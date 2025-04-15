США намекают на потерю 5 областей, Болгария не продаст реактор, провал решения G7: новости дня

Стів Віткофф, який контактує з Путіним і до якого прислухається Трамп, каже, що ключ до загальної мирної угоди обертається навколо "п'яти територій" України.

У Кремлі хвалять контакти з Віткоффом і погрожують Польщі та країнам Балтії, звертаючи увагу на їхні дії з посилення оборони. А ще у Москві засудили заяви топдипломатки ЄС, яка попередила держави щодо параду в Москві. Прем’єр Словаччини, парламент якої не засудив Росію за нещодавні ракетні удари по Україні, вирішив їхати до російської столиці на 9 травня.

Все важливе і цікаве за вівторок, 15 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

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Проросійська адміністрація Трампа?

Спецпосланець президента США Стів Віткофф назвав свої переговори з очільником Кремля Владіміром Путіним минулого тижня "переконливими".

Віткофф заявив, що обговорив із Путіним кроки, які можуть покласти край війні в Україні і, можливо, привести до створення нових можливостей для бізнесу.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт наголосила, що припинення вогню може відкрити для Росії можливість економічної співпраці зі Сполученими Штатами.

Ключ до загальної угоди, за словами Віткоффа, обертається навколо "п'яти територій".

У Кремлі кажуть про відсутність чітких контурів угоди з США щодо України і хвалять контакти з Віткоффом.

"Ми вельми і вельми позитивно оцінюємо ті конструктивні та змістовні контакти, які мали місце", – зазначив речник глави Кремля Дмитрій Пєсков.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що про території України може говорити тільки український народ.

За його словами, відповідні представники обговорюють питання поза своєю компетентністю.

The Wall Street Journal пише, що американський президент Дональд Трамп наразі найбільше прислухається до думки Стіва Віткоффа.

У контексті Віткоффа варто зауважити, що впродовж останніх тижнів він виступав із резонансними заявами щодо окупованих територій України та того, що вони – "головне питання" у контексті вирішення російсько-української війни.

Натомість, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник США в Україні Кіт Келлог, за даними видання, закликають Трампа з обережністю ставитися до заяв Москви про прагнення миру з Україною.

14 квітня в інтерв’ю CBS президент України Володимир Зеленський висловив жаль, що у США переважають російські наративи, а дехто досі вірить, що росіяни – не агресори, і що не вони почали війну.

За даними агентства Bloomberg, Сполучені Штати зірвали заяву Групи семи (G7) із засудженням Росії за удар по Сумах оскільки "працюють над збереженням простору для мирних переговорів".

Слід зауважити, що така тактика американців є вигідною для Путіна, оскільки в обмін на сам процес переговорів він отримує, серед іншого, пом’якшення або відсутність заяв Заходу щодо Росії.

Генсек НАТО в Одесі

Генсек НАТО Марк Рютте, який сьогодні відвідав Одесу, каже про непрості переговори США між Україною і Росією і висловив підтримку прагненню адміністрації Дональда Трампа.

А ще він заявив про непохитну підтримку України зі сторони НАТО.

"Український народ так багато пережив – не тільки російську атаку на Суми на Вербну неділю. Підтримка НАТО непохитна. Ми і надалі допомагатимемо Україні, щоб вона могла захистити себе сьогодні і стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і міцний мир", – написав Рютте в X.

На спільній пресконференції в Одесі Володимир Зеленський також повідомив, що переговори в Туреччині, які стосуються питань безпеки в Чорному морі, відбуваються на рівні військових за участю лідерів "коаліції рішучих" – Великої Британії та Франції.

Крім того, президент України зазначив, що переговори зі США про мінерали пройшли позитивно. До речі, у ЄС вірять, що проєкт угоди про мінерали зі США буде змінений "в інтересах України".

Погрози з Росії

В Кремлі засудили главу дипломатії Євросоюзу Каю Каллас за попередження країнам щодо параду в Москві.

"Ми звертаємо увагу на її досить жорсткі заяви. Ми не вважаємо їх правильними. Не нам давати оцінку цим загрозам. Оцінку цим загрозам потрібно давати тим суверенним державам, яким вона загрожує. Як нам видається, у Європі є держави, які не сприймають такої риторики", – сказав прессекретар лідера РФ Дмитрій Пєсков.

