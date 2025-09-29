Поражение Путина в Молдове, запрет "ЕвроПравды" в Венгрии, ЕС наказывает Иран: новости дня

Головна тема дня, безумовно, – результати парламентських виборів у Молдові. Партія проєвропейської президентки країни отримає монобільшість. У Євросоюзі вітають Маю Санду, а у Кремлі – "ниють".

Тим часом, у Москві чеське посольство обписали лайливими словами, а у Чехії перед виборами виявили сотні TikTok-акаунтів на підтримку проросійських сил.

Головний порядок денний Європи – оборона. Сьогодні у Варшаві стартував дводенний безпековий форум, а також відбулися переговори глав МЗС "Веймарського трикутника", в яких взяв участь і Сибіга.

Єврокомісарка з розширення вважає, що Україна виконала "домашнє завдання" щодо нацменшин, а Угорщина заборонила низку українських ЗМІ.

Все важливе і цікаве за понеділок, 29 вересня – в дайджесті "Європейської правди".

Історична перемога в Молдові

Чинна партія влади Молдови "Дія і солідарність" (PAS) здобула історичну перемогу на парламентських виборах 28 вересня, отримавши 50,2% голосів виборців.

Це дозволяє прогнозувати для PAS близько 55 мандатів у 101-місному парламенті.

Проросійський "Патріотичний блок" на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном отримав 24,17% голосів, а на третьому місці – блок "Альтернатива", що отримав майже 8%.

Також до парламенту проходять формально прорумунська партія, яку звинувачують у зв'язках з ФСБ, "Демократія вдома" (5,62%), та "Наша партія" (6,20%) популіста Ренато Усатого.

Про те, що дозволило президентці Молдови здобути цю історичну перемогу і чому ця перемога важлива для України, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Тріумф Санду, провал Кремля. Як Молдова утрималася на шляху до ЄС та які виклики це створює.

У Кремлі очікувано звинуватили керівництво Молдови у тому, що те нібито завадило "сотням тисяч" молдован у Росії проголосувати на парламентських виборах у неділю.

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що попри витрачені Росією кошти, молдовські виборці дали уряду сильний мандат на вступ в ЄС.

Вона подякувала громадянам за стійкість, яку вони проявили перед обличчям російської пропаганди і підкупу виборців.

За її словами, найважливішим є те, що молдовани вирішили за Республіку Молдова, незважаючи на всі гроші, витрачені Росією. У цьому контексті Мая Санду заявила, що очікує нових викликів з боку Москви, яка хоче відвернути країну від європейського шляху.

"Зрозуміло, що Росія не відмовиться повністю від своїх дій із залякування Республіки Молдова, але я вважаю, що громадяни переконливо продемонстрували на цих виборах, що ми – люди з гідністю і мужністю. Молдова – маленька, але сильна країна. Ця кампанія показала, що у нас є вразливі місця, але також є дієздатні інституції та віддані своїй справі люди", – зазначила вона.

Президент України Володимир Зеленський привітав президентку Молдови Маю Санду "з дуже важливою перемогою" її партії на парламентських виборах.

"Ці вибори показали, що російська дестабілізаційна активність програє, а Молдова в Європі – виграє", – повідомив Зеленський в Telegram.

Реакція в ЄС на перемогу партії Санду

Коментуючи результати парламентських виборів у Молдові президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що молдовський народ обрав демократію, реформи та європейське майбутнє.

Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала, що жодні спроби посіяти страх чи розбрат не змогли зламати рішучість Молдови, яка "чітко визначила свій вибір". "Європа. Демократія. Свобода. Наші двері відчинені. І ми будемо підтримувати тебе на кожному кроці", – зазначила вона.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що перемога проєвропейської партії влади на виборах у Молдові показала хороший урок "для всіх".

"Ви не тільки врятували демократію і зберегли європейський курс, але й зупинили Росію в її спробах взяти під контроль весь регіон. Це хороший урок для нас усіх", – написав Туск.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про підтримку Молдови після волевиявлення її громадян.

"Попри спроби втручання та тиск, вибір молдовських громадян був рішучим. Франція підтримує Молдову в її європейському проєкті та прагненні до свободи і суверенітету", – зазначив Макрон.

Варшавський форум безпеки

Президент Володимир Зеленський висунув ідею створення спільної системи захисту від загроз із повітря, до якої могли б долучитись Польща та інші партнери України.

Про це він сказав у виступі на Варшавському безпековому форумі.

"Україна може протидіяти всім типам російських дронів і ракет, і якщо ми діятимемо в регіоні разом, у нас буде достатньо зброї та виробничих потужностей для цього", – додав український президент.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на форумі анонсував передання Україні двох зенітно-ракетних комплексів Patriot до кінця 2025 року.

