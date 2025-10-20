Деталі переговорів з Трампом, контракт на 25 Patriot, вступ до ЄС без права вето: новини дня

Після розмови з Путіним минулого четверга Трамп знову розвернувся: на переговорах у п’ятницю схиляв Зеленського погодитися на вимоги Путіна, запросив правителя Росії до Будапешту, не вірить у перемогу України. Крім того, Сполучені Штати, попри попередні заклики, тепер вже не підтримують, за даними Bloomberg, план ЄС щодо "репараційної позики" Україні.

Ультраправі Німеччини пропонують надати президенту США звання почесного громадянина округу Бад-Дюркгайм, звідки родом його пращури. Причина пропозиції – "Трамп приніс мир у конфлікт між Ізраїлем і Газою".

Тим часом Британія "глибоко стурбована" зривом перемир'я Трампа у секторі Гази.

Все важливе і цікаве за понеділок, 20 жовтня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Тиск Трампа

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із Володимиром Зеленським минулої п’ятниці продовжував скаржитися на те, що не отримав Нобелівську премію миру.

"Європейський дипломат, проінформований про зустріч у Білому домі, описав її як сумбурну і сказав, що Трамп "безперервно" говорив про "своє невдоволення тим, що не отримав Нобелівську премію миру", – йдеться у публікації газети Washington Post.

Щодо врегулювання війни, то повідомлення від Трампа було таким, що "Росія хоче тільки Донбас, і це хороша угода, і Путін хоче закінчити війну, і це можна зробити швидко".

За даними Financial Times, американський президент Дональд Трамп начебто схиляв президента України Володимира Зеленського погодитися на умови правителя Росії Владіміра Путіна.

Європейські посадовці, що говорили на умовах анонімності, стверджують, що під час зустрічі Трамп "дослівно повторив багато тез Путіна", навіть якщо вони суперечили його власним недавнім заявам про слабкість Росії.

За словами співрозмовників видання, зустріч президентів США та України неодноразово переростала в "перепалку", під час якої Трамп "постійно лаявся".

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомляло, що очільник Кремля Владімір Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом вимагав, щоб Україна віддала повний контроль над Донеччиною як умову для припинення війни.

Володимир Зеленський каже, що наголосив американській стороні про неприйнятність відступу з Донеччини.

"Я пояснив, що позиція України в цьому контексті не змінилася. Я пояснив і президенту Трампу, і пану Віткоффу", – сказав український лідер.

Згодом американський президент заперечив, що закликав президента України віддати РФ всю Донеччину.

"Нехай все залишається так, як є. Зараз все вже розділено", – заявив президент США.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ніхто не повинен тиснути на українського президента Володимира Зеленського у питанні територіальних поступок у російсько-українській війні.

"Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Поступки ніколи не були шляхом до справедливого і тривалого миру", – наголосив він.

Щодо візиту Путіна до Будапешта

Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з правителем РФ Владіміром Путіним 16 жовтня оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті – що стало б першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що у вівторок він відвідає Вашингтон на тлі підготовки саміту Путіна-Трампа.

Болгарія натякнула, що готова пустити літак з правителем Росії.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою заявила, що Румунія не отримувала жодного запиту на переліт лідера Росії Владіміра Путіна до Будапешта, де мають відбутися нові переговори щодо України.

Як повідомляє RMF24, у польських дипломатичних колах вважають малоймовірним, що очільник Кремля Владімір Путін вирішить летіти над територією Польщі на зустріч з президентом США у Будапешті.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що українська та європейська сторона мають бути долучені до переговорів США та Росії щодо завершення російської агресії проти України.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, коментуючи потенційний візит Владіміра Путіна в Будапешт, заявив, що єдиним містом у Європі, яке йому слід відвідати, є Гаага, де розташовані міжнародні судові органи.

Президент України Володимир Зеленський розчарований, що Трамп і Путін обрали для зустрічі саме Будапешт. Глава дипломатії ЄС Кая Каллас назвала "неприємним" приїзд в ЄС Путіна, проти якого виданий ордер на арешт.

Переговори Рубіо з Лавровим

У четвер, 23 жовтня, держсекретар США Марко Рубіо може зустрітися з російським колегою Сергеєм Лавровим.

Зазначається, що місце зустрічі поки що не визначено.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков повідомив, що війна РФ проти України, двосторонні відносини та економічний порядок денний можуть фігурувати під час майбутньої зустрічі.

Сьогодні Рубіо і Лавров провели телефонну розмову.

В Міністерстві закордонних справ РФ вказали на "конструктивний" характер розмови.

"Відбулося конструктивне обговорення можливих конкретних кроків в інтересах реалізації тих порозумінь, яких було досягнуто під час телефонних переговорів президента Російської Федерації Владіміра Путіна з президентом США Дональдом Трампом, що відбулися 16 жовтня", – йдеться у повідомленні.

Держсекретар США в розмові з російським колегою заявив про важливість майбутніх зустрічей між РФ і США в контексті врегулювання російсько-української війни.

"Держсекретар підкреслив важливість майбутніх зустрічей як можливості для Москви і Вашингтона співпрацювати над просуванням довгострокового врегулювання російсько-української війни відповідно до бачення президента Трампа", – йдеться у повідомленні Держдепу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і глава Кремля Владімір Путін по-справжньому ненавидять один одного і це ускладнює врегулювання війни.

Також американський президент не вважає, що Україна виграє війну, але, за його словами, вони "могли б виграти".

