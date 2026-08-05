Трамп отказал Украине, взрывчатка под украинским самолетом, ответ Залужному: новости дня

Трамп відмовив Зеленському у додаткових перехоплювачах для Patriot. Водночас глава Пентагону заперечує, що у США вичерпуються запаси ракет через війну з Іраном.

Посол ЄС в Україні на тлі нічних ударів РФ по Києву та передмістях зазначила, що "Росія намагається зламати Київ" .

А ще – 1,4 млрд євро Україні з доходів від заморожених активів РФ, таємні переговори представників країн Європи з представниками Росії у липні, дрон з вибухівкою біля українського літака у Лейпцигу, у США хочуть оновити ядерну стратегію, яка б допускала застосування тактичної зброї.

Все важливе і цікаве за середу, 5 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Трамп відмовив Україні

У ніч на 5 серпня російські війська атакували Україну 24 балістичними ракетами, 4 протикорабельними ракетами та 115 ударними безпілотниками різних типів.

Сили протиповітряної оборони знищили 98 дронів.

За словами президента України, основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції.

Під ударом також опинились пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.

Серед постраждалих – громадянин Молдови.

"Перехоплювачі балістики – те, що могло б зберегти життя загиблих сьогодні. Дуже важливо, щоб партнери усвідомлювали, що затримки з їх постачанням або неготовність передавати антибалістику призводить саме до таких жахливих жертв і руйнувань", – підкреслив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте російські удари по українських містах, а також потребу України в ракетах-перехоплювачах.

Видання Financial Times з посиланням на джерела пише, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Зеленським минулого тижня відмовив у наданні сотень додаткових ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot.

За словами джерел, Трамп пояснив це дефіцитом перехоплювачів у запасах США та сказав, що вони зараз потрібні для захисту американських об’єктів на Близькому Сході та близькосхідних союзників у межах війни з Іраном.

США за місяці війни з Іраном вистріляли 80% перехоплювачів до системи THAAD, повідомляє CNN.

Перед цим схожу інформацію, проте з іншими цифрами, оприлюднило агентство Reuters.

Окрім того, каже один зі співрозмовників, витрачено "майже всі" високоточні далекобійні засоби ураження "земля-повітря".

Військові нібито порушили це питання перед рішенням президента Дональда Трампа минулого тижня скасувати нові удари по Ірану.

Глава Пентагону Піт Гегсет заперечує, що у США вичерпуються запаси ракет.

Зеленський також додав, що партнери, які не готові допомагати активніше з постачаннями перехоплювачів уже зараз, можуть допомогти новими санкційними кроками: "Значна частина російських виробництв балістики не під санкціями".

Реакція на удар по Києву

Французький президент Емманюель Макрон засудив російський масований удар по Києву та Київській області у ніч проти 5 серпня.

"Кожен новий напад ще раз підтверджує один очевидний факт: Росія має заплатити за свою агресію та понести відповідальність за свої злочини. Стоячи пліч-о-пліч з Україною, ми не піддамося втомі чи залякуванню", – зазначив французький президент.

Посол ЄС Катаріна Матернова опублікувала розлогий допис з деталями нічних ударів РФ по Києву та передмістях, наголошуючи, що нова регулярність балістичних атак виснажує українців і схожа на спробу "зламати Київ".

"Росія намагається зламати Київ. Обстріли зараз стаються так часто, що у людей немає часу видихнути між ними", – зазначила посол.

Матернова згадала про молоду колегу з представництва ЄС, яка готується до весілля у вересні поміж повітряними тривогами і "сподівається, що її дім на ранок ще буде цілим".

"Ніхто не мав би так готуватися до найщасливішого дня у своєму житті. Війна не має ставати "нормальністю"! Ми вже втрачаємо спроможність визнати, наскільки ненормальним є те, що ціле покоління вчиться будувати майбутнє під тривоги", – наголошує посол.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже провела певний час в укритті під час масованого авіаудару Росії по Києву у ніч проти 5 серпня.

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про зустріч у Києві з латвійською колегою, яка перебуває в Україні вже другий день.

Він розповів, що Байба Браже була почесною гостею на щорічній нараді українських послів.

Андрій Сибіга розповів, що у центрі їхньої розмови було питання посилення української ППО для захисту від російських ударів.

"Визначили конкретні кроки для посилення нашої енергетичної стійкості… Також скоординували зусилля щодо посилення санкційного тиску на агресора, щоб систематично послаблювати її воєнну машину, та скоординували зусилля у межах ООН – у тому числі у контексті непостійного членства Латвії у Раді безпеки ООН", – повідомив виконувач обов’язків глави МЗС України.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні засудив нічний обстріл Росією Києва та передмість, наголошуючи, що це призвело до загибелі цивільних.

