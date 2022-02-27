Ядерные угрозы Путина, иск Украины в Гаагу, перекрытие неба для РФ: главное за день

Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування; Зеленський попросив Швейцарію організувати переговори в Женеві; Зеленський мав довгу і предметну розмову з Лукашенком; Україна закриває пункти переходу на кордонах із РФ та Білоруссю; Україна формує Інтернаціональний легіон; Туреччина вперше відкрито назвала напад РФ на Україну війною та обмежує прохід в Чорне море для військових кораблів РФ; Київ направив позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі; ЄС у найближчі два дні затвердить нові санкції, які завдадуть серйозної шкоди російській економіці, олігархам і авіакомпаніям.

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Про ядерні погрози Путіна

В Україні - четверта доба війни. Прем’єр Греції заявив про загибель біля Маріуполя 10 етнічних греків.

27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.

Президент Росії обґрунтував таке рішення нібито агресивними висловлюваннями посадовців країн НАТО.

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що наказ президента держави-агресора Владіміра Путіна привести російські сили стримування, які включають ядерну зброю, у режим підвищеної бойової готовності є неприйнятною ескалацією.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна розглядає зазначений наказ президента РФ, як спробу тиску на українську делегацію перед переговорами.

За словами міністра, цей наказ президента Путіна надійшов невдовзі після оголошення про те, що українська та російська делегації готові зустрітися. В МЗС розцінюють це оголошення, цей наказ як підняття ставок та створення додаткового тиску на українську делегацію.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав ядерні погрози президента Росії небезпечною риторикою.

Крім того, Зеленський попросив Швейцарію організувати переговори в Женеві.

Про погрози Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко підтвердив, що ракети по Україні були запущені з території його країни і пригрозив вторгненням в Україну білоруської армії.

Лукашенко дорікнув президенту України Володимиру Зеленському через звернення до білорусів з приводу конституційного референдуму в Білорусі, який проходить в неділю.

Сьогодні президент України мав довгу і предметну розмову з Лукашенком, під час якої він пояснив йому неможливість зіткнення наших народів.

До цього повідомлялося, що Україна закриває пункти переходу на кордонах із РФ та Білоруссю, а у Верховній Раді закликали розірвати дипвідносини з Білоруссю.

Тим часом, Україна формує Інтернаціональний легіон. Міністрека закордонних справ Британії Ліз Трасс зазначила, що схвалила би вибір британців, які захочуть стати до лав Інтернаціонального легіону тероборони і воювати за Україну.

Туреччина вперше відкрито назвала напад РФ на Україну війною та обмежила прохід в Чорне море для військових кораблів РФ.

Російський чиновник вибачився за війну в Україні на кліматичній зустрічі ООН.

Про позов проти РФ у Гаагу

Україна офіційно направила позов проти РФ до Міжнародного суду ООН у Гаазі та вимагає призначити слухання вже наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що Україна збирає докази про воєнні злочини РФ в українських містах та передасть їх до Гааги.

Російська армія обстріляла, імовірно, з "Градів" дитячий будинок у місті Ворзель Київської області, у якому перебувало 50 дітей. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Є інформація й про інші злочини.

Також стало відомо, що Київ скликає спеціальну сесію Генасамблеї ООН.

Щодо санкцій проти агресора

Європейський Союз у найближчі два дні затвердить новий пакет санкцій, який завдасть серйозної шкоди російській економіці, олігархам і авіакомпаніям.

Очікується, що перший раунд санкцій глави МЗС Євросоюзу схвалять у неділю.

Крім того, Європейський фонд з підтримки миру виділить Україні 450 мільйонів євро на озброєння.

Завтра ЄС запровадить додаткові санкції проти Білорусі.

Слід зазначити, що Євросоюз та G7 не схвалили повне відключення Росії від SWIFT, попри очікування.

У спільному рішенні держав Євросоюзу та G7 йдеться про те, що лише "окремі російські банки будуть видалені з системи SWIFT".

Докладніше - в статті "Європейської правди" Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції.

США оголосили "полювання" за активами російських олігархів.

Шольц пообіцяв візові санкції проти російських посадовців.

Британія хоче, щоб країни G7 обмежили закупівлю нафти і газу в РФ.

Японія введе санкції проти Путіна, підтримає відключення банків РФ від SWIFT.

У всіх країнах Євросоюзу заборонять Russia Today і Sputnik.

BP позбавиться свого пакету акцій "Роснефти".

А Росія, у відповідь, погрожує падінням космічної станції МКС через санкції США.

ЄС закриває повітряний простір для РФ.

Про військову допомогу Україні

У НАТО розповіли, які союзники та як допомагають Україні зброєю і грошима.

Україна отримала від країн Заходу велику партію ракет класу "повітря-повітря", а також вантаж медичного обладнання з Азербайджану.

Чехія надасть Україні військову техніку, перший ешелон з допомогою вже прибув.

Боррель запропонує Євросоюзу профінансувати постачання зброї для "героїчної армії України". Вперше Євросоюз надасть летальну зброю третій країні.

Греція направила в Україну оборонну допомогу. Болгарія також надсилає військову та гуманітарну допомогу.

Португалія анонсувала військову допомогу для України.

Румунія відправить паливо, боєприпаси і військову амуніцію.

Бельгія надасть Україні 3 тисячі автоматичних гвинтівок і 200 одиниць протитанкової зброї.

Норвегія перегляне позицію щодо військової допомоги Україні. Також Фінляндія розгляне надання Києву нелетальної допомоги.

Уряд Італії схвалив негайне виділення 110 млн євро Україні.

CША виділили $54 млн на гуманітарну допомогу Україні.

Інше: мітинг за Україну у Берліні, біженці

Понад 43 тисячі українців виїхали до Румунії з України, а до Польщі - 187 тисяч.

У Берліні 100 тисяч людей вимагали від Росії припинити війну.

У Чехії за публічне схвалення війни РФ проти України загрожує кримінальна відповідальність.

Ірландія підтримає заявку України на членство в ЄС.

Словенія виступила за надання Україні перспективи членства у ЄС.

Німеччина побудує два LNG-термінали, щоб знизити залежність від РФ.

Німеччина створить спеціальний фонд у 100 млрд євро для Бундесверу.

Трамп більше не хвалить Путіна і засуджує вторгнення РФ в Україну.

Це лише частина цікавих новин 27 лютого, решту читайте на сайті "Європейської правди". Підписуйтеся на наш Telegram-канал - так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію! А ще "Європейська правда" запустила англомовну версію сайту.

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