Нагадаємо, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас 14 квітня закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Європейський Союз також дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо відкинув заклик глави дипломатії ЄС.

"Попередження пані Каллас – це шантаж чи оголошення про те, що я буду покараний, коли повернуся з Москви? Я не знаю, але я знаю, що зараз 2025 рік, а не 1939-й", – заявив він.

Фіцо каже, що "ніхто не може вказувати мені, куди я повинен чи не повинен їхати".

Більш того, словацький парламент відмовився засуджувати Росію за атаки на Суми і Кривий Ріг.

До цього Роберт Фіцо відмовився прямо засудити напад Росії на Суми, зазначивши, що у нього "недостатньо інформації".

Тим часом Росія пригрозила Польщі і країнам Балтії.

Директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергєй Наришкін заявив, що "країни-провокатори" в особі Польщі та держав Балтії повинні розуміти, що першими постраждають унаслідок можливої агресії НАТО проти Союзної держави Росії і Білорусі.

"Вони ніяк не можуть зрозуміти, що саме нарощування військової активності біля кордонів Росії і Білорусі стало одним із чинників, однією з причин нинішньої великої, гострої і дуже небезпечної кризи на Європейському континенті", – заявив Наришкін.

Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що заява Наришкіна є прикладом "класичної російської дезінформації, характерної для радянської школи пропаганди".

"Це говорить Росія, яка передислоковує свою ядерну зброю до Білорусі, нахабно наближаючи її до кордонів НАТО і Європейського Союзу. Росія, яка поводиться агресивно щодо НАТО і переслідує свій жорстокий і кровожерливий імперіалізм, атакуючи Україну протягом останніх трьох років", – сказав президент Польщі.

Скептицизм у Німеччині щодо Taurus

Нещодавно ймовірний майбутній канцлер Фрідріх Мерц (ХДС) підтвердив свою готовність "використовувати Taurus як важіль для зміни політики Росії".

Заступник голови парламентської фракції консервативного блоку ХДС/ХСС Йоганн Вадефул (ХДС) вважає можливим спільне рішення з Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) щодо можливого постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

Як відомо, поки чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц з СДПН послідовно виступає проти передачі крилатих ракет Taurus Україні, стверджуючи, що це може зробити Німеччину стороною війни.

Міністр оборони Німеччини з партії Шольца Борис Пісторіус також скептичний щодо постачання Taurus Україні: "є багато вагомих аргументів проти".

Посол України в Берліні Олексій Макеєв очікує, що майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дотримає свого слова стосовно постачань ракет Taurus.

Щодо протидії російському впливу

За даними ЗМІ, у ЄС розробляють "план Б" від блокування Угорщиною продовження санкцій проти РФ, а також вивчають правові можливості для припинення газових контрактів з РФ.

У Таллінні поменшало заявок до російськомовних шкіл після початку переходу на естонську мову.

Посольство РФ у Швеції бідкається через 11-й за рік "акт вандалізму" проти себе.

Міністерство закордонних справ Швеції 15 квітня викликало посла Росії в Стокгольмі у звʼязку з ударами РФ по українських цивільних.

Різне щодо України

Фінські ЗМІ повідомили, що на війні проти Росії, на жаль, загинув 20-річний доброволець із Фінляндії.

В Болгарії заявили, що не продаватимуть Україні російські реактори для Хмельницької АЕС.

Потяг Кишинів-Одеса влітку відновить рух вперше з початку великої війни.

Парламент ухвалив останній крок для приєднання України до роумінгу ЄС.

Чеське місто годину обговорювало, чи прибирати в себе прапор України.

Передвиборчі розклади

Спільний кандидат у президенти від румунських ультраправих, лідер Альянсу за об’єднання румунів Джордже Сіміон став лідером опитування щодо результатів першого туру виборів президента Румунії, яке провела компанія AtlasIntel на замовлення Hotnews. У разі обрання він хоче припинити підтримку українських біженців.

А у сусідній Молдові перед парламентськими виблідирує партія проєвропейської президентки.

Решта новин

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У Грузії звільнили сотні держслужбовців за підтримку проєвропейських протестів.

Премʼєр Ізраїлю застеріг президента Франції від визнання Палестини.

У Франції невідомі здійснили напади на кілька в'язниць.

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