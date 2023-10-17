США дали ATACMS, Орбан встретился с Путиным, Европарламент согласовал 50 млрд: новости дня

Нарешті це сталося! США передали Україні ракети ATACMS. Крім того, ЗСУ вже отримали всі обіцяні танки Abrams.

Чекаємо новин від канцлера Німеччини Шольца щодо ракет Taurus!

Тим часом у Європі спостерігається зростання ісламістського тероризму, а також дивних пошкоджень підводної інфраструктури.

США готують для Ізраїля військову допомогу на $10 млрд, а у Польщі опозиція закликає президента бути активнішим, щоб швидко сформувати новий уряд.

Все важливе і цікаве за вівторок 17 жовтня – у дайджесті "Європейської правди".

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Перші ATACMS від США

Почнемо з довгоочікуваної новини – США нарешті передали Україні ATACMS і їх вже навіть встигли використати.

За даними газети The Wall Street Journal та порталу Politico, українські сили у ніч проти вівторка використали далекобійні ракети ATACMS для ударів по двох аеродромах в окупованих Росією Луганську й Бердянську.

За даними WSJ, протягом останніх кількох днів США таємно відправили в Україну "невелику кількість ракет". Інших подробиць видання не розкривають, але уточнюють, що модифікація ATACMS, яку отримала Україна, має дальність до близько 160 кілометрів.

Фахівці з розвідки з відкритих джерел поширювали фото уламків ракети нібито з місця ударів, стверджуючи, що вони з великою ймовірністю належать ракетам ATACMS.

Згодом український президент підтвердив застосування ATACMS в Україні.

"Сьогодні особлива вдячність – Сполученим Штатам. Наші домовленості з президентом Байденом виконуються. Виконуються дуже влучно – ATACMS себе показали", – заявив Зеленський.

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес в інтерв’ю "Європейській правді" раніше висловлював думку, що для перемоги Україні потрібні далекобійні засоби високоточного вогню.

Крім того, у США заявили, що передали Україні обіцяний 31 американський бойовий танк M1A1 Abrams разом із запчастинами та боєприпасами.

До речі, у Литві відремонтують пошкоджені на фронті в Україні танки Leopard, а уряд Латвії виділив на підтримку українських біженців додаткові 10,3 млн євро.

Європарламент підтримав виділення 50 млрд євро Україні у наступні 4 роки.

Далі за процедурою для ухвалення остаточного рішення повинні розпочатися переговори парламенту з країнами-членами ЄС. Це відбудеться, щойно Рада ЄС узгодить спільну позицію.

Слід додати, що Україна зняла ключову перепону для старту переговорів про вступ в Євросоюз.

$10 млрд для Ізраїля

Як повідомляє The New York Times, Ізраїль запросив у США надзвичайну військову допомогу на $10 млрд.

Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив під час візиту до Тель-Авіва в неділю, що американські законодавці обговорювали надання Ізраїлю запасних боєприпасів для системи протиракетної оборони "Залізний купол", високоточних бомб, комплектів JDAM для перетворення стандартних бомб у високоточні снаряди та 155-міліметрових боєприпасів.

За інформацією видання, пакет допомоги наразі формується Конгресом в координації з Білим домом і також включатиме кошти для України, Тайваню та покращення правоохоронних заходів на американо-мексиканському кордоні.

Крім того, за даними The Wall Street Journal, США відібрали дві тисячі військових для підтримки Ізраїлю. Ці війська будуть надавати консультації та медичну підтримку. Вони представлятимуть усі види Збройних сил США.

У Сполучених Штатах офіційно підтвердили, що президент Джо Байден планує візит до Ізраїлю у середу.

Тим часом німецький канцлер Олаф Шольц сьогодні прибув до Ізраїлю. Але першим із лідерів країн, якого ізраїльський прем’єр Нетаньягу прийняв після нападу ХАМАС, став прем’єр Румунії Марчел Чолаку.

До того ж і президент Франції Емманюель Макрон анонсував поїздку на Близький Схід.

Орбан і Вучич з Путіним

На тему ситуації на Близькому Сході слід додати, що Радбез ООН відхилив резолюцію, де РФ закликала до перемир’я в Ізраїлі без осуду ХАМАС.

Сьогодні у китайській столиці російський диктатор Владімір Путін вперше за понад рік зустрівся з лідером країни ЄС – ним очікувано виявився прем’єр Угорщини Віктор Орбан.

Орбан на цій зустрічі назвав війну проти України "воєнною операцією".

"Ні, Вікторе. Те, що відбувається в Україні – це не "спеціальна воєнна операція", це ВІЙНА. Війна, в якій борються угорці із Закарпаття. Ганьба!", – відреагував депутат угорського парламенту Мартон Томпош, який є одним із засновників представленого в парламенті опозиційного руху Momentum.

