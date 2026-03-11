ЕС готовит обход вето Орбана, ракеты для Patriot, венгры едут на "Дружбу": новости дня

Люди Орбана прибули до України, щоб отримати більше інформації про стан нафтогону "Дружба". ЄС розглядає альтернативний варіант надання дуже важливого для України кредиту в обхід вето Орбана. Напередодні виборів партія угорського прем’єра трохи посилила свої позиції, але досі відстає від опозиції.

В Ормузькій протоці під атаку потрапив танкер із грецьким власником. Президентка Єврокомісії наголошує, що повернення до російських енергоносіїв буде стратегічною помилкою.

Франція допоможе Україні в розбудові розподіленої генерації, а Ісландія спрямувала додаткові 2,7 млн євро до Фонду підтримки енергетики України.

Все важливе і цікаве за середу, 11 березня – в дайджесті "Європейської правди".

Делегація з Угорщини в Україні

Угорська делегація вирушила до України перевіряти нафтопровід "Дружба".

Угорська делегація на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком заявила про наміри відвідати Україну, де планує провести переговори щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" та перевірити його стан.

До складу делегації, за словами Чепека, входять фахівець нафтової промисловості, державний керівник, який має досвід у міжнародних відносинах, та аналітик енергетичного ринку.

Минулого тижня Чепек заявив, що надіслав листа міністру енергетики Денису Шмигалю, в якому "дав Україні три дні" на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

У Міністерстві закордонних справ заявили, що вранці 11 березня на території України заїхала група громадян Угорщини, яка "не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей".

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація, яка прибула нібито інспектувати нафтопровід "Дружба".

"А що робить тут делегація? Мені невідомо. У Міністерстві закордонних справ мені сказали, що, ну, приїхали люди. Вони охарактеризували це як приватну поїздку", – зазначив Зеленський.

За його словами, раніше "Нафтогаз" поінформував його, що відновити постачання нафти можна за півтора-два місяці.

Нагадаємо, в Угорщині обіцяють блокувати надання Україні кредиту ЄС в розмірі 90 млрд євро до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Наприкінці січня 2026 року Росія пошкодила інфраструктуру нафтопроводу "Дружба", після чого припинився транзит російської нафти до Угорщини. Також це вплинуло і на Словаччину.

Кредит в обхід вето Орбана

Politico пише, що у Брюсселі мають план, як надати Україні принаймні частину необхідного їй фінансування, навіть якщо Угорщина й Словаччина продовжать перешкоджати остаточному погодженню кредиту на 90 млрд євро.

Йдеться про 30 млрд євро у формі двосторонніх позик, що, відповідно, не потребуватиме централізованого рішення ЄС.

Ідея з наданням коштів у двосторонньому форматі обговорювалася ще перед грудневим самітом минулого року. Тоді віддали перевагу "дотисканню" рішення з кредитом ЄС, адже протилежний вибір підважував би враження про європейську солідарність і підсвітив би, що всередині ЄС є глибокі суперечності. Проте у ситуації, коли час спливає, Україна потребує грошей та якоїсь визначеності, а Орбан стоїть на своєму, це стає чи не єдиним варіантом.

Президент України Володимир Зеленський також закликав ЄС до "плану Б", якщо шантаж Орбана щодо 90 млрд не вдасться подолати.

В Угорщині заявили, що будуть блокувати 90 млрд для України, доки Київ не поновить транзит російської нафти у Європу через нафтопровід "Дружба".

Як зазначає Politico, у дружніх до України європейських столицях та у Києві сподіваються на те, що Віктор Орбан все ж програє на виборах 12 квітня, оскільки соцопитування дають усі підстави сподіватися на це.

Партія Орбана посилює позиції?

Партія прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" посилила свої позиції, але опозиція утримує лідерство.

Про це свідчать результати опитування, проведеного з 2 по 6 березня дослідницьким центром "21".

За керівну партію "Фідес" проголосували б 39% респондентів, а за опозиційну партію "Тиса" – 53%.

Видання 24. hu зазначає, що такий результат є найвищим для "Фідес" від жовтня 2024 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що передвиборча кампанія прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана будується на ненависті до України, українців та особисто його.

