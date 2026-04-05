"Теракт" во благо Орбану, Буданов ждет Виткоффа, спасение пилота США в Иране: все за выходные

Трамп дав Ірану дві доби для розблокування Ормузької протоки, хоча в американській розвідці, за даними Reuters, вважають, що Тегеран не погодиться це зробити.

У низці аеропортів Італії впроваджують обмеження на пальне для літаків на тлі енергокризи, а п’ять країн ЄС закликали запровадити податок на надприбутки енергокомпаній.

А в Італії затримали одного з найбільш розшукуваних мафіозі.

Все важливе і цікаве за вихідні, 4 та 5 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

Щодо переговорів з США

Очільник Офісу президента Кирило Буданов очікує, що американська делегація може прибути до Києва після Великодня.

"Кушнер, Віткофф, Ліндсі Грем – саме їх очікують. Хто ще буде там – подивимося", – зазначив Буданов.

Також він зазначив, що Україна може отримати більш вагомі гарантії безпеки після візиту американської делегації.

"Ми давно визначили, чого хочемо. Гадаю, це буде реалізовано незабаром. Що буде далі – це інше питання. Але щодо гарантій безпеки ми, безперечно, досягли прогресу – ми вже рухаємося вперед", – акцентував очільник ОП.

На вихідних президент України Володимир Зеленський відвідав Стамбул. Як повідомили в Офісі президента, лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність прийняти наступний раунд переговорів делегацій України, США та Росії.

Крім того, президенти домовилися про нові кроки у безпековій співпраці.

А ще Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з генсеком НАТО Марком Рютте, в ході якої йшлося про пов’язані з Північноатлантичним альянсом питання, а також регіональні та глобальні проблеми.

Узгодження виїзду чоловіків з Німеччини

З початку 2026 року у Німеччині чоловіки віком з 17 до 45 років мають погоджувати виїзд із країни.

Водночас в німецькому Міноборони уточнили, що ця норма не є актуальною і проблем з узгодженням не має бути в принципі, оскільки військова служба в країні залишатиметься добровільною.

"Оскільки військова служба згідно з чинним законодавством ґрунтується виключно на добровільності, відповідні дозволи мають надаватися в принципі", – зазначив він.

Ультиматум Трампа Ірану

У суботу американський президент Дональд Трамп заявив, що Ірану залишилося два дні для того, аби укласти угоду з США.

"Час спливає – залишилося 48 годин, перш ніж на них завалитися справжнє пекло", – заявив американський президент.

За даними Sky News, Ізраїль чекає на схвалення США для ударів по енергетичних об’єктах Ірану.

У неділю Трамп з лайкою повторив погрози розбити ключові електростанції й мости Ірану через два дні.

"Вівторок буде днем електростанцій і днем мостів в Ірані, "усе в одному". Нічого подібного більше не буде! Відкрийте ту чортову протоку, схиблені негідники, інакше опинитеся у пеклі – остерігайтеся!", – написав Трамп, додавши також фразу про "молитви Аллаху".

Втрати США на Близькому Сході

У Пентагоні повідомили, що за п’ять тижнів війни проти Ірану 13 американських військовослужбовців загинули і понад 360 отримали поранення.

Телеканал CNN повідомив, що Іран у п’ятницю підбив ще один військовий літак США – A-10 Thunderbolt II.

Перед цим над територією Ірану збили американський F-15, що стало першою такою втратою під час кампанії внаслідок ворожого вогню.

Президент США повідомив, що двох членів екіпажу американського F-15 врятували.

За словами Дольда Трампа, знайдений та евакуйований з території Ірану другий член екіпажу з американського F-15, підбитого 3 квітня – полковник за рангом і мав серйозне поранення.

За даними CBS News, американським силам довелось знищити два літаки в ході операції з порятунку одного з членів екіпажу винищувача F-15, який збили над Іраном.

У неділю агентство Reuters повідомило, що в Ірані заявили про знищення двох літаків і двох гелікоптерів США.

Наслідки війни проти Ірану

Президент Володимир Зеленський висловив занепокоєння, що затяжна війна на Близькому Сході може ще більше підірвати підтримку України з боку США у зв'язку зі зміною глобальних пріоритетів Вашингтона.

Розвідка Сполучених Штатів, за даними Reuters, вважає, що Іран не погодиться відкрити Ормузьку протоку.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що деякі партнери просили Україну не бити по НПЗ Росії під час глобальної енергокризи.

Буданов натякнув, не розкриваючи ніяких деталей, що до України зверталися з проханнями призупинити регулярні удари по російських НПЗ, з огляду на глобальне зростання цін на нафту і пальне через війну на Близькому Сході.

