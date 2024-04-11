Європарламент вимагає Patriot, безпекова угода з Латвією, російський газ у Франції: новини дня

Російський окупант продовжує тероризувати Україну. Володимир Зеленський сьогодні відвідав саміт Тримор’я, де обговорював необхідність допомоги для посилення оборони України, в першу чергу – протиповітряної.

Сьогодні на засіданні Європарламенту з палкою промовою з вимогою надати Україні необхідну кількість систем протиповітряної оборони Patriot виступив багаторічний євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew. Євродепутати підтримали його голосуванням по одному з рішень. Однак у парламенті визнали, що навряд чи їхній тиск буде результативним.

Поки Зеленський перебував у Вільнюсі, український прем’єр разом делегацією перебував у Словаччині. У дайджесті детально про нові домовленості.

Отже, про все важливе і цікаве за четвер, 11 квітня, – в огляді новин "Європейської правди".

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Обстріли України

В ніч на 11 квітня Росія вчергове атакувала Україну , зокрема, її енергетичну інфраструктуру. Польща вже традиційно через загрози порушення повітряного простору піднімала винищувачі.

За словами міністра закордонних справ України, з 80 ракет та безпілотників, які Росія в першу чергу націлила на об'єкти критично важливої цивільної інфраструктури, було шість балістичних ракет.

"Україна залишається єдиною країною у світі, яка зазнає ударів балістики. Наразі немає іншого місця для Patriot", – зазначив Кулеба.

Президент України Володимир Зеленський також закликав партнерські країни прискорити зусилля з посилення української ППО.

"Нам потрібні системи ППО та інша військова допомога, а не просто "закривання очей" на ситуацію і тривалих дискусій", – наголосив президент.

Саміт Тримор’я: безпекові угоди, ППО

Про посилення захисту України Володимир Зеленський сьогодні говорив на саміті Ініціативи трьох морів (Тримор’я) у Вільнюсі.

"І перше – це протиповітряна оборона (ППО). Ми маємо нагальну потребу в захисті Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя та всіх інших наших міст від російських ударів", – підкреслив Зеленський.

Він подякував лідерам, які висловили готовність допомогти з отриманням систем ППО.

"Вони є у світі та мають захищати життя. ППО – це перший пріоритет зараз. Путін уже третій рік намагається знищити нашу енергетику. У нього абсолютно цивільні мішені, він намагається зламати життя людей. Ми хочемо зламати його наміри", – підсумував президент.

Саміт став чудовою нагодою для Володимира Зеленського провести зустрічі з лідерами інших країн, таких як Литва, Чехія, Румунія, Польща.

Президент Польщі Анджей Дуда обговорив на зустрічі з президентом Зеленським передачу Україні радянських ракет для систем протиповітряної оборони. Слід нагадати, що польський президент втратив вагу після парламентських виборів восени минулого року, перемогу на яких отримала коаліція на чолі з Дональдом Туском. Наразі Туск є прем’єром Польщі.

"Є ще ракети з радянських часів, вони наразі є у запасах Польщі. Ми обговорювали (з Зеленським – Ред.) їхню передачу на користь протиракетної оборони України. Я буду продовжувати говорити на цю тему з міністром національної оборони, коли повернусь у Варшаву", – сказав Дуда.

У Вільнюсі президент України підписав зі своїм латвійським колегою безпекову угоду.

Латвія, за словами Зеленського, обіцяє надавати Україні військову допомогу обсягом 0,25% ВВП.

"Крім того, Латвія бере на себе 10-річні зобов’язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні, безпілотних технологіях та безумовно сприяє нашому вступу до ЄС і НАТО", – зазначив український президент.

Він заявив, що Україна веде переговори з Польщею щодо безпекової угоди, а також запропонував президенту Угорщини укласти безпекову угоду.

Президент Чехії Петр Павел каже, що з Україною можуть підписати безпекову угоду в травні чи червні.

Також додамо, що Україна отримала від Литви засоби для боротьби з дронами та генератори.

