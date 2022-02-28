Заявка на вступление Украины в ЕС, новые требования Путина, Лаврова не пускают в ООН: главное за день

Окупанти обстрілюють житлові квартали Харкова з "Градів"; мінюст просить суд у Страсбурзі наказати Росії припинити обстріл цивільних; Китай закликав до стриманості після ядерних погроз Путіна; Україна офіційно спрямувала у Брюссель заявку на членство в ЄС; Кремль назвав абсурдними і недалекоглядними санкції проти Путіна; антипутінська коаліція готує четвертий пакет санкцій проти Росії; Путін хоче Крим, нейтралітет і "денацифікацію" України для припинення війни; Кремль назвав абсурдними і недалекоглядними санкції проти Путіна; літаки НАТО почали цілодобове патрулювання над країнами Балтії; молдовські банки перестали приймати російські рублі.

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П’ята доба війни

В Україні п’ята доба атаки Росії на Україну. Окупанти неодноразово обстрілювали Харків "Градами". Також завдано шкоди іншій цивільній інфраструктурі.

Україна звернулась до Європейського суду з прав людини із заявою про запровадження попередніх заходів щодо РФ, вимагаючи, серед іншого, "негайно зупинити військові напади проти цивільних".

Литва просить Міжнародний кримінальний суд розслідувати воєнні злочини в Україні.

Відбувся перший раунд переговорів між Україною та Росією. Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, який у складі делегації України брав участь у переговорах з РФ, заявив, що сторони намітили певні рішення і повертаються до своїх столиць для консультацій.

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні розмови з Зеленським і Путіном.

Світові лідери відреагували на погрози Путіна ядерною зброєю. У Пентагоні заявляють, що Сполучені Штати здатні захистити себе, своїх союзників та партнерів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав такий крок Путіна "відволіканням від реальності того, що відбувається в Україні".

Німеччина хоче обговорити ядерні погрози Путіна в НАТО.

А Китай закликав до стриманості після ядерних погроз Путіна.

В Україні сформовано іноземний легіон добровольців з тих, хто зараз записується для оборони України. Парламент Латвії дозволив латвійцям воювати за Україну.

Про членство України в Євросоюзі

Президент України Володимир Зеленський закликав ЄС невідкладно прийняти Україну за новою спеціальною процедурою.

До цього президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна одна з нас, і ми хочемо, щоб вони були в Європейському Союзі.

Прем'єр-міністр Петр Фіала заявив у понеділок, що підтримує зусилля України щодо вступу до Європейського Союзу.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна має чітко європейську перспективу, але зараз "ми повинні боротися з агресією".

Лідер Європейської народної партії, найбільшої групи у Європарламенті, Манфред Вебер закликав швидко надати Україні перспективу вступу до ЄС.

А от глава МЗС Німеччини не хоче прискорювати вступ України в Євросоюз.

Надвечір стало відомо, що Україна офіційно спрямувала у Брюссель заявку на членство в ЄС.

Щодо санкцій проти Росії

32 країни закрили небо літакам Росії: карта. Санкції Євросоюзу вдарять по більш ніж половині авіафлоту в Росії.

Росія відповіла на закриття неба країнами Заходу тим же.

США заборонили операції з центробанком і Мінфіном РФ. Британія запроваджує санкції проти центробанку РФ.

Греція зупинила програму видачі "золотих віз" для росіян.

Швейцарія введе проти Росії аналогічні з ЄС санкції.

Японія приєднається до міжнародних санкцій проти Центробанку РФ.

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров не зможе відвідати засідання Ради з прав людини ООН у Женеві. Офіційний представник російського МЗС Марія Захарова емоційно обурилася необхідності долати нові санкційні обмеження, накладені на Росію у Європі.

Загалом, Кремль назвав абсурдними і недалекоглядними санкції проти РФ.

Тим часом, антипутінська коаліція готує четвертий пакет санкцій проти Росії. Серед інших, Британія оголосила подальші санкції проти Росії. Крім того, Британія зробила крок до закриття своїх портів для російських суден.

Франція буде конфіскувати нерухомість, яхти та автомобілі російських олігархів.

У Бундестазі закликали відключити від SWIFT всю фінансову систему РФ, а влада трьох штатів США закликали бойкотувати російську горілку.

Разом з тим, у Раді Європи готуються до фінансового шантажу з боку РФ.

Про гуманітарну та іншу допомогу Україні

Люксембург надішле Україні протитанкову зброю.

Уряд Фінляндії має наміри допомогти Україні летальною зброєю, хоча спершу йшлося лише про захисне обладнання для військових і польові госпіталі.

Австрія надішле Україні 10 тисяч шоломів, бронежилети і пальне.

Тим часом, Угорщина не дозволить транзит летальної зброї для України своєю територією.

Міністри оборони країн ЄС обговорять допомогу для України.

Франція відправила для України 33 тонни гуманітарної допомоги через Польщу.

Британія та Шотландія анонсували гуманітарну допомогу Україні.

ЄС виділить 90 млн євро на програми допомоги постраждалим від війни в Україні.

Італія пообіцяла Україні зброю і допомогу біженцям.

Євросоюз допоможе Україні з геопросторовою розвідкою.

В уряді Британії допустили нове спрощення правил в'їзду для українців, що виїздять до родичів.

Airbnb працює над безкоштовним розміщенням у Європі до 100 тисяч українських біженців.

У Празі прикрасили весь громадський транспорт українськими прапорами.

Інше: підтоплення яхти, Лодзь розриває угоди

Німецький Bild закликав росіян бути хоробрими та "показати Путіну".

У Болгарії хочуть звільнити міністра за відмову називати війною напад РФ на Україну.

Українець підтопив яхту глави "Рособоронекспорту" на Майорці вартістю 7 млн євро.

Молдовські банки перестали приймати російські рублі.

КНДР пояснила новий запуск ракети випробуванням "супутникової розвідувальної системи".

Польське місто Лодзь розриває партнерські угоди з російськими містами-"побратимами".

Літаки НАТО почали цілодобове патрулювання над країнами Балтії.

США призупиняють роботу посольства у Мінську та частково забирають дипломатів з Москви.

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