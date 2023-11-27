ОБСЕ поддалось шантажу РФ, новое польское правительство, "скифское золото" в Украине: новости дня

Хоча в Конгресі США вважають, що додаткове фінансування Україні і Ізраїлю схвалять не раніше 2024 року, у Держдепі щодо цього питання оптимістичні.

Сполучені Штати і Німеччина, яка також, до речі, не схвалила для України обіцяне подвійне фінансування, спростували матеріал журналіста Bild про нібито "секретний план", який мав би підштовхнути Україну до переговорів із Росією.

Таблоїд Bild повідомив, що ФРН і США хочуть нібито змусити Україну піти на переговори з РФ, використовуючи як важіль обмеження в постачання зброї.

Серед інших новин, Шотландія поки не зможе помилувати засуджених понад 300 років тому "відьом", а норвезьку молодь просять частіше користуватись презервативами через сплеск гонореї.

А мер Парижа назвала Twitter Ілона Маска "величезною світовою каналізацією".

Повна картина понеділка, 27 листопада, – у дайджесті "Європейської правди".

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Фінансування США і "примус до переговорів"

Протягом останніх шести тижнів втрати російських окупаційних військ є найвищими з початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє розвідка Великої Британії.

За даними відомства, ці втрати російських окупантів є результатом наступу на Авдіївку Донецької області.

Британська розвідка зауважує, що не може перевірити методологію, за якою український Генштаб визначає рівень втрат РФ, однак зазначає, що виглядають вони достовірними.

За словами міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, президент РФ Владімір Путін посилює своє вторгнення в Україну, безглуздо посилаючи на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку повномасштабної війни.

"Хоробрість українців та підтримка Заходу стримують їхній наступ, але ми не можемо заспокоюватися", – зазначив Шаппс.

У цей час Україна та наші партнери слідкують за ситуацією в Сполучених Штатах, які є найбільшим донором серед держав світу.

Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України.

Лідери Конгресу США сподіваються до Різдва мобілізувати голоси для додаткової військової допомоги для України та Ізраїлю, а також для вдосконалення імміграційної системи.

Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту президента Джо Байдена про надання мільярдної допомоги Україні та Ізраїлю вже на наступному тижні.

Але, якщо Сенат і знайде голоси, то чи проголосує допомогу Палата представників, де більшість у республіканців?

Голова комітету з питань розвідки Палати представників, республіканець Майк Тернер заявив, що допомогу Україні та Ізраїлю буде важко схвалити до кінця року, оскільки в Конгресі залишаються розбіжності щодо запропонованих змін у сфері безпеки кордону США з Мексикою.

Загалом, у Держдепі оптимістичні щодо схвалення додаткового фінансування США для України.

До речі, Міноборони України й посольство США домовились розширити моніторинг військової допомоги.

Концепція передбачає розширений моніторинг кінцевого використання американської зброї, яку отримує Україна, а саме регулярні інвентаризації, спільні фізичні перевірки з партнерами та спецперевірки.

Можливо, це також сприятиме схваленню додаткого фінансування Україні.

На тлі затримок з ухваленням нам допомоги таблоїд Bild повідомив із посиланням на одне анонімне джерело, що ФРН і США хочуть змусити Україну піти на переговори з РФ, використовуючи як важіль обмеження в постачання зброї.

До речі, в Німеччині також не схвалили бюджет із подвійним фінансуванням України на наступний рік, хоча до цього обіцяли.

Німеччина і США в понеділок спростували матеріал журналіста Bild Юліана Рьопке про нібито "секретний план", який мав би підштовхнути Україну до переговорів із Росією для припинення повномасштабної війни.

Цікаво, що за результатами нещодавнього опитування польського Центру дослідження громадської думки CBOS половина поляків (50%) вважають, що бойові дії повинні продовжуватися і що не можна йти на жодні поступки Росії, ще 18% обрали відповідь "важко сказати".

А відсоток поляків, які вважають, що війна в Україні загрожує безпеці Польщі, з жовтня збільшився на сім відсоткових пунктів і становить 74%.

В НАТО впевнені у подальшій підтримці

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг впевнений у тому, що союзники будуть і надалі надавати Україні значні обсяги військової допомоги.

Столтенберг зазначив, що зі свого спілкування з союзниками бачить їхнє "непохитне зобов’язання" далі допомагати Україні і йдеться про безпрецедентні масштаби військової допомоги.

"Ми маємо далі підтримувати Україну. У наших безпекових інтересах – щоб президент Путін не переміг у цій війні", – наголосив Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО зазначив, що бачить здобутки України у кампанії 2023 року, попри те, що лінія фронту майже не рухається.

