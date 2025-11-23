"План миру" писали в РФ, США готові змінити план, Лукашенко віддав українців: все за вихідні

На вихідних на Заході продовжували у "турборежимі" обговорювати "мирний план" Сполучених Штатів, які готували на базі пропозицій Росії. Європейці на тлі переговорів у Швейцарії оголосили про "червоні лінії". Видання Axios повідомляє, що переговори з українцями у Женеві були "продуктивними".

Умєров каже, що "мирний план" наразі нібито відображає "більшість українських пріоритетів".

Завтра ЄС проведе спецзустріч лідерів щодо України і "мирного плану" США, а на післязавтра заплановане засідання "коаліції рішучих".

Все важливе і цікаве за вихідні, 22 та 23 листопада – в дайджесті "Європейської правди".

У Конгресі критикують "мирний план"

"Мирний план" Сполучених Штатів залишався топ-темою вихідних.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дав Україні час до 27 листопада, аби погодитись на запропонований американською стороною "мирний план", який складається з 28 пунктів.

У п’ятницю президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українського народу, у якому заявив, що Україна сьогодні опинилась перед складним вибором та ризикує або втратити гідність, або свого ключового партнера.

За даними Reuters, представники США погрожують Україні зупинкою надання зброї та розвідувальних даних у спробі домогтися від української сторони її згоди на розроблений Сполученими Штатами "мирний план".

Союзники Києва, пише Politico, міркують, що робити в разі зупинки обміну розвідданими США з Україною.

Тим часом в Конгресі Сполучених Штатів продовжують критикувати проєкт мирної угоди.

"Винагороджувати російську бійню було би катастрофою для інтересів Америки. А така капітуляція, як вихід з Афганістану за Байдена, була би катастрофою для спадку "миру завдяки силі", – заявив сенатор Мітч Макконнелл, колишній лідер республіканців у Сенаті.

Сенаторка-демократка Джин Шахін, яка є співголовою комітету закордонних справ Сенату, заявила, що це більш виглядає як "план Путіна" і закликала тиснути на РФ.

Очільник комітету збройних сил у Сенаті, республіканець Роджер Вікер зауважив, що план з 28 пунктів має реальні недоліки і він "дуже скептичний" щодо шансів цього документа забезпечити мир.

До речі, одна з ключових антиукраїнських членів Конгресу США складе мандат після сварки з Трампом.

"Я повертаюся назад до людей, яких я люблю, щоб жити життя наповну, як я завжди робила, і шукати новий шлях вперед. Я піду з посади, моїм останнім днем на ній буде 5 січня 2026 року", – повідомила конгресвумен Марджорі Тейлор Грін.

"План миру" писали в Росії?

Крім того, група сенаторів США почули від державного секретаря Марко Рубіо, що "план миру Трампа" написали росіяни.

За їхніми словами, під час розмови Рубіо назвав "мирний план" "російською пропозицією", а не ініціативою США.

Рубіо у відповідь стверджує, що "мирний план" все-таки був розроблений США.

"Вона пропонується як міцна основа для поточних переговорів і базується на пропозиції російської сторони", – заявив він.

Агентство Bloomberg дізналось, що запропонований американською стороною "мирний план" був розроблений у жовтні під час зустрічі спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, зятя Трампа Джареда Кушнера і росіянина Кирила Дмитрієва.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс наголошує, що критика "рамки" миру – це або наслідок нерозуміння цієї "рамки", або хибної оцінки критично важливих фактів реальності на місці.

Венс підкреслив, що "будь-який план миру між Україною і Росією повинен: припинити вбивства, зберігаючи при цьому суверенітет України; бути прийнятним як для Росії, так і для України; максимізувати шанси на те, що війна не почнеться знову.

Спеціальний посланник американського президента Дональда Трампа Кіт Келлог позитивно оцінив "мирний план" Вашингтона.

США готові змінити план

Президент США Дональд Трамп заявив, що його нинішній мирний план для України не є остаточною пропозицією.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, близький до президента США, висловив впевненість у тому, що американський лідер забезпечить, щоб "Україна стала вільною, суверенною державою з потужною здатністю захищатися від майбутніх агресій".

Як пише Reuters, у США вважають, що "мирний план" узгодять після зустрічі Зеленського й Трампа.

У неділю президент США розкритикував українську владу і свого попередника Джо Байдена за те, що вони допустили повномасштабний напад Росії на Україну.

А ще він звинуватив Україну в невдячності за його зусилля припинити війну.

"Керівництво" України не висловило жодної вдячності за наші зусилля, а Європа продовжує купувати нафту в Росії", – сказав Трамп.

