Українці довіряють Трампу, 20 млрд від США, владу Грузії позбавлять безвізу: новини дня

США надали Україні $20 млрд, які повернуть за рахунок знерухомлених активів Росії.

Виявилося, що чимала частка українців довіряє обраному президенту США. Навіть більша частка, ніж в Угорщині. До речі, Орбан зустрівся з Трампом, а угорський глава МЗС анонсував дві "миротворчі події" щодо України цього тижня.

Зеленський сподівається на рішучість Трампа, а прем’єр Польщі вважає, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися вже цієї зими.

Про все важливе і цікаве за вівторок, 10 грудня, – в дайджесті "Європейської правди".

Реклама:

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

$20 млрд від США

США оголосили про надання $20 млрд на користь України в межах ініціативи "Групи семи".

Гроші Сполучені Штати будуть повертати за рахунок надлишкових надходжень від використання знерухомлених активів Росії.

Це частина плану "Групи семи" з надання Україні 50 мільярдів євро за рахунок активів РФ.

Кошти США Україна отримає не напряму: їх перерахували до фонду Світового банку "Сприяння залученню ресурсів для інвестицій у зміцнення фінансового посередництва в Україні" (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF).

"50 мільярдів доларів, які "Група семи" колективно надає в рамках цієї ініціативи, допоможуть забезпечити Україну ресурсами, необхідними для підтримки служб екстреної допомоги, лікарень та інших основ її відважного опору", – підкреслила американська міністерка фінансів Джанет Єллен.

Українці довіряють Трампу

У понеділок, 9 грудня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у Флориді зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом, бізнесменом Ілоном Маском та майбутнім радником Трампа з питань національної безпеки Майком Волтцом.

"США сьогодні. Майбутнє почалося!" – прокоментував він опубліковані фото візиту.

Значна частина українців, як виявляється, також сподівається на Дональда Трампа.

Про це свідчать результати опитування, які провели на замовлення Центру "Нова Європа".

44,6% респондентів заявили про довіру до Дональда Трампа, що суттєво більше, аніж показники навіть найбільш прихильної до Трампа Угорщини, де Трампу довіряють 37%.

Імовірно, за таким високим рівнем підтримки стоїть очікування від нової адміністрації США чіткішої й рішучішої політики щодо України.

Не можна виключати, що частина опитаних повʼязують певні сподівання з відновленням миру в Україні, на чому Трамп робив акцент під час виборчої кампанії.

Вочевидь, на високій довірі Трампа могло позначитися і розчарування в чинному президентові США Джо Байдені, щодо якого зафіксоване значне падіння показника.

Результати того ж опитування свідчать про те, що понад 30% українців вважають кращою гарантією безпеки ядерну зброю, трохи менше – вступ у НАТО.

Понад 70% українців підтримали би вступ України у НАТО за моделлю Західної Німеччини.

Щодо координації позицій

Президент України Володимир Зеленський вважає, що рішучість Дональда Трампа може допомогти. Це він, зокрема, підкреслив під час розмови з генсеком НАТО Марком Рютте.

Зеленський повідомив про координацію позицій напередодні майбутніх зустрічей і переговорів у грудні цього року зі спільною метою – "зробити можливим реальне й справедливе припинення російської агресії вже наступного року".

Напередодні в Офісі президента повідомляли, що Україна наразі формує перелік міжнародних партнерів, які увійдуть до робочої групи для посилення її оборони та формування спільної позиції стосовно дипломатичного завершення війни.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вважає, що мирні переговори щодо війни в Україні можуть розпочатися вже цієї зими.

Туск зазначив, що Варшава братиме активну участь у будь-яких переговорах, коли з 1 січня розпочне ротаційне головування в Європейському Союзі.

"Я проведу низку переговорів, що стосуються насамперед ситуації за нашим східним кордоном", – сказав він на засіданні уряду.

Зеленський обговорив з Туском майбутнє головування Польщі в ЄС.

Вони домовилися про обмін візитами найближчим часом для кращої координації спільних дій.

До речі, Польща показала гасло свого головування в ЄС на зміну HUEU.

Логотип польського головування в Раді ЄС – це літери EU, намальовані синім і темно-червоним кольорами, разом із написом Poland25.eu – офіційним сайтом головування.

Гаслом польського головування в Раді ЄС буде "Безпека, Європо", оголосив міністр Польщі у справах Європейського Союзу Адам Шлапка.

А глава МЗС Угорщини Петер Сійярто анонсував дві "миротворчі події" щодо України цього тижня.

"Цього тижня відбудеться ще щонайменше дві події, які будуть частиною угорської миротворчої місії, завтра або післязавтра", – сказав він на брифінгу в Будапешті, не уточнюючи деталей.

Трамп висміяв прем’єра Канади?

Обраний президент США Дональд Трамп, ймовірно, висміяв канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

Коментуючи зустріч із канадським прем'єром у своїй резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида, Трамп сказав, що мав приємність днями повечеряти з "губернатором Величного Штату Канада Джастіном Трюдо".

"З нетерпінням чекаю нової зустрічі з губернатором, щоб ми могли продовжити наші поглиблені переговори про тарифи і торгівлю, результати яких будуть по-справжньому вражаючими для всіх!" – додав він.