"Найрішучіше засуджую останню російську ракету атаку проти киян, яка знову спричинила смерті й поранення невинних цивільних. Бити по цивільних і по міській забудові балістичними ракетами й дронами – це серйозне порушення міжнародного права і це неприйнятно", – наголосив він.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе після російської атаки на українську столицю та її передмістя заявив, що справедливість у російсько-українській війні "має перемогти".

У цьому контексті генеральний секретар Ради Європи згадав про Реєстр збитків.

"Наш Реєстр збитків уже отримав понад 170 тисяч заяв про збитки, спричинені агресією Росії, і щодня надходять нові", – додав він.

Черговий транш Україні

ЄС надає Україні наступні 1,4 млрд євро з доходів від заморожених російських активів за перше півріччя 2026 року, що є вже п’ятим таким траншем.

"Ми вкотре прокинулися з новинами про звірства, які скоїла Росія своїми повітряними ударами по Україні. Росія має заплатити за завдані руйнування. І ми використовуємо доходи від знерухомлених російських активів, щоб це сталося. Ми передаємо Україні наступні 1,4 млрд євро", – оголосила Урсула фон дер Ляєн.

Переговори Європа-РФ у липні

Агентство Bloomberg дізналося, що у липні у Відні відбулася зустріч колишніх високопосадовців із Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії, метою якої було обговорити можливі умови проведення мирних переговорів щодо припинення війни в Україні.

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що говорив з українським колегою Володимиром Зеленським.

За його словами, лідери, серед іншого, обговорили останні події у переговорному процесі щодо миру.

"На відміну від Росії, Україна вже давно заявляє про свою готовність до припинення вогню та мирних переговорів. Ми продовжуємо працювати над досягненням стійкого та справедливого миру", – написав Стубб в Х.

Дрон з вибухівкою у Лейпцигу

Агентство dpa з посиланням на дані НАТО і джерела в правоохоронних органах повідомило, що в ніч проти середи поблизу українського літака в німецькому аеропорту "Лейпциг/Галле" було виявлено дрон з вибухівкою та детонатором.

Дрон із вибухівкою знешкоджував робот-сапер.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт перервав свою відпустку, щоб вирушити до аеропорту "Лейпциг/Галле" для проведення нарад з питань безпеки після інциденту з дроном біля українського літака.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв припустив причетність Росії.

"Сподіваюся, що всі німецькі органи влади тепер з’ясують обставини. Але хто ж це міг бути, як не Росія?" – сказав він.

У партії канцлера Німеччини Фрідріха Мерца хочуть задіяння статті 4 НАТО через інцидент з дроном у Лейпцигу.

Щодо впливу Росії

У Німеччині попереджають про кампанію РФ "Матрьошка" напередодні кількох виборів у федеральних землях, що відбудуться у вересні, пише Reuters.

За словами співрозмовників агентства, ці дезінформаційні кампанії часто спрямовані проти місцевих політичних суперників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Вони мають на меті поляризувати політичний клімат та дискредитувати чинну владу та інші партії.

У рамках цих кампаній через соціальні мережі поширюються відео, переважно англійською мовою, з логотипами авторитетних ЗМІ, зокрема BBC та німецького телеканалу ARD.

Зазначається, що вони містять неправдиві звинувачення проти місцевих політиків – від розкрадання коштів до сексуальних домагань та зловживань.

В німецьких органах влади впевнені: ці кампанії централізовано координуються з Росії за допомогою низки компаній.

За даними німецького видання Die Zeit, РФ планувала замах на главу німецького виробника безпілотників Donaustahl Штефана Туманна.

У Польщі оштрафували туристів, які фотографували кордон з Калініградською областю РФ, а мерія Вільнюса не прийматиме звернення російською мовою.

Відповідь Залужному

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий наголосив, що курс України на вступ до НАТО залишається незмінним.

"На сьогоднішній день немає іншої дієвої системи колективної безпеки крім тієї, яка існує на основі Вашингтонського договору", – сказав речник МЗС.

Цей коментар пролунав після заяви посла України у Британії, генерала Валерія Залужного про перспективи вступу України до НАТО.

"Дуже добре знаю НАТО. Років 12, мабуть, особисто займався тим, щоб ми оволоділи стандартами НАТО, і слухав кожного року казки про те, що ось-ось-ось ми вступимо в НАТО. Ніколи ми в нього, на жаль, не вступимо!" – сказав тоді він.

Сьогодні міністр оборони Британії Вес Стрітінг вперше прибув до Києва та зустрівся із президентом Зеленським.

Залужного не взяли на зустріч з британським міністром.

В оточенні посла стверджують, що причиною стало те, що Залужного не повідомили про цю подію.

"Посла Валерія Залужного на зустріч президента України та міністра оборони Британії не запросили", – заявила "ЄвроПравді" медіарадниця Залужного Оксана Тороп.

Радник президента Дмитро Литвин зі свого боку, відповів на запитання ЄвроПравди, що Залужний мав сам ініціювати свою участь, але не зробив цього і обрав інший захід.

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