Дрони в обмін на МіГи, у Дрісколла забрали Україну, фото прем'єра Грузії з Путіним: новини дня

Зеленський повідомив нові деталі щодо процесу перемовин. У США нібито усунули від переговорів міністра Сухопутних військ, а також підтвердили намір долучитися до забезпечення безпекових гарантій Україні.

В ЄС безстроково знерухомили російські активи і тепер Орбан не зможе кожні шість місяців шантажувати розморожуванням цих активів. Тим часом триває боротьба за пошук рішення щодо фінансування України на наступні два роки. Бельгія поки чинить опір схемі "репараційної позики".

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 12 грудня – в дайджесті "Європейської правди".

Останні новини щодо переговорів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні отримав кілька доповідей від секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо роботи української переговорної команди.

За його словами, на майданчику в Німеччині готується робота оборонної групи, що присвячена деталям гарантій безпеки для України. З українського боку групу очолює генерал-лейтенант Андрій Гнатов, беруть участь представники української армії, розвідок та Сил безпеки.

До речі, в уряді Німеччини повідомили, що очікують на приїзд президента України до Берліна у понеділок, 15 грудня.

На майданчику в Сполучених Штатах, додав Зеленський, почалась і буде продовжуватись робота групи з економіки, відбудови та інвестицій. З українського боку цим напрямом займаються передусім урядовці – премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, віцепремʼєр Тарас Качка та міністр Олексій Соболев. Також залучаються експерти.

Паралельно відбуваються постійні контакти радників із питань національної безпеки та всіх, хто залучається за рішенням лідерів.

"Сьогодні, як і майже щодня, триває спілкування між Сполученими Штатами, Україною та іншими європейськими країнами, іншими учасниками нашої Коаліції охочих. З нашого боку модерує Умєров", – розповів український президент.

До речі, видання The Washington Post повідомило, що секретар РНБО Рустем Умєров провів секретні зустрічі з керівництвом американського ФБР, які, за даними ЗМІ, внесли нову порцію невизначеності у процес мирного врегулювання щодо війни, яку розв’язала РФ.

В Раді нацбезпеки і оборони не підтвердили і не спростували цю інформацію.

Зеленський також підкреслив, що на всіх напрямах мета одна: наблизити реальне закінчення війни та визначити такі кроки, які зроблять мир достойним для України, а безпеку і відновлення – гарантованими.

До речі, за даними Financial Times, у "мирному плані" запропонували вступ України в ЄС до 1 січня 2027 року. Хоча в ЄС кажуть, що вступ України до 2027 року – нереальний.

У Дрісколла забрали Україну

За даними The Telegraph, міністра Сухопутних військ США Дена Дрісколла усунули від переговорного процесу щодо врегулювання розв’язаної РФ війни проти України через "дедалі більш параноїдального" главу Пентагону Піта Гегсета.

У публікації йдеться, що Гегсет вирішив усунути Дрісколла від переговорів, коли побачив, що той перевищує свої повноваження.

Американський президент Дональд Трамп підтвердив намір долучитися до забезпечення безпекових гарантій Україні в рамках потенційної мирної угоди.

"Ми допоможемо забезпечити безпеку, бо, на мою думку, це необхідний фактор для досягнення мети", – запевнив Трамп під час спілкування з журналістами.

Також він заявив, що Зеленський – єдиний, кому не подобається план завершення війни.

Варто зауважити, що раніше американський лідер заявив, що Росія нібито погодилась на "мирний план", тоді як Зеленський "навіть не читав його".

Після цього голова комітету Верховної Ради із закордонних справ Олександр Мережко заперечив ці слова Трампа.

До речі, професор Школи права Нью-Йоркського університету Стівен Голмс розкритикував нову Стратегію національної безпеки США.

На його думку, це не стратегія, бо стратегія має поєднувати засоби з досяжними цілями. Натомість текст, оприлюднений Білим домом, є чимось іншим: 33-сторінкове зізнання в тому, що ця адміністрація не вірить у майбутнє і тому не бачить сенсу інвестувати в нього.