FT: на боці Орбана "піарники Кремля"

Видання Financial Times дізналося, що дезінформаційну кампанію на користь угорського прем’єра Віктора Орбана на майбутніх виборах розробило пов’язане з Кремлем агентство Social Design Agency.

Зазначається, що основні зусилля спрямують на створення негативного образу суперника Орбана Петера Мадяра.

Розуміючи, що викриття явної "руки Кремля" за кампанією може зіграти проти Орбана, агентство уникло контактів безпосередньо з оточенням прем’єра, обравши для цього угорських інфлюенсерів, кажуть джерела.

З тих самих міркувань піарники утримались від створення паралелей між Орбаном і Путіним як "сильними лідерами", натомість зосередились на створенні образу Орбана як "ключового партнера Дональда Трампа" і акцентуванні, що це важливий фактор для безпеки й економічної стабільності Угорщини.

До речі, в Угорщині зняли недоторканність з депутата, який критикував Орбана за розкішну дачу.

Трамп: війна з Іраном "скоро" закінчиться

Американський президент Дональд Трамп вкотре заявив, що війна з Іраном закінчиться "скоро".

Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні оголосила, що Італія не буде брати участі в атаках на Іран, а Рада нацбезпеки Румунії дозволила США використовувати її бази для атак по Ірану.

Посли ЄС схвалили нові санкції проти посадовців Ірану.

Грецьке видання Kathimerini повідомляє, що одне із трьох суден, які потрапили під удар в Ормузькій протоці – між берегами Ірану й Оману – танкер із грецьким власником.

Нагадаємо, Ормузька протока є стратегічно важливою для експорту нафти й газу з країн Близького Сходу, цим маршрутом прямує близько 20% світових постачань.

З початком війни США та Ізраїлю проти Ірану рух суден майже паралізований, що призвело до зростання цін на енергоресурси на світовому ринку.

ЄС проти послаблення санкцій

Глава Євроради Антоніу Кошта після участі в телеконференції лідерів G7 щодо Близького Сходу заявив, що зараз не слід послаблювати антиросійські санкції.

За його словами, Європейський Союз готовий мобілізувати приватні інвестиції та фінансування для підтримки енергетичної трансформації Азербайджану на тлі ситуації на Близькому Сході.

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що блокада Ормузької протоки і пов'язане з цим зростання цін на нафту жодним чином не виправдовує скасування санкцій проти РФ. До речі, понад половина французів підтримує "захисну" місію в Ормузькій протоці, свідчать результати опитування Elabe.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що Європа зробить стратегічну помилку, якщо спробує стримати зростання цін на енергоносії, повернувшись до російського викопного палива.

"У нинішній кризовій ситуації деякі вважають, що нам слід відмовитися від нашої довгострокової стратегії і навіть повернутися до російського викопного палива. Це було б стратегічною помилкою", – додала президентка Єврокомісії.

Німеччина готова долучитися до випуску нафтових резервів для стабілізації ринку, а також заборонила АЗС підвищувати ціни на пальне частіше, ніж раз на день.

А от Польща поки не планує вивільняти нафтові резерви.

Тим часом французи почали їздити заправлятися в Андорру, тому що там дешевше.

Допомога Україні

Україна у вівторок отримала від Німеччини нову партію ракет до Patriot.

Ісландія спрямувала додаткові 2,7 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Франція допоможе Україні в розбудові розподіленої генерації.

Німеччина готує до відправки Україні обладнання зі старих електростанцій.

А Естонія ратифікувала конвенцію про комісію щодо репарацій для України.

Різне щодо України

Президент України Володимир Зеленський має сподівання, що США можуть допомогти закінчити війну, однак для цього слід більше тиснути на Росію, а не на нього.

У Німеччині розкрили деталі участі українських військових у навчаннях Бундесверу.

Крім того, у Німеччині українського підлітка визнали винним у вбивстві українки та її дитини.

Решта новин

Понад два десятки країн підписали лист проти участі Росії у Венеційській бієнале.

У Фінляндії задоволеність життям серед молоді впала до історичного мінімуму.

У Конго внаслідок удару дрона загинув французький працівник ЮНІСЕФ.

Молдова зробила остаточний крок до виходу з СНД.

У Норвегії затримали трьох братів за підозрою у вибуху біля посольства США.