Пізніше Зеленський розповів президенту Франції Емманюелю Макрону про вдячність Трампу після його гнівного посту.

"Жахлива зустріч" у Києві

Тим часом, у Європі тривають обговорення "мирного плану".

Декілька днів в середині цього тижня у Києві працювала амриканська делегація, яку очолив один з політичних керівників Пентагону, міністр Сухопутних військ США Деніел Дрісколл.

Дрісколл – це людина віцепрезидента Джей Ді Венса.

Отже, відповідальним за переговори з Україною де-факто став міністр Дрісколл, що представляє інше "крило" Білого дому.

У четвер президент Володимир Зеленський у Києві провів переговори з міністром Сухопутних військ США, а у п’ятницю – телефоном поговорив з віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом.

The Guardian пише, що пізно ввечері в п’ятницю, після цієї телефонної розмови, Дрісколл зібрав у Києві послів країн НАТО і проінформував про "мирний план" команди Трампа.

За даними британського видання, настрій у кімнаті був похмурим, кілька європейських послів поставили під сумнів зміст угоди і спосіб, у який США вели переговори з Росією, не інформуючи про це союзників.

"Це була жахлива зустріч. Це знову був аргумент "у вас немає козирів", – сказало джерело, маючи на увазі заяву Трампа про те, що Зеленський не має козирів під час скандальної зустрічі в Білому домі в лютому.

Обговорення плану у Женеві

А сьогодні українська делегація щодо "мирного плану" розпочала роботу в швейцарській Женеві.

Очільником делегації Зеленський визначив керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Крім нього, у складі – секретар РНБО Рустем Умєров, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця.

Також це перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський, заступник голови СБУ Олександр Поклад та радник керівника ОП Олександр Бевз.

Сьогодні вдень Єрмак заявив, що провів першу зустріч з радниками з питань національної безпеки лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини: Джонатаном Пауеллом, Емманюелем Бонном, Гюнтером Зауттером.

За його словами, наступна зустріч – із делегацією США.

"Налаштовані дуже конструктивно. Загалом сьогодні передбачено низку зустрічей у різних форматах. Продовжуємо працювати разом для досягнення сталого і справедливого миру для України", – додав Єрмак.

CNN повідомляє, що у складі делегації від Сполучених Штатів: міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл (разом зі своєю командою), спеціальний представник американського лідера Стів Віткофф, а також державний секретар США Марко Рубіо.

Європейці на переговорах

Видання Bild анонсувало, що представники провідних європейських держав також зустрінуться з представниками США в Женеві в неділю.

За даними видання, щонайменше чотири пункти плану мають бути змінені.

Серед них, – щодо розподілу території і скорочення української армії.

У суботу, напередодні переговорів у Женеві, президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що представники трьох держав ЄС – Франції, Німеччини та Великої Британії – візьмуть у них.

"Ми знаємо, за яких умов цей мир є прийнятним. Необхідно, щоб вони враховували елементи, які дозволяють досягти справедливого та довготривалого миру для українців, і які враховують елементи безпеки для всіх європейців", – зазначив французький президент.

Він вважає, що "мирний план" США для України потребує перегляду.

Застереження від ЄС і G7

Ще у суботу ввечері, напередодні переговорів у Швейцарії, лідери європейських держав та євроінституцій, та країн, які входять до "Групи семи" (крім США) висловили незгоду з частиною пропонованого Сполученими Штатами "мирного плану" для України.

Попри те, що вони погодилися взяти проєкт за основу і висловили готовність до його спільного допрацювання, лідери висловили кілька застережень.

Вони, зокрема, нагадали про принцип, що кордони не повинні змінюватися силою, хоча "мирний план" передбачає, що РФ збереже за собою щонайменше вже окуповані нею українські території.

Також лідери висловили занепокоєння запропонованими обмеженнями щодо Збройних сил України, які "зроблять Україну вразливою до майбутніх нападів".

"Ми ще раз наголошуємо, що імплементація елементів, які стосуються Європейського Союзу та НАТО, потребуватиме згоди членів ЄС та НАТО відповідно", – додали також лідери.

У неділю президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також наголосила і на врахуванні центральної ролі Європейського Союзу в забезпеченні миру в Україні.

Реакція у Європі

У суботу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг президента США Дональда Трампа від прагнення завершити війну в Україні без згоди Києва чи європейців.

"Війни не можуть закінчуватися великими державами над головами залучених країн, – сказав Мерц на полях саміту G20 в Йоганнесбурзі.

