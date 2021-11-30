Лукашенко признал аннексию, встреча министров НАТО, новая республика в мире: главное за день

У Ризі відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО; держсекретар США попередив РФ, що вторгнення в Україну матиме "серйозні наслідки"; Лукашенко зібрався відвідати окупований Крим і заявив, що півострів де-юре російський; у ЄС підтвердили 42 випадки штаму "Омікрон"; Чехія почне вакцинацію від COVID-19 дітей від 5 років; в Азербайджані розбився військовий вертоліт; у Швеції посаду міністра вперше отримала жінка-трансгендер.

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Зустріч глав МЗС країн НАТО

30 листопада у Ризі відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Як повідомлялося, ключовими її темами будуть нарощення Росією сил довкола України, а також ситуація на кордоні Білорусі з країнами ЄС.

На зустрічі міністри закордонних справ НАТО обговорили можливі економічні санкції та політичні заходи щодо Росії у випадку повномасштабної агресії проти України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг пояснив, що НАТО не ухвалює рішень щодо санкцій, це роблять окремі країни чи ЄС, але НАТО є платформою, де європейські союзники, а також США та Канада вирішують разом ці питання.

За його словами, головна мета на сьогодні – стримати Росію від проведення агресивних дій проти України. Столтенберг зазначив, що РФ знову розглядає варіант застосувати силу і що НАТО має бути готовим до найгіршого.

Не обійшлося і без питань щодо членства України в НАТО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що вважає Україну цінним партнером Альянсу, але потрібно розуміти різницю між її статусом і статусом країни-члена НАТО.

При цьому, за словами Столтенберга, Російська Федерація не має права втручатися у євроатлантичний шлях України.

У зустрічі також брав участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На полях заходу він мав поговорити з угорським та ще п'ятьма міністрами.

Сполучені Штати попередили РФ

Держсекретар США попередив Росію у вівторок, що вторгнення в Україну матиме "серйозні наслідки".

Латвія закликала до постійної присутності військ США для стримування РФ. Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що країні потрібна додаткова міжнародна допомога.

Нагадаємо, через анексію Криму Росією у 2014 році та підтримці Москвою сепаратистів на сході України, НАТО з липня 2017 року розгорнув чотири багатонаціональні бойові групи розміром з батальйони для захисту Польщі та балтійських держав Литви, Латвії та Естонії.

Москва заявляє, що не має наміру вторгнутися в Прибалтику чи Польщу, і звинувачує НАТО в дестабілізації Європи шляхом переміщення військ ближче до кордонів Росії. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що "безпосередньої загрози" для Альянсу немає.

Тим часом, в США заблокували прискорене ухвалення оборонного бюджету США через "Північний потік-2".

Невдача у голосуванні відбулася через відмову демократів включити у пакет поправок до законопроєкту запропоновані республіканцями зміни.

Поправки включають пропозицію щодо санкцій, пов'язаних з газопроводом "Північний потік-2", яку підтримують сенатори Республіканської партії Джеймс Ріш і Тед Круз. Прийнятий Палатою представників законопроєкт про оборону включав санкції, пов'язані з "Північним потоком-2".

Про Лукашенка, окуповані території та суди

Лукашенко зібрався відвідати окупований Крим і заявив, що півострів де-юре російський. Лукашенко сказав, що розпочати таку поїздку він хотів би з відвідин Севастополя. При цьому точні терміни, коли могла б відбутися така поїздка, поки що не визначено.

Нідерланди планують ініціювати нову справу проти Росії, у справі про збиття нею малайзійського "Боїнга" над Донбасом, по лінії Міжнародної організації цивільної авіації ICAO.

Джерела телеканалу RTL вважають цей розгляд багатообіцяючим. Нідерланди мають намір довести, що Росія порушила Чиказьку Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію 1944 року.

Відповідно до неї "кожна держава повинна утримуватися від застосування зброї проти цивільних літаків" і "життя людей на борту" не повинно наражатися на небезпеку.

А у Сербії винесли перший вирок за організацію участі у війні на Донбасі. У вироку від 22 жовтня 2021 року, який Високий суд Белграда передав Радіо Свобода, обвинувачений визнаний винним і засуджений до шести місяців позбавлення волі у вигляді домашнього арешту, без електронного нагляду.

Це перший подібний вирок у країні, з якої, за оцінками посла України в Сербії Олександра Олександровича від грудня 2018 року, понад 300 громадян пішли воювати на боці сепаратистів на Донбасі.

"Привід для занепокоєння, а не паніки"

У ЄС підтвердили 42 випадки штаму "Омікрон".

В Німеччині та Швеції підтвердили перші випадки нового штаму коронавірусу. Данія має вже 4 підтверджені випадки штаму "Омікрон", під підозрою ще вісім.

У Нідерландах новий штам був на тиждень раніше, ніж про нього вперше повідомила ПАР.

Президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація боротиметься з варіантом коронавірусу "Омікрон" не шляхом локдаунів, а вакцинаціями, посилюючими дозами та тестуванням.

За словами Байдена, цей варіант - привід для занепокоєння, а не привід для паніки.

Про заходи стримування коронавірусу

У Норвегії запровадили нові заходи для стримування коронавірусу. Оголошені заходи включають суворіші правила ізоляції, рекомендації щодо використання масок для обличчя та прагнення до якнайшвидшої вакцинації людей старше 65 років за допомогою бустерних уколів.

В Англії повернули обов’язкове носіння масок. У Фінляндії через епідемію другий рік поспіль скасували військовий парад до Дня незалежності.

Греція штрафуватиме невакцинованих громадян старше 60 років, а Австрія думає карати за відмову від вакцинації штрафом до 7200 євро.

Чехія почне вакцинацію від COVID-19 дітей від 5 років.

Про аварії та стихійні лиха

На одному з грецьких островів стався сильний землетрус. Землетрус, за яким через дев'ять хвилин стався ще один поштовх магнітудою 4,1, відчувався на Самосі, Хіосі та інших островах у цьому районі.

На півночі Туреччини зросла до шести кількість жертв потужного шторму. Відео з місця події можна подивитися на нашому YouTube-каналі.

В Азербайджані розбився військовий вертоліт: 14 загиблих. Влада країни опублікувала список загиблих, 13 із 14 – офіцери у званні від старшого лейтенанта до полковника. Також одного загиблого вказано як "робітника".

А ще з'явилося відео падіння британського винищувача F-35 з борту авіаносця Queen Elizabeth. На опублікованих кадрах видно, як літак F-35 наближається до краю палуби. Замість того, щоб набирати швидкість, літак сповільнюється і падає в океан.

Крім того, в італійській Тоскані спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі.

Інше: довічне прихильнику ІДІЛ, інфляція у єврозоні

Банкова просить Австрію офіційно підтримати вступ України до ЄС.

Зеленський виступає за приєднання України до Стамбульської конвенції.

У Польщі затримали двох українців за допомогу мігрантам нелегально перетнути кордон.

Молдова планує разом з Україною попросити ЄС про експертизу на Дністрі.

Барбадос позбавив Єлизавету ІІ статусу глави держави і став республікою. Детальніше про це у статті Христини Бондарєвої Скинути королеву: як Барбадос "звільнив" Єлизавету ІІ та що чекає на британську монархію.

У Швеції посаду міністра вперше отримала жінка-трансгендер.

У Франції іде на вибори симпатик Путіна, що може стати головним конкурентом Макрона.

У Німеччині прихильнику ІДІЛ дали довічне ув'язнення через смерть 5-річної єзидки.

Інфляція у єврозоні в листопаді досягла рекордного рівня.

Це лише частина цікавих новин 30 листопада, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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