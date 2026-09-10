Допомога від Канади, ЄС шукає гроші для ЗСУ, Польща чекає ударів по кордону: новини дня

У Європі з’явилась нова ідея з приводу того, як зняти побоювання Бельгії в питанні використання заморожених російських активів.

Канада оголосила про виділення коштів на посилення ППО України, обидві країни підписали декларацію про 100-річне партнерство.

Трамп обіцяє $5 000 кожному американцю, якщо республіканці переможуть на проміжних виборах, а також заявив, що війна в Ірані закінчиться відразу після проміжних виборів.

Все важливе і цікаве за четвер, 10 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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ЄС шукає гроші для ЗСУ

У ЄС з’явилась ідея, як використати заморожені активи РФ, знявши побоювання Бельгії.

Один із альтернативних підходів щодо використання заморожених активів РФ для підтримки України, що обговорюється у європейському експертному середовищі – змінити не лише спосіб використання російських грошей, а й місце та інституцію, відповідальну за їхнє зберігання.

Зокрема, йдеться про можливість перенести російські активи з депозитарію Euroclear у Бельгії і доручити їх новому зберігачу під контролем ЄС.

Видання Euronews повідомило, що 122 депутати Європейського парламенту підписали лист із закликом відновити переговори щодо використання заморожених російських активів Росії для підтримки України.

У листі пропонується перевести активи до нового інструменту ЄС, який би взяв на себе юридичні зобов'язання перед Центральним банком Росії. Це забезпечить фінансову підтримку Україні, водночас зберігаючи економічний тиск на Москву, додають депутати.

Тим часом Реєстр збитків України внаслідок російської агресії починає прийом заяв від постраждалих за трьома останніми категоріями для юридичних осіб – про вимушене переміщення бізнесу, інші економічні втрати та гуманітарні витрати.

Крім того, Україна розпочала переговори з ЄС щодо приєднання до європейських супутникових систем.

Зеленський у Канаді

Міністр закордонних справ Італії Антоні Таяні закликає президента України розширити коло країн, які з боку Європи залучені до мирних переговорів – долучивши, зокрема, Італію та Польщу.

Сьогодні вранці стало відомо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Канади з триденним візитом. На шляху до Канади він зустрівся з очільницею МЗС Ісландії.

Вже у Канаді Зеленський анонсував новий пакет допомоги із засобами протиповітряної оборони від Канади.

Канадський прем’єр Марк Карні зазначив, що їхня країна виділить 253 доларів США на закупівлю ракет-перехоплювачів для протиповітряної оборони України.

А ще він розповів, як Канада підтримуватиме Україну напередодні зими.

Україна та Канада підписали декларацію про 100-річне партнерство. Документ передбачає намір двох країн підняти двосторонні відносини до рівня всеосяжного стратегічного партнерства.

Застаріле обладнання з Польщі

В уряді Польщі повідомили, що країна готує новий пакет військової допомоги Україні на 50 млн євро, який, серед іншого, включатиме засоби протиповітряної оборони.

Міністр оборони Польщі оголосив, що новий пакет включатиме, серед іншого, виведене з експлуатації обладнання.

Міністр не розкрив, яке саме обладнання передадуть Україні.

До речі, польське Головне статистичне управління оцінило збитки, яких зазнала Польща у зв’язку з війною в Україні, у понад 490 млрд злотих (близько 113,5 млрд євро).

Данія виділяє 45 млн крон на допомогу українським ветеранам.

Дронові загрози для Європи

На пляжі Румунії виявили уламок безпілотника.

На сході Польщі та на півночі Румунії у четвер оголошували тривогу через повітряні цілі біля кордону з Україною.

У Молдові не виключають ударів РФ по дунайському порту Джурджулешти, який купила Румунія.

Польща очікує, що Росія може атакувати пункти пропуску з Україною – прем’єр.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про російський удар по цивільному підприємству з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, що належить американському агропромисловому гіганту Bunge.

"Це не випадковість, а частина систематичної кампанії терору, яку веде Москва проти американських підприємств та економічних інтересів. Це сталося лише через кілька тижнів після нападу на іншу компанію, що належить американцям, у Сумській області", – написав Андрій Сибіга.

Саботаж і терор з боку Росії в Європі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що у ніч проти четверга, 10 вересня, польські та українські служби безпеки спільно запобігли безпосередній загрозі одному з прикордонних переходів між країнами.

"Все закінчилося добре, але ми маємо бути готові до різних провокацій такого типу, (...) включаючи внутрішній саботаж", – додав він.

У Британії чоловіка звинувачують у підготовці диверсії на заводі дронів на користь РФ. Крім того, у Лондоні затримали двох підозрюваних у допомозі іранській розвідці.

8 вересня румунська розвідувальна служба заявила, що спільно з правоохоронними органами та іноземними партнерами запобігла диверсійній операції на території країни; у справі затримали росіянина. У РФ обурилися затриманням у Румунії росіянина.

А у підозрюваного в диверсіях на електромережу Німеччини знайшли нотатки з понад сотнею цілей.

У Вільнюсі надходила погроза про "замінування" низки шкіл.

Нідерланди куплять розвідувальний літак для боротьби зі шпигунством і диверсіями.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу "не можуть бути наївними" щодо загрози, яку становить Росія.

А ще він вірить, що результат виборів у Франції не вплине на НАТО.

Латвія втричі скоротила імпорт із Росії та Білорусі, але збільшила експорт, а Литва не скасовуватиме автобусні рейси у Росію та Білорусь.

"Гречкосійство" від Трампа

Президент США Дональд Трамп обіцяє $5 000 кожному американцю, якщо республіканці переможуть на проміжних виборах, а також заявив, що війна в Ірані закінчиться відразу після проміжних виборів.

Крім того, за даними Politico, Сполучені Штати тиснуть на союзників по НАТО з метою знищення Міжнародного кримінального суду.

Решта новин

В Іспанії погрожують ветувати розширення ЄС через статус своїх регіональних мов, а Єврокомісія, за даними Euronews, перерозподіляє ресурси через "зависоку" швидкість реформ у Молдові.

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