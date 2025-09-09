Реакция на обстрел в Яровой, Берлин дает новые Patriot, Польша закрывает границу: новости дня

Київ вимагає рішучої реакції на удар по Яровій, а в німецькій ультраправій партії поклали на Україну відповідальність за посилення обстрілів РФ.

Україна ризикує зазнати дефіциту засобів ППО на тлі вповільнення постачань з США, а Литва шукає заміну скороченій військовій допомозі Сполучених Штатів.

Financial Times повідомляє, що США розривають співпрацю з Європою для протидії дезінформації Росії, Китаю та Ірану.

Сьогодні відбулося чергове засідання у форматі "Рамштайн", на якому європейські партнери оголосили про зброю, яку готують для України.

Все важливе і цікаве за вівторок, 9 вересня – в дайджесті "Європейської правди".

"Злочинний і цинічний" удар по Яровій

Україна вимагає рішучої реакції партнерів на вбивство Росією понад 20 людей у селищі Ярова Донецької області.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Росія здійснила прямий варварський удар авіабомбою по звичайних людях, які стояли в черзі за пенсіями.

"Цей жахливий злочин вимагає світового засудження та рішучих дій. Ми закликаємо світ негайно висловитися й діяти. Ми звертаємося до європейських партнерів, Сполучених Штатів, членів G20 та всіх, хто цінує людське життя і Статут ООН, із закликом вжити заходів", – закликав український міністр.

Він наголосив, що Україна очікує на потужні реакції.

Міністерство закордонних справ Польщі опублікувало заяву із засудженням російського удару, назвавши його "злочинним і цинічним".

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський після авіаудару РФ по Яровій на Донеччині закликав до жорстких санкцій проти Росії і посилення підтримки України.

Міністр закордонних справ Естонії обурився російським ударом на Донеччині під час видачі пенсій і закликав до посилення тиску на Росію.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта також засудив російську атаку по селищу Ярова: "Коли президент Путін погодиться розпочати мирні переговори, на які вже погодився президент Зеленський?".

До речі, президент України в інтерв’ю ABC констатував, що правитель РФ ухиляється від зустрічі, запрошуючи його до Москви.

А в німецькій ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" поклали на Україну відповідальність за посилення обстрілів РФ.

До речі, німецькі ультраправі досягли найвищого рівня популярності і зрівнялися з керівним блоком ХДС/ХСС.

США віддаляються від Європи

Також в інтерв’ю американському телеканалу ABC Володимир Зеленський зазначив, що Путін завдяки зустрічі в США "отримав те, що хотів".

"Я думаю, президент Трамп дав Путіну те, що той хотів. Він дуже хотів зустрітися з президентом Трампом, президентом США. Він це отримав, і це прикро. Він не хотів зустрічатися зі мною, але хотів зустрічі з президентом США, щоб усім показувати це відео, фотографії, що він там", – додав Зеленський.

Американський президент, судячи з усього, дає господарю Кремля й інші "бонуси". Наприклад – послаблення співпраці з Європою.

За даними Financial Times, Україна ризикує зіткнутися з дефіцитом засобів протиповітряної оборони після того, як Пентагон переглянув програму військової допомоги, що призвело до сповільнення поставок саме в той час, коли Москва посилює повітряні атаки.

Видання також повідомляє, що США розривають співпрацю з Європою для протидії дезінформації Росії, Китаю та Ірану.

Тим часом радник президента Литви Девідас Матульоніс повідомив, що його країна шукає заміну скороченій військовій допомозі США.

За його словами, Вільнюс веде переговори з адміністрацією Трампа про потенційні шляхи щодо заміни цієї підтримки.

Німеччина дає нові Patriot

Натомість європейські країни продовжують підтримувати Україну. І, здається, більш завзято.

Сьогодні відбулося чергове засідання Контактної групи з оборони України ("Рамштайн"). Воно пройшло у форматі онлайн, але особисто у Лондоні були присутні: міністр оборони Британії Джон Гілі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони Денис Шмигаль.

Очільник Пентагону Піт Гегсет також долучився онлайн до 30-го засідання Контактної групи з питань оборони України. Він підписав себе як "міністр війни" ("the secretary of war").

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у Лондоні провів зустріч із українським міністром оборони Денисом Шмигалем, під час якої вони обговорили подальшу підтримку України.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на початку засідання формату "Рамштайн" заявив, що його країна перебуває у процесі постачання двох повних систем Patriot до України.

Він подякував Норвегії за те, що вона "погодилася взяти на себе половину вартості цих двох систем Patriot".

Крім того, Пісторіус анонсував початок нової ініціативи із закупівель далекобійних дронів спільно з оборонною промисловістю України на 300 млн євро.

