Пять Patriot Украине, новые переговоры с РФ, запрет для "дирижера Путина": новости дня

Сьогодні відбулося 29-е засідання у форматі "Рамштайн", в якому взяли участь представники 52 держав. Україна на ньому оголосила про поточні потреби, а головуючі на засіданні Німеччина і Британія анонсували чергові партії військової допомоги Києву.

Цього тижня у Стамбулі може відбутися і черговий раунд російсько-українських переговорів.

Тим часом Польща готує брошуру для громадян про те, як діяти в разі війни, а у Молдові анонсували навчання за участю військових США та Румунії.

А ще – нарада послів, загадкова загибель в Іспанії колишнього співробітника українського МВС.

Все важливе і цікаве за понеділок, 21 липня – в дайджесті "Європейської правди".

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Засідання в форматі "Рамштайн"

У 29-му засіданні Контактної групи з питань оборони України під головуванням Британії та Німеччини взяли участь 52 держави. Засідання проходило онлайн.

"Це свідчення натхнення, яке український народ надає нам своєю боротьбою за свободу та за безпеку всіх вільних націй", – заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі у вступному слові, відкриваючи засідання, яке також відоме, як формат "Рамштайн".

Гілі також зазначив, що члени цієї Контактної групи з питань оборони України мають зі свого боку "підключитися до 50-денної кампанії щодо озброєння України на полі бою, щоб підштовхнути Путіна за стіл переговорів".

Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль під час виступу зазначив, що Україні треба $6 млрд, щоб закрити дефіцит закупівель та повернути війну в РФ.

"Це дозволить нам виготовити більше FPV-дронів для утримання лінії, більше перехоплювачів для протидії атакам "Шахедів", а також додаткову глибоку ударну зброю, щоб повернути війну до Росії", – заявив Шмигаль.

Крім того, він попросив швидше купити в США системи Patriot і ракети PAC-3.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку засідання у форматі "Рамштайн" повідомив, що Сполучені Штати Америки та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot, які повинні надійти на поле бою якомога швидше.

За даними Bloomberg, Німеччина і США наблизились до фінальної домовленості про постачання ЗРК Patriot Україні.

Угода передбачає, що Німеччина віддасть Україні два ЗРК зі своїх запасів, та отримає від США заміну з промислових складів.

Офіційно оголосити про домовленість можуть вже цього тижня.

Пісторіус також подякував Бельгії, Данії, Швеції та Норвегії за внесок у посилення системи протиповітряної оборони України.

А ще міністри оборони Британії та Німеччини повідомили на засідання у форматі "Рамштайн", що ці дві країни започаткували спільний проєкт, який дозволить надати Україні 220 тисяч снарядів для німецької зенітної системи Gepard, також обидві держави профінансують постачання на поле бою сучасних безпілотників великої дальності українського виробництва.

А міністр оборони Канади Девід Макгінті оголосив про виділення додаткових 20 мільйонів канадських доларів ($14,6 мільйона) на підтримку обслуговування танків Leopard 2 для України.

Крім того, Британія вдарила новими санкціями по "тіньовому флоту" Росії.

Тиждень переговорів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що представники України готуються до наступного раунду зустрічі з Росією, яка має відбутися у Туреччині в середу, 23 липня.

Українська сторона раніше озвучила порядок денний наступної зустрічі: повернення військовополонених, повернення викрадених Росією дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів

Останній раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі відбувся 2 червня. На ньому Росія передала Україні свій меморандум із переліком завідомо неприйнятних ультиматумів.

Також цього тижня у Пекіні відбудеться саміт на найвищому рівні із Європейським Союзом, під час якого лідер Китаю Сі Цзіньпін зустрінеться із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, а також із президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

Крім того, 25 липня Британія, Франція та Німеччина в турецькому Стамбулі проведуть переговори з Іраном щодо ядерної програми.

Сьогодні стало відомо, що ЄС запровадив санкції проти іранського нафтового магната за участь у торгівлі з Росією.

Оборона Європи

Польща готує брошуру для громадян про те, як діяти в разі війни.