"Жодної довгострокової гри немає. Рух, переконаний, що його світ завершується, не планує для наступного покоління. Він лише нищить і хапає", – пише Стівен Голмс.

Безстрокове знерухомлення активів РФ

Тепер угорський прем’єр Віктор Орбан не зможе кожні 6 місяців шантажувати Євросоюз своїм вето на розмороження санкцій щодо російських активів, які зберігаються на території держав-членів ЄС!

Посли ЄС підтримали безстрокову заморозку активів РФ, Угорщина та Словаччина виступили проти.

Для ухвалення рішення достатньо було кваліфікованої більшості голосів (з огляду на надзвичайну економічну ситуацію) представників держав-членів в Комітеті постійних представників ЄС (Coreper).

Досі санкції ЄС проти РФ повинні поновлюватися кожні 6 місяців одноголосною підтримкою усіх 27 держав ЄС, що створювало постійний ризик їх зняття за ініціативою навіть однієї держави-члена.

Російські активи залишатимуться знерухомленими, поки Рада ЄС не ухвалить інше рішення.

Угорський прем’єр Віктор Орбан назвав голосування за заборону повернення росактивів Кремлю "брюссельською диктатурою".

"Репараційний кредит": опір Бельгії

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що "історичне" використання заморожених російських активів для фінансування України – "складне завдання", але можливе, якщо союзники підуть на "умови", щоб знизити ризик для його країни.

Euroclear, брюссельський депозитарій цінних паперів, зберігає переважну частину з 210 млрд євро заморожених активів, які хочуть використати для підтримки воєнних зусиль Києва, що робить Бельгію ключовим гравцем у переговорах ЄС.

За словами бельгійського прем’єра, прогрес у вирішенні цього питання на європейських зустрічах наступного тижня залежить від того, "чи будемо ми мати достатні гарантії".

"Я просто хочу, щоб рішення було юридично обґрунтованим", – сказав він.

Говорячи про свою розмову зі британським прем’єром Кіром Стармером, Де Вевер сказав, що той "розуміє наші проблеми, наші зобов'язання, наші юридичні побоювання".

За даними Euractiv, Бельгія вимагає, щоб гарантії були "незалежними та автономними і щоб залишалися в силі навіть у разі, якщо кредит визнають недійсним".

Серед інших ключових вимог Бельгії – щоб інші держави ЄС покривали потенційні юридичні витрати, які може спричинити подання Москвою позову проти будь-якої держави-члена; щоб столиці ЄС не укладали нові інвестиційні договори з Росією та скасували існуючі; а також низка інших заходів для захисту Бельгії від можливої відплати з боку Москви.

Крім того, Бельгія вимагає, щоб сам Euroclear "не ніс відповідальності" за надання репараційного кредиту, а його "директори несли відповідальність лише у випадку грубої недбалості".

Тим часом Центробанк Росії позивається проти Euroclear до суду Москви через заморожені активи.

На їхню думку, дії Euroclear нібито заподіяли "шкоду, обумовлену неможливістю розпорядження грошовими коштами і цінними паперами, що належать Банку Росії".

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс наголосив, що всі європейські установи, що володіють російськими активами, від Euroclear до приватних банків, будуть "повністю захищені" від заходів Москви у відповідь.

Фіцо проти військової допомоги

Вчора ввечері міністри економіки та фінансів Європейського Союзу обговорили деталі надання Україні "репараційних позик" на базі заморожених активів Росії, обговорення продовжилося і 12 грудня на засіданні Ради ЄС з питань економіки та фінансів (ЕкоФін).

"Залишаються ще деякі занепокоєння, які необхідно вирішити. Звісно, є ще країни, які мають певні побоювання", – повідомила міністерка економіки головуючої в ЄС Данії Стефані Лозе зранку 12 грудня перед початком ЕкоФіну.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що за жодних умов не підтримає пропозицію Європейської комісії щодо надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених активів РФ, якщо ці кошти будуть спрямовані на військові потреби.