Зустріч Трюдо і Трампа відбулась 30 листопада, про неї офіційно не повідомлялось.

Раніше Трамп жартував, нібито Канада має стати 51-м штатом США.

Тим часом, Канада покарала девʼятьох осіб, причетних до катувань і смертей українців.

США вперше перехопили "балістику"

Агентство протиракетної оборони США вперше успішно перехопило балістичну ракету середньої дальності повітряного базування під час випробувань біля Гуаму.

Гуам – американська територія в західній частині Тихого океану – є стратегічним військовим форпостом, розташованим ближче до Китаю, ніж до Гавайських островів. Він відіграє вирішальну роль у підтримці американської присутності в регіоні і стримуванні потенційних супротивників.

Агентство протиракетної оборони планує використати дані, зібрані під час цього експерименту, для подальшого вдосконалення і перевірки концепції і вимог до майбутньої системи ПРО.

Нагадаємо, у листопаді США офіційно підтвердили, що Росія вдарила по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності й попередила США незадовго до її запуску.

У Пентагоні заявили, що Росія запустила по Дніпру експериментальну балістичну ракету середньої дальності, створену на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубєж".

Глава РФ Владімір Путін оголосив, що було запущено ракет "Орєшнік" і засобів для її перехоплення не існує.

Тим часом, Китай, за даними Bloomberg, готує обмеження експорту компонентів для дронів, що може вдарити і по Україні.

ЄС готує санкції проти Грузії, Угорщина проти

У ніч проти 10 грудня перед парламентом Грузії активісти спалили символічну труну з фотографією Бідзіни Іванішвілі, засновника й почесного голови партії влади "Грузинська мрія". Крім того, мітингувальники повернули на "йолку" у Тбілісі світлини постраждалих під час розгонів і затримань демонстрантів.

Влада Грузії лякає "кривавими" провокаціями за сприяння "зарубіжних країн".

Як стверджує Служба держбезпеки Грузії, "організатори деструктивної та злочинної діяльності планують перешкодити виборчому процесу президента Грузії 14 грудня 2024 року".

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі каже, що це психологічний терор.

"Це прокрутка якихось сценаріїв, у які входять "трупи". Це – психологічний терор громадян", – підкреслила вона.

У понеділок посол Євросоюзу у Грузії Павел Герчинський ходив на зустріч до грузинського Міністерства закордонних справ і висловив стурбованість поточними подіями у Грузії.

Зустріч посла ЄС із Бочорішвілі одразу викликала критику деяких європейських політиків з аргументами, що це виглядає як слабкість Євросоюзу і легітимізація результатів виборів, пише Formula News.

Так, очільник комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон назвав зустріч "ганьбою" і закликав ЄС "прокидатися".

Віцеспікер Сейму Литви Жигімантас Павіліоніс також відреагував коментарем про "ганьбу".

ЄС розгляне нові заходи проти влади Грузії 16 грудня. Редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк зазначає, що Євросоюз розглядає можливість призупинення візової лібералізації для власників грузинських дипломатичних паспортів.

Угорщина обіцяє блокувати санкції ЄС проти грузинської влади.

А у Бундестазі закликають лідерів ЄС відвідати Грузію, де тривають проєвропейські протести.

Щодо співпраці з повстанцями Сирії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон заявили, що готові співпрацювати з повстанськими групами, які повалили президента Башара Асада в Сирії.

Адміністрація Байдена заявила, що визнає і підтримає новий уряд Сирії, який відмовиться від тероризму, знищить запаси хімічної зброї і захистить права меншин і жінок.

Ситуацію у Сирії лідери G7 обговорять 13 грудня, а лідери ЄС – 19 грудня.

Італія та Хорватія, а також Швейцарія призупиняють процедуру надання притулку сирійцям.

Нідерланди на 6 місяців відновили прикордонний контроль для протидії нелегальній міграції, а Німеччина продовжує перевірки на кордонах мінімум до середини березня.

Польща продовжила функціонування буферної зони на кордоні з Білоруссю ще на 90 днів.

Президент Сербії каже, що не втече з країни, як Асад, а угорський глава МЗС Сійярто образився на журналістів через фейк про приліт Асада в Угорщину.

Франція виводить свої винищувачі з Чаду.

Щодо інцидентів у Європі

Вже щонайменше п’ятеро загиблих внаслідок вибуху на об'єкті енергетичної групи в Італії, який стався 9 грудня.

У Нідерландах пройшли арешти через вибух у будинку у Гаазі із шістьма загиблими.

Авіакатастрофа літака DHL: у Литві виключили версії теракту і диверсії.

Решта новин

Кабмін затвердив угоду з Румунією про будівництво мосту через Тису.

У Німеччині колишнього порноактора засудили за згвалтування біженки з України.

ЄС надасть Молдові обладнання для перехоплення безпілотників.

Мер Варшави втрачає підтримку на виборах президента Польщі, але ще лідирує. Докладніше про кандидатів в президенти Польщі – в свіжій статті.

Кліматичні активісти облили фарбою готель у Берліні, де проходила конференція щодо СПГ.

Молдова готується до енергокризи: формують список, кому не можна відключати світло.

У Словаччині нарешті змінять єдину вулицю імені пронацистського лідера Тісо.

Польща обурена плюндруванням меморіалів воїнам Армії Крайової в Росії.