Європарламент вимагає Патріотів

Сьогодні на засіданні Європарламенту з палкою промовою з вимогою надати Україні необхідну кількість систем протиповітряної оборони Patriot виступив багаторічний євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew.

Він запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.

Його пропозицію зустріли бурхливими оплесками.

Врешті-решт Європейський парламент призупинив рішення про фінансування Ради ЄС через зрив поставок систем Patriot в Україну.

Але, як згодом пояснив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк – це порожні погрози та чистий політичний театр, бо йдеться за бюджет 2022 року. Тобто, судячи з усього, йдеться більше про технічне рішення.

Журналіст пояснив, що йшлося про просте закриття рахунків, а самі гроші вже витрачені.

Згодом видання Politico довідалося більше деталей з цього приводу. Європарламент у четвер відмовився проголосувати за аудит бюджету Європейської Ради та Ради ЄС на 2022 рік, намагаючись змусити лідерів ЄС підтримати Україну додатковими системами Patriot.

Однак у парламенті визнали, що навряд чи їхній тиск буде результативним.

Видання відзначає, що рішення Європарламенту багато хто сприймає як театралізоване дійство, оскільки орган не має повноважень змусити Раду надати Україні зброю.

Слід додати, що Європарламент також схвалив правила, які можуть дозволити країнам ЄС блокувати поставки скрапленого природного газу (СПГ) з РФ.

Нові правила газового ринку ЄС дозволяють урядам тимчасово заборонити російським і білоруським експортерам газу брати участь у тендерах на отримання потужностей в інфраструктурі, необхідних для постачання трубопровідного газу і СПГ до Європи.

За даними Politico, Франція наростила постачання СПГ з РФ більше за будь-яку країну ЄС.

"Не може бути так, що Франція, з одного боку, каже, що ми повинні бути жорсткими з Росією, а з іншого боку, платить їй великі гроші", – сказав дипломат з однієї з країн ЄС, який побажав залишитися анонімним.

Франція наполягає на тому, що її закупівлі газу необхідні для забезпечення постачання газу домогосподарствам по всій Європі, і що вона пов'язана довгостроковою угодою з Росією, яку юридично складно розірвати.

Але критики кажуть, що Париж міг би зробити більше для скорочення закупівель, стверджуючи, що його бездіяльність частково зумовлена опором з боку французької національної енергетичної компанії TotalEnergies.

Слід додати, що минулого року частка російської нафти в імпорті до Чехії зросла до 58%.

А ще Європарламент підтримав закріплення права на аборт на території ЄС.

Документ закликає держави-члени ЄС – насамперед Польщу та Мальту – повністю декриміналізувати аборти, а також усунути перешкоди для проведення абортів і боротись із такими перешкодами.

Нагадаємо, з 6 по 9 червня проходитимуть вибори до Європарламенту.

Напередодні виборів видання Politico назвало євродепутатів, які співпрацювали із заблокованим сайтом проросійського впливу.

Politico проаналізувало відео, які поширював пов’язаний із Віктором Медведчуком сайт проросійського впливу Voice of Europe, та ідентифікувало 16 депутатів Європейського парламенту, які там виступали.

Це представники Німеччини, Франції, Нідерландів, Італії, Словаччини, Іспанії та інших країн.

РФ – загроза для світу і ідеї Трампа

Командувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Крістофер Каволі заявив, що РФ становить "хронічну загрозу" для світу та подальша допомога Україні у відбитті російської агресії має вирішальне значення.

"РФ не має наміру зупинятися на Україні. Росія становить хронічну загрозу... Ми переживаємо, м'яко кажучи, складні часи на Європейському театрі", – зазначив Каволі, додавши, що Європейське командування реагує на загрозу НАТО посиленням своїх сил та засобів стримування на усьому континенті.

Він констатував, що російські війська в Україні руйнують міста та забирають життя невинних людей у масштабах, "яких ми не бачили з часів Другої світової війни".

Він також попередив, що без підтримки України Сполученими Штатами перевага Росії в артилерії на полі бою ще більше посилиться.

