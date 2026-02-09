Орбан поможет уклонистам, США задержали танкер РФ, обыски в парламенте Литвы: новости дня

ЄС у рамках гарантій безпеки хоче облаштувати два військові тренувальні центри в Україні, а також готує варіанти включення членства України до майбутньої мирної угоди.

Україна та Франція підписали документ про спільне оборонне виробництво, а під час Мюнхенської конференції з безпеки вперше відкриють Український дім.

У Польщі створюють військовий резерв підвищеної готовності, а також планують створити першу в ЄС "Долину дронів".

Все важливе і цікаве за понеділок, 9 лютого – в дайджесті "Європейської правди".

Щодо мирної угоди

Посол США при НАТО Метью Вітакер заперечив слова президента України Володимира Зеленського про те, що США встановили кінцевий термін для укладення мирної угоди до початку літа.

"Ми хочемо, щоб бойові дії припинилися. Ми хочемо, щоб обидві сторони зібралися разом і домовилися про мирну угоду. Ми хотіли б, щоб це сталося якомога швидше", – сказав Вітакер.

На думку дипломата, встановлення кінцевих термінів в таких умовах є "дуже небезпечним".

Після чергового раунду переговорів щодо війни РФ проти України в Абу-Дабі уряд Німеччини закликав Росію проявити більшу готовність до компромісу.

"Москва продовжує наполягати на максималістських вимогах", – сказав речник уряду Штефан Корнеліус.

За його словами, Берлін закликає Москву"відмовитися від цієї позиції і шукати прийнятні компроміси".

Тим часом ЄС у рамках гарантій безпеки хоче облаштувати два військові тренувальні центри в Україні.

Крім того, Євросоюз, за даними Bloomberg, готує варіанти включення членства України до майбутньої мирної угоди.

Щодо допомоги Україні

Рада ЄС 11 лютого в Брюсселі обговорить військову допомогу Україні за участі міністра оборони Михайла Федорова, а Європарламент того дня має проголосувати щодо 90 млрд євро для України.

Україна та Франція підписали документ про спільне оборонне виробництво.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки вперше відкриють Український дім. Делегацію США на Мюнхенській конференції очолить держсекретар Марко Рубіо.

Ватикан передав Україні 80 генераторів та ліки.

Польща готує резервістів

Польща повідомила про вторгнення невідомих об’єктів, схожих на повітряні кулі, у свій повітряний простір.

Член правління Підкарпатського воєводства Малгожата Яросінська-Єдинак повідомила, у гміні Тушув-Народовий буде створено Польський Центр сертифікації та розвитку безпілотних систем, так звану "Долину дронів".

Крім того, у Польщі створюють військовий резерв підвищеної готовності.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш пояснив, що йдеться про створення так званого резерву високої готовності – навчених резервістів, які регулярно братимуть участь у навчаннях. Разом із професійною армією, силами територіальної оборони та іншими формами військової служби це забезпечить Польщі 500 тисяч солдатів, готових до швидкої мобілізації.

До речі, опитування IBRiS на замовлення газети Rzeczpospolita свідчить, що більшість громадян Польщі не планує збирати евакуаційні рюкзаки, попри відповідну рекомендацію від уряду країни.

Велика Британія та Норвегія приєдналися до угоди п'яти країн НАТО про розробку та постачання сучасної бронетехніки, а Литва проводить міжвідомчі навчання для перевірки контролю транзиту в Калінінград.

Reuters також пише, що НАТО найближчими днями готується запустити військову місію в Арктиці.

Орбан допоможе ухилянтам

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтримує нелегальне переправлення українських чоловіків через кордон, оскільки, як він вважає, мобілізація в України заважає завершити розв’язану РФ війну.

Нещодавно керівник Сійярто, прем'єр Угорщини Віктор Орбан виступив із низкою нічим не підкріплених заяв, звинувативши керівництво Європейського Союзу та НАТО у свідомій підготовці Європи до повномасштабної війни.

Також Орбан заявив, що Україна є ворогом Угорщини.

Німеччина висунула звинувачення українцю через диверсії з посилками, а у Польщі затримали чотирьох підозрюваних у нападі на українок.

Обшуки в парламенті Литви

Служба спеціальних розслідувань (STT) провела обшуки в офісах у Сеймі та у домівках опозиційних політиків Саулюса Скверняліса, експрем’єра Литви, та Казиса Старкевічюса.

Лідер консерваторів Лаурінас Кащюнас після цих новин оголосив, що Старкевічюс на час слідства призупинить членство у партії.

Розслідування, в межах якого відбулося вже близько сотні обшуків, стосується підозр у системній корупції на фітосанітарних сертифікатах, які видає транспортувальникам Державна служба захисту рослин.

Чотирьох другорядних посадовців звинувачують у хабарництві в організованій групі, ще сімом представниками приватних компаній і дотичним особам висунули підозри у хабарництві й торгівлі впливом у межах організованої групи.

Спікер Сейму Юозас Олекас висловив жаль у зв’язку з подіями. "Такі випадки неминуче піднімають питання про репутацію парламенту і громадську довіру до членів Сейму", – зазначив він.

Венс у Вірменії

Віцепрезидент США Джей Ді Венс цього тижня відвідає Вірменію та Азербайджан, щоб закріпити домовленості про будівництво торгівельного коридору, про який країни домовилися у серпні минулого року.

Під час виступу в Єревані разом із прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном Венс заявив, що США вкладуть 9 мільярдів доларів в енергетику Вірменії, зокрема, у ядерну енергетику.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія придбала у США військові безпілотники.

Наслідки публікації справи Епштейна

Посол Норвегії в Іраку Муна Юль йде з посади після публікації матеріалів справи Епштейна. Щодо неї, а також про її чоловіка – Тер’є Рьода-Ларсена, впливового перемовника в ООН – в країні відкрили справу.

Крім того, на тлі скандалу з Епштейном у відставку подав директор з комунікацій в офісі прем’єр-міністра Великої Британії Тім Аллан.

Reuters пише, що брат короля Британії Ендрю Маунтбеттен-Віндзор ділився з Епштейном секретними торговельними документами. Він міг передавати Епштейну інформацію про інвестиції в Афганістані.

Решта новин

Військові США затримали ще один танкер "тіньового флоту" РФ.

У Литві теоретичний екзамен з водіння можна буде складати українською мовою.

На виборах президента Португалії кандидат-соціаліст здобув перемогу над ультраправим, а на повторних виборах у Республіці Сербській переміг соратник сепаратиста Додіка.