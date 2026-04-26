"Замах" на Трампа, олігархи тікають з Угорщини, падіння дронів РФ у Румунії: новини вихідних

Канцлер Німеччини наголосив, що швидке членство України в ЄС неможливе.

Зеленський повідомив, що ще три країни долучилися до програми PURL і що перший транш із 90 млрд Україна буде націлювати "на внутрішнє виробництво захисту України".

Макрон закликав європейців "прокинутися" і заявив, що тепер "проти нас США, Китай і Росія".

У Північній Ірландії вибухнуло авто біля поліцейського відділку.

Все важливе і цікаве за вихідні, 25 та 26 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Мерц про євроінтеграцію України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за тісніше залучення України до процесів діяльності Європейського Союзу, водночас наголосивши, що швидке членство неможливе.

"Нам потрібні проміжні кроки. Я неодноразово говорив про це в останні дні з президентом Зеленським… Важливо, щоб це зближення зараз також прискорило переговори про вступ і стало мостом до майбутнього повного членства", – наголосив канцлер Німеччини.

Щодо зброї для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час неформального саміту країн Європейського Союзу ще три країни приєдналися до програми із закупівлі американської зброї для України (PURL).

За його словами, їхній внесок у програму буде 350-400 млн євро.

Президент також повідомив, що перший транш із 90 млрд Україна буде націлювати "на внутрішнє виробництво захисту України".

За його словами, також він буде стосуватися енергетики.

"Нам потрібно захистити все, що встигнемо, все, що зможемо. Треба максимально це зробити й готуватись до зими. Для цього, крім бюджетів місцевих, є частина, яку ми зможемо дати від центрального бюджету", – сказав він.

Партнери анонсували 100 млн євро підтримки України на "енергетичному Рамштайні".

Крім того, Зеленський повідомив про участь України на саміті НАТО, проведення якого заплановане на 7-8 липня в Туреччині.

"Щодо саміту НАТО. Україна буде представлена на саміті НАТО в Туреччині. Як, в якому форматі, хто, поки що рано сказати", – сказав він.

Макрон закликав європейців "прокинутися"

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейці повинні активізувати свої дії та відстоювати власні інтереси, оскільки тепер проти них виступають США, Китай і Росія.

"Не слід недооцінювати, що зараз настав унікальний момент, коли президент США, президент Росії та президент Китаю категорично проти європейців. Отже, це саме той момент, коли нам слід прокинутися", – сказав Макрон.

Президент Франції очікує, що напруженість у відносинах зі США триватиме і після закінчення президентського терміну Дональда Трампа.

"Це історична тенденція. Ми можемо співпрацювати зі США з деяких питань, і це все ще має сенс завдяки спільним цінностям та історичним зв’язкам, але я справді вірю, що такий підхід США збережеться", – додав він.

Падіння дронів РФ у Румунії

У Румунії впродовж вихідних тричі знаходили уламки російських дронів після того, як у ніч на 25 квітня Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на Україну, зокрема і в районі румунсько-українського кордону.

У суботу у Міноборони Румунії повідомили про виявлення фрагментів безпілотника, що впав вранці 25 квітня у житловий район у муніципалітеті Галац і призвів до пошкодження майна. Пізніше знайдені рештки дрона були нейтралізовані групою спеціалістів Міністерства національної оборони, Міністерства внутрішніх справ та Румунської розвідувальної служби.

Увечері 25 квітня у румунському Міноборони повідомили про виявлення нових фрагментів дрона поблизу селища Векерень в повіті Тулча.

У неділю стало відомо, що у повіті Тулча, що неподалік від кордону з Україною, знайшли нові фрагменти безпілотника після того, як напередодні було виявлено уламки російських дронів після нічної атаки на Одещину.

До МЗС Румунії через падіння дрона викликали посла Росії.

У румунському міністерстві заявили, що Російська Федерація порушила суверенітет повітряного простору Румунії, вчинивши черговий безвідповідальний акт, який міг поставити під загрозу безпеку населення.

"Це безвідповідальний і провокаційний акт, що порушує основоположні принципи міжнародного права. Уже понад чотири роки Росія веде незаконну війну проти України. Це не лише жорстокий імперіалістичний акт завоювання суверенного сусіда, а й порушення регіонального та глобального миру та безпеки", – заявили у МЗС.

А уряд Німеччини, за даними Reuters, підозрює Росію в атаках на Signal, спрямованих проти політиків.

"Замах" на Трампа

Увечері 25 квітня у Вашингтоні під час вечері кореспондентів Білого дому у готелі Washington Hilton, де перебував президент США Дональд Трамп з першою леді Меланією Трамп, пролунали постріли; їх екстрено евакуювали.

