США можуть дати Tomahawk, Трампа цікавить удар по Москві, торгівля щодо санкцій: новини дня

The Washington Post пише, що ракети Tomahawk пізніше можуть бути включені до переліку поставок Україні. Хоча сьогодні ввечері Трамп наголосив, що не дасть Україні далекобійну зброю і проти ударів по Москві.

Прем’єрка Італії привітала зміну позиції Дональда Трампа щодо Росії, а Фрідріх Мерц запевнив, що Німеччина відіграватиме вирішальну роль у питанні закупівлі зброї в США для України.

Ну а Медведєв у Москві заявив, що "Росія не звернула уваги" на ультиматум Путіну.

Все важливе і цікаве за вівторок, 15 липня – в дайджесті "Європейської правди".

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США можуть дати Tomahawk

Вчора президент США Дональд Трамп зробив заяви щодо України і Росії, про які раніше робив анонс.

Серед іншого, він оголосив, що Сполучені Штати будуть продавати НАТО зброю для України, у тому числі системи Patriot, а також дав ватажку Кремля Владіміру Путіну 50 днів на те, щоб той уклав угоду про мир, інакше США введуть 100-відсоткові тарифи проти партнерів Росії.

Генсек НАТО Марк Рютте каже, що вторинні санкції проти РФ можуть сильно вдарити по Китаю, Бразилії та Індії.

На час дії ультиматуму у Сенаті США поставили на паузу розгляд законопроєкту щодо санкції проти РФ, який розробили Ліндсі Грем і Річард Блументаль, а також інші сенатори.

The Washington Post повідомляє, що Дональд Трамп навіть розглядав можливість відправки Україні крилатих ракет Tomahawk – їх поки нема в переліку поставок, але вони можуть бути включені пізніше.

Білий дім визнав, що американський президент питав у Володимира Зеленського про можливість "ударити по Москві".

"Президент Трамп лише ставив запитання, а не закликав до подальших вбивств. Він невтомно працює, щоб зупинити вбивства і покласти край цій війні", – сказала Керолайн Левітт.

Але згодом президент США заявив, що не дасть Україні далекобійну зброю і проти ударів по Москві.

Посол США при НАТО Метью Вітакер наголосив, що якщо Владімір Путін хоче війни, то "ми будемо озброювати Україну, і Європа за це платитиме". За його словами, Сполучені Штати віддаватимуть пріоритет Україні під час продажів зброї за кордон.

За даними Politico, радикальні трампісти збентежені рішенням Трампа про продаж зброї для України. "Це не наша війна, і ескалація не в інтересах Америки", – сказав один із співрозмовників.

При цьому Дональд Трамп не вважає, що в нього з Владіміром Путіним "все скінчено".

Реакція Європи на заяви Трампа

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні привітала зміну позиції Дональда Трампа щодо Росії.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав "важливою ініціативою" заяву президента США про постачання зброї Україні "у великих масштабах".

"Німеччина відіграватиме вирішальну роль", – запевнив німецький канцлер, коментуючи зазначену домовленість.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Берлін і Вашингтон приймуть рішення про відправку двох американських систем протиповітряної оборони Patriot до Києва протягом декількох днів або тижнів.

Німецькі ліві проти закупівлі Берліном Patriot для України.

"Федеральний уряд позолочує порядок денний Трампа "Америка передусім", платячи США з грошей платників податків за солідарність з Україною", – заявив Ульріх Тоден, речник партії з питань оборонної політики.

Міністр оборони Німеччини закликав інші країни НАТО долучатися до запланованої купівлі Patriot та іншої зброї для України.

Глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен каже, що технічні деталі купівлі зброї у США для України ще не погоджені.

Швеція долучиться до зусиль з посилення поставок озброєння Україні після рішення президента США Дональда Трампа про постачання через НАТО зброї.

А Фінляндія поки не вирішила щодо цього. ще не вирішила, чи буде брати участь в ініціативі Трампа щодо зброї Україні.

Натомість Чехія відразу відмовилась від участі у цій схемі.

Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський каже, що краще, аби Росія, а не Європа, платила за зброю Україні.

Крім того, він хотів би більшого тиску на РФ під час 50-денного "дедлайну" Дональда Трампа.

Реакція Москви

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв відкинув погрози президента США Дональда Трампа щодо санкцій і тарифів як "театральний ультиматум", на який керівництво Москви не зважає.