Та і президент Сербії розповів про "коротку" розмову з Путіним у Пекіні.

Загроза тероризму у Європі

Президент Франції попереджає про сплеск ісламістського тероризму у Європі.

Нагадаємо, 13 жовтня 20-річний виходець з Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції.

Після цього у Франції почав діяти найвищий рівень терористичної загрози, до заходів безпеки залучили 7 тисяч військових.

Президент Франції Емманюель Макрон розпорядився перевірити досьє усіх іммігрантів, яких підозрюють у радикалізації, що може бути підставою для депортації у країни походження.

Глава антитерористичної прокуратури Франції Жан-Франсуа Рікар повідомив, що підозрюваний екстреміст заявив про вірність угрупованню "Ісламська держава" перед тим, як здійснити смертельний напад на школу у місті Аррас.

Лідерка французького правопопулістського "Національного об’єднання" Марін Ле Пен вимагає вислати усіх іммігрантів, помічених у радикалізації.

А ввечері 16 жовтня у Брюсселі сталася стрілянина. Згодом стало відомо, що нападник вигукував "Аллах акбар" і є симпатиком ІДІЛ. Двоє загиблих від рук терориста виявилися шведськими футбольними фанатами, і схоже, що нападник умисно стріляв у них.

Вранці підозрюваного затримали в одному з районів бельгійської столиці, під час затримання він отримав серйозні поранення і згодом помер.

45-річний Абдесалем Л. – вихідець з Тунісу, який останнім часом проживав у Брюсселі.

Чоловік був відомий поліції, окрім нелегального перебування в країні, за підозрами у причетності до торгівлі людьми та "створенні загрози для нацбезпеки".

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що ісламістський теракт у Брюсселі, внаслідок якого 16 жовтня загинули двоє шведських громадян, майже точно був спрямований "проти шведів і Швеції".

Близько двох місяців тому у зв’язку з напругою через провокативні акції зі спаленням Корану Служба держбезпеки Швеції Säpo підвищила рівень терористичної загрози до четвертого з п’яти, передусім через загрози, пов’язані з ісламістським екстремізмом.

Десятки відомих європейських політиків висловили співчуття Бельгії та Швеції.

Тим часом Брюссель після теракту поверне попередній рівень терористичної загрози. У Бельгії після теракту заявили, що безпосередня терористична загроза для бельгійської столиці минула і її рівень повернуть на попередній показник.

А в Іспанії посилюють заходи антитерористичної безпеки.

Також Франція посилює охорону кордонів після теракту в Брюсселі.

До речі, сьогодні евакуювали людей з Версалю через загрозу вибуху.

Пошкодження кабелів у Європі

Крім сплеску ісламістського тероризму, у Європі фіксують інші загрози, які можуть виходити від ворожих держав.

Як відомо, у ніч на 8 жовтня оператори помітили аномальне падіння тиску у газопроводі Balticconnector, що сполучає Естонію з Фінляндією через Фінську затоку. Згодом з’ясувалося, що пошкоджений також телекомунікаційний кабель неподалік.

Сьогодні слідчий Центральної кримінальної поліції Фінляндії Рісто Лохі сказав, що інформація з відкритих джерел дозволила встановити судна, які були в районі Balticconnector на момент його розгерметизації. Серед них – Newnew Polar Bear, який ходить під прапором Гонконгу, та російський "Севморпуть".

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що країна посилить підводне спостереження у Фінській затоці і Балтійському морі для кращого захисту підводної інфраструктури після інциденту з газогоном Balticconnector.

А шведська влада виявила пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю, прокладеного між Естонією та Швецією – що, ймовірно, сталось у той самий час, як був пошкоджений газогін Balticconnector між Естонією та Фінляндією.

"Йдеться не про повний обрив кабелю, а про часткове пошкодження", – повідомив міністр цивільної оборони країни Карл-Оскар Болін.

Результати виборів у Польщі

У Польщі порахували 100% голосів, явка стала рекордною.

За результатами виборів "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" отримують шанс сформувати уряд.

До речі, колишній прем’єр-міністр Польщі, голова ключового опозиційного блоку "Громадянська коаліція" Дональд Туск встановив рекорд за кількістю отриманих голосів на виборах, що відбулись 15 жовтня.

Керівна партія Польщі "Право і справедливість" ("ПіС") втрачає понад 10 місць у Сенаті.

Туск звернувся до президента Анджея Дуди із закликом ухвалити "енергійні та швидкі рішення", щоб швидко сформувати новий уряд. Голова канцелярії президента Польщі Павел Шрот відкинув заклики лідера опозиційного блоку "Громадянська коаліція".

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Прем'єр Вірменії заявив, що країна готова до мирної угоди з Азербайджаном до кінця року і готова максимально зблизитись з ЄС.

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