Військова контррозвідка Німеччини (MAD) заявила, що Росія посилює шпигунство та деструктивну діяльність в країні, а Данія закликає посилити співпрацю розвідок для нагляду за портами.

У Молдові анонсували навчання за участю військових США та Румунії.

Румунія купує ізраїльські системи ППО за понад 2 млрд євро, а в Естонії вирішили доплачувати бонуси строковикам за хорошу фізичну форму.

Нарада послів

Президент України Володимир Зеленський змінив послів у низці держав Європи та Канаді.

Вранці 21 липня він провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та командою Офісу президента і призначив 16 послів.

Зокрема, президент звільнив очільників дипмісій у Боснії і Герцеговині, Естонії, Італії, Іспанії, Іспанії, Швеції, Кіпрі та Канаді та призначив у деякі з цих країн заміну.

"Для кожного визначили персональні завдання та критерії оцінки результативності. Сьогодні ж у форматі наради з послами визначимо ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців", – сказав Володимир Зеленський.

А вчора президент України розпорядився відзначити державними нагородами працівників дипломатичної служби, зокрема послів України у ЄС, США, Чехії та Франції.

Сьогодні на щорічній нараді послів Зеленський оголосив пʼять пріоритетів роботи, спрямованих на захист українців від російської агресії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на цій нараді анонсував відкриття нових консульств у низці країн Європи, а пресслужба відомства, яке він очолює, повідомила про новий формат співпраці України з державами Бенілюксу (Бельгія, Нідерланди, Люксембург).

Крім того, український президент на нараді послів оголосив про перші країни, з якими можуть відкритись процедури для отримання множинного громадянства: Німеччина, Польща, Чехія, держави Балтії, Канада, тощо.

Крім того, Зеленський заявив, що очікує від уряду забезпечення готовності до відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу у ЄС, а від послів – роботи над політичною готовністю всього ЄС до цього кроку.

Провокація Орбана?

В Угорщині припускають, що за підпалом угорської церкви на Закарпатті стоїть режим угорського прем’єра Віктора Орбана.

Зокрема, угорський експерт з питань Росії та України Андраш Рац висловив сумніви щодо того, що українці несуть відповідальність за напад на церкву на Закарпатті, де було залишено напис "Мадярів на ножі".

Він заявив, що уряд угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана на диво швидко дізнався про інцидент і майже одразу почав просувати його у своїх медіа.

Експерт припускає, що фото зробив сам виконавець підпалу в перші хвилини інциденту та швидко передав його команді прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Рац звернув увагу на те, що уряд Угорщини з дивовижною впевненістю подав напад як факт уже наступного ранку, 17 липня, хоча перевірити інформацію на місці було б практично неможливо через те, що образливий напис дуже швидко замалювали українські служби, а пожежу загасили прикордонники.

"Спроба розпалити міжетнічну ворожнечу в багатонаціональному Закарпатті з метою продовження "українофобської" риторики в угорському внутрішньополітичному дискурсі є історичним злочином; іншого слова для цього просто немає", – заявив експерт.

Нагадаємо, навесні наступного року в Угорщині відбудуться парламентські вибори. На тлі виборів Орбан будує для себе імідж захисника угорців України, а Україні створює імідж "держави-ворога угорської нації".

Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто похвалився прогресом проєкту нового нафтопроводу для поставок з РФ.

Загадкова загибель українця в Іспанії

В Іспанії, у місці, де вбили льотчика РФ, загадково загинув експосадовець МВС України, пише El Español

В іспанському житловому комплексі Cala Alta у Вільяхойосі, у якому вбили російського льотчика Максима Кузьмінова, за нез'ясованих обставин загинув 61-річний українець Ігор Грушевський – колишній посадовець Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Увечері 29 червня Грушевський плавав у басейні житлового комплексу, де нещодавно придбав квартиру. Його знайшли обличчям вниз у воді, без ознак життя. Першу допомогу намагалися надати сусіди, згодом – медики, але врятувати його не вдалося.

Згодом Міністерство закордонних справ України підтвердило смерть експосадовця МВС України в Іспанії.

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