"Трамп висунув театралізований ультиматум Кремлю. Світ здригнувся, очікуючи наслідків. Войовнича Європа була розчарована. Росія не звернула уваги", – написав він.

Торгівля Фіцо щодо санкцій

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс зауважив, що плани президента США про вторинні санкції проти великих торгових партнерів Росії мають стати попередженням і для деяких країн ЄС, які досі зберігають залежність від такої торгівлі.

Він натякає, зокрема, на Словаччину.

Європейська комісія запропонувала ввести юридично обов'язкову заборону на імпорт російського газу та скрапленого природного газу до ЄС до кінця 2027 року.

Нагадаємо, Словаччина досі блокує 18 пакет санкцій проти Росії. Роберт Фіцо заявив, що розблокує пакет санкцій після того, як Єврокомісія дозволить купувати російський газ до 2034 року.

Також проти нового пакета санкцій виступає і Мальта. Держава заперечує проти зниження стелі ціни на російську нафту.

Сьогодні на засіданні Ради ЄС із закордонних справ так і не погодили 18 пакет санкцій.

Захист для українців і атака Орбана

Сьогодні Рада ЄС остаточно продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027.

Як повідомляла "ЄвроПравда", після 4 березня 2027 року українцям допомагатимуть безперешкодно повернутися назад в Україну або ж змінити статус перебування у ЄС для тих, хто має там роботу чи навчання. Перелік запропонованих рекомендацій можна прочитати тут.

А завтра Угорщина в середу запропонує ЄС санкції проти України через нібито смерть угорця від дій ТЦК.

"Жертвою цього жорстокого полювання на людей став угорський громадянин", – зазначив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

За словами глави МЗС Угорщини, на засіданні Ради ЄС він оголосив, що в середу "ми офіційно ініціюємо санкції проти всіх українських військових керівників і посадовців, які несуть відповідальність за побиття угорського громадянина до смерті".

Санкції за дестабілізацію Молдови

Рада ЄС ввела низку індивідуальних санкцій проти низки осіб та організацій, які відповідальні за дії, що спрямовані на дестабілізацію Молдови.

Нові санкції, серед іншого, спрямовані проти близьких соратників олігарха-втікача Ілана Шора. До списку увійшли лідери та члени організацій, що є правонаступниками забороненої політичної партії "Шор".

Сьогодні Євросоюз також наклав санкції на п’ятьох росіян через ув’язнення активіста.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро наголосив, що "сьогодні в Брюсселі ми заборонили в’їзд до ЄС і заморозили активи шести російських суддів, відповідальних за криміналізацію свободи слова".

Французький міністр додав, що санкції запроваджені щодо "16 російських громадян, які здійснювали операції з дестабілізації й інформаційні маніпуляції в Європі, а також семи молдовських громадян, що діяли на користь Росії".

"Дедлайн" для Грузії

ЄС дав Грузії час до кінця серпня, щоб поновити верховенство права, або безвіз буде призупинено.

Зокрема, Європейський Союз надіслав Грузії листа з вимогою поновити верховенство права і переглянути суворі вироки для членів опозиції до 31 серпня 2025 року, інакше ЄС доведеться призупинити безвізовий режим для громадян Грузії.

Напередодні повідомлення про цей лист прозахідна президентка Грузії закликала ЄС діяти, інакше ризикують втратити довіру грузинів.

Оборона Європи

Франція планує готуватися до загрози "великої війни у серці Європи".

Швеція розглядає можливість збільшення призовного віку для офіцерів до 70 років, а Естонія закупить велику партію ручних гранат на 17 млн євро.

Комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав Литву та сусідні країни побудувати регіональну "стіну проти безпілотників".

10 липня Служба охорони держкордону Литви повідомила, що з території Білорусі залетів літальний апарат схожий на саморобний дрон. Згодом стало відомо, що це був безпілотний літальний апарат "Гербера".

Закон про спецтрибунал

Верховна Рада України сьогодні ратифікувала угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Президент Володимир Зеленський вже підписав закон про спецтрибунал.

"Очікую від уряду та команди Офісу представлення графіка виконання домовленостей щодо запуску трибуналу", – сказав президент.

Крім того, Зеленський підписав закон про множинне громадянство.

"Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах, а також тих представників інших народів, які пов’язали свою долю з Україною", – підкреслив він.

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