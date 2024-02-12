Обострение блокады границы, Трамп напугал Европу, новый президент Финляндии: новости дня

Сенат США обережно рухається до схвалення допомоги Україні, хоча на заваді цьому стоїть Дональд Трамп. Тож, рішення, звісно, не гарантоване.

Він вже наробив галасу в Європі своїми заявами щодо НАТО. Глава МЗС Франції навіть запропонував створити додаткову, європейську, безпекову структуру окрім Альянсу.

Крім того, в Європі зменшується кількість людей які вважають Росію найбільшою проблемою. В той самий час агресор продовжує "нарощувати м’язи".

Серед інших тем дня – блокада кордону фермерами, деталі щодо старту роботи Реєстру збитків, вбивство українського баскетболіста в Німеччині.

Повна картина понеділка, 12 лютого, – у дайджесті новин "Європейської правди".

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Трамп на заваді допомоги Україні

У неділю Сенат Конгресу США зробив ще один крок до схвалення великого пакетного проєкту з коштами на допомогу для України.

Наступний крок до його схвалення Сенат США може зробити вже у понеділок, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Нагадаємо, проєкт розглядають без частини про південний кордон, яку блокували республіканці.

Зазначений пакет на понад $95 млрд передбачає $61 млрд для України; $14 млрд для Ізраїлю; і ще $4,83 млрд для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Проте Дональд Трамп перед голосуванням в Сенаті у неділю висловився проти продовження допомоги країнам з боку США, окрім як у вигляді позики.

Поки невідомо, чи погодяться республіканці у Палаті представників підтримати проєкт, якщо він буде схвалений у Сенаті.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який останнім часом перетворився на головного адвоката збройної підтримки України, наприкінці минулого тижня відвідав Сполучені Штати з важливим візитом.

Він скористався робочою поїздкою, щоб обговорити основне на сьогодні питання двосторонніх відносин – продовження підтримки України – на зустрічах з представниками американського Сенату та президентом Джо Байденом.

Докладніше про поїздку Шольца – у статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої.

Треба визнати, канцлер Німеччини, яким би сильним не було його бажання уплинути на внутрішню політику США, не є тією людиною, що має суттєвий вплив на рішення Конгресу.

Натомість такий уплив вочевидь має Дональд Трамп, чиї прихильники-трампісти, як видається, не планують давати Байдену перед виборами жодних перемог – навіть у такому критичному питанні, як Україна.

Так, процедурне рішення щодо України було успішним у Сенаті, і є надії на подальший успіх у Палаті представників, однак гарантій на це не дасть ніхто.

Загалом, якщо президентом США стане Дональд Трамп, то Європі, ймовірно, тільки додастся проблем. До речі, більшість американців вважають, що Байден вже надто поважного віку для 2-го терміну.

Трамп налякав Європу

Дональд Трамп загрожує повною невизначеністю не лише щодо допомоги Києву. Під питанням і готовність Сполучених Штатів захистити союзників по НАТО у разі потенційної агресії РФ.

Німецький депутат Норберт Реттген вважає, що повернення Трампа може призвести до екзистенційної кризи НАТО.

"Ми повинні готуватися до того, що Дональд Трамп виграє вибори в США восени. Це занурить НАТО в екзистенційну кризу, тому що Дональд Трамп розглядає оборонний альянс з суто транзакційного погляду: той, хто, на його думку, не платить достатньо, не буде захищений США. Ці країни він оголошує законними обʼєктами нападу – під цим передусім йдеться про нас, німців", – зазначив Реттген.

Він додав, що Німеччині треба підготуватися до переобрання Трампа.

На церемонії закладання нового заводу з виробництва боєприпасів у понеділок канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав перейти до великомасштабного виробництва оборонного обладнання, аби Європа могла успішно стримувати агресорів.

Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив виданню Tagesspiegel, що після завершення будівництва нового заводу Німеччина зможе виробляти 200 тисяч артилерійських снарядів на рік.