"Українцям вдалося завдати російським загарбникам значних втрат – і серед особового складу, і серед їхніх воєнних спроможностей. Це значні здобутки. Також Україні вдалося витіснити Чорноморський флот РФ зі значної частини Чорного моря", – зауважив генсек НАТО.

А от щодо підтримки України в ООН, то високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель допускає, що ЄС буде складніше домагатися підтримки рішень щодо України через ситуацію на Близькому Сході.

"Подивіться на реакцію Латинської Америки… Деякі країни викликали наших послів, щоб повідомити їм, що вони вважають наше ставлення до Гази несумісним з тим, що ми відстоюємо в Україні", – сказав європейський дипломат.

За його словами, такі країни, як, наприклад, Чилі, які дуже допомогли із засудженням Росії, кажуть, що вони не розуміють позиції ЄС щодо Гази.

Крім того, Боррель розкритикував Ізраїль за фінансування нових поселень на Західному Березі.

Генсек НАТО Столтенберг закликав до продовження перемир'я в Газі, а від прем'єра Іспанії вимагають пояснень через заяви про готовність визнати Палестину.

Вплив РФ

Як повідомляють ЗМІ, Туреччина постачає РФ все більше цивільних товарів, які можна використати з військовою метою, а фірма з Фінляндії експортувала в РФ запчастини для вантажівок на мільйони євро.

Російський газ знову почав надходити до Чехії. Більш того, країна сподівається на виняток із санкцій ЄС для імпорту сталі з РФ.

Через російський шантаж головувати в ОБСЄ буде Мальта, а генсек НАТО заявив, що Росія умисно створює міграційний тиск на Фінляндію

Столтенберг констатував, що Росія "повернула війну у Європу" і тепер намагається дестабілізувати західні демократичні країни за допомогою кібератак, дезінформації, енергетичного шантажу і міграції.

Спецслужби Литви повідомляють про безпрецедентний рівень активності КДБ Білорусі. Крім того, у Литві перевірять понад 760 іноземців, які отримали громадянство як виняток.

Новий уряд Польщі і блокада

Президент Польщі схвалив "уряд меншості" представника партії влади "Право і справедливість" Матеуша Моравецького.

Формально Матеуш Моравецький матиме два тижні, щоб отримати вотум довіри від Сейму для свого уряду. Але вже відомо, що в парламенті немає такої більшості, тому нові міністри пропрацюють найпізніше до середини грудня.

Опозиція Польщі називає "комедією" спроби Моравецького сформувати уряд.

Тим часом, уряд кандидата в прем'єри від "Громадянської коаліції" Дональда Туска сформований на 100%.

Серед нагальних проблем, з якими зіштовхнеться новий уряд – блокада польськими перевізниками українського кордону.

У польській опозиції розповіли, що думають про блокаду.

В опозиції Польщі вважають, що польські перевізники повинні боротися за свої права, однак зазначають, що блокада кордону з Україною навряд чи "є найкращим методом".

Депутат від "Громадянської коаліції" Марчин Кервінський називає уряд Матеуша Моравецького відповідальним за складну ситуацію на українсько-польському кордоні.

До речі, в уряді Моравецького нарешті відреагували на блокаду кордону з Україною.

Міністерство інфраструктури Польщі в понеділок повідомило, що звернулось до України з пропозицією для врегулювання блокади на кордоні.

Євроінтеграція України

Сьогодні віцепрезидентка Єврокомісії прибула до Києва для обговорення вступу до ЄС.

Президент Зеленський також розповів про "важливу розмову" з головою Єврокомісії перед самітом ЄС, де мають ухвалити рішення щодо переговорів про вступ України.

Президент Європейської ради Шарль Мішель та прем’єр Угорщини Віктор Орбан у понеділок провели переговори у Будапешті щодо євроінтеграції України.

Надвечір Орбан написав у своєму Twitter (X), що зустріч була "корисною", не повідомляючи інших деталей.

Допомога Україні

Німеччина надає 300 млн євро на енергетичні потреби України, а німецький Бундестаг подарував Раді тисячу ноутбуків.

До України з Нідерландів повернулося "скіфське золото".

Решта новин

У Чехії тисячі шкіл страйкують з вимогою збільшити фінансування освіти.

Болгарія заохотить громадян частіше перевіряти здоров'я фінансовими компенсаціями.

Шотландія поки не зможе помилувати засуджених понад 300 років тому "відьом".

Мер Парижа заявила, що йде з Twitter: "Величезна світова каналізація".

У Франції судять чинного міністра за кумівство.

Норвезьку молодь просять частіше користуватись презервативами через сплеск гонореї.