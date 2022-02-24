Санкции сильнее SWIFT, саммит НАТО без Украины, помощь от Польши: главное за день

Приблизно о 5 ранку Путін оголосив війну Україні; Захід засудив напад Росії на Україну; США вважають, що Росія планує скинути і замінити керівництво України; Україна розриває дипломатичні відносини з РФ; США та понад 30 держав партнерів по всьому світі узгодили "пекельні санкції" проти Росії; Молдова та Литва запровадили надзвичайний стан; Чехія і Латвія припинили видавати візи росіянам; на саміт НАТО покликали Фінляндію та Швецію, але не Україну; Макрон пообіцяв Україні фінансову підтримку і оборонне обладнання; Нацбанк Польщі позичить Україні до майже 1 млрд доларів; Україна закликає ЄС надати системи протиповітряної та протиракетної оборони; НАТО посилює східний фланг.

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Підступний напад РФ на Україну

Приблизно о 5 ранку Путін оголосив війну Україні. Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що справдилися найгірші прогнози.

Захід засудив напад Росії на Україну. Президент США Джо Байден заявив, що світ притягне Росію до відповідальності.

Керівники Європейської ради та Єврокомісії Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн уранці у спільній заяві заявили, що Кремль за це відповість. До речі, друзі Путіна у ЄС також засуджують напад РФ на Україну.

Відреагувала на новий напад РФ на Україну і Туреччина.

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що Британія і союзники відреагують рішуче.

Сполучені Штати вважають, що вторгнення Росії в Україну спрямоване на те, щоб "обезголовити" український уряд і встановити власне управління.

За словами високопоставленого представника міністерства оборони США, саме тому один із трьох основних напрямків російського наступу спрямований на Київ.

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією та просить держав-партнерів розірвати дипвідносини з агресором.

МЗС оприлюднило рекомендації для українців, які застрягли за кордоном.

За даними турецького телеканалу NTV, у Чорному морі в турецький корабель, який вийшов з Одеси і прямував до Румунії, влучила бомба.

Хоча судно було пошкоджено, постраждалих і жертв немає.

Україна закликала Туреччину закрити Босфор і Дарданелли для кораблів РФ.

Молдова запровадить надзвичайний стан і заявила про готовність приймати біженців з України. Країна також закрила повітряний простір.

В Євросоюзі застерегли авіакомпанії від польотів над і поблизу України і підготували план для прийому біженців.

Литва також запроваджує надзвичайний стан і закликала своїх громадян виїздити з України.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що лише сильна та єдина відповідь демократичного Заходу здатна зупинити Росію і від цієї відповіді може залежати майбутнє всієї Європи.

Польща закликала своїх громадян негайно покинути Україну і скорочує дипломатичну присутність в Україні. Дипмісії у Києві і Львові лишаться.

Посол Фінляндії і фінські співробітники посольства покинули Україну, проте посол Словаччини залишається в Києві, їхнє посольство працює.

Латвія на кілька років заборонила ретрансляцію каналів "Россия" і "Россия 24".

Чехія і Латвія припинили видавати візи росіянам.

25 лютого має відбутися екстрений саміт Північноатлантичного альянсу у розширеному складі: з Фінляндією та Швецією, але без України.

"Пекельні санкції" проти агресора та підтримка України

США та понад 30 держав партнерів по всьому світі узгодили "пекельні санкції", що мають вдарити по Росії.

За словами президента США Джо Байдена, планується, серед іншого, обмежити можливість Росії вести бізнес у доларах, євро, фунтах і ієнах, бути частиною світової економіки. А також зупинити здатність Росії фінансувати і нарощувати військо.

Раніше Євросоюз оприлюднював деталі "пекельних санкцій".

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Євросоюз усвідомлює, що йдеться не лише про російсько-українську війну, а про значно масштабнішу агресію.

Вона повідомила, що частина санкцій є подібною до тих заходів, які ЄС вже вживав раніше, але вони тепер охоплять більшу частину економіки РФ.

Санкції, зокрема, мають вдарити по стратегічних галузях російської економіки, заблокувати доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими, і послабити основу економіки РФ та її здатність модернізуватися.

Крім того, зі слів фон дер Ляєн випливає, що ЄС має намір централізовано заблокувати державні активи Росії за кордоном.

Слід додати, що кілька держав ЄС проти відключення Росії від SWIFT.

Британія оголосила санкції проти ВТБ і заборонила польоти "Аерофлоту". Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав російську атаку "огидною та варварською авантюрою Путіна", яка "має закінчитися невдачею".

Канада введе санкції проти банків РФ, міністрів і російської еліти.

Хоча, експрезидентка Литви Даля Грибаускайте нагадала, що Путіна треба зупиняти не санкціями, а на полі бою.

Тим часом, Швейцарія посилить заходи проти Росії.

Президент Франції Еммануель Макрон у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським пообіцяв надання економічної, фінансової підтримки, а також оборонного обладнання.

Естонія виділила 200 тисяч євро на термінову допомогу жителям України.

Нацбанк Польщі позичить Україні до 4 млрд злотих.

У парламенті Німеччини закликали надати Україні зброю.

Україна терміново просить в ЄС засоби медичної допомоги та закликає надати системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Також Київ просить Захід запровадити "безпольотну зону" над Україною.

Посилення східного флангу НАТО

Президент США Джон Байден підтвердив, що американські війська "не беруть участь і не братимуть участь" у війні Росії в Україні.

Він зазначив, що сили Сполучених Штатів прямують до Європи не для того, щоб воювати в Україні, а для того, щоб захищати союзників НАТО і заспокоювати цих союзників на сході. Байден наголосив, що Сполучені Штати захищатимуть кожен дюйм території НАТО, використовуючи всю силу Америки.

США направили винищувачі F-35 до країн Балтії.

Крім того, три додаткові винищувачі направить до Румунії Німеччина.

Це лише частина цікавих новин 24 лютого, решту читайте на сайті "Європейської правди". Підписуйтеся на наш Telegram-канал - так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію! А ще "Європейська правда" запустила англомовну версію сайту.

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