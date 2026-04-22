Орбан зняв вето з 90 млрд, Lufthansa скасує 20000 рейсів, Трамп карає країни НАТО: новини дня

Євросоюз почав процедуру схвалення Україні кредиту і чергового пакета санкцій проти РФ, яка триватиме до завтра.

Іспанія обіцяє поставити цього року сто бронемашин, а також снаряди.

Рютте закликав союзників по НАТО наростити оборонне виробництво, а Німеччина оголосила, що хоче створити найсильнішу армію в Європі.

Все важливе і цікаве за середу, 22 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Орбан зняв вето на 90 млрд

Сьогодні вранці угорська компанія MOL оголосила, що отримала повідомлення від української "Укртранснафти" про завершення ремонтних робіт на нафтопроводі "Дружба" о 18:00, 21 квітня.

Згодом міністр Угорщини у справах Європейського Союзу Янош Бока заявив, що постачання російської нафти до Угорщини відновилося.

У середу по обіді Комітет постійних представників ЄС розпочав письмову процедуру схвалення кредиту для України на 90 млрд євро, а також 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

За даними джерел "Європейської правди", новий, 20-й пакет санкцій не включатиме повну заборону на надання морських послуг російським суднам, які перевозять сиру нафту та нафтопродукти, яка планувалася як один з найбільш потужних елементів пакета.

Натомість у 20-му пакеті планується, зокрема, заборона на ряд морських та фінансових послуг для танкерів та криголамів, які забезпечують перевезення скрапленого природного газу з Росії.

Також заплановано, що російські морські компанії не зможуть користуватися терміналами для скрапленого газу в Європі.

Окрім цього, за інформацією джерел "ЄвроПравди", росіянам буде заборонено купувати танкери в ЄС – а європейським компаніям не дозволятимуть перепродавати танкери російським.

Процедура схвалення Україні кредиту і чергового пакета санкцій триватиме до 13:00 за Києвом 23 квітня.

Ввечері президент Володимир Зеленський повідомив, що ЄС ще завершив розблокування кредиту в 90 млрд євро для України після того як низка ЗМІ повідомили про це як доконаний факт.

А на завтра-післязавтра заплановане неформальне засідання Європейської ради на Кіпрі.

Президент Володимир Зеленський назвав розблокування позики для України, ухвалення нового пакета санкцій та прогрес у переговорах про вступ до Євросоюзу серед очікувань від майбутнього саміту Європейського Союзу.

Бронемашини з Іспанії

Сьогодні у Києві працювала іспанська міністерка оборони Маргарита Роблес.

За її словами, Іспанія цього року передасть Україні 100 броньованих тактичних машин VAMTAC, а також партію 155-міліметрових артилерійських боєприпасів. Постачання розпочнуться вже у травні.

В Офісі президента України повідомили, що Зеленський обговорив з нею спільне виробництво зброї та військову підтримку.

Глава держави також подякував Іспанії за підтримку української протиповітряної оборони, зокрема ракетами до систем Hawk і Patriot.

Під час зустрічі президент відзначив іспанську міністерку орденом княгині Ольги ІІІ ступеня за вагомий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Перша військова стратегія Німеччини

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників спільно нарощувати виробництво в оборонній промисловості з метою посилення Альянсу.

Він наголосив, що НАТО зіштовхується із широким спектром загроз.

"Війна Росії проти України триває, військова модернізація та ядерна експансія Китаю продовжуються, а Іран поширює терор і хаос", – додав генсек НАТО.

Німеччина представила свою першу військову стратегію, мета – найсильніша армія Європи.

Німецька армія купить у Rheinmetall дрони-камікадзе за 300 млн євро, а Литва закупить американські безпілотники-перехоплювачі, випробувані в Україні.

Литва спрощує процедуру проходження служби громадянами в іноземних збройних силах, а Німеччина та Франція не зійшлися в термінах рішення щодо нового винищувача.

Велика Британія посилить експортні перевірки, щоб не допустити порушення санкцій проти РФ.

