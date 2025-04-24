Требования Трампа к РФ, реакция на удар по Украине, первые эксгумации поляков: новости дня

Трамп тисне на Зеленського і в той же час заявляє про прихильність Росії до миру. Поки американський президент захищає Путіна, росіяни продовжують обстрілювати Україну.

Макрон каже, що гнів Америки має бути спрямований тільки на Путіна, а данська прем'єрка наголосила, що про мир не можна домовлятися під вогнем.

Агентство Bloomberg дізналося, що США вимагатимуть від Росії в рамках своїх "мирних пропозицій".

Все важливе і цікаве за четвер, 24 квітня – в дайджесті "Європейської правди".

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Тиск Трампа на Україну

Президент США Дональд Трамп фактично звинувачує українського президента у затягуванні війни.

"Я думаю, що Росія готова, і багато хто говорив, що Росія хоче піти на все. І я думаю, що ми досягли угоди з Росією. Ми маємо домовитися із Зеленським", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

За його словами, з Володимиром Зеленським складніше домовитися.

Американський президент також зазначив, що нібито не має фаворитів між Україною та Росією, і що він просто хоче, щоб війна закінчилася.

Пропозиції мирного плану Дональда Трампа, який його посланці передали європейцям під час зустрічі у Парижі минулого тижня, явно розбалансовані на користь Росії.

І в Україні і в Європі розкритикували пропозиції адміністрації президента США.

Депутат німецького Бундестагу Родеріх Кізеветтер назвав "мирні" пропозиції Трампа "актом капітуляції".

За даними Financial Times, генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до США попросить не змушувати Україну до невигідної "мирної угоди".

Крим може вдарити по НАТО?

Видання Financial Times пише, що статус Криму може створити серйозну дипломатичну кризу в НАТО.

Зокрема, деякі європейські посадовці побоюються, що розбіжності щодо одностороннього проєкту "мирної угоди" адміністрації Трампа, який передбачає визнання Сполученими Штатами Криму частиною Росії, підірвуть трансатлантичну безпеку і навіть зірвуть саміт НАТО наприкінці червня.

За словами посадовців із неназваних держав, вони будуть дотримуватися своєї давньої позиції: вони не приймуть нічого, що стосується суверенітету України, проти чого виступає Володимир Зеленський.

Для європейців ідея визнання анексії Криму є неприйнятною, оскільки це зруйнувало б заснований на правилах порядок, який протягом поколінь забезпечував мир на континенті. "Крим і прагнення (України) до членства в НАТО є для нас червоною лінією. Ми не можемо від них відмовитися", – заявив неназваний високопосадовець з ЄС.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що не повинно бути жодного визнання претензій Росії на Крим, адже це підриває міжнародне право та надсилає сигнал агресорам, що вони можуть зберігати контроль над окупованими територіями.

За його словами, "ставлячи під сумнів принципи міжнародного права, ставлячи під сумнів статус Криму, ми відкриваємо пекло, з якого повилазять демони, яких ніхто не зможе стримати".

Президент Франції Емманюель Макрон переконаний, що наразі обговорювати питання статусу окупованого РФ українського півострова Крим "не на часі".

Його заява пролунала на тлі того, як напередодні президент США Дональд Трамп написав в Truth Social, що "Крим був втрачений багато років тому", а слова Зеленського "шкодять мирним переговорам".

Реакція на удар по Україні

На тлі заяв Трампа про прагнення Путіна до миру російські загарбники знову здійснили кривавий обстріл України.

Уночі 24 квітня Україна перебувала під масованою комбінованою атакою росіян. Загалом Росія випустила по Україні 215 ракет різного типу та дронів, основний удар прийшовся по Києву, ППО збила 112 ворожих повітряних цілей.

Через атаку на Україну Польща піднімала авіацію. До речі, шведські винищувачі, що патрулюють у Польщі, вперше піднімали, але не через атаку РФ на Україну, а через літак РФ.

Глава МЗС України Андрій Сибіга закликав до тиску на Росію для досягнення миру після того, як росіяни здійснили масовану повітряну атаку.

"Вчорашні максималістські вимоги Росії до України вивести війська з її регіонів у поєднанні з цими жорстокими ударами свідчать про те, що саме Росія, а не Україна, є перешкодою на шляху до миру. Тиск слід чинити на Москву, а не на Київ", – заявив Сибіга.

Президент Володимир Зеленський після нічної масованої атаки РФ на Україну заявив, що доручив міністру оборони негайно звʼязатися з партнерами щодо запитів про зміцнення ППО.

Він повідомив, що скоротить частину візиту до ПАР та після зустрічі з президентом цієї країни негайно повернеться в Україну.

