Європа готується до конфлікту зі США, Трамп бере $1 млрд за "мир", допомога Києву: все за вихідні

Українська делегація прибула до США для переговорів, а на засіданні головкомів "коаліції рішучих" обговорили продовження військової допомоги Україні.

Німеччина виділила 60 млн євро на енергетичну підтримку України, а у Польщі зібрали вже понад 1 млн злотих на генератори для Києва.

В Італії затримали судно з 33 тисячами тонн металу за порушення санкцій проти РФ, а з Естонії видворили росіянина, який становив загрозу нацбезпеці.

Трамп оголосив мита щодо низки країн через Гренландію, а Макрон закликає у відповідь застосувати "торгову базуку" ЄС.

Все важливе і цікаве за вихідні, 17 та 18 січня – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Переговори в США

Українська делегація у складі секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Офісу Президента Кирила Буданова та голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії у суботу прибула до США для зустрічі з американською командою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація, яка наразі перебуває з візитом у США, має надати реальну інформацію про російські удари.

За словами українського президента, наслідками російського терору є, зокрема, "дискредитація дипломатичного процесу та погіршення можливостей для діалогу".

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності досягти прогресу у роботі над документами, які знаходяться на стадії підготовки.

Як повідомляла "Європейська правда", наступного тижня президенти України і США вирушать на Всесвітній економічний форум у Давосі, де, як очікується, вони зустрінуться і фіналізують угоду про "процвітання" України.​​

Щодо підтримки енергетики України

Німеччина виділила 60 млн євро на енергетичну підтримку України.

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, нову енергетичну допомогу від Німеччини спрямують на зміцнення систем опалення та теплопостачання – з особливою увагою до прифронтових регіонів.

Крім того, Сибіга повідомив, що Україна попередила міжнародних партнерів щодо планів РФ завдати ударів по підстанціях українських АЕС.

У Польщі зібрали вже понад 1 млн злотих на генератори для Києва.

Литва готує рішення про додаткову енергетичну допомогу Україні.

На засіданні головкомів "коаліції рішучих" у неділю обговорили продовження військової допомоги Україні.

Щодо Росії

В Молдові виявили невідомий дрон на березі озера. Молдовське Міністерство закордонних справ засудило Росію за інцидент з виявленим дроном.

В Італії затримали судно з 33 тисячами тонн металу за порушення санкцій проти РФ, а з Естонії видворили росіянина, який становив загрозу нацбезпеці.

Мита Трампа через Гренландію

Заступник керівниці апарату Білого дому Стівен Міллер заявив, що приналежність Гренландії до Данії є "нечесним", оскільки Копенгаген не здатний забезпечити захист острова.

Посадовець повторив тезу про те, що Гренландія є критичною важливою для національних інтересів США.

Конгресмени США у Копенгагені відкинули заяви Трампа щодо контролю над Гренландією.

"Гренландія є частиною Данії. Данія – наш союзник по НАТО. На мій погляд, на цьому дискусія повинна бути закінчена", – сказав сенатор-демократ Кріс Кунс.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про мита щодо низки країн через Гренландію.

За його словами, з 1 лютого 2026 року Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія будуть обкладатися 10% тарифом на будь-які товари, що експортуються до США.

З 1 червня 2026 року тариф буде підвищено до 25%.

"Цей тариф діятиме доти, доки не буде досягнуто угоди про повну і тотальну купівлю Гренландії… Сполучені Штати Америки негайно відкриті для переговорів з Данією та/або будь-якою з цих країн, які поставили під такий ризик так багато, незважаючи на все, що ми для них зробили, включаючи максимальний захист протягом стількох десятиліть", – зазначив президент США.

Американські сенатори США від Демократичної і Республіканської партій Джин Шахін і Том Тілліс опублікували заяву з засудженням нещодавньої погрози введення мит на товари Великої Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії, Швеції, Данії та Норвегії.

"Вони є нашими союзниками по НАТО, які воювали разом з нами, гинули разом з нами і зробили Америку безпечнішою та процвітаючою", – йдеться у заяві.

Вони наголосили, що наполягання на захопленні Гренландії є шкідливим для Америки, для американських підприємств і для союзників Америки.

"Прагнемо захищати наш суверенітет"

Вісім країн НАТО заявили, що тарифні погрози президента США Дональда Трампа підривають трансатлантичну єдність.

Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Сполучене Королівство заявили про прагнення зміцнити безпеку в Арктиці як спільний трансатлантичний інтерес. За їх словами, заздалегідь скоординовані данські навчання Arctic Endurance, проведені спільно з союзниками, відповідають цій необхідності.