Президент Польщі Кароль Навроцький наголосив, що будь-який план припинення війни повинен бути прийнятий передусім Україною як жертвою агресії і не винагороджувати агресора.

"Будь-які домовленості щодо миру та безпеки в Європі можуть бути досягнуті лише за участі всіх зацікавлених сторін. Ціною миру в жодному разі не повинно бути досягнення стратегічних цілей агресора, а агресором була і є Російська Федерація", – заявив Навроцький.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск натякнув, що здивований згадкою Польщі у "мирному плані", про який з нею не радились.

"Усі рішення, що стосуються Польщі, будуть ухвалювати поляки. Нічого про нас без нас. Що стосується мирних зусиль, усі переговори мають залучати Україну. Нічого про Україну без України", – написав Туск у своєму X.

Перші речення його допису ймовірно пов’язані зі згадкою Польщі у плані з 28 пунктів у тому вигляді, як його злили у ЗМІ. Зокрема, це 9-й пункт про те, що у Польщі "можуть розміщуватися європейські винищувачі".

Також польський прем’єр наголосив, що Росія не може нав'язувати Європі і Україні своїх умов.

Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон різко розкритикував запропонований США "мирний план" для України.

"Так званий мирний план закликає до військової кастрації України. Він вимагає російського вето на членство України в НАТО і російського контролю над допуском будь-яких іноземних військ на українську землю", – перерахував він..

За його словами, цей документ є повною зрадою України, яка перебуватиме під постійною небезпекою третього вторгнення.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розглядає новий дипломатичний тиск з боку Вашингтона на Київ як можливість призупинити мільярдні фінансові вливання ЄС для України.

"Європейці повинні негайно і беззастережно підтримати мирну ініціативу Сполучених Штатів. На додаток до підтримки президента США, ми повинні без зволікань розпочати автономні та прямі переговори з Росією", – заявив Орбан.

Він також зазначив, що Угорщина "не підтримує надання Європейським Союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі" і "не погоджується з тим, щоб таке рішення було прийнято від імені та в рамках ЄС".

До речі, CША зробили виняток із санкцій для Угорщини задля будівництва АЕС, де залучений "Росатом".

"Продуктивні" переговори у Женеві

Президент України за підсумками перших переговорів у Женеві сказав, що пропозиції "мирного плану" США можуть враховувати "критично важливі" позиції України.

"Наразі є розуміння, що американські пропозиції можуть врахувати низку елементів, які засновані на українському баченні та є критично важливими для національних інтересів України", – додав він.

Глава держави сказав, що українська сторона працює, аби всі елементи "мирного плану" були "дійсно ефективними для досягнення головної мети, на яку розраховують наші люди – врешті-решт покласти край кровопролиттю й війні".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров сказав, що "мирний план" наразі відображає "більшість українських пріоритетів".

Як повідомляє Axios, у США кажуть про "продуктивні" переговори з Україною щодо "мирного плану".

Одне з джерел, зокрема, зазначило, що переговори в Женеві у неділю були "продуктивними і навіть вирішальними в деяких питаннях". Він додав, що подальші переговори будуть присвячені погодженню угоди.

Наступні зустрічі в Європі

ЄС проведе 24 листопада спецзустріч лідерів щодо України і "мирного плану" США.

"Робота триває. Я запросив усіх 27 лідерів ЄС на спеціальну зустріч щодо України на полях Саміту ЄС-Африканський Союз у Луанді в понеділок", – повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

А наступного дня, 25 листопада, коаліція рішучих обговорить спільні дії щодо України.

Різне щодо України і українців

У суботу низка європейських столиць опублікували заяви у пам’ять про мільйони українців, що загинули внаслідок влаштованого радянською владою Голодомору. Уряд Німеччини закликають внести тему Голодомору у шкільні програми.

КПП "Орлівка" на кордоні з Румунією пошкоджений внаслідок атаки РФ і призупинив роботу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що енергетичний пакет допомоги Нідерландів – на шляху до України.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко на тлі домовленостей з Трампом помилував і повернув Україні 31 громадянина.

У Чехії понад 70% схвалюють зняття українського прапора з будівлі Палати депутатів.

Решта новин

Міноборони Нідерландів повідомило про невідомі дрони над однією з авіабаз, які помітили у п’ятницю ввечері. А вчора ввечері над нідерландським аеропортом Ейндховен було помічено кілька дронів; внаслідок цього повітряний рух було призупинено на кілька годин.

У Республіці Сербській розпочалися вибори на заміну безмандатному Додіку.

Адміністрація Трампа тихо розпустила створений під Маска DOGE.