, що Китай не тільки був присутній, а й говорив. Лі Хуей не лише виступив на вступній частині, а й брав слово згодом, під час відкритої дискусії", – розповів Єрмак.

"Президент ПАР Рамофоса абсолютно змінив своє ставлення. Ми це почули в Джидді, а також усі це побачили на розпіареному саміті Росія-Африка", – додав глава Офісу президента.

Він підкреслив, що зараз ідуть переговори про можливий візит президента Зеленського до ПАР. Обидві країни шукають точки дотику.

За словами глави Офісу президента, після зустрічі у Саудівській Аравії Україна планує провести два саміти щодо "формули миру".

"Перший саміт – установчий, на ньому учасники мають затвердити за основу "формулу миру" Зеленського з 10 пунктів", – сказав глава ОП.

Після цього, за словами Єрмака, має відбутися кілька самітів за напрямками – за кожним з пунктів "формули миру", де будуть розроблені шляхи їхнього виконання.

"Другий саміт, підсумковий, повинен буде зафіксувати завершення війни", – констатував він.

Єрмак додав, що цей саміт передбачатиме участь Росії. При цьому на брифінгу для журналістів йшлося також, що в ОП розраховують на капітуляцію Росії до того часу.

"Виконання перших 9 пунктів має призвести нас до пункту 10 (він зараз має назву "Підтвердження закінчення війни". – ЄП). Сподіваюся, до того часу вже буде капітуляція Росії. На цьому пункті потрібні переговори, але на цих переговорах ми не будемо сам на сам з РФ, а поруч з нами будуть партнери", – заявив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква.

Як пише Financial Times з посиланням на європейських дипломатів, Китай на саміті у Саудівській Аравії дав зрозуміти, що він позитивно налаштований на участь у майбутніх переговорах щодо припинення війни РФ проти України.

За словами одного з європейських дипломатів, Пекін "виглядає конструктивним" і "прагне показати, що (він) не Росія".

Тим часом, Китай запросив топ-дипломата Євросоюзу Жозепа Борреля та його делегацію відвідати країну восени після неодноразових перенесень візиту.

Німецький університет у Білефельді планує відкрити незалежний кампус у Китаї. Ці плани зазнали гострої критики, в тому числі з боку уряду Німеччини.

Німецький уряд 13 липня опублікував першу в історії ФРН стратегію щодо Китаю, де вказав на практику недобросовісної конкуренції та економічно агресивну політику Пекіна.

А от економічні звʼязки між Францією та Китаєм тільки міцнішають.Париж хотів би бачити у Китаї впливового, але стабільного партнера. Про те, як Франція перебудовує зовнішню політику на тлі війни в Україні читайте в статті за посиланням.

Загрозлива Білорусь

Слідом за Литвою, США та іншими союзниками Польща зконтактувала з Україною через загрози від ПВК "Вагнер" у Білорусі.

Нагадаємо, минулого тижня Варшава й Вільнюс повідомили, що близько сотні "вагнерівців" перемістилися до так званого Сувальського коридору, група Вагнера розмістилася поблизу литовського кордону в Гродненській області Білорусі.

Після провокації Мінська 1 серпня, коли два білоруських гелікоптери залетіли вглиб території Польщі, Варшава почала перекидання до кордону з Білоруссю додаткових сил та ударних гелікоптерів.

Крім того, ще й польські прикордонники попросили про додаткову військову підтримку на кордон.

Прохання пояснюють міграційною кризою, що наростає.

За підтримки спецслужб Росії та Білорусі мігранти прибувають з більш ніж 40 країн.

Заступник голови польського Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Мацей Вонсік повідомив, що всю процедуру нелегального перетину кордону організовують і контролюють білоруські служби.

За його словами, кампанію з напливу мігрантів до Європейського Союзу через польський кордон організовують з метою дестабілізації регіону.

До того ж і Латвія повідомляє про нову провокацію на кордоні з Білоруссю.

Тим часом, Білорусь почала військові навчання під кордоном з Литвою і Польщею.

У Білорусі суд визнав фото президента Польщі "пропагандою екстремізму", а білоруська опозиція анонсувала створення альтернативних паспортів.

15 річниця вторгнення РФ в Грузію

Президент Володимир Зеленський у понеділок висловив солідарність із Грузією та підтвердив підтримку її суверенітету в річницю початку російської збройної агресії 2008 року.