У низці аеропортів Італії впроваджують обмеження на пальне для літаків на тлі енергокризи.

Агентство Reuters зазначає, що п’ять країн ЄС закликали запровадити податок на надприбутки енергокомпаній.

"Це також надішле чіткий сигнал, що ті, хто отримує вигоду з наслідків війни, повинні зробити свій внесок у полегшення тягаря для широкого загалу", – зазначили міністри фінансів Німеччини, Італії, Іспанії, Португалії та Австрії.

У Нідерландах розслідують вибух біля офісу проізраїльської організації.

Орбан хоче скасування санкцій РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагає у Європейського Союзу "скасувати санкції та обмеження", накладені на російську енергетику.

Також він вкотре заявив, що "Брюссель повинен змусити президента України Володимира Зеленського негайно відкрити нафтопровід "Дружба".

"А ті плани, які пропонують відмовитися від російських енергоносіїв і перейти на енергетичну політику Брюсселя – яка є дорожчою і недоступною для сімей – повинні бути відхилені та відкинуті", – додав він.

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо після телефонної розмови зі своїм угорським візаві Віктором Орбаном закликав ЄС "до повернення здорового глузду", що, на його думку, означає відновлення діалогу з РФ щодо енергоресурсів.

"Весь ЄС, а особливо Єврокомісія, починає нагадувати корабель, що пливе назустріч смерті, коли йдеться про енергетичну безпеку", – стверджує прем’єр Словаччини.

Вже рівно за тиждень – парламентські вибори в Угорщині.

Угорські медіа повідомляють, що за кордоном голосуватиме рекордна кількість виборців.

Керівна угорська партія прем’єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" будує свою передвиборчу кампанію на антиєвропейській та антиукраїнській риториці.

Нагадаємо, ще у лютому Орбан заявив, що Брюссель і Україна "оголосили війну" Угорщині.

"Теракт" у подарунок Орбану

У Сербії розповіли про спробу диверсії на газопроводі, що веде до Угорщини.

Президент Сербії Александар Вучич розповів, що на території муніципалітету Канжижа було виявлено два великі пакунки з вибухівкою та детонаторами.

Сербський президент зазначив, що розмовляв з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і поінформував його про розслідування.

За його словами, якби ця диверсія вдалася, Угорщина та північна Сербія залишилися б без газу.

Орбан скликав Раду з нацбезпеки через спробу диверсії на газопроводі у Сербії.

Будапешт вже натякає на причетність України до "диверсії" у Сербії.

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що офіційний Київ категорично відкидає спроби пов’язати Україну з нібито вибухівкою, знайденою біля газопроводу у Сербії.

"Україна жодним чином з цим не пов’язана. Більш ймовірно, що це російська "операція під фальшивим прапором" у рамках масштабного втручання Москви в угорські вибори", – прокоментував він.

Інсценування на користь Орбану?

Головний суперник угорського прем’єра Віктора Орбана, лідер опозиційної "Тиси" Петер Мадяр вбачає у нібито зірваній диверсії на газогоні у Сербії інсценовану операцію для зриву виборів в Угорщині.

Він заявив, що вже багато тижнів отримує інформацію з різних джерел, що Орбан готувався "перетнути нову лінію" у спробі змінити ситуацію з виборами на свою користь, залучивши Сербію та Росію.

"Кілька осіб публічно вказували на те, що щось може "випадково" статися у Сербії поруч з газопроводом у дати довкола Великодня – за тиждень до угорських виборів. І ось це сталося", – пише лідер "Тиси" у Facebook.

Опозиційний угорський журналіст-розслідувач Саболч Паньї припускає, що нібито зірвана Сербією "диверсія" на газопроводі, який прямує до Угорщини, є підлаштованою "виставою", яка має дати привід угорському прем’єру Віктору Орбану відвернути свою поразку на виборах.

Петер Мадяр також наголосив, що парламентські вибори наступного тижня стануть "референдумом" щодо того, чи продовжить Угорщина дрейфувати в бік східних автократій, чи зможе повернути собі місце серед демократичних суспільств Європи.

"Я думаю, що це дійсно буде референдум про місце нашої країни у світі", – сказав лідер "Тиси".

Він також повідомив, що його майбутній уряд дотримуватиметься "прагматичного" підходу до Росії.

Решта новин

В Литві кажуть, що не отримували від Білорусі офіційних пропозицій щодо можливих зустрічей.

Італійське місто викупило "Віллу Муссоліні", щоб уникнути її "ідеологічного" використання.

В Італії затримали одного з найбільш розшукуваних мафіозі.