А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав західні суспільства усвідомити, що війна в Україні – це не чужий конфлікт, а "наша війна".

"Ми повинні усвідомлювати… що це наша війна, бо війна в Україні є лише частиною того моторошного проєкту, який час від часу з'являється у світі. І мета цього політичного проєкту завжди однакова. Як поневолити народи, як позбавити свободи окремих людей, що зробити, щоб тріумфували авторитаризм, деспотизм, жорстокість, відсутність прав людини", – сказав Туск.

Швеція анонсувала "зимовий" пакет підтримки для України на майже 100 млн євро. Він охопить такі сфери як енергетика і житло, охорона здоров’я, розмінування, підтримка ВПО, підтримка ЗМІ.

А спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог підтвердив, що Дональд Трамп підтримує далекобійні удари по Росії і розглядає надання Tomahawk.

Крім того, сьогодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прибув з візитом до Польщі, де приєднався до зустрічі міністрів "Веймарського трикутника" (Польщі, Німеччини та Франції). Зустріч була присвячена ключовим питанням європейської безпеки.

На 1 жовтня запланований саміт лідерів ЄС, у порядку денному якого буде два пункти: Україна та оборона ЄС.

Скептицизм щодо "стіни дронів"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив скептицизм щодо концепції "стіни дронів" для захисту східних країн від російських повітряних вторгнень.

За його словами, ідея "стіни дронів" може бути реалізована "в найближчі три-чотири роки".

"Нам потрібно більше можливостей і більше потужностей. Захист від дронів, звичайно, але не за допомогою "стіни дронів", – сказав він.

До речі, вчора ввечері у Норвегії через дрон розвернули пасажирський авіарейс, а у Румунії повідомили про виявлення нових уламків дрона.

За даними телеканалу TV2, у Данії мобілізували кількасот резервістів через інциденти з дронами.

Щодо євроінтеграції України

Президент Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля із просування заявки України на вступ до ЄС попри опір Угорщини напередодні ключового саміту лідерів Євросоюзу в Копенгагені цього тижня.

Єврокомісарка Марта Кос, відповідальна за розширення, прибула в Україну з триденним візитом, "щоб підтвердити підтримку ЄС європейського шляху країни та відзначити завершення процесу скринінгу задля вступу у ЄС".

На її думку, Україна виконала "домашнє завдання" щодо нацменшин.

Марта Кос повідомила, що побувала в двох школах – з угорською та словацькою мовами навчання: "Треба сказати, що ви дуже серйозно ставитеся у підході до навчання національних меншин".

У ЄС кажуть, що відкриття кластерів для України без згоди прем’єра Угорщини Орбана "може бути розглянуте".

Орбан і російська пропаганда

Уряд Угорщини заборонив низку українських медіа, в тому числі "ЄвроПравду".

Керівник апарату Офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш раніше пояснив, що "Угорщина сьогодні запроваджує дзеркальні заходи проти українських новинних порталів, тому вони не будуть доступні в Угорщині".

У середині вересня Україна заборонила кілька іноземних газет, у тому числі угорські Origo і Demokrata, на підставі того, що ці сайти регулярно поширюють російську пропаганду.

Речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий наголосив, що рішення України про блокування в тому числі угорських порталів спрямоване проти російської пропаганди.

"Різниця в тому, що Україна блокує російську пропаганду, тоді як уряд Орбана блокує доступ угорців до журналістики, заснованої на фактах. Але для них чим далі від правди, тим краще", – написав Тихий в Х.

Нагадаємо, у п’ятницю президент Володимир Зеленський повідомив про вторгнення угорського дрона-розвідника, на що в МЗС Угорщини сказали, що він "починає божеволіти від антиугорських настроїв" і "бачить привидів".

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан применшив значення інциденту з порушенням повітряного простору України угорськими дронами, сказавши, що наша країна "не є незалежною і суверенною".

На думку міністра закордонних справ Андрія Сибіги, прем'єр-міністр Угорщини "залишається під впливом російської пропаганди".

Різне щодо України і українців

Президент Володимир Зеленський, коментуючи пропозицію білоруського диктатора Александра Лукашенка про розмову, наголосив на його ізольованості від зовнішнього світу: хай з Путіним розмовляють.

Визволений з полону журналіст Буткевич здобув правозахисну премію ПАРЄ.

Решта новин

У Чехії перед виборами виявили сотні TikTok-акаунтів на підтримку проросійських сил.

Посольство Чехії у Москві обписали лайливими словами: Прага відреагувала.

У Грузії Саакашвілі та ексочільника держохорони зобов’язали повернути державі понад $3 млн.

Cуд підтвердив "екстремістський" статус "АдН" у ще одній землі Німеччини.

Євросоюз відновлює санкції проти Ірану за його ядерну програму. Британія також наклала нові санкції.