"Україна отримає від нас кілька сотень тисяч снарядів лише цього року, а також кілька десятків бронетранспортерів і танків", – зазначив він.

Разом з тим, у Німеччині все таки сподіваються на збереження партнерства зі США за будь-якого президента.

А ще, нещодавно, під час мітингу в Південній Кароліні Дональд Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що вважає несерйозними і безвідповідальними такі заяви Дональда Трампа.

Чинний глава Білого дому Джо Байден назвав висловлювання свого попередника "жахливими і небезпечними".

А колишній радник з нацбезпеки США в адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон вважає, що його погрози вийти з НАТО у разі повернення до влади слід сприймати серйозно.

"Коли він каже, що хоче виходу США з НАТО – думаю, це дуже реальна погроза, і вона мала б надзвичайно погані наслідки для США. І не лише у Північноатлантичному регіоні, а набагато ширше", – наголосив Болтон.

Хоча, впливовий сенатор-республіканець Марко Рубіо відкинув занепокоєння щодо висловлювань Трампа про НАТО.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне закликав до створення додаткової безпекової структури, окрім НАТО, після заяв експрезидента США.

Слова Сежурне відображають ідею стратегічної автономії, яку Франція активно просуває в Європі за президентства Емманюеля Макрона. Її ідея полягає в зменшенні залежності від американської парасольки безпеки та покладанні насамперед на європейські ресурси.

Загроза з боку Росії

Тим часом, Росія продовжує "нарощувати м’язи", хоча все менше європейців бачать у ній найбільшу проблему. Прем’єр Румунії взагалі впевнений, що РФ не нападатиме на його країну.

Голова норвезької розвідки Нільс Андреас Стенсенс вважає, що РФ за рік стала сильнішою і має перевагу у війні.

За його словами, Росія зможе призвати приблизно втричі більше людей, ніж Україна, та і виробництво російських озброєнь відбувається вищими темпами.

Крім того, віцеадмірал зазначив, що Москва справляється із західними санкціями краще, ніж очікувалося. Згідно з дослідженням, Британія за 10 місяців 2023 року поставила РФ ключове обладнання на $100 млн, зокрема напівпровідники та безпілотники

У зв’язку з цими факторами Стенсенс закликає Європу готуватись "до більших змін і більш непередбачуваної ситуації", зокрема того, що Росія "буде використовувати всі свої інструменти, щоб спробувати вплинути на Захід".

У прикордонному районі Молдови після однієї з останніх російських атак виявили збитий "Шахед". Сапери знайшли цілою бойову частину дрона з приблизно 50 кг вибухівки.

Переможець президентських виборів у Фінляндії Александер Стубб заявив, що політичних відносин з РФ не буде до закінчення війни.

Цікаво, що на карнавалі у німецькому Дюссельдорфі висміяли Путіна і патріарха Кирила.

Блокада кордону

Польські фермери розширили акції протесту ще на два пункти перетину кордону – "Зосін" та "Долгобичув". Крім того, вони знову заблокували для вантажів КПП "Шегині – Медика", який на вихідних тимчасово розблокували.

Загалом поляки блокують 5 пунктів пропуску на кордоні.

Нагадаємо, у п'ятницю фермери з усієї Польщі розпочали акцію протесту, що, як очікується, триватиме 30 днів. Вона передбачає, серед іншого, блокування доріг і прикордонних переходів з Україною.

Дійшло навіть до пошкоджень українського вантажу.

У неділю біля КПП "Дорогуськ" протестуючі польські фермери висипали частину зерна з українських вантажівок, які перетнули кордон.

Посол України у Польщі заявив, що очікує рішучої реакції польських органів влади на цей інцидент.

Торговий представник України Тарас Качка також вважає, що польська влада має рішуче відреагувати на дії польських фермерів, які розсипали зерно з українських вантажівок, щоб не допустити гірших насильницьких інцидентів.