"Я казав, що вони можуть виграти. Я не думаю, що вони виграють, але вони все ще можуть це зробити. На війні все може трапитися, дивні речі. Може трапитися багато поганого, може статися багато хорошого", – сказав він.

Контракт на 25 Patriot

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що Україна готує контракт з американським виробником на придбання 25 систем Patriot.

Джерелом фінансування президент назвав кошти від використання заморожених російських активів, але зазначив, що потрібні будуть також інші джерела.

"В нас є 28 двосторонніх безпекових угод із країнами на сьогодні. Знаходити фінанси і проплачувати передоплату – задача така, і в межах цих угод це реалістично", – додав він.

Також Зеленський повідомив, що Україна та Європа вибудовують спільну позицію, з якою далі у різних форматах звертатимуться до США щодо потенційного постачання крилатих ракет Tomahawk.

"Передусім, я хотів би сказати, що в європейських країнах також є Tomahawk. Питання ж не просто в Tomahawk як таких. Питання у використанні зброї. Бо можна мати ATACMS, але як ви можете їх використовувати? Питання не тільки в тому, яка у вас зброя, а як ви її можете використовувати", – сказав український президент.

Він зазначив, що використання цих ракет буде по військових цілях і в координації з партнерами.

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок анонсував проведення наступної зустрічі лідерів у форматі так званої "коаліції рішучих" – 24 жовтня у Лондоні.

"Ми продовжуємо рухатися вперед разом з Україною, яка мужньо чинить опір. Не можна піддаватися жодній дезінформації, Україна продовжує чинити опір з великою хоробрістю", – додав французький президент.

Щодо "репараційної позики"

За даними Bloomberg, США не підтримали план ЄС щодо "репараційної позики" Україні.

Одне з джерел агентства зазначило, що США як причину свого небажання назвали ризики для стабільності ринку. Інше – повідомило, що наразі США просто не взяли на себе жодних зобов'язань.

У ЄС непублічно висловили розчарування тим, що США відмовилися приєднатись до плану попри попередні заклики адміністрації Трампа активніше використовувати росактиви, пише Bloomberg.

У Франції вважають, що "репараційних позик" Україні досить, щоб захищатися три роки.

"У найближчі тижні ми надамо Україні можливість захищати себе щонайменше протягом трьох років завдяки кредиту, який Європейська комісія надасть Україні і який буде погашено згодом за рахунок репарацій, що Росія виплатить Україні", – заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Вступ до ЄС без права вето

Politico пише, що у ЄС обговорюють нову модель вступу для України і Молдови – без повного права голосу.

Ідея полягає у тому, щоб нові члени Євросоюзу перший час не мали повного права голосу – до того часу, коли у ЄС відбудеться масштабна реформа функціонування, щоб ускладнити зловживання правом вето.

До речі, коаліція українських громадських організацій на чолі з Лабораторією законодавчих ініціатив (ЛЗІ) опублікувала тіньовий звіт за главами 23 та 24 майбутніх вступних переговорів.

У документі підкреслюється не лише прогрес України, а й на виклики та проблеми у таких сферах, як верховенство права (суди, прокуратура, адвокатура, юридична освіта), боротьба з корупцією та організованою злочинністю, захист основоположних прав і свобод людини, візова політика, міграція тощо.

Різне щодо України і українців

Ексміністр охорони здоров’я Литви допомагав українським медикам на передовій.

Єврокомісія запропонує додаткові заходи для енергобезпеки України, а також отримає від Іспанії 70 генераторів.

За даними Bloomberg, Італія готова долучитись до механізму закупівлі американської зброї для України.

Прем'єр Баварії закликає до обмежень на в'їзд молодих українців.

Щодо сектора Гази

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") запропонувала надати президенту США Дональду Трампу звання почесного громадянина округу Бад-Дюркгайм на південному заході Німеччини, звідки родом його пращури.

"Причиною нашої пропозиції в окружній раді є те, що Дональд Трамп приніс мир у конфлікт між Ізраїлем і Газою та домігся звільнення ізраїльських і восьми німецьких заручників", – заявив місцевий лідер "АдН" Томас Штефан.

Британія "глибоко стурбована" зривом перемир'я Трампа у секторі Гази.

"Перемир'я має бути дотримане, а гуманітарна допомога має бути доставлена тим, хто її потребує. Ми закликаємо всі сторони дотримуватися мирного плану президента Трампа, щоб уникнути подальшого кровопролиття", – заявила міністерка закордонних справ Британії Іветт Купер.

Військові Ізраїлю заявили, що в неділю вони завдали ударів по декількох цілях в Газі, використовуючи літаки та артилерію, після того, як, за їхніми словами, бойовики ХАМАС обстріляли ізраїльських солдатів.

На думку спеціального посланця президента США Стівена Віткоффа, відновлення та реконструкція сектора Гази після двох років війни може коштувати близько $50 млрд.

Решта новин

В ЄС призначили спецпосланця для боротьби з "тіньовим флотом" РФ, а також можуть скасувати безвіз "для окремих груп" у Грузії у листопаді.

Невідомий дрон порушив роботу аеропорту на Майорці, а в Румунії стався вибух на нафтопереробному заводі "Лукойл", є постраждалий.

Нідерланди скоротили обмін розвідданими зі США.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відхилив пропозицію Дональда Трампа про відновлення переговорів і заперечив його твердження про те, що США знищили іранський ядерний потенціал.

У Нідерландах майже 60% вважають, що країна рухається у неправильному напрямку.

Емманюель Макрон прийняв експрезидента Франції Саркозі за кілька днів до його увʼязнення.