Згодом американський президент повідомив у своїй мережі Truth Social, що стрілка було затримано.

За даними правоохоронців, нападником виявився 31-річний вчитель Коул Томас Аллен з Торранса, штат Каліфорнія.

Чоловік був озброєний дробовиком, пістолетом та кількома ножами. Він відкрив вогонь по агентах Секретної служби США. Один з правоохоронців був поранений з близької відстані, однак його захистив бронежилет.

Трамп припустив, що він був ціллю нападника і пов’язав стрілянину з відсутністю нової бальної зали в Білому домі.

Виконувач обов'язки генерального прокурора США Тодд Бланш також вважає, що мішенню підозрюваного у стрілянині під час вечері кореспондентів Білого дому були посадовці адміністрації Дональда Трампа та американський президент.

Посол України в США Ольга Стефанішина розповіла, що була присутня на вечері кореспондентів Білого дому, де була стрілянина.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив стрілянину.

"Таке насильство не має виправдання і не повинно мати місця в демократичному суспільстві", – написав глава МЗС на платформі X.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зателефонувала Трампу після стрілянини. Вона висловила солідарність із президентом США та його дружиною Меланією.

Німеччина та Франція засудили стрілянину на вечері, де перебував Трамп.

Британія працює зі службами безпеки США щодо візиту короля на тлі стрілянини у Вашингтоні.

Олігархи тікають з Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який іде у відставку, заявив, що відмовляється від депутатського мандата, проте готовий і далі керувати своєю партією "Фідес", якщо його підтримає з’їзд.

Угорський журналіст-розслідувач Саболч Пані стверджує, що Орбан готує собі прихисток у США на випадок, якщо йому загрожуватиме правосуддя в Угорщині.

"Віктор Орбан сьогодні оголосив, що не займе місце в парламенті, не прийме мандат – тобто не матиме й імунітету. Він також зазначив, що вибори керівництва партії "Фідес" перенесуть на червень. Все це збігається з моєю вівторковою інформацією, згідно з якою Орбан планує поїздку до США на літо, і що Сполучені Штати можуть стати для нього притулком, якщо ситуація в Угорщині загостриться", – написав журналіст в соцмережі Facebook.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що угорські олігархи, які перебувають в оточенні чинного прем’єра Віктора Орбана, переказують значні суми коштів у віддалені країни у підготовці до втечі, та закликав їх заарештувати.

Партнерство з Азербайджаном

У суботу президент України Володимир Зеленський прибув у Азербайджан, щоб обговорити оборонну і енергетичну співпрацю.

Він розпочав візит із зустрічі з українською експертною командою, яка ділиться досвідом щодо захисту неба.

"Ми сьогодні підписали 6 документів. Деталями наші команди обов’язково пізніше поділяться. Це різні напрямки", – зауважив у суботу президент на пресконференції після зустрічі з азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим.

За словами Зеленського, Україна готова до чергового раунду мирних перемовин з РФ у тристоронньому форматі і на території Азербайджану.

Азербайджан подарував Україні 5 пасажирських автобусів.

Річниця аварії на ЧАЕС

ЄС до річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції закликав РФ зупинити атаки на ядерні об’єкти в Україні.

Президент Литви Гітанас Науседа у річницю аварії закликав до рішучих заходів проти Росії за використання атомної енергетики у військових цілях.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна виступив за жорсткіші санкції проти російського енергетичного сектору та ізоляцію Росії на міжнародних енергетичних форумах.

У Держдепі США наголосили на пріоритеті ядерної безпеки на ЧАЕС до річниці аварії.

Візит президентки Молдови

Президентка Молдови Мая Санду відвідала Україну для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським та участі у заходах до 40-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Президенти обговорили спільний рух до ЄС та безпеку. Серед іншого, Санду у Києві розповіла про плани щодо Придністров'я та роль України у процесі.

Молдова готова долучитися до "коаліції рішучих".

Трамп відклав поїздку Віткоффа у Пакистан

Президент США Дональд Трамп повідомив, що американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер не поїдуть до Пакистану для проведення переговорів з Іраном.

CША повідомили про перехоплення танкера "тіньового флоту" Ірану.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент США у неділю, 26 квітня, обговорили нагальну необхідність відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Решта новин

Франція та Греція оновили свою оборонну угоду.

У Північній Ірландії вибухнуло авто біля поліцейського відділку: розслідують спробу вбивства.

Генконсульство у Вроцлаві застерегло українців від участі в провокаційній акції.

Кількість депортацій з ЄС зросла, але в Єврокомісії цим незадоволені.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" досягла рекордного показника в опитуванні.