"Єдине, що тепер може врятувати – зняти всі блокади і гарантувати безпеку українським вантажам в Польщі. Інакше завтра Меклер (один зі співлідерів протестів польських фермерів і перевізників. – Ред.) і його банда почнуть вбивати українців за те, що вони українці", – заявив Тарас Качка у своєму Facebook.

На його думку, недостатня реакція польської влади на пошкодження вантажу з України призведе "до сильнішої ксенофобії та політичного насильства".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба України назвав псування українського зерна на польському кордоні неприпустимим і наголосив, що будь-який фермер "повинен знати, скільки важкої праці потрібно, щоб виростити зерно, особливо у воєнний час".

"Заради дружніх українсько-польських відносин винні у цій провокації мають бути притягнуті до відповідальності", – додав Кулеба.

Польські правоохоронці, коментуючи перебіг розслідування інциденту із розсипаним зерном, заявили, що наразі збирають докази, опитують свідків і планують незабаром передати матеріали справи до місцевої прокуратури.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава хоче допомагати Україні на тлі російської агресії, але інтереси польських фермерів важливі.

Слід додати, що молдовські фермери також блокували КПП, але на кордоні з Румунією.

Щодо реєстру збитків

Українці, українські компанії та українська держава зможуть подавати заяви та докази для отримання виплат за завдані матеріальні та нематеріальні збитки вже цієї весни.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" повідомив Маркіян Ключковський, виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

"Кінець березня чи початок квітня – це орієнтовний час, коли розраховуємо бути готовими почати прийом заяв", – сказав Ключковський.

Він зазначив, що реєстр як міжнародна організація був створений лише сім місяців тому і те, що зараз уже виходять на його запуск – "це третя космічна швидкість".

Ключковський наголосив, що усі заяви потрібно буде подавати винятково у цифровому форматі. Потім ці заяви будуть очікувати розгляду по суті, який має здійснювати Компенсаційна комісія – нова, ще не створена інституція, яка призначатиме компенсації, що їх матиме заплатити Росія.

Що стосується термінів, коли можна реально очікувати на компенсації, Ключковський не вважає, що це буде можливим у цьому році.

Також він розповів, як збираються отримати гроші від РФ для виплати компенсацій та чи можлива буде компенсація за руйнування від українських снарядів.

А ще Ключковський повідомив, що на компенсації від РФ за пошкодження на лінії фронту та в Маріуполі можна подавати, не доводячи руйнувань.

До речі, Євросоюз схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України.

Крім того, як повідомляє Bloomberg, ЄС готує перші санкції проти компаній з Китаю через війну в Україні.

Вбивство українського баскетболіста

Федерація баскетболу України повідомила про загибель 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова в Німеччині, Федерація баскетболу міста Києва додає, що хлопець загинув внаслідок нападу.

За даними правоохоронців, увечері 10 лютого на автобусній зупинці на площі Віллі Брандта в місті Оберхаузен між двома групами молодих людей спалахнула жорстока суперечка.

Спочатку вони сперечалися в автобусі, однак перепалка завершилася фізичною сутичкою після виходу з автобуса на вищезгаданій площі.

Внаслідок інциденту четверо молодих людей отримали серйозні поранення, імовірно, ножові. Нападники з місця злочину втекли.

Згодом Міністерство закордонних справ України повідомило, що німецька поліція затримала вбивцю українського баскетболіста Володимира Єрмакова.

За даними Bild, один з нападників був німцем турецького походження. Він вже відомий поліції за кілька злочинів, пов'язаних із завданням тілесних ушкоджень і пограбуванням.

Другий підозрюваний – німець-грек, він також відомий поліції.

Підозрюваним 14 та 15 років.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський написав, що "вбитий горем" через безглуздий напад, який забрав життя Володимира Єрмакова та внаслідок якого поранення отримав його партнер по команді Артем Козаченко.

"Мої думки з їхніми сім'ями. Насильству та ненависті має бути покладено край", – зазначив Ліпавський.

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