Відтак він написав лист до президента Європейської Ради Антоніу Кошти.

МіГи в обмін на дрони

Президент України Володимир Зеленський може зустрітися з польським колегою Каролем Навроцьким ще до кінця цього року, повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.

"Ми очікуємо на відповідь Польщі та працюємо над змістом усього візиту", – зазначив Боднар.

Очікується, що на порядку денному візиту українського президента до Польщі буде безпека, військова співпраця та історичні питання, пов'язані з ексгумаціями жертв Волинської трагедії.

За словами Боднара, Польща може отримати безпілотники українського виробництва в обмін на передачу Україні своїх винищувачів МіГ-29.

Раніше стало відомо, що Польща обговорює з Україною передачу винищувачів МіГ-29 в обмін на доступ до деяких ракетних та безпілотних технологій.

А ще Польща приєдналась до програми з підтримки вступу України в ЄС: дає 1 млн євро.

Загрози з РФ

У Британії розробляють плани з підготовки країни до можливого початку війни, а також запускають нову Службу військової розвідки.

Молодший міністр у справах ветеранів Британії Алістер Карнс повідомив, що рівень ворожої розвідувальної діяльності – такої як шпигунство, хакерство та фізичні погрози – проти британських збройних сил та Міністерства оборони за останній рік зріс більш ніж на 50 %.

До речі, у Франції сервери Міністерства внутрішніх справ зазнали кібератаки, а у Німеччині невідомі світили у пілотів винищувачів F-16 лазерним променем.

Німеччина викликала посла РФ через дезінформацію та кібератаки перед парламентськими виборами, які пройшли у лютому 2025 року.

Берлін встановив причетність Росії до масштабної кампанії дезінформації та кібератаки перед федеральними виборами, що відбулись у лютому 2025 року

А ще у Німеччині закликають перейти на 48-годинний робочий тиждень в оборонній сфері.

Тим часом Нідерланди готуються захищати Міжнародний кримінальний суд від можливих санкцій Трампа.

А у Молдові назвали перебільшеною інформацію про посилення активності РФ у Придністров'ї.

Фото прем'єра Грузії з Путіним

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив генерального секретаря НАТО Марка Рютте у "розпалюванні військової напруги" через його слова про те, що країни Альянсу можуть стати наступною ціллю Росії.

Тим часом прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе на форумі в Ашхабаді, присвяченому Міжнародному року миру і довіри, позував для "сімейного фото", на якому був присутній і глава Кремля Владімір Путін.

Грузинські опозиційні політики розцінюють рішення Кобахідзе бути присутніми на заході разом із Путіним як ознаку перегляду зовнішньополітичного курсу Грузії.

Кобахідзе назвав спекуляціями критичні заяви щодо його участі в заході разом з російським правителем.

"Ці спекуляції абсолютно несерйозні і свідчать про загальну несерйозність, яка сьогодні панує в опозиції та пов'язаних з нею організаціях. Тут не варто робити глибоких коментарів", – заявив він.

Сьогодні ввечері під парламентом Грузії зібрався протест проти участі прем’єра у форумі з Путіним.

Крім Путіна і Кобахідзе, на фото також були присутні президент Ірану Масуд Пезешкіан, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, президент Вірменії Ваагн Хачатурян і прем'єр Азербайджану Алі Асадов.

Ердоган сказав Путіну, що в Україні потрібне хоча б часткове припинення вогню, а турецький міністр закордонних справ Хакан Фідан раніше заявляв, що Європа має допомогти Україні зробити складний вибір.

Решта новин

У Польщі біля кордону з Білоруссю виявили тунель, яким скористалися 180 мігрантів.

Італію охопив страйк через бюджетні плани уряду Мелоні.

Рада ЄС підтримала запровадження мита на дешеві посилки з-за меж Євросоюзу.

Кіпр пообіцяв Молдові зробити її вступ в Євросоюз пріоритетом під час головування в Раді ЄС.