Тим часом словацький прем’єр Роберт Фіцо, за даними видання Dennik N, хоч і не братиме участі у військовому параді у Москві 9 травня, все ж таки поїде до Росії.

Трамп карає країни НАТО

За даними Politico, адміністрація президента США Дональда Трампа розробила список "неслухняних і слухняних" союзників по НАТО, оскільки Вашингтон шукає способи покарати країни, які відмовилися підтримати його війну проти Ірану.

За словами джерел видання, цей план включає огляд оборонних внесків країн-членів та розподіл їх за рівнями.

Трамп продовжив перемир’я з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує перемир'я з Іраном доти, доки переговори між двома країнами не досягнуть прогресу, однак блокада іранських портів також триватиме.

За даними CNN, США витратили 50% ракет до Patriot зі своїх запасів на війну з Іраном.

Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що вже "за лічені дні" блокада іранських портів Сполученими Штатами змусить Іран зупинити видобуток нафти.

Також він повідомив, що продовжив винятки з нафтових санкцій проти Росії та Ірану після запитів "вразливих" країн, які постраждали від блокади Ормузької протоки.

Наслідки війни США та Ізраїлю проти Ірану

Lufthansa скасовує 20 тисяч рейсів на тлі зростання цін на авіапаливо.

У Нідерландах різко погіршилась фінансова впевненість громадян через війну на Близькому Сході.

Німеччина скоротила прогноз економічного зростання через війну в Ірані.

Європейський комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що Європа опинилася у "дуже серйозній кризі", оскільки запаси авіаційного палива починають вичерпуватися через війну в Ірані, і людям, можливо, доведеться змінити свої плани на літній відпочинок.

Крім того, він повідомив, що ЄС розглядає можливість зобов'язати країни створювати запаси авіаційного палива та, можливо, перерозподіляти його з урахуванням регіональних потреб і дефіциту.

Сьогодні Єврокомісія представила пакет заходів для боротьби з енергокризою.

Серед іншого, ЄС створить Обсерваторію палива (Fuel Observatory), яка сприятиме відстеженню виробництва, імпорту, експорту та рівня запасів транспортного палива в ЄС.

Єврокомісія також ухвалить Тимчасову систему державної допомоги, яка забезпечить додаткову гнучкість для національних урядів в ухваленні екстрених заходів підтримки своїх економік та населення.

Уряд Греції виділяє 500 млн євро на підтримку населення в умовах енергокризи, а Франція у травні витратить 180 млн євро на заходи підтримки через високі ціни на пальне.

Допомога України на Близькому Сході

Україна готова направити в Ормузьку протоку свої мінні тральники з Британії, повідомляє The Times.

Чотири українські мінні тральники, що стоять у порту Портсмута, можуть увійти до складу місії під керівництвом Британії та Франції з метою відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

У середу українські військово-морські офіцери візьмуть участь у багатонаціональному військовому саміті з планування, що відбудеться у Постійному об’єднаному штабі (PJHQ) на північному заході Лондона.

Очікується, що військові офіцери детально обговорять, які військові ресурси можна відправити для захисту суден в Ормузькій протоці

"Ми готові запропонувати все. Є чотири тральники, всі вони перебувають в Портсмуті. Вони не можуть вирушити до України, по-перше, тому що стануть ціллю номер один, а по-друге, через Конвенцію Монтре", – зазначив співрозмовник The Times.

Крім того, за даними Reuters, Сполучені Штати впровадили українські технології боротьби з БпЛА на Близькому Сході.

Решта новин

Український автобус потрапив у серйозну аварію в Болгарії, двоє українців загинули. В лікарні у Болгарії залишаються троє українців.

Норвегія розробить найбільше в Європі родовище рідкісноземельних металів.

Прем'єрка Литви заявила, що зближення з Білоруссю можливе лише за умови доброї волі Мінська.

Ryanair збільшить час від закриття реєстрації в аеропортах до вильоту.

Румунія завершила купівлю у Молдови єдиного порту з виходом до Чорного моря.

Молдова засудила олігарха Плахотнюка до 19 років ув’язнення.