"Погрози введення мит підривають трансатлантичні відносини та створюють ризик небезпечної спіралі погіршення ситуації. Ми й надалі будемо єдині та скоординовані у нашій реакції. Ми прагнемо захищати наш суверенітет", – наголосили країни-підписанти.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що повага до територіальної цілісності й суверенітету держав є засадничими принципами міжнародного права і вкрай важливими для Європи.

"Тарифи підривають трансатлантичні відносини та загрожують "низхідною спіраллю". Європа залишиться об’єднаною, скоординованою та готовою захищати свій суверенітет", – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас висловила жаль з приводу того, що Європа і США опинилися у конфронтації через зазіхання Трампа на Гренландію, від чого не виграє ніхто, окрім їхніх супротивників.

"Якщо безпеці Гренландії щось загрожує, ми можемо розглянути це питання у межах НАТО. Тарифи можуть зробити і Європу, і США біднішими та нашкодити нашому спільному процвітанню. Також не можна допустити, щоб наша суперечка відволікала нас від ключового нашого завдання – допомагати зупинити війну Росії проти України", – наголосила Кая Каллас.

У Європарламенті хочуть відкласти затвердження торгової угоди зі США через Гренландію.

"Нас не вийде залякати"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж не збирається відступати від своїх принципових позицій після мит США проти союзників, які підтримали Данію та Гренландію на тлі зазіхань Трампа на острів – як і у питанні підтримки України.

"Жодні залякування і погрози не вплинуть на наші рішення – ні щодо України, ні щодо Гренландії, ні десь інде у світі, коли виникають такі ситуації. Тарифні погрози у такому контексті – неприйнятні і недоречні", – підкреслив Емманюель Макрон.

Він проситиме про застосування "торгової базуки" ЄС у разі мит Трампа.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер назвав хибним рішення Трампа про каральні мита проти Британії та низки інших союзників у НАТО за те, що вони де-факто відповіли на його занепокоєння з приводу контролю за Гренландією і розмістять там невеликий контингент.

"Застосовувати тарифи щодо союзників за те, що вони дбають про колективну безпеку союзників у НАТО – це цілковито хибний підхід. Звісно, ми будемо безпосередньо говорити про це з адміністрацією США", – додав прем’єр Британії.

Прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре наголосив, що "між союзниками не має бути погроз", та повторив позицію Осло на підтримку Данії: "Позиція Норвегії рішуча: Гренландія – це частина Королівства Данія".

Також на заяви американського президента відреагували Швеція та Фінляндія.

Прем’єр Іспанії Педро Санчес застеріг, що реалізація Дональдом Трампом його зазіхань на Гренландію зробила би правителя РФ "найщасливішим у світі", подарувавши одразу дві перемоги.

Він також закликав до створення спільної європейської армії.

Данські винищувачі виконали навчальний політ над Гренландією, Бельгія доєднається до військової місії на острові.

Трамп бере $1 млрд за "мир"

За даними Bloomberg, президент США хоче по $1 млрд від постійних членів його Ради миру, де останнє слово буде за ним.

Агентство пише, що ідея Ради миру виглядає як альтернатива Організації Об’єднаних Націй.

Раду миру описують як "міжнародну організацію, що ставить за мету просувати стабільність, відновлювати надійне і законне врядування та забезпечувати сталий мир у регіонах, де тривають чи яким загрожують конфлікти".

За словами джерел, президент Сполучених Штатів вже запросив до членства у Раді миру для Гази (окремої групи "під парасолькою" загальної Ради миру) Аргентину й Канаду, а також кілька європейських держав.

Зокрема, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан похизувався запрошенням від Трампа увійти до його Ради миру. Крім того, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні повідомила, що Італія була запрошена до складу Ради миру для Гази.

Прем'єр Канади Марк Карні міркує над членством у Раді миру Трампа.

До речі, Карні у Пекіні заявив, що відносини Канади з Китаєм передбачуваніші, ніж зі США.

Як повідомляє NBC News, президент США у приватних розмовах посилює критику Канади за нездатність протидіяти РФ і Китаю.

Тим часом у Флориді Трамп урочисто відкрив дорогу, перейменовану на його честь.

Решта новин

Посольство України в Ірані тимчасово припиняє роботу, а ЄС радить авіакомпаніям уникати повітряного простору Ірану.

ЄС офіційно уклав історичну торговельну угоду з групою країн Південної Америки.

У Португалії на тлі сплеску популярності ультраправих обирають президента.

Перші шведські артилерійські установки Archer розгорнуть в Латвії вже цьогоріч.