"Лише повна деокупація українських та грузинських земель, покарання російського загарбника й відшкодування завданих ним збитків поверне мир і стабільність у Європу та світ", – додав він.

У Європі також згадували 15-ту річницю вторгнення Росії у Грузію та окупації Південної Осетії.

Крім того, ЄС нагадав про наслідки російської окупації Грузії на 15-річчя війни.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у 15-ту річницю вторгнення Росії до Грузії нагадав РФ, що вона не дотримується зобов’язань, даних у 2008 році.

"Росія все ще відмовляється дотримуватися своїх зобов'язань щодо припинення вогню від 2008 року. Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність та євроатлантичні прагнення Грузії", – зазначив Блінкен.

Ракети Taurus і мільярди США

Депутат німецького парламенту від владної Соціал-демократичної партії (СДПН) Бундестагу Андреас Шварц закликав передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Згодом голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв повідомив, що отримав інформацію від німецьких колег про згоду ключових парламентських фракцій Бундестагу передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Пізніше німецьке Bild нагадало, чому Німеччина відмовляється передавати Україні Taurus. Журналісти окремо зазначили, що Бундесвер має більше ракет, ніж заявляє.

Американське Washington Post повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сполучені Штати виділили понад 66 мільярдів доларів загальної допомоги Києву – це більше, ніж будь-кому іншому. Деталі у новині.

До речі, у США офіційно схвалили передачу першої партії танків Abrams в Україну

Щодо підтримки України, то слід додати, що Латвія передала водоочисну станцію для Херсонської області.

Чорноморська ініциатива

За даними видання Hurriyet, Путін може приїхати до Туреччини наприкінці серпня.

У понеділок 7 серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган збирав урядовців, щоб обговорити майбутнє Чорноморської зернової ініціативи та економічні плани для Туреччини, а також дипломатичну роботу Анкари для наближення миру.

Тим часом, у турецькому порту неподалік Стамбула прогримів вибух.

Початкове розслідування показало, що вибух стався через "стиснення пшеничного пилу під час переміщення пшениці з судна до силосу", заявив Седдар Явуз, губернатор провінції Коджаелі.

До речі, Румунія обіцяє допомогти Україні з експортом зерна на тлі "цинічних" дій Росії.

Врятувати білоруського олігарха

Як повідомляє Euractiv, Ісландія та Угорщина допомогли захистити від санкцій ЄС наближеного до Лукашенка олігарха.

Зокрема, Ісландія використала свій лобістський вплив у ЄС, щоб захистити Александра Мошенського, близького до Александра Лукашенка білоруського олігарха, від санкцій; Угорщина також використала своє право вето на його користь.

Україна повернула до "списку спонсорів" війни п'ять компаній з Греції.

Негода в Європі

Україна запропонувала Словенії гелікоптер для подолання наслідків повеней.

Раніше прем'єр-міністр Роберт Голоб заявив, що збитки від стихійного лиха у Словенії, ймовірно, перевищать 500 млн євро.

"Це найгірше стихійне лихо в (новітній) історії Словенії, воно зачепило дві третини країни", – сказав він у суботу після участі в засіданні Ради національної безпеки.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у понеділок оголосив про відправлення до Словенії фахівців німецького Федерального агентства з технічної допомоги (THW) для участі в рятувальних операціях.

Словенія напередодні звернулась до німецької влади з проханням надати допомогу в евакуації з постраждалих від повені районів і зведенні мостів.

У відповідь Берлін скерує аварійно-рятувальні сили у складі THW. До складу групи увійде спеціалізована техніка, зокрема екскаватор для розчищення завалів.

Через масштабні повені в Словенії загинуло щонайменше шість осіб.

Негода вирувала не тільки в Словенії.

На півдні Швеції та Норвегії через негоду скасовували поїзди і пороми. В Австрії затоплені будинки, загинула людина.

Литву після спеки накрили сильні грози, місцями випав град розміром з тенісний м’яч. Внаслідок негоди загинула жінка.

Тим часом, на заводі у столиці країни Вільнюсі третій день триває пожежа: розгораються нові осередки.

Лісові пожежі тривають в Італії. Понад 600 людей евакуювали через масштабні лісові пожежі на Сардинії.

Через спеку в Італії зафіксували зростання рівня смертності.

Греція надала два пожежні літаки Кіпру для боротьби з лісовою пожежею.

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