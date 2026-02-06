20-й пакет санкцій, ЄС домовився з Туреччиною, ОБСЄ дає гарантії Росії: новини дня

В ОБСЄ розповіли, що представили Україні та Росії три групи ідей і чекають на відповідь.

Папа Римський Лев XIV закликав до олімпійського перемир’я, а Литва вручила послу РФ ноту протесту через атаки по Україні.

Нідерланди виділяють понад 20 млн євро на підтримку енергетичного сектора, а Канада надасть Україні партію ракет AIM для систем протиповітряної оборони.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 6 лютого – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

ОБСЄ дає гарантії Росії

В ОБСЄ розповіли, що представили Україні та Росії три групи ідей і чекають на фідбек.

Перша група стосується дискусії про архітектуру безпеки Європи у контексті того, що від США йде тенденція "до відмови від цієї відповідальності".

Друга група стосується того, як ОБСЄ може бути корисною під час мирного процесу і після укладення перемир'я між РФ та Україною.

Третя група ідей стосується того, які реформи необхідно провести в ОБСЄ як організації, щоб "бути більш відкритими, щоб слухати і висловлюватися про інших, а не залишатися лише в монологах".

Глава МЗС Швейцарії і чинний глава ОБСЄ Ігнаціо Кассіс повідомив, що його країна гарантує міністру закордонних справ Росії Сергєю Лаврову безперешкодний приїзд в Лугано для участі у міністерській зустрічі організації.

Генсек ОБСЄ заявив про прогрес в надії звільнення затриманих РФ українців зі спостережної місії.

А ще в МЗС РФ похизувались подарунком Лаврову музичної скриньки, що відтворює композицію Чайковського.

Щодо контактів з Москвою

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз завжди готовий проводити переговори з Росією з метою припинення війни в Україні, але це не мають бути "паралельні" канали комунікації.

За словами очільника німецького уряду, такі контакти не мають суперечити основному переговорному процесу, який днями активізувався в Абу-Дабі.

Цього тижня президент Франції Емманюель Макрон повідомив журналістам, що Єлисейський палац продовжує роботу з відновлення діалогу з правителем Росії Владіміром Путіним, додавши, що це робиться у консультаціях з Україною.

Неофіційно повідомляли, що 4 лютого дипрадник Макрона відвідав Москву для перемовин про Україну.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров назвав "жалюгідною дипломатією" публічні заяви президента Франції Емманюеля Макрона про плани поговорити з очільником Кремля.

Лавров покритикував Макрона за те, що він говорить про наміри поговорити з правителем РФ, але досі не телефонував.

"Знаєте, це несерйозно, це якась така жалюгідна дипломатія. Якщо ти хочеш зателефонувати і про щось серйозно поговорити – ну телефонуй, Путін завжди візьме слухавку. Він завжди вислухає будь-які пропозиції. А якщо піде мова про серйозні пропозиції, то маю вас запевнити – вони не залишаться без серйозної, конкретної, практичної реакції", – сказав глава МЗС РФ.

Папа Римський Лев XIV закликав до олімпійського перемир’я.

У Єврокомісії прокоментували бажання ФІФА повернути російські футбольні команди: підтримують участь російських спортсменів в міжнародних змаганнях у статусі нейтральних атлетів.

Енергетична допомога Україні

Литва вручила послу РФ ноту протесту через атаки по Україні.

Нідерланди виділяють понад 20 млн євро на підтримку енергетичного сектора.

Словенія виділила пів мільйона євро на підтримку енергетики України, а муніципалітети Литви виділяють 50 тисяч євро на генератори та обігрівачі для України.

Естонія передала Україні партію генераторів, а також відкрила у Києві пункт незламності.

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з главою МЗС Естонії Маргусом Тсакхною у Києві обговорив подальшу підтримку в енергетичній і оборонній сфері.

А міністр енергетики Денис Шмигаль провів онлайн-зустріч з міністром енергетики США Крісом Райтом, під час якої йшлося про допомогу, якої Україна потребує після масованих атак РФ по її енергетичному сектору.

Тим часом Чехія скорочує витрати на гуманітарну допомогу іншим державам, зокрема й Україні.

Канада надасть Україні партію ракет AIM для систем протиповітряної оборони, повідомив міністр оборони Михайло Федоров після розмови з канадським колегою Девідом Макгінті.

У Литві хочуть залучити в країну більше українських компаній ОПК.

20-й пакет санкцій

Європейська комісія презентувала проєкт нового, 20-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, який робить основний акцент на енергетику, фінансові послуги та торгівлю.

Варто наголосити, що тепер 20-й пакет санкцій має бути обговорений та затверджений Радою ЄС, його підтримка вимагає одностайного голосування всіх 27 держав Європейського Союзу.

Суд ЄС дозволив вилучати автомобілі, ввезені з Росії, а Естонія заборонила в'їзд ще понад 1000 осіб, які воювали на боці РФ проти України.

Невідомі дрони

У Польщі на території військової частини впав дрон.

Це вже не перший подібний випадок в країні.

У Дрокіївському районі Молдови місцеві правоохоронці отримали повідомлення про виявлення безпілотного літального апарату за межами села Софія.

Міністр оборони Румунії Раду Міруца вважає нереалістичною ідею створення "стіни дронів", яка б мала захищати від вторгнення ворожих безпілотників.

"У нас ще немає стіни. Немає стіни ні в Польщі, немає стіни ні в північних країнах. Ця "стіна дронів", в якій хтось, як у комп'ютерній грі, опускає завісу, через яку не проходить абсолютно нічого, – це утопія", – сказав він.

До речі, королева Нідерландів розпочала навчання, щоб стати резервісткою армії.

"Оскільки безпека Нідерландів більше не може вважатися само собою зрозумілою, Максима вирішила стати резервісткою", – йдеться в заяві оборонного відомства країни.

ЄС домовився з Туреччиною

Колишній міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс в інтерв’ю "Європейській правді" наголосив, що вступ України до ЄС є ключовим етапом у долученні України до загальноєвропейської системи безпеки.

За його словами, у Нідерландах усвідомлюють, що тісна співпраця з Україною потрібна не лише самій Україні, але також визначає безпеку Європи.

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос сьогодні прибула до Туреччини з метою поглибити двосторонні відносини. Вона зазначила, що країна є важливим партнером ЄС, зокрема у питанні завершення війни в Україні.

"Туреччина буде для нас дуже важливим партнером. Підготовка до миру і стабільності в Європі передбачає підготовку міцного партнерства з Туреччиною", – вважає вона.

Сьогодні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос домовилися про оновлення угоди, яка спрощує торгівлю між Анкарою та Євросоюзом.

Щодо ядерної зброї

США застерегли Росію та Китай від нарощування ядерних арсеналів.

Держсекретар США Марко Рубіо після завершення дії договору СНО-3 про контроль над ядерним озброєнням заявив, що Росія роками нехтувала положеннями угоди.

CША закликали своїх громадян в Ірані негайно виїздити.

Решта новин

Україна має "прискорено" вступити до ЄС, але є обов'язкова умова – ексглава МЗС Нідерландів.

Туреччина та ЄС домовилися модернізувати угоду про митний союз.

В МЗС Азербайджану викликали посла Росії та вручили ноту протесту.

Франція та Канада відкривають генеральні консульства в Гренландії.

TikTok загрожує штраф через порушення цифрового законодавства ЄС.

Кронпринцеса Норвегії вибачилася за свої зв'язки з Епштейном, а Росія, за даними ЗМІ, намагалася поширити фейк про зв’язки президента Франції Емманюеля Макрона з Епштейном.