Тим часом телеканал CNN дізнався ідеї Трампа щодо НАТО і примусу України й РФ до переговорів.

За його даними, майбутній кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп нібито має ідею поділу країн НАТО на "два сорти" залежно від витрат на оборону.

Крім того, він нібито розраховує змусити Росію та Україну починати перемовини про припинення бойових дій, тиснучи аргументом про подальшу американську військову допомогу.

"Якщо Росія не хоче, щоб ми надали велику нову підтримку Україні, то їй теж доведеться сідати і вести переговори… Це не означає поступок Україні, чи що ми дамо Путіну все, що він захоче", – зазначив співрозмовник CNN.

А ще європейські дипломати у США, як повідомив американський телеканал, готуються до можливої перемоги Трампа на виборах.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що протягом весни й літа західні партнери мають докласти максимум зусиль для підтримки України, тому що це той період, коли є ризики успіхів Росії на фронті.

Стубб наголосив, що найближчими місяцями вкрай важливо забезпечувати належну підтримку України, "стільки, скільки необхідно, а на цьому етапі – практично чого б це не коштувало".

"Росіяни розуміють, що їхнє "вікно можливостей" почне прикриватися наприкінці серпня-початку вересня. Тож дуже важливо, щоб ми допомагали Україні прямо зараз", – наголосив президент Фінляндії.

Разом з тим він попереджає, що і всій Європі варто більше готуватись до можливої війни, щоб відвернути її.

Швеція інвестує $36 млн у бомбосховища та цивільну оборону.

Раніше командувач збройними силами Швеції Мікаель Боден заявив, що шведам потрібно "ментально готуватися до війни".

Домовленості в Словаччині

Поки президент Зеленський перебував у Вільнюсі, прем’єр України Денис Шмигаль разом з українською делегацією перебував у Словаччині на міжурядових консультаціях.

Словацький прем’єр Роберт Фіцо, серед іншого, визнав порушення Росією міжнародних угод та підтвердив участь країни в інавгураційному Саміті миру у Швейцарії, який запланований на 15 і 16 червня.

"Тут найперспективнішим було б долучення до реалізації пункту про радіаційну та ядерну безпеку в частині деокупації Запорізької атомної електростанції, а також до пункту про екологічну безпеку в контексті гуманітарного розмінування, як сьогодні пан прем’єр і озвучив. Це один із наших пріоритетів співпраці", - заявив прем’єр України Денис Шмигаль, кажучи про участь Словаччини в українській "Формулі миру".

А ще стало відомо, що Словаччина допомагатиме Україні з розмінуванням.

Також Фіцо заявив, що Словаччина хоче бути доброю, дружньою країною-сусідкою України і що не буде створювати перешкоди на шляху України в ЄС.

Він запевнив, що Словаччина бажає Україні швидко стати членом Євросоюзу.

До речі, Володимир Зеленський у Вільнюсі закликав ЄС почати переговори про вступ із Україною в червні. Нагадаємо, що з 1 липня головувати в Раді ЄС буде Угорщина.

А поки Євросоюз попередив Грузію, що закон про "іноагентів" несумісний з його цінностями. Влада Грузії наполягає, що закон про "іноагентів" не завадить шляху до ЄС.

Але, повернімося до Словаччини. За словами словацького прем’єра, Братислава ухвалить рішення для комфорту водіїв вантажівок на кордоні з Україною. На міжурядових консультаціях обговорили модернізацію прикордонного переходу "Вишнє Нємецьке".

Крім того, між Києвом та Кошице вже до кінця року запустять залізничне сполучення.

В Україні почали будівництво євроколії від Ужгорода до кордону з ЄС.

Разом з тим словацький прем’єр попередив, що їхня країна може заборонити ввезення 14 позицій українського агроекспорту, якщо сторони не знайдуть спільне вирішення проблеми.

На цю тему слід додати, що сусідня Угорщина запровадить нові обмеження на імпорт сільгосппродукції з України.

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