У Польщі також закликали ще більше посилити підтримку України.

Український президент пов’язав нічний удар РФ по Києву із тиском на США.

"Ми захищаємо свої права, Росія це розуміє і тисне на нас. Тисне і на Америку, з чим я ще пов’язую сьогоднішній удар", – зазначив Зеленський.

Американський президент Дональд Трамп заявив, що "не задоволений російськими ударами по Києву".

"Це не було необхідно, і дуже невчасно. Владіміре, зупинись!" – написав він в Truth Social і закликав укласти мирну угоду.

Висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас наголосила, що "це не прагнення до миру – це знущання з нього".

"Справжньою перешкодою є не Україна, а Росія, чиї воєнні цілі залишаються незмінними", – наголосила висока представниця ЄС.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "гнів Америки має бути спрямований тільки на одну людину: президента Путіна".

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що смертоносний російський удар по Києву – "справжнє нагадування, що Росія є агресором".

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зазначила, що остання масована атака стала "чітким сигналом з Кремля": "Росія не зацікавлена в мирі".

"Про мир не можна домовлятися під вогнем", – підкреслила вона.

Низка країн Європи також відреагували на нічну атаку РФ.

Вимоги Трампа до РФ

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США мають певний крайній термін для досягнення "мирної угоди" між Україною та Росією, які мають "сісти за стіл переговорів".

"У нас є крайній термін. І після цього наше ставлення (до "мирного врегулювання". – Ред.) буде зовсім іншим, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси це зробити (досягти "миру". – Ред.)", – сказав Трамп.

Агентство Bloomberg дізналося, що США вимагатимуть від Росії в рамках своїх "мирних пропозицій".

Серед іншого, США вимагатимуть від Росії визнати право України на власні збройні сили та оборонну промисловість у рамках ширшої мирної угоди між Москвою і Києвом.

Це означатиме, що Путіну доведеться відмовитися від однієї з проголошених ним цілей повномасштабного вторгнення – демілітаризації України.

Також джерела розповідають, що США хочуть, щоб Росія повернула під контроль України Запорізьку АЕС.

Потім станція, за планом адміністрації Трампа, має перейти під американський контроль, щоб постачати електроенергією міста, які перебувають як під контролем України, так і під російською окупацією, кажуть співрозмовники.

США також хочуть забезпечити Україні прохід через річку Дніпро і повернути під контроль Києва окуповані Росією території в Харківській області.

Тим часом, у Дональда Трампа на столі, за словами Володимира Зеленського, формат стратегії щодо територій України, узгоджений у Лондоні.

Окремо Зеленський наголосив, що все, що суперечить українським цінностям або Конституції – не може бути в будь-яких домовленостях.

Прихильність до Росії

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф виступає за скасування енергетичних санкцій проти Росії і навіть доручив своїй команді скласти перелік усіх енергетичних санкцій, які США ввели проти Росії, пише Politico.

За даними джерел видання, його планам протистоять держсекретар США Марко Рубіо і міністр внутрішніх справ Даг Бергам, який також є головою Ради з енергетичного домінування Білого дому.

А ще Дональд Трамп готується до зустрічі з Владіміром Путіним.

У партії Олафа Шольца підтримали скасування санкцій США проти "Північного потоку-2".

До речі, радимо прочитати про те, як Польща позбулася російського газу і які вигоди отримала.

А от Британія заборонила експорт геймпадів до Росії.

Посилення оборони

За даними ЗМІ, Данія посилить військову присутність на стратегічному острові у Балтії.

Президент Латвії затвердив вихід країни з конвенції про заборону протипіхотних мін, а Естонія зробила перший крок до виходу з конвенції про заборону протипіхотних мін.

Литва витратить 187 млн євро на бойові машини і системи ППО NASAMS, а в Естонії хочуть запустити завод із виробництва вибухівки.

Політика в США

За даними CBS News, міністр оборони США розпорядився обладнати в Пентагоні кімнату для макіяжу. Піт Гегсет каже, що це вигадка.

А The Washington Post пише, що глава Пентагону встановив додаток Signal на офісному комп’ютері в Пентагоні.

Докладно про скандали довкола Гегсета і про перспективи його звільнення читайте в нашій свіжій статті Пентагон, що загрожує Трампу: чи призведуть скандали з міністром оборони США до його відставки.

На тему внутрішнього політики Сполучених Штатів додамо, що 12 штатів судяться з адміністрацією Трампа через "незаконні мита". Позивачі стверджують, що американський президент не має таких повноважень.

Решта новин

В Україні почали першу за багато років ексгумацію останків поляків.

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