Щодо Німеччини слід також стало відомо, що збройовий концерн Rheinmetall виготовить для України мобільні антидронові системи Skyranger, поставки мають початися ще цього року.

"Кожна система може покривати площу 4х4 кілометри, забезпечуючи можливість діяти без загрози БпЛА. Під цим я маю на увазі, що усі безпілотники будуть знищені", – сказав керівник Rheinmetall Армін Паппергер.

А міністр оборони Британії Джон Гілі на початку засідання формату "Рамштайн" повідомив про плани Лондона профінансувати виробництво на території Об’єднаного Королівства тисяч далекобійних дронів для України.

Сьогодні Міністерство оборони Латвії повідомило виділення 5 млн євро на ініціативи НАТО та США з підтримки України, відому як PURL (Prioritized Ukraine Requirement List).

Напередодні навчань "Запад"

Польща повністю закриє кордон з Білоруссю через військові навчання "Запад-2025".

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск, зокрема, повідомив, що Польща в четвер ввечері закриє кордон із Білоруссю.

Найбільші російсько-білоруські військові навчання цього року, "Запад-2025", відбудуться 12-16 вересня. Згідно з оголошеннями, в цих навчаннях візьмуть участь тисячі солдатів і сучасна військова техніка.

Білорусь запротестувала після рішення Польщі закрити кордон.

Президент Литви Гітанас Науседа заявляє, що спільні білорусько-російські військові навчання "Запад" становлять період підвищеної загрози, але, за його словами, Литва вжила необхідних заходів.

За його словами, не можна відкидати, що протягом цього періоду можуть відбутися певні провокації або що дрони можуть пролетіти на територію Литви.

"Ми готуємося до таких інцидентів", – додав Науседа.

Сьогодні вранці в аеропорту Вільнюса були тимчасово припинені польоти у зв'язку з процедурами безпеки через нерозпізнаний об’єкт, що летів з Білорусі.

Тим часом у Польщі затримали білоруського агента, а раніше, нагадаємо, спецслужби Румунії, Угорщини та Чехії викрили білоруську розвідувальну мережу, створену в Європі.

Білорусь обурилась вигнанням свого шпигуна із Чехії.

Заяви і вимоги Навроцького

Новий президент Польщі Кароль Навроцький назвав передчасними дискусії про вступ України в ЄС і НАТО.

В українському Міністерстві закордонних справ у відповідь на ці заяви наголосили, що безпекове майбутнє України невід’ємно пов’язане з НАТО, а політичне та економічне майбутнє – з Європейським Союзом.

"Обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС не є передчасним. Навпаки, воно стратегічно необхідне у контексті триваючої агресії РФ проти України та всієї європейської системи безпеки", – йдеться у коментарі відомства.

А ще у Навроцького подумують вимагати репарацій і від Росії.

Перемога влади у Норвегії

Партія прем’єра Норвегії перемогла на виборах.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре після перемоги його Лейбористської партії на виборах заявив, що його країна повинна й надалі здійснювати розвідку нафти й газу та залишатися надійним постачальником енергії для Європи.

"Це хороший результат. Це чіткий результат. Він демонструє, що соціал-демократи лівоцентристського спрямування можуть виграти вибори навіть тоді, коли дме правий вітер", – сказав Стьоре журналістам біля своєї офіційної резиденції в Осло.

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре привітав його партію з перемогою на виборах.

Президент зазначив, що привітав Стьоре із результатами виборів і побажав успіхів у подальшій роботі для людей Норвегії.

"Йонас висловив співчуття у зв'язку з російськими ударами по наших містах і громадах. Дуже ціную таку солідарність і всю підтримку, яку маємо з боку Норвегії. Для нас дуже важливе лідерство Норвегії в гарантуванні безпеки", – розповів також Зеленський.

Угорщина і Словаччина

Угорщина та Словаччина вимагають забрати шістьох росіян із санкційного списку ЄС.

Крім того, Угорщина підписала 10-річну угоду з Shell на тлі планів ЄС відмовитись від газу РФ.

Решта новин

Міста у Нідерландах нарікають, що вже не мають місця для нових українців-біженців, а у Вірменії на запит РФ затримали грузина, що воював за Україну, йому загрожує екстрадиція.

Прем'єр Франції подав Макрону заяву про відставку. Президент країни Емманюель Макрон призначив новим премʼєром Франції міністра оборони.

Гітанас Науседа затвердив склад нового уряду Литви.

43 тисяч домогосподарств у Берліні залишилися без світла – хтось підпалив електроопори.

У Швеції молодшим школярам повністю заборонять користуватись телефонами, а шведська міністерка охорони здоровʼя зомліла на пресконференції.